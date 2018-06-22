Большое беспилотное путешествие

Беспилотный автомобиль, разработку которого ведёт Яндекс.Такси, совершил первую большую поездку — доехал из Москвы до Казани. Машина преодолела 780 километров. Большая часть пути пролегала по федеральной дороге М7 «Волга».

Поездка заняла в общей сложности одиннадцать часов. В пути беспилотник соблюдал действующие на трассе скоростные ограничения.

В кресле водителя находился пилот-испытатель. Он был готов в любой момент принять управление на себя, но поездка на 99% прошла в автоматическом режиме.

29 мая беспилотный автомобиль возил посетителей конференции YaC. Им понравилось. Задачей поездки было испытание автомобиля на загородной трассе в разнообразных дорожных условиях. На протяжении пути менялось качество асфальта и разметки. Трасса то сужалась, то расширялась. Изменчивой была и погода — порой выглядывало солнце, но несколько раз автомобиль попадал под дождь. Часть пути машина проделала в светлое время суток, а часть — в сумерках.

Во время испытательных поездок беспилотник собирает данные о дорожной обстановке — их используют для дальнейшего обучения технологии. Поездки проходят круглый год, в том числе и зимой. Заездам на дорогах общего пользования предшествуют многократные испытания автомобиля на закрытом полигоне.