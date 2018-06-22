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Большое беспилотное путешествие

Беспилотный автомобиль, разработку которого ведёт Яндекс.Такси, совершил первую большую поездку — доехал из Москвы до Казани. Машина преодолела 780 километров. Большая часть пути пролегала по федеральной дороге М7 «Волга».

Поездка заняла в общей сложности одиннадцать часов. В пути беспилотник соблюдал действующие на трассе скоростные ограничения.

В кресле водителя находился пилот-испытатель. Он был готов в любой момент принять управление на себя, но поездка на 99% прошла в автоматическом режиме.

29 мая беспилотный автомобиль возил посетителей конференции YaC. Им понравилось.

Задачей поездки было испытание автомобиля на загородной трассе в разнообразных дорожных условиях. На протяжении пути менялось качество асфальта и разметки. Трасса то сужалась, то расширялась. Изменчивой была и погода — порой выглядывало солнце, но несколько раз автомобиль попадал под дождь. Часть пути машина проделала в светлое время суток, а часть — в сумерках.

Во время испытательных поездок беспилотник собирает данные о дорожной обстановке — их используют для дальнейшего обучения технологии. Поездки проходят круглый год, в том числе и зимой. Заездам на дорогах общего пользования предшествуют многократные испытания автомобиля на закрытом полигоне.

22 комментария
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aleksandr.aksarin
22 июня 2018, 13:41
👍
remood
22 июня 2018, 13:56
Зачем это нужно? Беспилотные автомобили могут отобрать работу у людей. Пожалуйста прекратите разработки.
Dmitry Adodin
22 июня 2018, 14:34
remood,
Бедные дети, ещё 100 лет назад они выполняли за еду тупую однообразную работу на мануфактурах, а сейчас эту работу делают роботы...
Михаил
22 июня 2018, 14:37
Стиральной машиной, которая отбирает работу у прачек, тоже не пользуетесь?
mouse-art
22 июня 2018, 14:49
remood,
Прогресс не остановить.
Артем
22 июня 2018, 14:56
remood,
так толсто, что даже тонко
info@kali100.ru
22 июня 2018, 16:35
remood,
Беспилотные автомобили отобрать ничего не могут - они созданы людьми. Работу они не отбирают. Зачем это нужно?
Спасибо Вам за хороший вопрос!!!
Пишу на своем опыте - прошу не судить строго...
1.  Я не зарабатываю профессией на автомобиле, но он крайне нужен мне - поездки быстро куда нужно и в какое время нужно, перевозка грузов. Я.такси частично решает эти задачи, частично нет. Так как мне нужно было перевозить цветы в горшках и много так мне 3 машины отказали в этом.
2. Часто фоном концентрация моего внимания в решении совокупности задач, а внимание на дороге  нужен опыт автомобилиста не менее 3-6 лет. Его пока у меня нет и я учусь на своих ошибках. 
3. Мои эмоции - если ситуации на дороге драматично пугают меня у меня тело реагирует спазмами или эмоции в памяти застревает. Беспилотник эмоции не берет в сердце в отличии от меня. Беспилотник с помощью датчиков точно знает где и что по помехам (я уж про слепую зону вообще молчу). Беспилотник программно принимает решение быстрее чем я. Беспилотник имеет базу решений и логику по принятию решений. Моя же логическая часть в этот момент внутри фоном бывает занята совсем другими задачами и внимания мне не хватает на все задачи здесь и сейчас. Хочется переделигировать решение - лучшему исполнителю. 

kormyshov
22 июня 2018, 15:13
А что было в оставшихся 1%?
Кузнецов Даниил
22 июня 2018, 16:26
kormyshov,
Поедположу остановки,на поесть/попить и остальные нужды водителя,он же не робот...
Kcaj
22 июня 2018, 15:23
Ни одного обгона, она умеет обгонять? Тошнил 11 часов в правом ряду? Да ну, не интересно.
Несколько раз пересекал пешеходные переходы, но людей там не было. Интересно, как реагировал бы на пешеходов, если бы появились?
Nikolay
22 июня 2018, 15:48
Kcaj,
вопрос в другом: соблюдали ли скоростной режим автомобилисты, обгоняющие беспилотный автомобиль?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса25 июня 2018, 14:12
Эпизоды с людьми на пешеходных переходах есть, например, в зимнем ролике: https://youtu.be/Bx08yRsR9ow?t=2m25s
info@kali100.ru
22 июня 2018, 15:49
Яндекс крутооооооооооооо!!! Мурашки по коже - умеем же творить, с мозгами дружить! Умеет Россия!!! Так здорово!!! Так классно - прям не верится без педалей и руля... И самое самое главное - безошибочное принятие решения. Ну конечно я понимаю, чтобы человек принимал безошибочное решение - ему нужно закалиться как сталь и уметь учиться у жизни. Так же и с машинкой - чтобы автоматика знала все решения, которые в нее вложили, все-все решения на все баги, которые в нее вложили. Супер!!! И 2-м этапом сделать машинку-беспилотник доступным по цене народу- нам россиянам.!!!! Весь Я.Такси обнимаю и прям прыгаю от радости и гордости за своих родных спецов!!!
Al4nce
16 июля 2018, 10:56
1%, на секундочку, это 8 км. 
Anatoly Fedorov
19 июля 2018, 19:47
Al4nce,
что Вы до мелочей докапываетесь... они по сути только начинают... до полного автономного автомобиля пока далеко.
Anatoly Fedorov
19 июля 2018, 19:45
ребят, очень здорово. и очень жду когда появятся видео езды по бездорожью и при ремонте дорог, желательно в ливень или снегопад. 
Есимхан Жалелов
23 июля 2018, 07:41
Хорошо что яндекс испытывает свои технологии в России. Ведь Россия это полигон без идеальных условии. Можно смело сказать что если автопилот пройдет испытание в России, за границей он будет работать на 200%). Шутка кнч. А так очень радует что Яндекс конкурирует с гугл.
Anatoly Fedorov
8 августа 2018, 21:42
на сколько хорошо в дороге было позиционирование и получалось ли корректно выбирать полосу движения?
maxim-enj
20 августа 2018, 16:20
Это очень круто. 
ООО ТК ОЛЛАВТО
15 октября 2018, 01:03
Подскажите у нас уже разрешено использование беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования? Автомобиль яндекс.такси  - и продолжительность рабочей смены водителя не более 10 часов в сутки? И время управления автомобилем не более 9 часов? Прокомментируйте пожалуйста...
Руслан Кирилленко
17 ноября 2018, 11:29
ООО ТК ОЛЛАВТО,
не стоит вскрывать эту тему!!!
IvanPetrov
сегодня, 12:29
Что-то совсем не верится в 11 часов с соблюдением ПДД днём. Часто езжу кзн-мск и обратно, в среднем 11 часов, при этом иду +18кмч к ПДД, обгоны и прочее.