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Что должен уметь браузер будущего

Роман Иванов,
руководитель Яндекс.Браузера

Мы постоянно думаем о будущем браузеров и делимся своими мыслями с вами. Ранее мы рассказывали про наше видение интерфейсов. Часть идей, которые мы представили, со временем перекочевали в Калипсо — это кодовое название нового интерфейса Яндекс.Браузера, который недавно стал доступен всем пользователям на Windows и Linux.

Сегодня я хотел бы продолжить рассказ, но поговорить уже не про интерфейс, а про содержание, и сформулировать стратегию развития браузера, причём не только нашего — мне кажется, что все современные браузеры развиваются примерно в одном направлении.

Раньше слово «содержание» можно было применить разве что к сайтам. Браузер был просто программой для отображения веб-страниц: адресная строка, кнопки «Назад», «Вперёд» и «Домой» — вот и всё. Но за 25 лет веб сильно изменился. Многие сайты из страничек с текстом, ссылками и картинками превратились в сложные веб-приложения. Меняются и браузеры. Они перестали служить исключительно «окном в интернет» и многому научились.

Вот что, на наш взгляд, должен уметь браузер будущего:

1. Браузер должен помогать пользователю решать задачи

Возьмём ту же адресную строку. Теперь не нужно помнить точный адрес страницы: браузер подскажет его. Более того, в эту же строку можно вводить поисковые запросы, и браузер помогает их сформулировать. А некоторые браузеры даже научились давать ответы прямо в подсказках, без перехода на какие-либо страницы.

Браузеры умеют автоматически определять самые популярные у пользователя сайты и предоставлять к ним быстрый доступ в один клик. В Яндекс.Браузере это называется Табло. Кстати, мы первыми придумали показывать Табло не только на странице новой вкладки, но и при клике на адресную строку. Впоследствии это появилось и в других браузерах.

Браузер может находить самые низкие цены на товар, который сейчас просматривает пользователь, и даже помогать понять, что написано на странице. Вчера мы выпустили бета-версию Яндекс.Браузера, которая умеет показывать быстрые ответы прямо в контекстном меню. Достаточно выделить на странице слово или словосочетание, чтобы получить ответ Яндекса с краткой справкой, переводом или даже картой.

Многое ещё может быть придумано для того, чтобы помочь пользователям в решении повседневных задач, и мы продолжаем работать над этим.

2. Браузер должен защищать пользователя

Во времена, когда компьютеры были в новинку, большинство вредоносных программ создавались шутки ради и были относительно безобидны — например, хлопали CD-приводом или выводили на экран то или иное слово. С развитием интернета на смену шутникам пришли мошенники, которые крадут деньги со счетов и выманивают пароли. При этом они проявляют редкую изобретательность — новые уловки, позволяющие ввести людей в заблуждение, появляются практически каждый день.

Осенью прошлого года мы представили технологию активной защиты Protect. Она защищает пользователей Яндекс.Браузера от всевозможных угроз в интернете. Protect предостережёт от ввода пароля от важного и надёжного сайта на подозрительном ресурсе, зашифрует данные, которые вы передаёте через открытую сеть Wi-Fi, заблокирует мошеннические и вредоносные сайты, скроет шокирующую рекламу и тщательно проверит на вирусы все файлы, которые вы загружаете из сети.

Недавно система Protect пополнилась двумя новыми компонентами. Теперь, когда человек заходит на сайты банков и платёжных систем, в браузере включается защищённый режим. В нём тщательней, чем обычно, проверяются сертификаты безопасности и блокируются все дополнения, кроме проверенных менеджеров паролей, — это снижает риск кражи данных. Кроме того, браузер начал предупреждать о страницах, которые в один клик подписывают людей на платные услуги.

3. Браузер должен рекомендовать пользователю интересный контент

Люди проводят в интернете по несколько часов в день, но далеко не всегда ищут что-то конкретное. Часто мы открываем браузер, чтобы просто развлечься. Быстро найти в сети интересное довольно сложно. На популярных сайтах много актуальной информации, которая на самом деле не настолько уж и интересна лично вам. Социальные сети полны ссылок на материалы, от которых в восторге ваши друзья и знакомые, но вас они подчас оставляют равнодушными или даже раздражают.

Самые внимательные пользователи, вероятно, заметили, что в Яндекс.Браузере появился Дзен — персональная лента рекомендаций. Мы запустили её в прошлом году. Сначала Дзен был экспериментом и работал только в мобильном браузере, но теперь стал доступен и на компьютерах. Лента Дзена живёт на странице новой вкладки Яндекс.Браузера — именно её обычно открывают люди, когда хотят перейти к чему-то новому.

Рекомендаций в ленте Дзена — это статьи, видео, картинки и другие материалы. Они подбираются под ваши текущие интересы. Если вы заинтересуетесь чем-то новым, Дзен это учтёт и автоматически подстроится под изменения. О ваших интересах Дзен узнаёт из истории браузера. Он также умеет учитывать пожелания — например, если какой-то материал вам особенно понравился, можно попросить показывать «больше такого».

У Дзена нет списка источников — вместо этого он использует глобальный поисковый индекс Яндекса. В основе Дзена лежит искусственный интеллект. Это целый комплекс технологий: например, за понимание смысла текстов отвечают алгоритмы обработки естественного языка, за считывание картинок — компьютерное зрение, а за обработку всех собранных данных — рекомендательная технология Диско. Ленту рекомендаций составляет метод машинного обучения Матрикснет. Подробнее о технологиях, которые используются в Дзене, можно узнать в блоге Яндекса на «Хабрахабре».

Сейчас Дзен есть в Яндекс.Браузере для Windows, Android и iOS. Если вы пользуетесь браузером уже давно, рекомендации будут доступны сразу же. А если вы новый пользователь, можно перейти на zen.yandex.ru/demo и немного рассказать о том, что вас интересует, либо чуть-чуть подождать — и всё настроится автоматически.

***

Таким образом, из простой программы для просмотра веб-страниц браузеры становятся комплексом программных продуктов, интегрированных в единую оболочку. Создателям браузеров предстоит ещё многое сделать, чтобы людям было по-настоящему удобно, безопасно и интересно пользоваться интернетом. Мы будем продолжать совершенствовать браузер в соответствии с этой стратегией и обещаем рассказывать вам об этапах этого пути.

125 комментариев
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OxFEMALE
8 июня 2016, 13:18
wooow
the-pisikak
8 июня 2016, 13:54
На десктопе Дзен работает нестабильно. То появляется, то исчезает. Но плитки Табло суженны постоянно под ширину Дзен-ленты. 


Роман, подумайте над тем, чтобы в десктопе реализовать "режим чтения", как в мобильной версии. Много работаю в браузере, глаза ломаю на некоторых текстах. Очень бы выручило. 
Иванов Роман
8 июня 2016, 14:33
the-pisikak,
Да, спасибо, мы думаем над режимом чтения для других платформ, включая десктоп.


А расскажите подробнее про нестабильность и исчезновение Дзена? Как именно это выглядит? Какая версия браузера у вас?
the-pisikak
10 июня 2016, 09:15
Иванов Роман,
сказать по правде, после последнего обновления (версия 16.6.0.8153) у меня вообще пропал Дзен.
В настройках просто отсутствует пункт "Показывать в новой вкладке Дзен", как это было раньше. 
Скрин: https://yadi.sk/i/J3ZrXesNsPed7 
Михаил Александрович
8 июня 2016, 14:09
а еще браузер не должен сжирать всю свободную оперативную память.... и обладать удобным дизайном) 
И если с первым порблемы у всех игроков рынка, то со вторым только у нового дизайна ЯБ - благо что хоть показали как старый интерфейс включить
zerofirefox
21 июля 2016, 22:50
Михаил Александрович,
Согласен полностью, если у Вас хороший продукт народ сам повалит. И не нужно навязывать. А это именно то, что яндекс делает со своим браузером. По факту бабушкам эти приблуды ни к чему (только отвлекает), а продвинутым пользователям и подавно. Брузер должен быть легким и простым как главная страница Вашего конкурента. Лучше бы поиском занялись. Поиск в почте отстой.
Тимофей
8 июня 2016, 14:13
Браузер будущего научится переводить страницы со смешанными языками?
totoro.fenix
8 июня 2016, 14:27
Первые две миссия выглядят благородно и полезно, но третья... Формулировку "Браузер должен рекомендовать" можно трактовать как "Браузер должен отвлекать". Понятно, что в мире, где "люди проводят в интернете по несколько часов в день" нужно это количество часов увеличивать всеми доступными средствами, чистый бизнес, с дзеном ничего общего :)
Тимур
8 июня 2016, 14:47
totoro.fenix,
на это можно посмотреть иначе. Количество информационного шума в современном мире так много, что нам просто некогда разбираться во всем этом. Дзен находит и предлагает только то, что интересно. 
totoro.fenix
8 июня 2016, 14:59
Тимур,
Мне сложно воспринимать браузер как телек или радиоприёмник -- включаешь и сразу мимо воли слушаешь станцию, пусть и любимую, основанную на вкусах и рекомендациях. Но ваше оптимистическое видение, очевидно, основано на реалиях времени и, наверняка, подкреплено большими статистическими данными. 
ye.muratshayev
8 июня 2016, 16:45
Подскажите, когда ожидается выход на Mac OS?
Тимур
8 июня 2016, 17:12
ye.muratshayev,
вместе с новым интерфейсом. Уже скоро. 
Фёдор
8 июня 2016, 18:58
Идея отличная - но у Яндекс.Дзена в текущей реализации есть один значительный изъян. Он не обращает внимания на то, читал ли пользователь какую-либо новость, или не читал, продолжая впихивать карточки об одной новости из разных источников. Странно, учитывая, что Яндекс.Новости, например, умеют распихивать новости с разных источников по темам. Спрашивается, кто мешает исключать повторение новостей в Дзене?
Тимур
8 июня 2016, 19:10
Фёдор,
на самом деле проблема дубликатов уже решается с переменным успехом. Не идеально, но уже что-то. Так же, как и учет уже прочтенного материала. Дзен каждый месяц становится умнее, постепенно станет точнее. 
Фёдор
8 июня 2016, 19:34
Тимур,
Когда решится - будет здорово. Вообще вообще сама организация ленты карточек и их использование в Дзене удобнее, чем у Google Now. 
Комментарий удалён
Devsrv
8 июня 2016, 21:17
Roman Grinyov,
Эка наполеон какой )) Если умирает собака, не хоронят весь подъезд!



Представьте что у вас куча открытых вкладок. В одной вы админите сервер, в другой рабочие документы, в третей личный кабинет от которого вы не помните пароля, а в четвертом копируются файлы. И вздумалось вам взглянуть фильм, который взял и подвесил ваш браузер.

Прощайте несохраненные документы, пропавшие пароли и копирование файлов, которое непонятно где остановилось и поломало один файл на куски.

Кому вы захотите шею свернуть? Конечно разработчику. Но кроме гневных писем и обзоров на всевозможных форумах сделать сами больше ничего не сможете. От этого такие продукты не совсем выгодны.

Должно быть четкое распределение задач. Вася занимается документами, а Петр Михалыч разгружает вагоны. Так же и тут - браузер должен выполнять свои функции - преобразовать код в привычный нам вид. Да, существует тысячи плагинов и дополнений, но большая часть из них топором на коленке сделаны. Если вам нужен редактор документов - идите и скачайте отдельно. Многим он не нужен, так нахрена его втыкать в браузер?
mnmltechru
9 июня 2016, 16:40
Devsrv,
разве это был не сарказм?
nikita.s.egorov
9 июня 2016, 01:21
А вот и нет. Браузер должен:
- экономно относиться к ресурсам - оперативной памяти и CPU. От этого зависит и быстродействие, и живучесть на аккумуляторе.
- позволять пользователю сосредоточить всё внимание на контенте.
- выполнять одну функцию, но хорошо.


А все эти Табло, поиски цен и прочие рюшечки отвечают бизнес-задачам Яндекса, но не потребностям пользователя.
Тимур
9 июня 2016, 04:57
nikita.s.egorov,
тогда и вкладки не нужны. И закладки надо вырезать. И подсказки в адресной строке. Нужно вернуться к 90-м, когда браузеры умели только отображать страницу. 
Михаил Александрович
15 июня 2016, 09:48
Тимур,
на самом деле из всего чем вы напичкали браузер - нужны только вкладки и закладки - подсказки спорно на мой взгляд - все остальное лишнее и чрезмерно нагружает системы.
Попробуйте, создайте "легкий" браузер без всей остальной шалупони - который может только открывать сайты, вкладки и закладки и жрет минимум ресурсов - мне кажется вас испугает его популярность
Тимур
15 июня 2016, 15:43
Михаил Александрович,
многие пользователи с Вами не согласятся. 
Михаил Александрович
16 июня 2016, 06:11
Тимур,
к сожалению мы этого не узнаем, так как у вас (вашей команды и отдела) смелости не хватит на реализацию подобного проекта.
Александр
16 июня 2016, 13:25
Михаил Александрович,
Присоединюсь. Движущиеся темы, дзен, 100500 подсказок и в результате страница 200-300 мб в памяти. Открытие браузера с 10-15 вкладками занимает время.
Сделайте все ваши "плюшки" расширениями. Пусть даже они по умолчанию включены будут.

Лично мне нужен быстрый и легкий браузер, а не мега комбайн.
Anatoly Moschenko
17 июня 2016, 05:51
Михаил Александрович,
Ребята работают на акционеров, не стоит забывать, что они не могут делать все что захотят. Есть такой браузер links. По-моему, это то, что вам надо. Очень аскетичный..
Александр
17 июня 2016, 10:21
Anatoly Moschenko,
Не стоит из одной крайности в другую уходить. Кто же против того что они делают? Но почему неудобные фишки нельзя выключить? Дзен выключил, интерфейс выключил, а обои двигаются.

Почему нельзя поставить about:blank вместо картинки?

Почему fb2 файлы вместо скачивания этот браузер открывает? :)))
Тимур
17 июня 2016, 12:14
Александр,
в старом интерфейсе же обои не двигаются. А в новом анимацию можно отключить. 
911
9 июня 2016, 18:18
В браузере для iPad пора бы уже прикрутить дзен
Тимур
10 июня 2016, 15:40
911,
да, будет. Пока айфон. 
Ара Гоги
10 июня 2016, 07:44
Ночную тему для браузера неплохо было бы добавить. 
Anatoly Moschenko
10 июня 2016, 13:53
В целом то все понимают, что это комбайн.  Но я бы еще обратил внимание, что браузер это не только развлечения.
Есть еще - учеба, работа.
Как использовать в данных направлениях  браузер Yandex нигде не пишут. 
Вам конечно виднее по статистике, но ощущение, что пользователи YB только смотрят контактик и покупают пиццу.


Сделали бы  презентацию для тех кто учится. Какие возможности YB им будут полезны, какие расширения могут помочь в учебе. 
Для офисных работников, у которых рабочие программы перебираются в браузер. Что их может заинтересовать в браузере. Почему удобно работать в  1с именно в YB.
Как безопасно и удобно юр лицу зайти и поработать в банк-клиенте именно через ваш YB.
В общем как-то в этом направлении.
Мне лично вот уже надоели эти постоянные новинки браузера в области развлечений. 

Среди такого обилия всего,  как-то они все теряются и не имеют никакого интереса.


Тимур
10 июня 2016, 15:30
Anatoly Moschenko,
интересная идея, спасибо. 


Про безопасность интернет-банков недавно рассказывали на примере Защищенного режима. Про удобство работы с документами – это как раз наш встроенный просмотрщик документов. 
Bakli
10 июня 2016, 17:07
Идея не нова, но надеюсь на более продуктивное развитие благодаря фидбэку.

Надеюсь скоуп для УбунтуТач запилите.



mirwex
10 июня 2016, 18:40
Когда хотя бы первая stable-версия для linux выйдет?))
nvpt
12 июня 2016, 12:16
Браузер будущего должен иметь нормальные инструменты для верстальщика/веб-разработчика. Но видимо сия братия, по мнению ваших маркетологов, не входит в целевую аудиторию пользователей будущего.

Тимур
13 июня 2016, 11:26
nvpt,
а что сейчас не так с ними? 
nvpt
13 июня 2016, 12:59
Тимур,


Не так с ним вот что:
1. Минимальное сжатие окна браузера - в Калипсо - около 800рх. В "старом" интерфейсе (в бета версии)  -- около 650рх. Т.е. чтоб проверить адаптив страниц на меньшем разрешении надо смотреть в другом браузере. 
2. В Калипсо в режиме эмулятора мобильного устройства не отображается панель разрешений устройств, и выбора устройств. https://yadi.sk/i/QoyUNxFHsSsKe
3. При сжатии экрана и запущенной консоли, в правом верхнем углу не отображается текущее разрешение экрана. Речь об этом (в хроме так) https://yadi.sk/i/AawY1rOOsSsTK
4. Также из мелочей ещё напрягает, что нет возможности упорядочить значки подключенных модулей, или просто сделать их видимыми на малом разрешении. Если это какие-то инструменты, то я привык, чтоб они всегда были на виду, а не скрыты за дополнительной кнопкой. Актуально только для Калипсо. Но я и так на бете сидел со старым интерфейсом. https://yadi.sk/i/mbYetw7bsStG9
Если вторая бага еще приемлема, то первая и третья критична. Ушел с браузера по большей степени из-за первой.


И уж простите, вот не знаю что больше раздражает, то что такие баги есть, или то, что вы до сих пор не в курсе этого, так как я уже скидывал эти недостатки в техподдержку довольно давно. 


Встречный вопрос. А ваши коллеги используют ябр в верстке/вебразработке? Я не в курсе корпоративной этики Яндекса. Может есть обязаловка в этом плане для сотрудников. Вопрос касается именно добровольцев).
Вопрос наводящий. Можете не отвечать на него. Просто для размышлений задал. 


И последнее. Сам ябр хорош. Однозначно. Как ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ он мне мне нравится (моб. версия  вообще песня).  Но вот для работы непригоден/неудобен.  


Прошу заметить, это конечно субъективное мнение. Сколько людей - столько мнений.
Тимур
14 июня 2016, 15:06
nvpt,
спасибо. Пункты 1, 2 и 3 будут исправлены уже в следующей бете. 4 займет чуть больше времени. 
nvpt
14 июня 2016, 15:15
Тимур,
искренне рад! 
Буду ждать. Спасибо за комментарий.
nvpt
13 июня 2016, 12:33
Ваше? Что-то подсказывает, что нет. 
Нижесылки на скрины. 
 https://yadi.sk/i/kbrE2PZlsSrds
https://yadi.sk/i/Jf1iJVLhsSra6

https://yadi.sk/i/fk9J_nfesSrn2



Попробовал скачать ябр по ссылке в гугле. Сработал антивирус 360.


Вот ссылка на ту страницу скачивания
http://y-browser.ru/index3.php?gclid=Cj0KEQjws_m6BRCv37WbtNmJs-IBEiQAWKKt0AEEYC5ktVimFUNUDRQXVTgxJ25PYaQTh5AdpKjSrxsaAuh88P8HAQ

Тимур
14 июня 2016, 13:19
nvpt,
спасибо, передал коллегам информацию о мошенниках.
D78L
15 июня 2016, 16:32
Знаете почему я не использую Яндекс? 
Ответ прост: Очень много рекламы. Нереально много. Не нужно рекламировать Браузер на каждом шагу. Прошу не впихивать его на Яндексе поисковике. Сейчас Сижу на Google потому что кушает мало трафика, и обрёл хороший поиск в отличие от Яндекса. Занимайтесь Поисковиком своим, а не то дорога ваша на mail ru. Где везде реклама , спам, и ни кто не хочет иметь с ними дел. Почту видели у майла? во во. Спамы так и хлещат.
Хороший яндекс должен состоять из качественного Поисковика. Пусть лучше по зарубежным сайтам ещё ищет. Это только плюс.Большой плюс. Выходите в мировую конкуренцию с Google(ом).
Хороший яндекс должен кушать минимум трафика. (когда с телефона думаешь зайти, то понимаешь что грузить будет дооолго, и скушает много трафика ваши рекламы)

Пользуюсь Mozilla в отличие от вашего Ябраузера. А потому что он тяжелый. Навешают в него лабуды. Мой ПК еле еле тянет. Хотя он не слабый мой Пк. 
Уберите всё. Функционал на минимум. Кому, надо тот скачает расширения. Вкладки не понятные. Поучитесь у Лисы или у Хрома их делать. И движок бы вам вставить от Лисы. Думаю неплохо идти будет. Это всё.
Повторюсь: на конкурентов смотрите. И не нужно придумывать шестиколёсный велосипед, если его не придумали. 



kovaldo
30 июня 2016, 12:59
D78L,
Полностью согласен. Яндекс с рекламой своего браузера хуже агента Мэил ру
fabula2
4 июня 2017, 14:51
D78L,
Поддерживаю, реклама яндекс браузера нереально достала, уже действительно начинает вызывать отвращение как тот же мейл.ру. 
Браузер надо сказать неплохой, с интересными задумками, но с кучей существенных изъянов. Прикасаться к нему теперь не хочется, настолько навязчивая реклама создаёт устойчивое ощущение что тебе пытаются впарить говно, извиняюсь за выражение.
Alexander Fedorchenko
15 июня 2016, 19:10
Чем-то напоминает дизайн Safari браузера для MAC OS.
darja
16 июня 2016, 12:16
Дзэн очень мешает навигации по сохраненным закладкам. Хочется пролистать список закладок, а на них накладываются поля Дзэн. Очень неудобно
Тимур
16 июня 2016, 12:22
darja,
это ошибка. Исправим. 
darja
16 июня 2016, 12:41
Тимур,
Отлично
Александр
16 июня 2016, 12:14
Нужна возможность отключать все эти "свистелки". ОБЯЗАТЕЛЬНО.
А так же подумайте над человеческим хранением кэша и старых версий браузера. На ссд 128гб ваш Браузер отъедает до 9 гигов (почти 10%) в AppData.  Вдумайтесь - 10% на один браузер.
Тимур
16 июня 2016, 12:27
Александр,
возможность отключить Дзен есть изначально. 
Александр
16 июня 2016, 13:17
Тимур,
Да, нашел. В тот момент сам браузер обновлялся и поэтому не проверил. А не знаете - в Яндекс.Лаунчере (на андроид) можно Дзен отключить?
Тимур
16 июня 2016, 13:35
Александр,
там тоже можно. Настройка есть. Называется "Дзен". 
Anatoly Moschenko
17 июня 2016, 14:51
Очень недостает опции перезагрузки страницы по таймауту как было раньше в опере.  Удобно на jira ждать срочного ответа.
Max Maiurnikov
18 июня 2016, 03:36
Блин, моя привычка быстро обновлять страницу из меню правого щелчка мыши, довела меня именно сюда. Я понимаю что тут, ради меня это не сделают, но скажите где предложка по яндексу? Хотелось пожаловаться на неудобство там :)
Света Чистякова
20 июня 2016, 05:02
Здравствуйте. Вот сюда можно написать: https://browser.yandex.ru/feedback.
Тимур
20 июня 2016, 15:41
Max Maiurnikov,
есть такая опция https://yadi.sk/i/4eJi5AAkseReG 
mortalion@tut.by
19 июня 2016, 00:49
и все? нормальный браузер должен знать что мне нужно лучше чем я
Тимур
20 июня 2016, 15:26
mortalion@tut.by,
да, все так.
Mercury0009
20 июня 2016, 19:01
А было бы здорово, если бы был возможен поиск по картинке сразу из окна браузера. Например, вы перемещаете картинку в адресную строку, и находиться сразу первоисточник и картинки похожих размеров. 
А еще было круто добавить распознавание содержимого на картинке (например, если в поиск добавляются логотипы изображений, то представляются сайты компаний),  но это уже вопрос к поисковым системам,а  не браузерам:)
Тимур
20 июня 2016, 22:38
Mercury0009,
примерно так и можно. Перетаскиваете картинку в браузер, чтобы создать новую вкладку с ней. А потом через правый клик мышки поиск. На один шаг больше, конечно, но уже что-то. 
Overcoder
21 июня 2016, 21:39
Браузер в первую очередь должен поддерживать метки закладок.
В правильном браузере, человек вводит 2 или 3 метки и моментально находит нужное среди тысяч закладок. Вы скажете, такого не бывает? Попробуйте представить, это совсем не страшно.
Может быть, в команде Браузера все поголовно ограничиваются только десятком закладок? Тогда какие вы нафиг профессионалы?
Дизайн, интерфейс и все такое — это прекрасно, только вы мыслите столь глобально, что отрываетесь от очевидных вещей, требующих внимания.
Короче говоря. Сделайте уже поддержку меток, ёмаё! Добавить еще поле в базу закладок да запилить поиск по меткам — три дня работы.
Тимур
21 июня 2016, 22:07
Overcoder,
а чем обычный поиск не устраивает? Можно ввести искомые слова и найти нужные закладки. 
Overcoder
21 июня 2016, 22:56
Тимур,
Так дело в том, что заголовки закладок могут вообще не отображать суть страницы.
Вот например, недавно понадобилась библиотечка для анимации SVG, называется GSAP. Названия я не помнил, т. к. давно не требовалась:
1) вот "анимация" - сколько всего есть

2) вот "анимация, css" - просто пример отфильтрованного

3) вот уже "анимация, svg

Всё! Пять секунд и нашёл.
Это я еще далекоо не всем закладкам расставил метки :)



А вот Я.Браузер:
1) "анимация

2) "анимация, css" или без запятой, то же самое
3) "анимация, svg"


Видите теперь, как удобно и быстро? :) В любом случае надо помнить, что названия могут быть какими угодно и фиг что найдешь среди тысячи закладок, если нужную добавил полгода назад...
Overcoder
21 июня 2016, 22:59
Тимур,
конечно, метки тогда нужно придумывать и добавлять новым закладкам, но скорость навигации по ним полностью перевешивает это мелкое неудобство.
Overcoder
21 июня 2016, 23:10
Тут самая мякотка в чем? У каждого человека свои образы и ассоциации со словами, порой совершенно никак не коррелирующие с закладками :)
Я могу присвоить какую-то левую метку и буду помнить ассоциации с ней — годами, что в итоге и помогает в быстром поиске. Вот такие пироги.
Собственно, это единственное, что держит лично меня на FF, а очень бы хотелось уже переехать к вам ^_^
Тимур
22 июня 2016, 09:31
Overcoder,
а если так https://chrome.google.com/webstore/search/tags%20bookmarks?_category=extensions
Overcoder
22 июня 2016, 13:24
Тимур,
Не годится... Единственное не уродски выглядящее расширение только это: https://chrome.google.com/webstore/detail/bookmarks-tagging/kmdepbjjhlbhohppiancfgdpkjcoajgb
1) Но и тут неудобно, вместо поиска сразу в адресе надо тыкать отдельную кнопку.
2) Собственно поиск - прицелиться в кнопку расширения, прицелиться еще раз на кнопку поиска. Вместо кнопок Ctrl+L. 
3) Нет возможности редактировать в диспетчере закладок (!!!)
4) Нет синхронизации с XMarks. Пока не будет реализовано нативно, он не начнет поддерживать Я.Браузер, и я не смогу перенести из FF. А заново набивать метки нет ни малейшего желания
5) Ну и когда вы запилите, остальные Blink/Вебкитоделы наконец сообразят, что пора бы уже подумать о людях в этой части. А вы будете первыми, после FF ^_^
bzubov
22 июня 2016, 15:37
Сделайте чтение больших текстов с экрана (синтез речи = tts), многие слабовидящие (и не только) на вас просто молиться будут. Выделил блоком простыню на экране, сразу до самого низа -- и нажал кнопочку "Слушать", и слушаешь, при этом можно дремать или картошку чистить... Экстаз!
bzubov
3 июля 2016, 12:06
bzubov,
...............а в ответ -- тишина. Целое поколение должно ослепнуть на маленьких экранчиках, чтобы вы поняли, что сервис озвучки ОЧЕНЬ востребован? Ау!
Тимур
4 июля 2016, 15:09
bzubov,
Да, было бы хорошо. Мы постепенно поддержку слабовидящих внедряем, но можно было бы быстрее, конечно. 
Владислав
10 августа 2016, 20:50
Тимур,
абсолютно с "bzubov" согласен и этой встроенной функцией вы значительно подняли бы рейтинг браузеру. Огромное количество пользователей было бы радо!
catindanger
28 июня 2016, 11:34
Зашел Оперой на Яндекс картинки вижу http://prntscr.com/bm1bo6 "Каждый день новый фон в Яндекс Браузере". Захожу Яндекс Браузером на Яндекс картинки и не фижу ни одной кнопки чтобы установить "новый фон" в Яндекс Браузере. Отдел маркетинга переоценивает возможности разработчиков?
Тимур
28 июня 2016, 13:16
catindanger,
спасибо, подумаем с коллегами, как упростить логику в этом месте. Сейчас установить фон в Яндекс.Браузер можно из любой картинки через правый клик мыши и пункт "Сделать фоном в браузере". 
catindanger
28 июня 2016, 11:36
Яндекс Дзен. Ребята сделайте пожалуйста возможность открывать ссылки из Дзен ленты в новом табе не теряя фокуса с Дзен. Как обычно я например могу открыть ссылку кликнув колесиком мыши: ссылка откроется в другом табике а я останусь на текущей странице.
ub4hoq
7 июля 2016, 21:07
Подскажите куда нажать или где поставить галочку чтобы навсегда избавиться от всплывающей рекламы мегасупербыстрого яндексбраузера? или менять поисковик?
Тимур
11 июля 2016, 17:28
ub4hoq,
напишите в поддержку, пожалуйста, https://yandex.ru/support/search/troubleshooting/wish.xml
ub4hoq
11 июля 2016, 21:49
Тимур,
 Спасибо за ссыль, но к большому моему удивлению после написанного сюда отзыва, реклама пропала. :)
Тимур
11 июля 2016, 21:59
ub4hoq,
Если что, заглядывайте в сообщество Браузера https://yandex.ru/blog/yandexbrowser Попробуем удивить еще чем-нибудь ;)
pavel.tsuprickov
8 июля 2016, 02:24
много не нужной информации в этом дзене, если бы распологались они строго плиткой и те которые нужны окна работали тогда было бы круто а так, куча мола из новостей(((
Нариман Алимурадов
13 июля 2016, 14:17
Браузер должен быть полностью крослатформенным. На Debian достичь стабильной работы так и не удалось.
anas.abramo2011
27 июля 2016, 14:32
Здравствуйте Подскажите пожалуйста. Как отключить персональные рекомендации на главной странице браузера?  
Xartaxana
3 августа 2016, 15:27
В последнее время очень расстраивает Яндекс.
Браузер не может загрузить страницы, говорит мало памяти (другие могут), постоянно пытается САМ переключится на новый (дурацкий) интерфейс, теряет связь в расширениями. Увы пришлось перейти на другой браузер (хотя мне нравится Яндекс, его расширения и возможность перевода/расшифровки выделенного слова)
Приложением "расписания" на планшете вообще не возможно пользоваться, нельзя нормально выбрать дату и города прибытия/отправления, не видит многие рейсы ("авиабилеты" видят еще меньше)
Буквально за последний месяц пришлось искать что-то другое взамен многих средств Яндекса.
Кто у вас там так болеет за дизайн в ущерб функциональности и надёжности?
Света Чистякова
3 августа 2016, 15:58
Ой. А у нас нет приложения Расписания. Вот Авиабилеты и Электрички есть, может, речь о них идёт?
danamericans
8 августа 2016, 12:38
Давно заметил, что в Яндексе всячески принижают мак ось по новым функциям. :^(
Света Чистякова
8 августа 2016, 13:47
Здравствуйте. Дзен на маках обязательно появится, но чуть позже.
danamericans
8 августа 2016, 13:50
Света Чистякова,
спасибо большое за ответ
blindowalena
11 августа 2016, 09:49
здравствуйте. у меня вообще пропал дзен . сначала был а потом исчез. в чём причина?
Тимур
11 августа 2016, 14:38
blindowalena,
мы знаем о такой проблеме, работаем над ней, скоро все должно вернуться. 
blindowalena
11 августа 2016, 16:06
Тимур,
спасибо большое за ответ.
KEHT72
18 августа 2016, 13:58
Роман, а можно немного вернуться к земному от Дзен и прочего, и сделать нормальную синхронизацию между устройствами? и дать внятный ответ, что Вы как разработчики подразумеваете под "Расширения" и "Приложения" используемые в браузере и для чего синхронизировать "Открытые вкладки" Если пользователю нужно просто закончить работу на одном устройстве и не заморачиваясь продолжить с того же места на другом. И какой алгоритм синхронизации если дома у меня на табло вкладки одни а на работе совсем другие хотя ак один и тот же, короче Вам есть чем заняться. а не заниматься всякой... фоном для браузера(вверх идиотизма, для чего мне фон если браузер инструмент для интернета)
спасибо.
Света Чистякова
18 августа 2016, 17:58
KEHT72,
здравствуйте. Давайте отвечу по порядку.


>> что Вы как разработчики подразумеваете под "Расширения" и "Приложения" используемые в браузере


Расширения (в Яндекс.Браузере они называются Дополнения) — это мини-программы, которые позволяют добавить в браузер новые возможности. Например, они могут показывать на панели браузера прогноз погоды на завтра, уведомлять о новых письмах или блокировать неприятную рекламу. Иными словами, это такой способ сделать браузер удобным лично для вас. Вы сами решаете, какие расширения вам нужны, и сами их устанавливаете. Яндекс.Браузер поддерживает расширения из каталогов Opera и Chrome Web Store.


>> для чего синхронизировать "Открытые вкладки"


Мм. Кажется, вы сами ответили на этот вопрос: чтобы можно было начать что-то делать на одном месте и продолжить на другом. Допустим, нашли вы интересную статью, начали читать её на рабочем компьютере, а закончили — на домашнем.


>> И какой алгоритм синхронизации если дома у меня на табло вкладки одни а на работе совсем другие хотя ак один и тот же


Надо проверить настройки синхронизации в браузере на обоих компьютерах: рабочем и домашнем. Во-первых, убедитесь, что на обоих компьютерах вы авторизованы в Браузере под своим аккаунтом: Браузер > Настройки > Синхронизация > Включить синхронизацию.


Ну а дальше, в том же разделе Синхронизация, выберите Показать параметры и отметьте галочкой то, что нужно синхронизировать (видимо, это Табло и Открытые вкладки).


Если у вас всё настроено правильно, но синхронизация почему-то всё равно не работает, напишите в службу поддержки Браузера, там обязательно помогут.
KEHT72
18 августа 2016, 20:48
спасибо Светлана за ответ, но по моему Вы не понимаете проблемы в синхронизации как и часть разработчиков, поясню:
на ПК1 устанавливаем Яндекс браузер и подключаем ак синхронизации, выставляем нужные пункты( самый интересный - "Настройки браузера") и наслаждаемся.Брем ПК2 устанавливаем Яндекс браузер и подключаем ак и по логике все все все и в том числе  "Настройки браузера" сработать на браузере ПК2 не говоря уже о выбранных пунктах,но этого не происходит! И тут Я подумал что в одной учетке хранятся отдельно данные для разных устройств, ибо когда заходишь в историю то видишь сенанс ПК1 и отдельно сеансы ПК2, но  если удалить синхронизацию на любом из ПК1 или ПК2 удалится ВСЕ буквально все со всех устройств!
Теперь про пункт настроек "открытые вкладки" для чего? если есть история которая с такой же периодичностью отобразится на другом устройстве ведь Мы же не бросаем включенным устройство с браузером м открытыми вкладками и начинаем пользоваться другим?



Теперь про Ваш ответ:
Расширения (в Яндекс.Браузере они называются Дополнения) — это мини-программы, которые позволяют добавить в браузер новые возможности 
но есть еще и "Приложения" и так мы имеем в браузере "Дополнения" "Расширения" "Приложения" не многовато ли такое количество не просто названий но и пунктов в настройках и интерфейсе? 
Тимур
19 августа 2016, 18:03
KEHT72,
доброго вечера. Из этого сообщения трудно понять точные шаги для воспроизведения проблемы. Настройки браузера синхронизируются между всеми ПК, но не все. Некоторые настройки логично не дублировать. 


Можно Вас попросить описать проблему по шагам через "Сообщить о проблеме" в меню Браузера? 
наташа
20 августа 2016, 10:56
ВЕРНИТЕ СКОРЕЕ ДЗЕН.
Эврик
21 августа 2016, 23:54
Мне понравился браузер яндекс.В основном пользовался f.f.как основным.Пользуюсь вашим пару недель и успел привыкнуть.Удобный и простой в обращении.Вот только дзен настораживает,сыроват он еще. и предупреждение в нем о переходе на сайт с подпиской необходимо сделать по крупнее! так как читая новость невзначай открыл сайт подписки.
Света Чистякова
22 августа 2016, 21:46
Руслан, здравствуйте. А расскажите, пожалуйста, что за сайт с подпиской? Ссылку сможете прислать, например?
Эврик
23 августа 2016, 16:27
Света Чистякова,
К сожалению затёр историю,но сайт относился к сми. читал новости перешел и вот она подписка(
Света Чистякова
23 августа 2016, 19:09
Руслан, пришлите ссылку, если повторится, хорошо? Спасибо!
don.sadikoff2017
9 сентября 2016, 00:20
Я хотел себе установить эту программку-браузер.он мне пару раз в руки попадали - прекрасные материалы скопировал.К статьи,я тоже о "ВК" думаю,не меньше вы.А Вы даже не интересуетесь,не надобна ли какая помощь? Скажу.У меня оперативка всего 4 гиго - а 
это,когда большие материалы копируешь,быстро устает.Пусть ко мне домой приходит погромщик,он,наверное очень толковый,если его вирусы 6 мы месяцев морили.А у меня покупать такие игрушки нет лишних денег.Контора не хочет заплатить.А у меня пенсия 7430 р. А "оперативка" стоит,наверное,3-5 т. Всё же,на всякий случай: ЗЯБ,17\16,150.Авось поможете...Ну и дзен. Я несколько ссылок снял - не то...Зашифровали...Всё! Спокойной ночи..
avmaksimov
19 сентября 2016, 08:47
Предложение. По моим наблюдениям сейчас растет число сайтов с уведомлениями. Есть предложение - не выводить их, а сделать какой-то значок, что сайт может отправлять уведомления, по нажатию на который и будет выводиться данный диалог.
dubatov.tehnika5
29 сентября 2016, 10:26
куда пропал дзен
Alektrik 68
13 октября 2016, 19:19
Я, так и не понял, как включить Дзен-ленту
Света Чистякова
14 октября 2016, 13:45
Здравствуйте. А на каком устройстве (компьютер, смартфон) вы используете Яндекс.Браузер и какая у вас операционная система?
dim-gpm
14 октября 2016, 23:32
Alektrik 68,
win7SP1 на i5 2400M
dim-gpm
14 октября 2016, 22:45
Почему у меня даже строки нет в настройках с этим дзеном?? Версия браузера новая! Никакого дзена не вижу!
Тимур
14 октября 2016, 19:56
dim-gpm,
а какая операционная система у Вас?
dim-gpm
14 октября 2016, 23:31
dim-gpm,
win7SP1 
Антон Крымский
9 ноября 2016, 10:56
 Ребятки большое спасибо за "скрол вкладок мышью". Очень приятно, что твои просьбы слышат и воплощают в жизнь. Креативных решений в будущем. Держу за вас кулаки. )))
sega103
25 ноября 2016, 15:29
Дзен - штука безусловно интересная и кому-то даже полезная. Но иногда, когда требуется хорошенько сосредоточиться, хочется его отключить, чтобы не отвлекаться... Но сделать этого не получается, т.к. у меня на ПК в Настройках браузера нет чекбокса "Показывать в новой вкладке Дзен...", где бы было можно снимать или ставить галочку... Все дело в том, что все Настройки Яндекс-браузера у меня на другом языке (не на русском), и этого чекбокса здесь просто нет... И на русский перейти не получается.
Может что-то посоветуете?
Vladimir Vaschenko
13 декабря 2016, 14:17
Ничего не могу сказать о новых возможностях браузера - они мне просто не нужны. Но что касается графического оформления, то его определенно придумал сумасшедший дальтоник.
Если думаете, что это только моё мнение - задайте собственному браузеру вопрос "как вернуть старый интерфейс". Обхохочетесь.
Лично я теперь вынужден запускать браузер только значком, где прописан соответствующий параметр, чтобы не видеть этих гнусных черно-сине-красных панелей. А если машинально жал на, например, поступающее сообщение, то вынужден был закрывать ЯБ и запускать опять же значком. С соответствующими случаю пожеланиями команде разработчиков. Теперь браузером по умолчанию у меня Хром, с чем вас и поздравляю.
Верной дорогой идёте, товарищи.
deev.andrei2018
20 января 2017, 21:17
Я БЛАГОДАРЮ ВАС ЯНДЕКС!!!
вы просто супер. Раньше пользовался Microcoft Egde , а сейчас вообще им не пользуюсь. только яндексом. я накачал много функций и вообще рад. даже сложно описать словами какой браузер. Все узнаешь. не знаешь это, кликнул по слову и всё - знаешь. а если есть аккаунт яндекс вообще крутою . дорогие люди - перестаньте пользоваться этим отстоем- гуглом , пользуетесь яндексом.
zverozyab
1 февраля 2017, 12:00
День добрый. Спасибо за мистический продукт )
Есть вопрос.
Мой сайт попал в выдачу Дзен, чему я весьма рад.
Однако я не знаю, как он туда попал и, следовательно, не знаю, когда и почему могу оттуда вылететь (а не хочется).
Я планирую полную реконструкцию своего сайта, однако у меня возникают (необоснованные?) опасения, что это может отразиться на участии сайта в Дзен.
Планирую сменить движок, верстку, разумеется, изменится карта сайта.
Внутренние URL сохранятся, общая структура сайта сохранится.
Могут ли такие изменения на сайте привести к "выпадению" сайта из выдачи Дзен?
Буду благодарен за ответ, а то живу, как на иголках :)
Обновлено 1 февраля 2017, 12:00
Света Чистякова
1 февраля 2017, 13:58
Здравствуйте. Во-первых, важно понимать, что Дзен — это лента персональных рекомендаций. Материалы подбираются по интересам, поэтому у двух разных людей ленты выглядят по-разному.
Чтобы материалы с вашего сайта могли попасть в ленту Дзена, он должен содержать контент, который интересен людям, и регулярно обновляться. Если ваш сайт соответствует этому требованию, всё должно быть хорошо.
Обновлено 1 февраля 2017, 13:59
zverozyab
1 февраля 2017, 16:21
Света Чистякова,
спасибо за ответ. Да, принцип выдачи я понимаю, я прочел всё то немногое, что доступно по Дзену.
Материалы интересны и читаются пользователями Дзена, это я вижу. И публикации регулярные, так было и так будет и в дальнейшем.
Вопрос в другом.
После реконструкции изменится структура страницы, структура sitemap и многие другие технические аспекты.
Я опасаюсь того, что эти (чисто технические, не контентные) изменения могут стать причиной того, что система перестанет отдавать мой сайт в ленте Дзен и я потеряю большУю часть своих читателей, тех, чьим интересам соответствует мой сайт и которые регулярно читают его через Дзен.
Возможна ли такая ситуация или я напрасно беспокоюсь?
...во фразе "всё должно быть хорошо" слово "должно" вызвало некоторые опасения :)
Обновлено 1 февраля 2017, 16:25
fabula2
4 июня 2017, 14:45
Как можно  отключить этот "дзен"  на главной странице yandex.ru? Всё перерыл и ничего не нашёл. Такое навязчивое нововведение очень раздражают. Запилите пожалуйста галочку для отключения этого нового и креативного информационного мусора. Очень прошу!
Обновлено 4 июня 2017, 14:46
Anton
6 июля 2017, 20:19
Подскажите пожалуйста как изменить список провайдеров контента, который появляется при первом запуске Яндекс Дзен?
Обновлено 6 июля 2017, 20:20
castmasters
5 августа 2017, 10:35
как отключить дзен на главной странице, за№бал уже..не нужно навязывать пользователю что смотреть и что читать.  я думаю дзен создан для медиамагнатов которые платят деньги для продвижения своих проектов, а обычному пользователю это подается как искусственный интеллект(красивые слова) , который кстати не работает, я никогда не смотрю малахова а в ленте он есть. никакой искусственный интеллект не заменит собственный мозг. такими действиями яндекс перестает быть "родным"
konstserov
9 августа 2017, 09:47
Честно говоря, от Дзена я не в восторге.
rainbromail
4 сентября 2017, 03:30
всё, что мне нужно, умеет Хром, 64 бита, на всё прочее есть плагины, дальше уже дело вкуса
Яндексом пользуюсь частично - только маркетом и музыкой, поиск от Яндекса ужасен, за почти 20 лет у пк только гугл ибо русиш интернет мне малоинтересен и чем больше образования в голове, тем меньше интереса вызывает
судя по последним событиям, выпилить новости из выдачи яндекса - дело одного звонка, например, последние "выходки" Навального
надцатый раз перерисовать пиксели интерфейса - это имитация работы
Антон Шевцов
22 декабря 2017, 16:17
 ИРМУ РОВЕ
abramov89rus
15 января 2018, 22:53
Админы доброго временя суток! За Алису отдельное спасибо!, Рульная тема! По делу - расширьте пожалуйста "Табло". Ну 20 ссылок не вариант, тем более есть возможность. Ну 50 будет в самый раз. С возможностью разтусовать их по группам (СМИ, соцсети, официально и тд.).

Обновлено 15 января 2018, 22:56
ELForcer
16 января 2018, 08:46
Не знаю, читаете или нет старые темы, но
1. Сделайте возможность отключать не интересный директ как новости кнопкой "Заблокировать".
2. Добавьте возможность комментирования постов блогеров Дзена. 
gogovkin53
17 февраля 2018, 15:58
Прекрасно!Было очень полезно и доходчиво,желаю Вам больших достижений в этом деле.Спасибо Вам большое! ВАШ пользователь, Сергей.
vitalyimaev
20 января, 21:58
вы как и все мусорите в мире  информатике .вы как флюгеры  .создайте новое революшен
Обновлено 20 января, 22:02
elektric.igor
5 марта, 12:53
добрый день  !!! в   вашем браузере находится сайт одноклассники  работает отвратительно
 
vlasta
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