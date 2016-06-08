Что должен уметь браузер будущего

Роман Иванов,

руководитель Яндекс.Браузера

Мы постоянно думаем о будущем браузеров и делимся своими мыслями с вами. Ранее мы рассказывали про наше видение интерфейсов. Часть идей, которые мы представили, со временем перекочевали в Калипсо — это кодовое название нового интерфейса Яндекс.Браузера, который недавно стал доступен всем пользователям на Windows и Linux.

Сегодня я хотел бы продолжить рассказ, но поговорить уже не про интерфейс, а про содержание, и сформулировать стратегию развития браузера, причём не только нашего — мне кажется, что все современные браузеры развиваются примерно в одном направлении.

Раньше слово «содержание» можно было применить разве что к сайтам. Браузер был просто программой для отображения веб-страниц: адресная строка, кнопки «Назад», «Вперёд» и «Домой» — вот и всё. Но за 25 лет веб сильно изменился. Многие сайты из страничек с текстом, ссылками и картинками превратились в сложные веб-приложения. Меняются и браузеры. Они перестали служить исключительно «окном в интернет» и многому научились.

Вот что, на наш взгляд, должен уметь браузер будущего:

1. Браузер должен помогать пользователю решать задачи

Возьмём ту же адресную строку. Теперь не нужно помнить точный адрес страницы: браузер подскажет его. Более того, в эту же строку можно вводить поисковые запросы, и браузер помогает их сформулировать. А некоторые браузеры даже научились давать ответы прямо в подсказках, без перехода на какие-либо страницы. Браузеры умеют автоматически определять самые популярные у пользователя сайты и предоставлять к ним быстрый доступ в один клик. В Яндекс.Браузере это называется Табло. Кстати, мы первыми придумали показывать Табло не только на странице новой вкладки, но и при клике на адресную строку. Впоследствии это появилось и в других браузерах. Браузер может находить самые низкие цены на товар, который сейчас просматривает пользователь, и даже помогать понять, что написано на странице. Вчера мы выпустили бета-версию Яндекс.Браузера, которая умеет показывать быстрые ответы прямо в контекстном меню. Достаточно выделить на странице слово или словосочетание, чтобы получить ответ Яндекса с краткой справкой, переводом или даже картой. Многое ещё может быть придумано для того, чтобы помочь пользователям в решении повседневных задач, и мы продолжаем работать над этим.