Что должен уметь браузер будущего

Роман Иванов,
руководитель Яндекс.Браузера
Мы постоянно думаем о будущем браузеров и делимся своими мыслями с вами. Ранее мы рассказывали про наше видение интерфейсов. Часть идей, которые мы представили, со временем перекочевали в Калипсо — это кодовое название нового интерфейса Яндекс.Браузера, который недавно стал доступен всем пользователям на Windows и Linux.
Сегодня я хотел бы продолжить рассказ, но поговорить уже не про интерфейс, а про содержание, и сформулировать стратегию развития браузера, причём не только нашего — мне кажется, что все современные браузеры развиваются примерно в одном направлении.
Раньше слово «содержание» можно было применить разве что к сайтам. Браузер был просто программой для отображения веб-страниц: адресная строка, кнопки «Назад», «Вперёд» и «Домой» — вот и всё. Но за 25 лет веб сильно изменился. Многие сайты из страничек с текстом, ссылками и картинками превратились в сложные веб-приложения. Меняются и браузеры. Они перестали служить исключительно «окном в интернет» и многому научились.
Вот что, на наш взгляд, должен уметь браузер будущего:
1. Браузер должен помогать пользователю решать задачи
Возьмём ту же адресную строку. Теперь не нужно помнить точный адрес страницы: браузер подскажет его. Более того, в эту же строку можно вводить поисковые запросы, и браузер помогает их сформулировать. А некоторые браузеры даже научились давать ответы прямо в подсказках, без перехода на какие-либо страницы.
Браузеры умеют автоматически определять самые популярные у пользователя сайты и предоставлять к ним быстрый доступ в один клик. В Яндекс.Браузере это называется Табло. Кстати, мы первыми придумали показывать Табло не только на странице новой вкладки, но и при клике на адресную строку. Впоследствии это появилось и в других браузерах.
Браузер может находить самые низкие цены на товар, который сейчас просматривает пользователь, и даже помогать понять, что написано на странице. Вчера мы выпустили бета-версию Яндекс.Браузера, которая умеет показывать быстрые ответы прямо в контекстном меню. Достаточно выделить на странице слово или словосочетание, чтобы получить ответ Яндекса с краткой справкой, переводом или даже картой.
Многое ещё может быть придумано для того, чтобы помочь пользователям в решении повседневных задач, и мы продолжаем работать над этим.
2. Браузер должен защищать пользователя
Во времена, когда компьютеры были в новинку, большинство вредоносных программ создавались шутки ради и были относительно безобидны — например, хлопали CD-приводом или выводили на экран то или иное слово. С развитием интернета на смену шутникам пришли мошенники, которые крадут деньги со счетов и выманивают пароли. При этом они проявляют редкую изобретательность — новые уловки, позволяющие ввести людей в заблуждение, появляются практически каждый день.
Осенью прошлого года мы представили технологию активной защиты Protect. Она защищает пользователей Яндекс.Браузера от всевозможных угроз в интернете. Protect предостережёт от ввода пароля от важного и надёжного сайта на подозрительном ресурсе, зашифрует данные, которые вы передаёте через открытую сеть Wi-Fi, заблокирует мошеннические и вредоносные сайты, скроет шокирующую рекламу и тщательно проверит на вирусы все файлы, которые вы загружаете из сети.
Недавно система Protect пополнилась двумя новыми компонентами. Теперь, когда человек заходит на сайты банков и платёжных систем, в браузере включается защищённый режим. В нём тщательней, чем обычно, проверяются сертификаты безопасности и блокируются все дополнения, кроме проверенных менеджеров паролей, — это снижает риск кражи данных. Кроме того, браузер начал предупреждать о страницах, которые в один клик подписывают людей на платные услуги.
3. Браузер должен рекомендовать пользователю интересный контент
Люди проводят в интернете по несколько часов в день, но далеко не всегда ищут что-то конкретное. Часто мы открываем браузер, чтобы просто развлечься. Быстро найти в сети интересное довольно сложно. На популярных сайтах много актуальной информации, которая на самом деле не настолько уж и интересна лично вам. Социальные сети полны ссылок на материалы, от которых в восторге ваши друзья и знакомые, но вас они подчас оставляют равнодушными или даже раздражают.
Самые внимательные пользователи, вероятно, заметили, что в Яндекс.Браузере появился Дзен — персональная лента рекомендаций. Мы запустили её в прошлом году. Сначала Дзен был экспериментом и работал только в мобильном браузере, но теперь стал доступен и на компьютерах. Лента Дзена живёт на странице новой вкладки Яндекс.Браузера — именно её обычно открывают люди, когда хотят перейти к чему-то новому.
Рекомендаций в ленте Дзена — это статьи, видео, картинки и другие материалы. Они подбираются под ваши текущие интересы. Если вы заинтересуетесь чем-то новым, Дзен это учтёт и автоматически подстроится под изменения. О ваших интересах Дзен узнаёт из истории браузера. Он также умеет учитывать пожелания — например, если какой-то материал вам особенно понравился, можно попросить показывать «больше такого».
У Дзена нет списка источников — вместо этого он использует глобальный поисковый индекс Яндекса. В основе Дзена лежит искусственный интеллект. Это целый комплекс технологий: например, за понимание смысла текстов отвечают алгоритмы обработки естественного языка, за считывание картинок — компьютерное зрение, а за обработку всех собранных данных — рекомендательная технология Диско. Ленту рекомендаций составляет метод машинного обучения Матрикснет. Подробнее о технологиях, которые используются в Дзене, можно узнать в блоге Яндекса на «Хабрахабре».
Сейчас Дзен есть в Яндекс.Браузере для Windows, Android и iOS. Если вы пользуетесь браузером уже давно, рекомендации будут доступны сразу же. А если вы новый пользователь, можно перейти на zen.yandex.ru/demo и немного рассказать о том, что вас интересует, либо чуть-чуть подождать — и всё настроится автоматически.
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Таким образом, из простой программы для просмотра веб-страниц браузеры становятся комплексом программных продуктов, интегрированных в единую оболочку. Создателям браузеров предстоит ещё многое сделать, чтобы людям было по-настоящему удобно, безопасно и интересно пользоваться интернетом. Мы будем продолжать совершенствовать браузер в соответствии с этой стратегией и обещаем рассказывать вам об этапах этого пути.