Что это за машина?

Даже если вы не автолюбитель, вам наверняка доводилось разглядывать на улицах автомобили. Некоторые из них так и притягивают взгляд: один похож на причудливое насекомое, в другом можно углядеть черты Дарта Вейдера, а третий вам просто нравится — и, возможно, вы не отказались бы когда-нибудь завести такой же. Когда вы встречаете необычный или просто красивый автомобиль, каждый раз хочется узнать — а что это вообще за машина и сколько она может стоить? Ну так, на всякий случай.

Конечно, можно поискать название на кузове или запомнить, как выглядит понравившаяся машина, а потом поспрашивать знатоков. Но мы придумали более быстрое решение. Сегодня в мобильном приложении Авто.ру появилась распознавалка автомобилей. Просто сфотографируйте машину на смартфон или планшет — и приложение назовёт марку и модель, уточнит, когда она выпускалась, и покажет среднюю цену на Авто.ру. Заодно можно посмотреть объявления о продаже автомобилей той же модели.

Необязательно снимать машину целиком. Иногда для того, чтобы сделать правильную догадку, приложению достаточно одного фрагмента — например, фотографии приборной панели, салона или части кузова.

Отличать одну машину от другой приложение умеет благодаря искусственному интеллекту. В основе модели распознавания лежит нейронная сеть. Для её обучения мы использовали шесть миллионов фотографий — это все снимки, которые были загружены на Авто.ру с момента запуска сайта. В ходе обучения нейронная сеть выявила признаки, характерные для каждой модели авто. По ним можно сделать вывод о том, какая машина изображена на сделанной пользователем фотографии.

Распознавалка автомобилей доступна в приложениях Авто.ру для iOS и Android. Сейчас ей известны более сотни марок и более тысячи моделей легковых машин как российского, так и иностранного производства.

У нас есть ещё несколько идей о том, как использовать технологии компьютерного зрения при поиске автомобилей. Например, мы обучили нейронную сеть выбирать из нескольких снимков автомобиля, загруженных продавцом, самый привлекательный с точки зрения потенциального покупателя. Такой снимок имеет смысл показывать на превью объявления. Компьютерный подбор фотографии уже используется на Авто.ру. Пока это эксперимент — сейчас система срабатывает на каждом десятом объявлении.