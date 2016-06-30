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Что это за машина?

Даже если вы не автолюбитель, вам наверняка доводилось разглядывать на улицах автомобили. Некоторые из них так и притягивают взгляд: один похож на причудливое насекомое, в другом можно углядеть черты Дарта Вейдера, а третий вам просто нравится — и, возможно, вы не отказались бы когда-нибудь завести такой же. Когда вы встречаете необычный или просто красивый автомобиль, каждый раз хочется узнать — а что это вообще за машина и сколько она может стоить? Ну так, на всякий случай.

Конечно, можно поискать название на кузове или запомнить, как выглядит понравившаяся машина, а потом поспрашивать знатоков. Но мы придумали более быстрое решение. Сегодня в мобильном приложении Авто.ру появилась распознавалка автомобилей. Просто сфотографируйте машину на смартфон или планшет — и приложение назовёт марку и модель, уточнит, когда она выпускалась, и покажет среднюю цену на Авто.ру. Заодно можно посмотреть объявления о продаже автомобилей той же модели.

Необязательно снимать машину целиком. Иногда для того, чтобы сделать правильную догадку, приложению достаточно одного фрагмента — например, фотографии приборной панели, салона или части кузова.

Отличать одну машину от другой приложение умеет благодаря искусственному интеллекту. В основе модели распознавания лежит нейронная сеть. Для её обучения мы использовали шесть миллионов фотографий — это все снимки, которые были загружены на Авто.ру с момента запуска сайта. В ходе обучения нейронная сеть выявила признаки, характерные для каждой модели авто. По ним можно сделать вывод о том, какая машина изображена на сделанной пользователем фотографии.

Распознавалка автомобилей доступна в приложениях Авто.ру для iOS и Android. Сейчас ей известны более сотни марок и более тысячи моделей легковых машин как российского, так и иностранного производства.

У нас есть ещё несколько идей о том, как использовать технологии компьютерного зрения при поиске автомобилей. Например, мы обучили нейронную сеть выбирать из нескольких снимков автомобиля, загруженных продавцом, самый привлекательный с точки зрения потенциального покупателя. Такой снимок имеет смысл показывать на превью объявления. Компьютерный подбор фотографии уже используется на Авто.ру. Пока это эксперимент — сейчас система срабатывает на каждом десятом объявлении.

20 комментариев
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grishka0007
30 июня 2016, 11:53
Интересное применение технологии нейросетей в жизни)
Никита
30 июня 2016, 14:05
Сделайте для Windows 10 Mobile пожалуйста.

Владислав
14 июля 2016, 00:36
Никита,
Согласен! И не только это приложение, но и в принципе пора начать делать универсальные приложения для магазина Windows 10!
ag.zmitroc
30 июня 2016, 14:11
нот бэд
METTER
30 июня 2016, 16:47
"До чего техника дошла"... :)
dubrowsky
1 июля 2016, 12:51
Звучит очень круто! Попробую на досуге )
Павел
3 июля 2016, 11:47
хорошая штука, но на женщинах можно больше заработать, если научить смартфон распознавать всякие сумочки, шмотки, аксессуары и т.п.
Андрей
4 июля 2016, 06:01
Павел,
:)) точно!
seofort2
25 июля 2016, 16:33
Павел,
так вроде есть уже такое приложение от одного из онлайн ритейлеров
seofort2
25 июля 2016, 16:34
Павел,
А, ну вот же оно - https://yandex.ru/blog/company/plate-kak-na-kartinke
Удалённый пользователь
7 июля 2016, 13:46
Янедекс, позор вам - голландские подстилки!
День Ивана Купала отмечается во всей России, ДБ!
nikita@zuborev.ru
17 июля 2016, 19:09
Мне кажется, стоит доработать))
Ваш ИИ превратил "девятку" (ваз 2109) в "Москвич", а Рено Флюенс в Кадиллак :)
Света Чистякова
18 июля 2016, 21:00
Никита, здравствуйте. Он не специально. Попробуйте с другого ракурса. :) Ну а если серьёзно, стопроцентную точность обеспечить невозможно — по крайней мере сейчас. Да, время от времени приложение ошибается.
vlad-v-gubarev
25 июля 2016, 19:16
Работает очень хорошо. Пробовали с товарищами с разных ракурсов много машин. Kia Spectra, ВАЗ 2110, Nissan Almera Classic, Nissan Note, Renault Logan, Rolls Royce Ghost – все эти распознавались уверено. Один раз "десятку" перепутал с "двенашкой", но это простительно.


Но вот с Ford Focus не сложилось. Постоянно на второй (2006 г.в.) говорит, что это третий (2011-2015), который выглядит как совсем другая машина. А на третий фокус (2011-2015), выдает Focus North America 2005-2007, что тоже сложно перепутать. Причем ошибка стабильная, проявляется всегда, даже на разных фокусах разного цвета с разных ракурсов на разных смартфонах. Возможно это ошибка в обучающей выборке нейронной сети – перепутали метки при обучении.
Света Чистякова
25 июля 2016, 23:08
Влад, здравствуйте. Хм, интересно, передадим разработчикам. Спасибо.
Миша Кочнев
6 февраля 2018, 21:51
Здравствуйте! Есть ли соответсвующая  API для определения марки?
cool.q1984
3 мая, 23:05
Бред чи,то тут не так
Арсений Захаров
10 мая, 22:25
A➖➖➖➖ ➖A➖➖➖➖ ЧТО ЗА МАШИНА?


mirt-mebel
16 июля, 16:20
Нет такой функции в приложении 
Иван
вчера, 16:38
Нет этой функции в приложении. 