День Победы в музейных коллекциях

Выставки ко Дню Победы проходят не только в музеях военной истории. Война затронула все сферы жизни — о ней могут рассказать картины в художественных галереях, фотографии и письма в краеведческих центрах, техника в музеях транспорта. Сейчас музеи закрыты, но искусствоведы и кураторы продолжают работу: устраивают онлайн-трансляции и собирают выставки в интернете.

Одной из выставочных площадок стал сервис Яндекс.Коллекции. Сейчас на нём проходит больше двадцати выставок, посвящённых Дню Победы. Их организовали музеи из разных городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Александрова, Саратова, Торжка. Среди экспонатов — снимки, документы, афиши, плакаты, газетные вырезки, картины и предметы декоративно-прикладного искусства.

Третьяковка и ГМИИ имени А. С. Пушкина на Яндекс.Коллекциях рассказывают, как музейные работники спасали экспонаты во время войны. На архивных снимках — пострадавшая при бомбёжке стеклянная крыша Пушкинского музея, статуи в защитных каркасах, эвакуированные в Новосибирск картины в деревянных ящиках, афиши выставок и сцены работы художников-реставраторов.

Музей космонавтики подготовил выставку про участвовавших в войне космонавтов. Российский национальный музей музыки — про фронтовых музыкантов. Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник собрал коллекцию, посвящённую «голосу Победы», диктору Юрию Борисовичу Левитану, а Радищевский музей оцифровал редкие плакаты военного времени.

Все коллекции, посвящённые Дню Победы, мы собрали на этой странице. Музеи регулярно дополняют свою электронную экспозицию. Подпишитесь на странички любимых музеев в Яндекс.Коллекциях, чтобы первым узнавать о новых выставках.