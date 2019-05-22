Дом с умом

В наших квартирах так много разных электроприборов, что дом стал похож на большой пульт управления. Человек постоянно перемещается между кнопками, розетками и выключателями: зажигает свет, ставит телефон на зарядку, щёлкает электрочайником, включает телевизор, прибавляет громкости.

Чтобы избавить людей от лишних движений, была придумана умная техника — телевизоры, светильники, мультиварки и другие приборы. Такие устройства имеют доступ в интернет, а взаимодействовать с ними можно со смартфона. Казалось бы, проще не придумаешь: открыл приложение, нашёл устройство в списке, нажал на кнопку — и робот-пылесос поехал делать уборку.

На деле люди уже давно используют ещё один, самый простой способ общения с техникой — голос. «Включайся наконец», — говорим мы чайнику, у которого заела кнопка. «Куда ты подевался?» — спрашиваем у пульта, когда хотим переключить канал. Теперь такие команды можно давать не понарошку, а взаправду.

Сегодня Яндекс представил умный дом, которым управляет голосовой помощник Алиса. Он может объединять десятки устройств, от умных лампочек до умных кофеварок. Алису можно попросить включить свет в гостиной, убавить громкость телевизора, сделать кондиционер попрохладнее или сварить кофе. Не нужно искать пульты и нажимать на кнопки — достаточно сказать, и Алиса выполнит просьбу.

Одной фразой можно дать распоряжения сразу нескольким устройствам. Более того, это можно сделать откуда угодно, даже с другого конца города. Допустим, вы любите, чтобы к вашему приходу в квартире было свежо и прохладно. Скомандуйте по пути с работы: «Алиса, я еду домой», — и она настроит кондиционер и включит увлажнитель воздуха. Скажите, переступив порог квартиры: «Алиса, добрый вечер» — голосовой помощник зажжёт свет, включит музыку и поставит греться воду для чая. Сценариев может быть сколько угодно: создавайте те, которые удобны вам.



В магазинах совместимые устройства можно узнать по маркировке «Работает с Алисой». Умный дом Яндекса — открытая платформа, которая поддерживает устройства разных производителей. Сейчас она работает с техникой Philips, Redmond, Rubetek, Samsung и Xiaomi. На очереди — Bosch, Elari, Perenio IoT, SAPFIR и Z-Wave. Подключиться к платформе и научить свои электроприборы слушать Алису может любой производитель электроники и бытовой техники.

Яндекс выпустил для умного дома три собственных устройства: умную лампочку, умный пульт и умную розетку. Лампочка по вашей команде может включаться, выключаться, менять яркость и цвет освещения. Пульт позволяет управлять голосом устройствами с ИК-портом: телевизорами и кондиционерами. Розетка делает умными любые электроприборы — даже выпущенные много лет назад. Например, к ней можно присоединить старый вентилятор, чтобы включать его голосом.

Лампочка и розетка стоят по 1190 рублей, а пульт — 1390 рублей. Начиная с сегодняшнего дня они продаются в Магазине и музее Яндекса и на маркетплейсе Беру, а позже появятся в салонах «Связного».

Управлять умным домом Яндекса можно с устройств и из приложений, где есть Алиса. Это Яндекс.Станция, Яндекс.Телефон, умные колонки Irbis, DEXP, Elari и LG, компьютерный и мобильный Яндекс.Браузер, Навигатор и Лончер. Подробнее о том, как устроена платформа, читайте в блоге Яндекса на «Хабрахабре».