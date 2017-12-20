КомпанияБлогВакансииРазработчикамРекламодателям
СобытияНаукаОбучение
Блог Яндекса

Эмодзи в совершенстве

Давайте поговорим о серьёзном 😂. Ладно, на самом деле, о несерьёзном — об эмодзи. С помощью эмодзи люди решают разные задачи. Кто-то использует их как смайлики — чтобы выразить своё отношение к написанному. Кто-то заменяет ими отдельные слова («Хочу 🍕») — чтобы добавить тексту наглядности. А иногда можно обойтись и вовсе без слов, одними эмодзи — например, «➡🎬❓  2⃣1⃣:0⃣0⃣».

В каком-то смысле эмодзи — отдельный язык с пиктографическим письмом, как у древних шумеров. Теперь этим языком владеет и Яндекс.Переводчик. Введите в Переводчик отдельное слово, словосочетание или целую фразу, и он представит их в виде эмодзи. Или наоборот: можно перевести на русский набор картинок, который вам прислали в чат, — возможно, при этом откроется новый смысл послания.

Как Переводчик выучил эмодзи

Переводчик учит языки путём анализа параллельных текстов. В случае с эмодзи такой подход не работает. Параллельные тексты, в принципе, существуют — например, в 2015 году пресс-релиз о новой модели «Шевроле» вышел одновременно и на английском и на эмодзи, — но их крайне мало. Зато в интернете есть «словари» — сайты, где собраны всевозможные эмодзи, их описания и толкования.

Эмодзи не так много — счёт идёт на тысячи. Поэтому подобрать прямое соответствие в словарях можно далеко не для всех слов. Скажем, вы вряд ли найдёте пиктограммы, обозначающие слово «квас» (потому что эмодзи придумали в Японии, а квас распространён в России) или слово «клавесин» (потому что это древний инструмент, а эмодзи появились относительно недавно). Чтобы адекватно передавать такие слова с помощью эмодзи, важно понимать их смысл. Квас — напиток, значит, его можно изобразить, например, вот так: 🍷. Клавесин — клавишный музыкальный инструмент, поэтому самым подходящим по смыслу эмодзи будет 🎹.

Поиск Яндекса уже умеет искать по смыслу — мы рассказывали в блоге про поисковые алгоритмы «Палех» и «Королёв». Похожий подход мы задействовали и для эмодзи. Когда вы хотите перевести на эмодзи ту или иную фразу, Переводчик разбивает её на отдельные элементы: слова и комбинации слов. Каждый элемент представляется в виде вектора — иными словами, записывается в виде набора чисел. Аналогичная операция проводится и с описаниями эмодзи. Затем векторы сопоставляются. Чем ближе друг к другу находятся векторные представления, тем точнее смысловое соответствие между словами и эмодзи.

***

Переводчик может переводить на эмодзи и обратно слова и фразы на любом из известных ему 94 языков. Перевод работает в веб-версии сервиса и в приложениях для iOS и Android. Понимание смысла позволяет Переводчику подбирать эмодзи-эквиваленты практически для любых понятий 🖖.

828 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
al-0ne
20 декабря 2017, 14:19
🌃, 🚸, 🏮, 💊,
🙃 & 🔅 🔦.
🏘 ➕1⃣ 🌗 🌐 —
🌐 🔜 👍. 🎯 🚫.
☠️ — ▶ 🔄 ⚪️➡️ ▶
& 🔄, 👴:
🌃, ❄ ⚡ 📻
💊, 🚸, 🏮.
denbl
20 декабря 2017, 14:57
al-0ne,

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Мудрый и низкой освещенности.
Живи еще хоть четверть века —
Все будет хорошо. Целей Конвенции.
Умрешь — начнешь опять начнем
И опять же, чувак:
Ночь, ледяная рябь канала
Аптека, улица, фонарь.
dashamorgun080808
23 ноября 2018, 22:24
al-0ne,
😦
Yanina Davidenko
25 ноября 2018, 20:57
al-0ne,
😶😴😏
Сергей Валентинович
5 декабря 2018, 12:12
al-0ne,
Кекс 
Nanoengineer
20 декабря 2017, 15:11
Неудобно, что  перевод с русского на эмодзи выдается картинками, а не юникодом - сложно скопировать.
Также и наоборот перевод с эмодзи не разбирает скопированные, например, из Вайбера эмодзи (like)(angel)(mischievous)

Света Чистякова
Сотрудник Яндекса20 декабря 2017, 21:49
Пока можем предложить такой лайфхак: поменять местами языковые пары, чтобы эмодзи оказались в левом окне. Оттуда их можно скопировать.
me@ernest.asia
22 декабря 2017, 01:54
Света Чистякова,
это не лайфхак, это костыль 
Елена Леончук
2 декабря 2018, 15:50
Nanoengineer,
🦸🏼‍♀️
tropic2109j
6 августа, 19:39
Nanoengineer,
Беспокоит то, что британские СМИ по отношению к России в черепаху дают картину не всякую - ее сложно организовать.
И наоборот перевод Emoji не требует каталога, например, handcent Emoji (love you) (heaven)(TCH)
traveller7
20 декабря 2017, 18:12
Ерунда это всё. Так совсем русский язык забудем.
pamidora4ka
3 февраля, 19:50
traveller7,
+
FedotovMV
20 декабря 2017, 19:35
Это первый шаг к переводу языка жестов, которым пользются глухо-немые? 
Есть еще азбука Брайля для слабовидящих. Много еще языков, с которых или на который можно переводить и это будет полезно.



А эмодзи - это забавно, но бесполезно.
ivan@komogortsev.ru
20 декабря 2017, 19:44
Можно вопрос не по теме? Не знаю куда написать.
В веб-интерфейсе почты аватары адресатов стали разноцветные. Можно прежний вид вернуть, или отключить их вообще?
traveller7
1 февраля, 19:00
ivan@komogortsev.ru,
я советую вам написать на support@yandex.ru
chiave.natalia
23 декабря 2017, 11:34
👨📛 🐈 😨, ✋ 📶 🐼 ❗
Людвиг Бетховен
4 января, 13:26
chiave.natalia,
Кот напуган, но очень пушистый!
Frisk13margo4
24 марта, 20:33
chiave.natalia,
Кот Том испугался, но очень пушистый!
onvi.fy
27 декабря 2017, 19:50
При всём уважении к Яндексу, но зачем людям такая игрушка на один раз? Кому это может понадобиться? Чтобы выразить свои мысли иностранцу с помощью эмодзи, не обязательно иметь переводчик, своей головы достаточно.
krisa.anon
2 января 2018, 16:13
топ канешн

Наше старе село
2 января 2018, 20:42
Ну зачем? Кому это нужно?
Лучше бы создали Яндекс.Переводчик на египетских иероглифах. Нужнее, чем "эмодзи"
dyomin.rus
9 января 2018, 22:00
Наше старе село,
напиши им языком эмодзи что-бы они прочитали: 📶 👍 💭, & ⏩ 🐢 ☢ 🇬🇧. 👍 🔨
Tima.jet
23 ноября 2018, 20:40
Наше старе село,
 тренировка алгоритмов
tropic2109j
6 августа, 19:44
dyomin.rus,
Очень хорошая идея, и быстрая черепаха-это международный язык. Молодец
Владимир
3 января 2018, 19:43
Всю жизнь называли это смайлами, но кто то ус....ся и появились эмодзи...
Ден
9 января 2018, 12:05
очень хорошая идея, а эмодзи самый простой международный язык. молодцы
raevskayaana
16 января 2018, 03:30
🍵❗️🍬❗️🍵❗️🍬❗️
🍵❗️🍬❗️
👆🏻💪🏻💁🏻‍♂🍬
🍵❗️🍬❗️🍵❗️🍬❗️
🍵❗️🍬❗️
🍔🔜👶🏻
Frisk13margo4
24 марта, 20:34
raevskayaana,
Чай! сахар! чай! сахар!
Чай! так мило!
Вы даже можете предложить конфеты
Чай! сахар! чай! сахар!
Чай! так мило!
Mayer как только ребенок

Даша Михайлова
29 января 2018, 17:15
💘-🙅,🤙💀-👍.
Frisk13margo4
24 марта, 20:35
Даша Михайлова,
Влюбиться-нет, по-настоящему скучно-тем лучше.
seitmambetovad
4 февраля 2018, 20:41
На баре синии мы танцуем под минимал пью чернуюю воду и алкаголь вокруг одни идиоты
ntoskernel
9 февраля 2018, 17:27
Прошел тест пару раз, набрал 1 из 10. Ок, я и не претендую на эксперта в этих эмодзи, но сделайте пояснение, по какой вообще логике они формируются? Интерпретировать набор картинок можно десятком способов.
darder1
21 февраля 2018, 16:51
ого
darder1
21 февраля 2018, 16:51
🌃, 🚸, 🏮, 💊,
🙃 & 🔅 🔦.
🏘 ➕1⃣ 🌗 🌐 —
🌐 🔜 👍. 🎯 🚫.
☠️ — ▶ 🔄 ⚪️➡️ ▶
& 🔄, 👴:
🌃, ❄ ⚡ 📻
💊, 🚸, 🏮.
Анжела Лисина
8 декабря 2018, 13:58
darder1,
😅
Людвиг Бетховен
4 января, 13:30
darder1,
Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века -
Все будет так. Исхода нет.
Умрешь - начнешь опять сначала
И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.

mjane34510
26 февраля 2018, 15:14
значок лого яндекс
nik.khavronenko
5 марта 2018, 22:03
:+1:🏼:heart: 
kupriencko.ulyana
15 марта 2018, 16:19
📓💋👙👘👣👒👒👒👒👒👒👣👗👕👨‍❤️‍💋‍👨💏👩‍❤️‍💋‍👩👨‍❤️‍👨👩‍❤️‍👩💑💆🏿💇🏾👭👯💅🏽👄
Frisk13margo4
24 марта, 20:36
kupriencko.ulyana,
Обзор пышные пижамы халат ноги фут рукава рубашки для мужчин незнакомцы для любителей незнакомых женщин мужчины пары Пара влюбленных расслабиться в стиле сестра линии ногтей кусаться
Денис Сулименко
15 марта 2018, 18:59
эмодзи

dmaildima
30 декабря 2018, 20:10
🖕
Полина Андреевна
19 марта 2018, 12:04
https://vk.com/images/emoji/D83DDDA4.png
Андрей Крапивин
23 марта 2018, 15:56
А будет поддержка через api?
mikl778890
29 мая, 17:00
Андрей Крапивин,
 +1

david14yakimov
23 марта 2018, 18:13
👤 💖 & 💪 🚫 🏘 🚫❤
Frisk13margo4
24 марта, 20:37
david14yakimov,
Я люблю тебя и не могу жить без сердца
vladimir.ananiev1973
1 апреля 2018, 16:58
привет

kupriencko.ulyana
13 апреля 2018, 22:29
💩😂🙈😹🎁🎊😏🇫🇮😄🤗😜🍜🤔🤔🎉🎉😌😎🙏🙏❤️😱🎀😇📝👄👄👄👅💆🏿👣👠💋👙🍡🍦🍚🍘🍱🍛🍲🍥🌮🌯🌭🍕🍳🍔🎀🛍🗺⛱🎈🗿🖼🛏🛎🛋🔑🛌🔑🗝💓❣💙❤️💛💜💕💗💝💘💟💖💞♐️🎵🎶➰🇰🇿🇶🇦🇱🇾🇱🇧🇱🇻🇰🇼🇨🇮🇨🇺🇨🇴🇨🇨🇨🇾🇨🇦🇨🇻
Frisk13margo4
24 марта, 20:38
kupriencko.ulyana,
оно не переводится
tropic2109j
6 августа, 19:48
Frisk13margo4,
Бардак плачу за радость особую праздничную дел Финляндии тепло охватывает невероятный шар, чтобы рассмотреть этот вопрос в случае мероприятие незабываемым задира признал себя виновным сердце, чтобы дать обусловленным душам меморандума жевать, жевать, жевать, лизать ноги пятки целовать руб. Модель Taro мягкий отварной картофель на обед ужин рагу готовые пиццы кальцоне колбасой полностью приготовленный гамбургер украшения купить карту побережья воздушный шар скульптуры, фотографии спальня консьерж номер в ключевых ИНН ключевых OID пульсирующее окровавленное сердце живет в сердце счастье шанс существовать дополнительные Удар Валентина был очень вдохновляющим, как и другие ретроградная песни Реми Казахстан Катар Кувейт Ливан Ливия Латвии д Си Колумбия Кипр Канада-Верде
g369123
17 апреля 2018, 13:19
Как дела
novohatskayaalexandra
25 апреля 2018, 20:56
привет
soyansaizana
3 мая 2018, 17:22
чоксум

sdemidova1989
10 июня 2018, 09:06
YYdiejrj
fikkpv2007
22 июня 2018, 01:37
Привет
freefatboy
22 июня 2018, 23:41
Эйнштейн party
denis@ekcroskom.ru
5 июля 2018, 18:04
наша таня

Анна Дудова
30 июля 2018, 20:57
 🌼 👧 🎁 👦 ☕ 🌼

Frisk13margo4
24 марта, 20:39
Анна Дудова,
Пэчворк девушка представляет богатый кофе blossom
kenny19009
13 августа 2018, 00:24
🦆➡🍗
🐄➡🍔
🐊➡👞
🐟➡🍣
🐟🐠🐡🐢➡🍱
⛄➡💧
🐣➡🍳
что это

Frisk13margo4
24 марта, 20:39
kenny19009,
Fitch продолжает ногу
Корова продолжает гамбургеры
Крокодил пусть обувь
Рыба остается сырой
Рыба тропических черепах chelid текущих обед
Страна чудес связана с частицами
Потомство продолжает готовить
Lisawa
13 августа 2018, 16:40
Будь всегда на коне

Roma Bel
22 августа 2018, 19:37
нет я не хочу ни с кем общаться, но и тебе я ни слова не скажу
Снежана Крылова
31 августа 2018, 01:58
я люблю тебя 
Malissa Zolotova
13 сентября 2018, 19:08
Что за фраза?
🙋‍♂🙏👉🙋‍♀🚷😳👉🙋‍♀🎚💁‍♂🔐👀🙇‍♀☝️👉🙋‍♂🙅
Обновлено 13 сентября 2018, 19:10
Frisk13margo4
24 марта, 20:40
Malissa Zolotova,
Добро пожаловать в себя, добро пожаловать в людей, не стыдно, этот дорогой женский уровень предлагает более пристальный взгляд, поклонился, указывая на него привет нет
cerega.korolev
8 октября 2018, 22:48
Ты мне нравишься =3
simaev01
1 ноября 2018, 22:02
Завершился этап регистрации
Антон Тепайкин
2 ноября 2018, 08:15
➕➕➕➕

Frisk13margo4
24 марта, 20:41
Антон Тепайкин,
+ + + + 
Savely Somokhin
4 ноября 2018, 13:23
Окно
nirumblack
18 ноября 2018, 23:20
В тихом омуте совсем не тихо
Екатерина Пронина
18 ноября 2018, 23:51
🌋🍑💜
Frisk13margo4
24 марта, 20:41
Екатерина Пронина,
Лава jam шанс
Crealex27new
19 ноября 2018, 05:10
ыва
ekaterina.krotinova
19 ноября 2018, 13:05
дороу, сегодня солнечный 
marymaryryrymary
19 ноября 2018, 13:11
💩🤐
Frisk13margo4
24 марта, 20:42
marymaryryrymary,
Свайная крепь
NadyaScarlett0408
19 ноября 2018, 15:08
Курица
Анастасия Петрова
19 ноября 2018, 14:17
4444
alena.antipova12
19 ноября 2018, 14:37
я одиваюсь гулять

Nastya топ хоп
19 ноября 2018, 18:08
😃😘😋😘☺😑😊
Frisk13margo4
24 марта, 20:42
Nastya топ хоп,
Неистово грохнули вкусные челки румяна, кажется, уверен
dashulka-vaulina
19 ноября 2018, 19:04
💭🇪🇸✈️
Frisk13margo4
24 марта, 20:43
dashulka-vaulina,
Помните испанскую муху
katecuznetzova
19 ноября 2018, 20:08
💖😭
Ксюша Франк
19 ноября 2018, 20:19
🙏😍
veronica.evdokimova
19 ноября 2018, 20:27
🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️🧡
olga.sarafanova2016
19 ноября 2018, 20:58
😤
Карина Рубцова
19 ноября 2018, 22:53
🐽🦍
marinamasalova
19 ноября 2018, 23:12
👤 💚 🌐 👎 👨 ☠ ♋.
Олег Полковников
19 ноября 2018, 23:59
🐱🍎🍎🏀
iuliakupriyanova
20 ноября 2018, 00:23
Привет,фонарь,книга
ekaterinka.cupryanova
20 ноября 2018, 11:32
😍😘😍😘😊😎😐😑😏😧😷😰💀💀💀😻👶👦👨👴👳👸👸👸👼👰👰
tikhomirovamariah
20 ноября 2018, 13:13
🍵💩
svetikosminina
20 ноября 2018, 13:18
аааааааа

Настя Годз
20 ноября 2018, 15:17
🍌🍑
viktoriacat14
20 ноября 2018, 16:52
🍑👱🏼‍♀️🍨👌🐯🙏
ЗИЛЯ А.
20 ноября 2018, 18:22
💓💓💓💔
miroshnichenkosofiya
20 ноября 2018, 19:37
Мяу 
Инна Щугарева
20 ноября 2018, 20:28
🙀👊🏾👊🏾👎🏿
L22241822
20 ноября 2018, 21:55
😛
Олеся Дмитриева
20 ноября 2018, 22:34
😍🤪🤨🤩
Mari Mika
20 ноября 2018, 22:44
Ну и иди к нему
alla.akavkina
20 ноября 2018, 22:47
😭❤️💔🥺🥰
НиКа ВаЙлТ
20 ноября 2018, 23:17
🤩😍
hayastan2008
20 ноября 2018, 23:37
💓😂♥️🖕🙄😍😱🥀
tropic2109j
6 августа, 19:49
hayastan2008,
Пульс плачет по-настоящему я в середине раскатки что-то гнить
Обновлено 6 августа, 19:49
og.baby
20 ноября 2018, 23:51
Маша спокойно ночи
anechkavaschenko
21 ноября 2018, 07:23
😊
maximovna.christina
21 ноября 2018, 12:33
❤️
mi.sakisha
21 ноября 2018, 13:19
🌹😦
Света кусь
21 ноября 2018, 17:05
🏳️‍🌈💕✨
Илья Герасимов
21 ноября 2018, 17:52
🌃, 🚸, 🏮, 💊,
🙃 & 🔅 🔦.
🏘 ➕1⃣ 🌗 🌐 —
🌐 🔜 👍. 🎯 🚫.
☠️ — ▶ 🔄 ⚪️➡️ ▶
& 🔄, 👴:
🌃, ❄ ⚡ 📻
💊, 🚸, 🏮.
Акбота Шымырбаева
21 ноября 2018, 17:56
Я тебя люблю
love.123kiryanova
21 ноября 2018, 18:58
Я думаю что это плохая идея
Hazar Studio LPS
21 ноября 2018, 21:25
ЛОл
Арина Измайлова
21 ноября 2018, 22:26
РРррр
natalyakirzhakina
25 декабря 2018, 10:27
Арина Измайлова,
СМИ
panyushkinaksenia
22 ноября 2018, 02:46
Привет мне как то скучно если честно
София Работкина
22 ноября 2018, 08:02
❣️
Елизавета Шимко
22 ноября 2018, 10:37
Привет 
Соня Хома
22 ноября 2018, 18:21
Мама 
evakudlai
23 ноября 2018, 00:04
🍆🍌
Sofia Zet
23 ноября 2018, 07:29
Как дела
daiannazhabina
23 ноября 2018, 08:34
Я персик
aslanagoev
23 ноября 2018, 09:31
🙁😊😑
druginasofi
23 ноября 2018, 10:06
 И в конце мы все утонем 
artemd0ronin
23 ноября 2018, 14:49
😃
Вероника Конышева
23 ноября 2018, 17:36
Вероника Конышева
Вероника Конышева
23 ноября 2018, 17:37
Зайка моя я твой зайчик
nastya.mamaiskaya
23 ноября 2018, 19:26
🍮
Николай Половинкин
23 ноября 2018, 20:27
Так узнал я, что и это — томление духа, потому что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, тот умножает скорбь...
Катя Константинова
23 ноября 2018, 20:35
😭
Tima.jet
23 ноября 2018, 20:38
тут такое дело... 😅👹👹😄✋🏻✋🏻👦🏼👩‍👩‍👦👩‍👩‍👦🤛🏼🍌🍌🍑
yakun1naa
23 ноября 2018, 20:38
🍑
darya.agapjeva
23 ноября 2018, 21:00
ККакашка
Nikiforova.alena1451
23 ноября 2018, 21:34
👋.💏
●άρúώά ツ
23 ноября 2018, 22:04
Враг народа 
knest3
23 ноября 2018, 22:12
❤️
Owl Beauty
23 ноября 2018, 23:49
аоаоаооааоаоаооа
wm-mariupol.com
23 ноября 2018, 23:51
Годно!
Анастасия Гречишникова
24 ноября 2018, 10:24
Анастасия
c0t.mur
24 ноября 2018, 10:33


💛💛💛💛💛
Артур Малов
24 ноября 2018, 10:52
🐶
Даша Макарова
24 ноября 2018, 11:01
❤️😁
lexacurganscky
24 ноября 2018, 11:15
😊😆😊
noskova.alinko
24 ноября 2018, 17:55
У меня есть один секретик
islamshomik
24 ноября 2018, 22:05
Порно
теона Vlog
24 ноября 2018, 23:59
🤣
Лиза Ивлева
24 ноября 2018, 23:59
🖕💋
alenanizhevyasova
25 ноября 2018, 06:44
👕
Мария Енидорцева
25 ноября 2018, 10:21
😇😍😃
Мария Енидорцева
25 ноября 2018, 10:21
ППроогрр
liarza
25 ноября 2018, 11:10
Ты был уничтожен 
sabrina.belogurova
25 ноября 2018, 11:28
привет
dar1ya.shevchuk
25 ноября 2018, 06:30
🤔🙄🤦👌😇🤞😋🤣
toporova.elina
25 ноября 2018, 14:20
😥
toporova.elina
25 ноября 2018, 14:20
🤙🏾😡😭🍩🦄
Руфина Назарова
25 ноября 2018, 15:07
Привет
Elnar000001
25 ноября 2018, 17:32
(3
Дима Девуш
25 ноября 2018, 18:15
а
mamaengo
25 ноября 2018, 20:36
😈😧
Yanina Davidenko
25 ноября 2018, 20:56
U
Yanina Davidenko
25 ноября 2018, 20:56
😴😫🙄
dashanavalihina7173
25 ноября 2018, 21:49
😍😘☺️☺️😏😏😏😏😏😫😫😫🙏😍🤣😬👍😡🤣😡☺️😡😡😬☺️😡😝😖🥺😖🧐😝☹️🤓😫☹️😝😝😝🙁😝😖😛☹️😟😛
lialyakina
25 ноября 2018, 22:27
😪🤐😕🤒👿👩‍🏫❌
pavlova.yanoshka
26 ноября 2018, 00:28
😍😘
lera.lipilina
26 ноября 2018, 12:25
😁
Херобрин Стив
26 ноября 2018, 14:59
Ноч
Slender Game
26 ноября 2018, 15:08
🌃, 🚸, 🏮, 💊,
pofikor
26 ноября 2018, 15:14
😋😋😋😋
dbekhtold
26 ноября 2018, 17:00
😀😁🤗🙂😇🤔🤔
Кира Маслова
26 ноября 2018, 19:09
Гей
Кира Маслова
26 ноября 2018, 19:09
ППривет
Алино4ка Life
26 ноября 2018, 19:50
🍓🌽
Алино4ка Life
26 ноября 2018, 19:50
🍌🍎🍞🍄🍌🌭🍿🍘🐈🐴🐷🐪🐭🦃🐾🐨
VikaAz0203
26 ноября 2018, 20:01
Я  не люблю тебя
lera20072007lera
26 ноября 2018, 20:56
фонарь

vlad.mushkovets
27 ноября 2018, 00:42
Любовь? Я не могу ответить...
- Почему?
- Я даже не знаю.
- Ты любил кого-нибудь, когда-нибудь?
- Конечно, любил.
- И любишь?
- Сейчас уже нет.
- Почему?
- Меня разоблачили.
- Как это?
- Ну вот так вот! Я имел другую.
- И твоя любимая девушка на тебя за это жестоко обиделась?
- Конечно!
- И уже ничего не изменить?
- Нет.
- Ты можешь снова к ней обратиться,
И она может быть тебя увидит и поверит тебе.
- Я не знаю... Она поверит или нет...
- Попробуй.
[Куплет 1, Грибы]:
Закрой глаза, всё постепенно и тебя тут никто не заменит.
Утро подарит нам это мгновение и холода за окном не помеха.
Пока мы здесь в теплой постели, волосы волнами по твоей шее.
Касания трепетны и безмятежны, мы видимо нашли,
То что долго хотели.
Здесь нас не найдут проблемы, только ты и я в этом мире.
Время застынет на этом моменте, всё что имею я отдам тебе.
Пальцы сжимаются крепко-крепко, это всё что нужно мне.
Готов убежать за тобой на край света, чтобы
Ещё раз по-новому всё повторить.
[Припев, Грибы] x2:
Между нами тает лёд, пусть теперь нас никто не найдёт.
Мы промокнем под дождём и сегодня мы только вдвоём.
Между нами тает лёд, пусть теперь нас никто не найдёт.
Мы промокнем под дождём и сегодня мы только вдвоём.
[Куплет 2, Грибы]:
Снова голос твой, он как будто колыбель.
Я обниму тебя, чтобы не стало холодней.
Курточка моя так хорошо сидит на ней,
А твои глаза, как блики в играх NBA.
Я делаю навстречу к тебе шаг, чтобы от всех с тобой убежать.
Под нашими ногами земной шар, между нами сегодня пожар.
Наплевать, что вокруг метель - с поцелуями, как будто карамель.
Температура как в жарком Акапулько между нами теперь.
Ночь с тобой - это значит, что мы не будем спать,
Беру тебя, и профессионально иду гулять.
Я надену свой костюм, тебе так нравится велюр,
Ты нашла злого Юру среди самых лучших Юр.
Я устраиваю рамс, ты ставишь шах и мат,
И даже и не знаешь, что наш сын не любит шоколад.
Он как медведь руками поедает сладкий мёд,
Мы смотрим на него, и между нами тает лёд.
[Припев, Грибы] x2:
Между нами тает лёд, пусть теперь нас никто не найдёт.
Мы промокнем под дождём и сегодня мы только вдвоём.
Между нами тает лёд, пусть теперь нас никто не найдёт.
Мы промокнем под дождём и сегодня мы только вдвоём.
Только вдвоём, только вдвоём, мы только вдвоём.
Только вдвоём, мы только вдвоём, мы здесь только вдвоём
Читать на сайте: https://www.gl5.ru/g/grebz/taet_led.html
p89673436796
27 ноября 2018, 06:08
😉😉😉😉
yazevtimo
27 ноября 2018, 09:37
аааааааааааааааааа
Арина Р.
27 ноября 2018, 13:07
🦄😱😂✨☝️☝️😺🔥🖤
bonyalive91
27 ноября 2018, 13:18
А где это приложение можно найти?
plyuhinaarina
27 ноября 2018, 18:44
😁😝😢😇
yablogs
27 ноября 2018, 18:45
😎😎
tsivash.tatyana
27 ноября 2018, 19:21
ек
Дарья Бештанько
27 ноября 2018, 20:13
💙🦄
dmi2982
27 ноября 2018, 22:01
 😈
lerkazanina
27 ноября 2018, 22:06
😹🐈
Рудаков Юра
28 ноября 2018, 13:29
al-0ne
20 декабря 2017, 14:19
🌃, 🚸, 🏮, 💊,

Стефания Ефремова
28 ноября 2018, 14:19
cadetowa
28 ноября 2018, 14:56
babukhona
28 ноября 2018, 15:03
Привет
iakupoff.ilnaz
28 ноября 2018, 19:23
➕👇👈🔆👈
Настя Фролова
28 ноября 2018, 23:07
🐙
Алиса Фам
29 ноября 2018, 13:58
❤🖕
Алиса Фам
29 ноября 2018, 13:59
Привет
nurzhan.kuspanov
29 ноября 2018, 16:54
🌃, 🚸, 🏮, 💊,
tsertsanova
30 ноября 2018, 04:40
Как зайти в переводчик???? Тупые
Аким Омед
30 ноября 2018, 08:37
странно нигде нету яндекса эмодзи(

pes9219211
30 ноября 2018, 04:43
💟😣
morozovsasha3
30 ноября 2018, 12:53
иди на хуй 



Андрей Чеботарев
30 ноября 2018, 12:58
Лиса
Yanavhit
30 ноября 2018, 13:28
😁
Макаров В.Л.
30 ноября 2018, 13:34
😊😘😗
Макаров В.Л.
30 ноября 2018, 13:36
😁
Макаров В.Л.
30 ноября 2018, 13:36
Макаров В.Л.,
Смешно
KreedoMa
30 ноября 2018, 17:07
💢
stefapanova
30 ноября 2018, 19:22
ККот
stefapanova
30 ноября 2018, 19:22
ККот
stefapanova
30 ноября 2018, 19:22
Кот
Bzglz
30 ноября 2018, 21:54
🎈🍑
Alina22082008
30 ноября 2018, 23:21
❄️✂️
Антон Аскалин
30 ноября 2018, 23:37
🎃🍑

alizazharikova
1 декабря 2018, 16:19
🦄💜
marysyapetrovaa
1 декабря 2018, 19:36
🦋🦋😒🥳
Анна Зубова
1 декабря 2018, 22:02
andrey rogovoy
2 декабря 2018, 16:27
Привет 
YVYXXX
2 декабря 2018, 19:28
красивое небо

Дана Уразгалеева
3 декабря 2018, 15:05
😂🤣
soi.soj
3 декабря 2018, 16:20
🍑🍿
sport2018ermakova
3 декабря 2018, 20:26
🍑
Варвара Курбатова
3 декабря 2018, 23:42
🧿🧿🧿
maks.pugaev
4 декабря 2018, 20:13
как дела
Арсений С стенкова
4 декабря 2018, 10:31
🙏
Сергей Валентинович
5 декабря 2018, 12:11
🙀😁
Сергей Валентинович
5 декабря 2018, 12:11
💜🇱🇮
Дмитрий Кузьменко
5 декабря 2018, 15:27
👆 💭 ❓ 🌐 🤰 🏆 ❗ 👫 👼 ❗

Ava Nastya
5 декабря 2018, 15:37
ККак открыть переводчик 😠? 
Наталья Скворцова
5 декабря 2018, 17:09
пан
a200247strizhak
5 декабря 2018, 22:17
😭😞😢🖕🏾
Диана Липакова
6 декабря 2018, 16:42
Жопа
lapinaolesja
6 декабря 2018, 14:29
Люблю танцы
rad1429
6 декабря 2018, 18:00
Привет
Кира Сорока
6 декабря 2018, 18:10
ННаша Таня
popkova.alica
6 декабря 2018, 19:34
🔮
salihowaira
6 декабря 2018, 20:30
🦄
sneginka.larina
6 декабря 2018, 21:21
😇
Милена Вильданова
6 декабря 2018, 18:45
Привет
Кира Саймалова
6 декабря 2018, 18:58
ЯЯ иду гулять
Umka0609lm
7 декабря 2018, 05:42
😂😃😋🙂💭💥👙💫💨❣💝👅👄
Ева Витман
7 декабря 2018, 09:47
Я иду по улице
angelinapimanova
7 декабря 2018, 10:08
Привет 
Айназ Сабитова
7 декабря 2018, 11:37
🎃
Veronika cat
7 декабря 2018, 14:28
😈
Lera Oksuta. Pets
7 декабря 2018, 12:51
Привет
ivlievmarina
7 декабря 2018, 13:00
О

Лера - Анджелла
7 декабря 2018, 14:03
Мама
awesome.ahmathanova
7 декабря 2018, 13:23
привет



Лера Князева
7 декабря 2018, 13:23
🦴🌭
Никита Богданов
7 декабря 2018, 13:56
👄🖕🖕
artemiewa2014
7 декабря 2018, 13:56
Юлия
artemiewa2014
7 декабря 2018, 13:56
Эмм
Yana.Udodova14
7 декабря 2018, 14:12
Привет ребята я специально пишу без точек и запетых в Яндексе появилась новая функция перевод эмодзи
Ангелина Бурова
7 декабря 2018, 14:51
Привет
Маша Мухортова
7 декабря 2018, 15:38
🍊🍌
Маша Мухортова
7 декабря 2018, 15:38
ППривет
Kira Fedoseeva
7 декабря 2018, 14:53
Я люблю тебя
Ксюша Брёхова
7 декабря 2018, 20:18
Персик
Алиса Пантелеева
7 декабря 2018, 16:22
ММандарин
KOCTA.MARYDA
7 декабря 2018, 17:01
Мама
Жора Царьков
7 декабря 2018, 17:07
🇭🇺
kalinamil
7 декабря 2018, 17:22
ц
SonjaBojekogle
7 декабря 2018, 17:44
👄❤️
Сергей Полосин
7 декабря 2018, 19:15
Я псих 
pol1na.titova
7 декабря 2018, 19:41
😫
orlenkovadim
7 декабря 2018, 20:14
🍑🍌
crivoruchkao
7 декабря 2018, 22:39
лрл
lenok9522
7 декабря 2018, 22:44
рр
aleks.travkina
7 декабря 2018, 23:30
😍🍑
aleks.travkina
7 декабря 2018, 23:31
👄🍌
Im Unicorn
8 декабря 2018, 08:05
Привет
khororr
8 декабря 2018, 10:25
Привет
vic.butylin
8 декабря 2018, 13:49
русский
dashamostakova
8 декабря 2018, 14:14
😂
dashamostakova
8 декабря 2018, 14:15
Попа
dashamostakova
8 декабря 2018, 14:21
ССердце
Ирада Ахмадиева
8 декабря 2018, 14:35
Ирада
comogortseva.a
8 декабря 2018, 14:58
🍉🍋
Artem Orlov
8 декабря 2018, 15:46
ХХей
himicheva.ana
8 декабря 2018, 16:14
👇📒👆🤱

m4rgana
8 декабря 2018, 21:49
Классно 
buharewa.uliana
8 декабря 2018, 19:55
🍑🍌
elenmarinet
8 декабря 2018, 21:20
Как дела?
anckudinovasofia
8 декабря 2018, 21:34
Груша
GolovachevaIV
8 декабря 2018, 22:15
🔥
Аня-Мел Мелконян
8 декабря 2018, 23:07
Привет как дела пока
vanyukovaecaterina
8 декабря 2018, 23:08
Мудрый человек
Диана Белякова
9 декабря 2018, 00:03
🍆
chas.chasiki
9 декабря 2018, 01:32
привет

anjelina.pronina
9 декабря 2018, 12:08
💊🔫
anjelina.pronina
9 декабря 2018, 12:11
Секс
Юля Попова
9 декабря 2018, 12:29
🥳😖😝😤
z.shilinov
9 декабря 2018, 13:38
Привет
z.shilinov
9 декабря 2018, 13:38
Как дела у меня хорошо
Алла Ефимова
9 декабря 2018, 09:44
😍😘😄😃😊☺🙂🤗🍓🍅🌽
karina.ayushieva
9 декабря 2018, 15:02
КАкашка
karina.ayushieva
9 декабря 2018, 15:05
karina.ayushieva,
💩
karina.ayushieva
9 декабря 2018, 15:02
ЭЭм
nika.kublanova
9 декабря 2018, 15:39
🍑🌚
Дарья Штоль
9 декабря 2018, 16:10
Любовь панды и парня
Марина Конопатская
9 декабря 2018, 16:13
😃
Фейк
10 декабря 2018, 23:54
😁😁😁
Джулия Викторовна
9 декабря 2018, 18:17
привет
mariah.mirnaja
9 декабря 2018, 21:21
🔥😪❤️😂🌠🦄❄️😉😪🔥😂❤️
sophya.andreewa
9 декабря 2018, 21:29
🥃
Люба Cat
9 декабря 2018, 21:41
Привет 
Соня Троицкая
9 декабря 2018, 22:11
,🍉🍊
qwertymax325
10 декабря 2018, 03:27
🍌🍑
Полина Похиль
10 декабря 2018, 04:39
😂🤣
Stefaniya Batanova
10 декабря 2018, 14:38
👏
arienaaxinina
10 декабря 2018, 16:26
🍌
Kceneea
10 декабря 2018, 16:56
🙅💩🙀🙀🙀🙀😻😻😻
Arina Sobchenko
10 декабря 2018, 17:13
Я хочу сало отдай сало там било 2руьли
lonazo222
10 декабря 2018, 17:41
😈
Alekberovakhadizha
10 декабря 2018, 18:26
ВВолшебная задница

Alekberovakhadizha
10 декабря 2018, 18:26
👹💨
viktoria.mal4khova
10 декабря 2018, 18:26
💎🌹
Lizi May
10 декабря 2018, 18:37
Ж
gnovored
10 декабря 2018, 18:41
????????????????????????????????????????????????????????



Юлиана Гарбуз
10 декабря 2018, 18:43
Привет
Паша Двояковский
10 декабря 2018, 18:45
🧡
Паша Двояковский
10 декабря 2018, 18:46
🍑🍌
Аня Зуева
10 декабря 2018, 19:01
ясн

Виктория Заварзина
11 декабря 2018, 19:06
Мама
oe-bragina
10 декабря 2018, 19:26
 🤣
nevazhno.paulina
10 декабря 2018, 20:43
Мармелад 
Георгий Манучарян
10 декабря 2018, 20:52
Привет
Настя Шильниковская
10 декабря 2018, 21:05
😂😅
vellborod
11 декабря 2018, 21:23
Гдз 
Виктория Пазилова
10 декабря 2018, 22:58
💜
Лиза Улина
10 декабря 2018, 23:03
👨‍❤️‍👨🤦🏿‍♀️👩🏿‍💻👨🏼‍🎤👁👅
sashasandalin5
10 декабря 2018, 23:04
🍑🌚
erikyun.karina
10 декабря 2018, 23:22
🧝🏻‍♂️🧝🏼‍♀️
madinapodshibyakina
11 декабря 2018, 08:09
🌋
madinapodshibyakina
11 декабря 2018, 08:09
Я тебя хочу
igorchukomin
11 декабря 2018, 08:42
эможет супер
mariia.krasheninniko
11 декабря 2018, 11:39
🥰
saga2
11 декабря 2018, 19:49
😂
HirohitoNagamoto
11 декабря 2018, 21:27
Три года назад я вернулся из леса, чтобы написать этот комментарий. 
HirohitoNagamoto
11 декабря 2018, 21:28
Я не знаю что делать 
Дарья Шинкарук
11 декабря 2018, 21:42
Беларусь
Полина Фролова
11 декабря 2018, 22:00
🍑🌚
kuchina.marie
11 декабря 2018, 22:06
🍑❤
anna.gidrevitch
12 декабря 2018, 07:01
Как же ты хотела чтобы я покинул тело
Елена Антощенкова
12 декабря 2018, 08:24
Дратути
Елена Антощенкова
12 декабря 2018, 08:24
РРльт
tuyanabylkova
12 декабря 2018, 11:09
пке
Sasha Zemlyakova
12 декабря 2018, 13:44
Ахринеть
matvejgalushka
12 декабря 2018, 17:25
🍑🔫
Обновлено 12 декабря 2018, 17:26
matvejgalushka
12 декабря 2018, 17:25
Ам
Екатерина Делибалтова
12 декабря 2018, 18:11
🌚👏
kirzhner.kazimir888
12 декабря 2018, 19:11
😂
zhek4zhecka
12 декабря 2018, 21:03
Привет 
zhek4zhecka
12 декабря 2018, 21:04
👌👈
ТРИО волков
12 декабря 2018, 23:14
Привет
ТРИО волков
12 декабря 2018, 23:14
Привет
ТРИО волков
12 декабря 2018, 23:15
.Я люблю тебя
София Полякова
13 декабря 2018, 14:01
Порно
mm.melya
13 декабря 2018, 15:25
Любовь 
s0fi.lebedeva
13 декабря 2018, 17:00
Я люблю тебя
Настя Михалёва
13 декабря 2018, 17:28
Унылое говно
Тимофей Смирнов
13 декабря 2018, 18:59
подписывайтесь на Тима 22
Дарья Харитонова
14 декабря 2018, 07:30
Вау

Юмилия Тян
14 декабря 2018, 13:08
ГГыг
kisulia-22
14 декабря 2018, 14:39
!"№;%:?
yuzaevs2
14 декабря 2018, 15:13
ПРИВЕТ  ДРУЖИЩЕ !!! УВИДЕЛ ОБНОВЛЕНИЕ В ЯНДЕКСЕ И СРАЗУ ЖЕ ПОШЛА СМОТРЕТЬ ЧТО ЗА ОБНОВЛЕНИЕ ВЫШЛО С ЯНДЕКСОМ И ОКАЗЫВАЕТСЯ ЭТО ЭМОДЗИ ПЕРЕВОДЧИК !!! ВОТЭТА КЛАССНАЯ ШТУКЕНЦИЯ ТЕПЕРЬ НЕКОГДА СКУЧНО НЕ БУДЕТ

vasavelyeva
14 декабря 2018, 15:58
💑
Данил Бензин
14 декабря 2018, 16:35
🌃, 🚸, 🏮, 💊,\







nadezhda.neganovabochkova
14 декабря 2018, 17:52
🐀🏤
slavasoub
14 декабря 2018, 18:17
пмс иьпоам
vikafazbear
14 декабря 2018, 19:11
🌚 
Dmitriy Pak
14 декабря 2018, 21:18
э

yulenkamarfina
14 декабря 2018, 23:20
Привет 
elinagyulbangyan
15 декабря 2018, 07:40
❤️🎅🏻🍊
lerabogachenkova
15 декабря 2018, 11:31
👏👌
lerabogachenkova
15 декабря 2018, 11:32
Россия любит Америку
Алёна Зимина
15 декабря 2018, 17:33
супер
Олеся Шуликина
15 декабря 2018, 12:49
Маша
ratatatatafittt
15 декабря 2018, 14:34
ммаама
Даша Пальчун
15 декабря 2018, 14:33
👬
alyona.gramovitch
15 декабря 2018, 15:42
🍑🍓🍉🥑🥜
Милана Шман
15 декабря 2018, 16:42
😇😈😁
тимон22ss splrta рифом джимс 670
15 декабря 2018, 18:18
Df
smorchkov2004
15 декабря 2018, 19:03
Hi

krivt1981
15 декабря 2018, 22:52
Я люблю тебя
krivt1981
15 декабря 2018, 22:53
Привет
SophaMilk
16 декабря 2018, 13:32
🐍🐢🐧🐷
redinanika
16 декабря 2018, 14:04
🍑🍌
Кристиан Джикаев
16 декабря 2018, 15:32
🌩 🐸 🌩
ameliasaidova
16 декабря 2018, 20:23
В одиночестве 
Исполняю Желания
16 декабря 2018, 21:42
Привет
mahilamirzoeva
17 декабря 2018, 08:52
арывагвчрсмбьумнуко
Anna.Bolotnikova1
17 декабря 2018, 17:31
🍑🍌
vika.shishpor
17 декабря 2018, 17:43
Вика
chebankarina
17 декабря 2018, 19:30
☝️
Alena LOVE
17 декабря 2018, 20:23
🐹🐭🐰🐱
daria011081
17 декабря 2018, 21:01
💥😍
ni-na3
17 декабря 2018, 21:17
Кек
aellecryss
18 декабря 2018, 08:33
Лера
Ирина Супер-Кот
18 декабря 2018, 11:34

🦄👆🏿☯️
Маша
18 декабря 2018, 13:29
Привет
Виктория Чуган
18 декабря 2018, 16:26
Ночь

valyakupchenko
18 декабря 2018, 16:54
😍,😹,🙏,😇,😘,😎,🤓,🤔,😜,😡,😞,😯,😨,🙁,😰,😪,😵,🤒,😷,😲,🤐,👏,🤕,👌,💪,💤,👿,💩,😈,👺,👹,💀,🤖,😻,👻,😽,👃,👂,👅,🗣 💋,💄🙉,🐙,
Варвара Кузина
18 декабря 2018, 17:52
Кузина Варвара 
karpova.v17
18 декабря 2018, 22:04
ППривет
vero5hka
19 декабря 2018, 03:10
Привет
ewenikiforova
19 декабря 2018, 08:47
🍑🍑🍑🍉🍊🍅🍔🍖🍑🍊🍋🍆🍆🍆
dilyara.aitkalieva
19 декабря 2018, 10:46
🌚🍉🗺🏖🔨🗝🚹🚻🐅
Ульяна Сергейчук
19 декабря 2018, 10:11
🌚🍑
Ульяна Сергейчук
19 декабря 2018, 10:11
ульяна
xen.losev
19 декабря 2018, 10:42
🍑🍌
Сима Гаинцева
19 декабря 2018, 15:38
ССима
Кристина Дроздова
19 декабря 2018, 18:44
О

edikbitsadze
19 декабря 2018, 19:08
💄👄
parhom.kirill
19 декабря 2018, 21:13
Lucky Day
ocstrel
19 декабря 2018, 21:18
Привет 
Sofyamail05
20 декабря 2018, 01:13
Привет
TNT BOY
20 декабря 2018, 16:02


привет май факин
Карина Смирнова
20 декабря 2018, 16:06
😕🤔
popova5ofia
20 декабря 2018, 16:32
дай пятюню братюня я тоже завтра не иду в школу
Кристина Безрукова
20 декабря 2018, 17:41
🐎👌🏻
Егор
20 декабря 2018, 19:00
Привет 
alinkaga.garifullina
20 декабря 2018, 19:17
🍑🍌
semyon0vaalina
20 декабря 2018, 20:11
Привет
klimovskihmaria
20 декабря 2018, 20:18
💙❄️🙌🤵
an4stasiakoroleva
20 декабря 2018, 20:27
🏳‍🌈🏳‍🌈🏳‍🌈🏳‍🌈🏳‍🌈🏳‍🌈🏳‍🌈
uryupinewan
21 декабря 2018, 16:48
Ночь
rodionov.kostyua
21 декабря 2018, 17:23
Я хочу в школу
azaliatuhvatullina
21 декабря 2018, 16:54
speedfight095
21 декабря 2018, 21:15
👤 💭 👥 🔜 ⚒ 👭 & 🆓 🐩 & 🏘 ⏮ 4⃣ 🐈, 🐩 & 🛋 🦈.
Vika Kochneva
21 декабря 2018, 21:51
Класс
лоли куки
21 декабря 2018, 22:14
А где можно попробовать
ksenia.bikbaeva
22 декабря 2018, 15:04
♥️
iskacova.k
10 декабря 2018, 19:54
😘
Naste love Petse
22 декабря 2018, 20:27
😀😁😁
nazira19851985
23 декабря 2018, 06:51
Приве
Арина Львовская
23 декабря 2018, 10:24
💪🏽☝🏽😈
tochilena
23 декабря 2018, 10:41
😍👄👿💩👰🖕👌👊👁️🇬🇩
litvinova.anghelina
23 декабря 2018, 12:13
👊👸👑🎁👤🌛💰👂👈💝
litvinova.anghelina
23 декабря 2018, 12:17
💃🔦🎵🗣️⏳🌛🚫👥🔫👫
yablogs
23 декабря 2018, 12:21
🤞➡️💗➡️🚬➡️👿➡️🙂➡️🔍➡️🤞
Павел Рубинов
23 декабря 2018, 13:59
😈👻👻🔪🤜🇷🇺💀🤜🤛
Мария Борковская
23 декабря 2018, 14:45
👩
Gopotd Dhhdhd
23 декабря 2018, 15:56
Дзержинског
bomatova
23 декабря 2018, 18:36
привет
alexnik7373
23 декабря 2018, 21:03
😂
wild1993angel
24 декабря 2018, 10:33
Женщина кошка

gulyanapasova
24 декабря 2018, 12:35
🐈👀🇱🇺
awesome.frina
24 декабря 2018, 14:35
Привет
ilyxa131313
24 декабря 2018, 16:52
Какашка
ezhkovayasnina
24 декабря 2018, 20:11
🤣🥀
Кира Малина
24 декабря 2018, 20:24
Я миллионер в кавычках
ulia.poshutilo
25 декабря 2018, 11:23
Дура
Алёна Пони Креатор🍑💋❤️
25 декабря 2018, 16:30
нямка вкусная еда ммм люблю покушать
Hmgd Piko
25 декабря 2018, 17:36
😚🤔🎰
Dima minecraft
26 декабря 2018, 05:31
ГГовно
Dima minecraft
26 декабря 2018, 05:32
Не умный
Кира Смирнова
26 декабря 2018, 04:31
......
arinacol
26 декабря 2018, 11:34
💦💦
Skvortsova.nst
26 декабря 2018, 15:35
Круто
perowa-olya2018
26 декабря 2018, 19:01
Привет Вероника
Татьяна Романова
26 декабря 2018, 21:45
❤❤❤❤👃👂💅
dowydenko
26 декабря 2018, 21:01
Хочу пицу
toliksaraev
26 декабря 2018, 21:54
😂😈🙆🙌
Katya Koto
27 декабря 2018, 18:04
Между нами тает лёд пусть теперь нас никто не найдет
комбо игроман
27 декабря 2018, 03:48
2
Софья Лузина
28 декабря 2018, 08:49
По
gruo2014
27 декабря 2018, 11:14
ить ьт
Громозека
27 декабря 2018, 11:34
Где найти этот переводчик? Срочно!
tanyasilneva
27 декабря 2018, 12:35
ТТаня
tanyasilneva
27 декабря 2018, 12:35
😍😊🌬
Alina Pirozhok
27 декабря 2018, 15:19
Magghe44 .
27 декабря 2018, 20:01
(skull)(wine)(panda)
halilovadarina
27 декабря 2018, 20:06
👾
Ксения Миляева
27 декабря 2018, 23:10
🎁🎄🎉🎅🏻
Обновлено 27 декабря 2018, 23:10
Илья Молоствов
27 декабря 2018, 23:24
👩🏽‍🦰💵🧠🧑🏼🚊💸
Никита Карченкин
28 декабря 2018, 10:21
что

tuboneeva
28 декабря 2018, 10:40
ну блин, конечно всё хорошо но если ты на компьютере и зашёл в Яндекс Переводчик и хочешь с эмодзи на русский, тогда как написать с стороны эмодзи только на телефоне что ли можно(
Обновлено 28 декабря 2018, 10:43
Sasa Zin
28 декабря 2018, 13:55
💑💏👰🤰👨‍👩‍👧‍👦
marinaturpetko
28 декабря 2018, 16:53
😊😊😊
shena515
29 декабря 2018, 02:10
Привет я Ульяна 
Кирилл Петров
29 декабря 2018, 11:38
😭😠🤒😑😮😜😑😮😮😬
evgenijadunaeva
29 декабря 2018, 13:03
С днём рождени
Лиза Бузаева
29 декабря 2018, 13:11
🌚🍑
udovdavid
29 декабря 2018, 13:44
Привет 
позитивный ник444555
29 декабря 2018, 18:52
😎😋😘
Виталий Ляцкий
29 декабря 2018, 19:46
а
Миша Хузин
30 декабря 2018, 08:30
🌃, 🚸, 🏮, 💊,
🙃 & 🔅 🔦.
🏘 ➕1⃣ 🌗 🌐 —
🌐 🔜 👍. 🎯 🚫.


☠️ — ▶ 🔄 ⚪️➡️ ▶
& 🔄, 👴:
🌃, ❄ ⚡ 📻
💊, 🚸, 🏮.
vinchester.dyne
30 декабря 2018, 20:02
Мне ваще норм
dmaildima
30 декабря 2018, 20:09
dmaildmail
Евгений Семенов
30 декабря 2018, 23:45
отпуск по обмену

ediloh
31 декабря 2018, 13:04
 😈😇😠👎🐓🐹❗⁉💍🌓🌒
alyo.malkowa
31 декабря 2018, 17:04
 угадайте (про хомяка Шустрика и коров)
🐹 🔛 ⛰ 🌐❔ 🐄 🐑 & 🤝 🥛 
angelina.vdovichenko