[фильм в котором был грунт]

Люди не всегда запоминают названия фильмов, которые они посмотрели. Зато в памяти прочно застревает какая-нибудь деталь, связанная с этим кино: например, неожиданный поворот сюжета, та или иная яркая сцена или имя исполнителя главной роли. Эта деталь — первое, что приходит на ум, когда захотелось вспомнить название. Поэтому поиск Яндекса каждый день отвечает на запросы вроде [фильм в котором космос и макконахи], [сериал где ничего непонятно и есть корги] или [фильм где в человеке жило много человечков].

Подобные запросы могут многое рассказать о том, как люди воспринимают кино: какие герои, действия и обстановка характерны для фильмов разных стран и жанров, чем именно запоминаются конкретные персонажи — женщины и парни, боги и демоны, полицейские и вампиры. Обо всём этом читайте в нашем новом исследовании. Бонусом — описания фильмов из десяти слов (попробуйте угадать, о какой именно ленте идёт речь) и тематический стикерпак для телеграма.

О том, как поиск Яндекса определяет, что [фильм где пришельцы говорили кругами и кляксами] — это «Прибытие», читайте в нашем блоге на «Хабрахабре».