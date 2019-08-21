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[фильм в котором был грунт]

Люди не всегда запоминают названия фильмов, которые они посмотрели. Зато в памяти прочно застревает какая-нибудь деталь, связанная с этим кино: например, неожиданный поворот сюжета, та или иная яркая сцена или имя исполнителя главной роли. Эта деталь — первое, что приходит на ум, когда захотелось вспомнить название. Поэтому поиск Яндекса каждый день отвечает на запросы вроде [фильм в котором космос и макконахи], [сериал где ничего непонятно и есть корги] или [фильм где в человеке жило много человечков].

Подобные запросы могут многое рассказать о том, как люди воспринимают кино: какие герои, действия и обстановка характерны для фильмов разных стран и жанров, чем именно запоминаются конкретные персонажи — женщины и парни, боги и демоны, полицейские и вампиры. Обо всём этом читайте в нашем новом исследовании. Бонусом — описания фильмов из десяти слов (попробуйте угадать, о какой именно ленте идёт речь) и тематический стикерпак для телеграма.

О том, как поиск Яндекса определяет, что [фильм где пришельцы говорили кругами и кляксами] — это «Прибытие», читайте в нашем блоге на «Хабрахабре».

8 комментариев
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gordieva
21 августа, 16:16
еще бы ответы на запросы проверить ) часть фильмов, конечно, угадывается.
запрос "фильма, где все идиоты" сделал мой день! это шикарно
F8ER
21 августа, 17:45
этот пост точно требует продолжения :)
shatilov.alek
22 августа, 18:40
Какой груНт? Грунт -  это почва,  Грут -  гуманоид дерево  из стражей галактики,  почва это земля,  ну так на всякий случай. А если реально то во многих фильмах был груНт.  Даже отдельно про груНт снимали фильм.  Редактора в студию который сможет убрать Н. Я есть ГруНт 
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса23 августа, 16:33
Здравствуйте. Это настоящий запрос, по которому ищут «Стражей галактики». Просто некоторые зрители расслышали имя именно так. Попробуйте, например, ввести в поисковой строке [стражи галактики грунт] — будут соответствующие поисковые подсказки.
gor240
25 августа, 11:24
shatilov.alek,
Уважаемый, просто новость не для вас, а о вас. Яндекс молодцы!
Хейтер
25 августа, 15:52
Яндекс, когда пользователи "Яндекс Музыка" увидят статистику по своим аккаунтам? Я хочу знать сколько треков я слушаю за день, какие, сколько раз переслушивал, общее время музыки за день, неделю, месяц и т.д. 
Сколько лет, а всё никак не увидим стату...
cyberbonus
27 августа, 05:59
Хейтер,
а для чего она? Не, я ни в коем случае не спорю, просто хочу понять, может и мне эта стата для чего то нужна
Yngwie-77
29 августа, 08:59
Дорогие исследователи, мне кажется, что запрос "фильм, где змея молится вместе с человеком" - это про "Маленького Будду" Бертолуччи, где есть сцена с огромной коброй, раскрывающей свой "капюшон" над медитирующим под дождём Сиддхартхой.