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Карты с поиском без интернета

Сегодня мы обновили Яндекс.Карты для iOS и Android. Теперь поиск в приложении работает даже без доступа в сеть. Это пригодится, если на мобильном счету вдруг кончились деньги или вы оказались в роуминге или в месте, где нет сигнала сотовой сети.

В офлайн-режиме можно искать адреса, топонимы и организации: кафе, магазины, банкоматы, аптеки, АЗС и так далее. Карты не только покажут, где находится организация, но и сообщат подробности: часы работы и телефон. Если вы ищете гостиницу, приложение укажет примерную стоимость номеров, а если ресторан — то средний чек. И всё это — без интернета: нужно лишь заранее сохранить на устройство карту нужного города или региона.

Просмотр информации об организациях в офлайн-режиме

Несмотря на то, что у офлайн-карты теперь больше возможностей, весить она стала гораздо меньше. Скажем, карта Москвы занимает всего 144 МБ вместо 1,9 ГБ, а карта Питера и Ленобласти — 231 МБ вместо 3,2 ГБ. Сделать карту легче удалось за счёт перехода на новый формат: вместо растровых карт в приложении используются векторные. Особенность векторной графики — возможность масштабировать картинку без потери качества; благодаря этому не нужно сохранять несколько вариантов одной и той же карты в разных масштабах.

Сохранение карты

Наконец, мы добавили в приложение несколько функций, которые упрощают работу с картой. Во-первых, угол наклона карты можно менять — для этого достаточно провести двумя пальцами по экрану. Это поможет, например, сориентироваться на улице, по которой вы собираетесь пройти или проехать. А во-вторых, названия улиц теперь видны всегда — даже если в Картах включены пробки.

Загрузить новые Яндекс.Карты можно в App Store и Google Play. При обновлении приложения карты, сохранённые в память ранее, будут удалены. Вам потребуется скачать их ещё раз — зато в результате свободного места на устройстве будет гораздо больше.

185 комментариев
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dnsmyweb
29 марта 2016, 13:00
Спасибо ж громадное! Наконец то, не прошло и пяти лет! =) (В 17-07-2013 Goggle перешел на вектор). Сарказм сарказмом а так - реально спасибо, много что стало реально лучше за последнее время.
nochnoy
3 апреля 2016, 14:46
dnsmyweb,
а на офлайновый режим гугл перешёл?
Жинкин Сергей Владимирович
4 апреля 2016, 00:46
nochnoy,
в наличии, в частности: 3D карта, поиск организаций, прокладка маршрута для машины.
Евгений
29 марта 2016, 13:15
И главное все описано, что сделано и зачем. Молодцы.
Евгений Ширяев
29 марта 2016, 13:17
Да, ну неинтересно. Интересно - когда же ждать громко обещанных приложений для Windows 10?
Сергей
29 марта 2016, 16:53
Евгений Ширяев,
сочувствую вам.
Levanid
29 марта 2016, 17:03
Евгений Ширяев,
я бы сказал, что никогда - WP мертва. Переходите на нормальные ОС или придется смириться с отсутствием поддержки
Никита
29 марта 2016, 18:16
Levanid,
WP мертва, а Windows 10 Mobile нет. На неё, если понаблюдать, выходят довольно часто новые приложения. Если интересно, то можете последить в приложении AppRaisin.
nochnoy
3 апреля 2016, 14:47
Евгений Ширяев,
ёжики плакали, кололись, но продолжали есть кактус
trimf
29 марта 2016, 13:28
https://habrastorage.org/files/dd8/3a4/e86/dd83a4e86a7f4631b81072021a4ea9b1.png

Загрузите на?
Загрузите в?
Серьёзно?
Света Чистякова
29 марта 2016, 15:02
trimf,
серьёзно! Это стандартные значки (и стандартные формулировки) владельцев магазинов — то есть Apple, Google и Microsoft. Нам, конечно, тоже бы хотелось, чтобы они договорились и выбрали какой-то общий вариант.
trimf
29 марта 2016, 17:02
Света Чистякова,
Загружают обычно на сервер, а на телефон качают.
Ну допустим у эппл гайдлайн правда по русски нынче такой (прошли времена старого доброго Available on/Доступно в), то у гугла всё-же доступно на
https://play.google.com/intl/ru/badges/
Levanid
29 марта 2016, 17:05
trimf,
вам больше нравится "доступно НА google play"? :)
trimf
29 марта 2016, 17:15
Levanid,
Мне больше нравится
Скачать в
Скачать на
Скачать у...

Но раз у эппл загрузите в... То им виднее.
trimf
29 марта 2016, 17:34
Levanid,
Download on the Appstore всё же не Загрузите в Appstore переводится (если уж по честному так). Загрузите == Upload.
coth
30 марта 2016, 14:33
trimf,
Скачать - неформальное, сленговое.
GAEA
14 декабря 2016, 15:56
trimf,
Качают воду на водокачке. На качелях - качаются. Файлы, хоть и сленгово, но скачивают, чтобы не похоже было на воду и качели. Иногда файлы закачивают, ну точно как баллоны со сжиженным газом :-) 
vortexvt
29 марта 2016, 13:30
Вопрос про маркет андроид приложений Яндекса. Деньги уже несколько месяцев не выплачивают, поддержка игнорирует все сообщения. Проект умер?
Антон Смаль
29 марта 2016, 13:40
Когда для мобильных устройств на платформе Windows будет данное обновление?
balu8508
29 марта 2016, 14:06
Вот это вы из формулы 1) Уже все на 2гисе сидят.
Тимофей
29 марта 2016, 15:03
balu8508,
В 2гис покрывает лишь крупные города, в некоторых его нет.
xDooMx
4 августа 2016, 15:03
balu8508,
а смысл 2гиса, если я в лес собрался?))
balu8508
4 августа 2016, 15:14
xDooMx,
Согласен) Лучше по компАсу везде)
mwhc
29 марта 2016, 14:36
Если на счету кончились деньги, маршрут к кафешке без интернета все равно не проложить. Смысл затеи непонятен. При прокладке маршрута пишет нет соединения с сетью. Т.е в роуминге все равно надо включать интернет, что бы найти ту самую кафешку.
Жинкин Сергей Владимирович
4 апреля 2016, 00:50
mwhc,
выход один, пользуйтесь Google Maps
Alex Zolotarev
29 марта 2016, 14:53
В готовящейся к обновлению версии MAPS.ME Москва занимает 35 мегабайт, с поиском и прокладкой маршрутов :)

В сегодняшней версии в маркете/аппсторе в ~400 мегабайт помещается ВЕСЬ центральный регион России, включая Москву.
adruzinov
29 марта 2016, 14:57
Хм, хорошо, но почему я на Xiaomi Redmi 3 скачал карту Новосибирской области, карта скачалась, распаковалась - а не работает?!
Я захожу в меню ,"загрузка карт", в загруженных картах лежит Новосибирская область, размер карт 227 Мб. Но без интернета эти карты не работают!!!!
Света Чистякова
29 марта 2016, 17:30
adruzinov,
здравствуйте. Пожалуйста, перезапустите приложение и снова попробуйте поработать с картой без интернета.

Если по-прежнему не получается, напишите, что именно происходит (видите белый экран, видите сообщение об ошибке и так далее). Спасибо.
coth
29 марта 2016, 15:13
А WebGL для веб версии будет?
kochanov.s.a
29 марта 2016, 15:28
Ну правда, когда уже WP10? Очень обидно, что на нас забили. ;(
XekPro
29 марта 2016, 15:36
А оффлайн навигация когда будет с голосовым управлением?
Andrew Polozow
29 марта 2016, 16:12
А как же WP?(
Очень многие перешли на смартфоны от Microsoft, но беда с доступностью приложений все остается.
а в целом очень здорово! Давно искал что то похожее.
konstantintishkov
29 марта 2016, 17:19
Карты скачиваются но не распаковываются, значок распаковки крутиться до бесконечности.
Света Чистякова
29 марта 2016, 18:32
Константин, здравствуйте. Да, у части пользователей есть такая проблема, сейчас разбираемся.
Tume
29 марта 2016, 18:21
Тем временем на WinMobile сломались карты... Не отображает остановки клибательными... :(
©ШвЕц АрTёМ
29 марта 2016, 21:40
Спасибо! Здорово! А на больших картах, на сайте вектор будет? И маршрут бы без интернета..
Undertaker666
29 марта 2016, 23:39
Когда наконец уже SDK обновите?
biotechvig
30 марта 2016, 09:56
давно пора объединить карты и навигатор а то одни и те же карты качать два раза это бред, да и у главных конкурентов навигатор в картах присутствует...
Антон К.
30 марта 2016, 10:00
Телефонов на WP продается столько же, сколько айфонов. Когда ждать обновление для WP?
Евгений
30 марта 2016, 12:09
Действительно что с windows 10?
magzand
30 марта 2016, 16:04
а почему закладки-то без интернета не работают теперь? вместо них пустые поля, которые не нажимаются, если нет сети. ставил версию 4.0 (Android), из-за этого вернулся на 3
anastasiya.p93
30 марта 2016, 17:58
magzand,
Возможно, такая проблема была в старой версии приложения. Пожалуйста, обновитесь до версии 5.0. Если проблема не будет исправлена, то напишите нам на app-maps@support.yandex.ru подробное её описание.
mapper
30 марта 2016, 16:45
Было 1,9ГБ? У меня на телефоне и то меньше...
UUMHabarov
2 апреля 2016, 01:15
Добрый вечер. Где можно скачать офлайн карты для Навиатора на Андроид? Он установлен на автомобильном ГУ и карты по сети не качаются.
raigh
11 апреля 2016, 16:11
Оффлайн и вектор -- несомненно здорово!
Но вот почему нельзя ни в Я.Картах, ни в Я.Навигаторе вручную указать каталог, в который скачивать карты? Место во встроенной памяти не резиновое, к сожалению.
Джора
13 апреля 2016, 12:16
Обновите и на Windows 10 Mobile.
Geralt-77
23 апреля 2016, 16:50
Всем привет! Подскажите, есть ли возможность использовать оффлайн свою карту (с точками и линиями маршрута), сделанную в Яндекс.Картах. 
Creeping
25 апреля 2016, 12:49
Научитесь менять координаты организаций по запросу. Особенно тогда, когда вам деньги за это платят. По заказу 126208 вы меняете координаты маркера на карте с 29 марта. До сих пор безуспешно, только завтраками кормите. 
ivindiesel
29 апреля 2016, 20:05
Спасибо ,порадовало
Владимир.
18 мая 2016, 07:10
Подскажите почему пишите такие объёмы карт?Москва весит 144 МБ.Качаю на андроид карту Воронежа.При загрузке пишет 940 МБ ! Неужели карта Воронежа в 6,5 раз тяжелее?
 
Света Чистякова
18 мая 2016, 15:09
Владимир, здравствуйте. В Яндекс.Картах для Android карта Воронежа весит 19 МБ, а карта Воронежской области — 74 МБ. Попробуйте, пожалуйста, загрузить последнюю версию приложения из Google Play.
Владимир.
18 мая 2016, 19:24
Света Чистякова,
Не люблю я ентот гугл ;-) ну чтож .Будем пробовать.
Благодарю.
Света Чистякова
18 мая 2016, 20:29
Расскажите потом, всё получилось?
Владимир.
18 мая 2016, 19:36
Света Чистякова,
Обязательно!
ostzhk
18 мая 2016, 12:10
Когда будет реализована возможность оффлайн построения маршрута?
Например посмотреть какие маршрутки идут до точки Б
Света Чистякова
18 мая 2016, 15:06
ostzhk,
здравствуйте. В ближайшее время нет, но мы думаем об этом :)
n.edrennikov
30 мая 2016, 10:04
Соглашусь с хозяивами WP 8.1 и WP 10. Очень обнов хочется. Очень хочется синхронизации точек (закладок) на карте (как в тех же google maps). И крайне охота видеть навигатор (или полноценные карты для десктопной винды - в планшете на W10 не понятен смысл имения карт...
Света Чистякова
30 мая 2016, 15:14
n.edrennikov,
здравствуйте. Навигатор доступен на Windows Phone и Windows Mobile 10.
n.edrennikov
31 мая 2016, 08:59
Света Чистякова,
Доброго дня! Об этом я знаю. Я говорю о Windows 10 для ПК и планшетов. В их магазине есть только карты и они... мягко говоря, не совсем полноценные. Ни маршрут построить, ни точки посмотреть. Они просто показывают где я нахожусь... Если есть возможность устанавливать на планшет (ПК) программы из магазина WP - поделитесь способом пожалуйста.
Света Чистякова
31 мая 2016, 15:23
n.edrennikov,
простите, мне показалось, что речь идёт о WP. Да, Навигатора для «большой» Windows действительно пока нет. Но я передам пожелание разработчикам.
n.edrennikov
31 мая 2016, 15:35
Света Чистякова,
Ну, если уж у Вас есть такая возможность, то добавьте к тому пожеланию еще пожелание о синхронизации закладок. Вот честно, яндекс(карты или навигатор - не важно) с синхронизацией я готов даже КУПИТЬ (за разумную цену конечно) )))
Буду дико Вам признателен )
Iiitty
31 мая 2016, 20:31
Не работают карты в андроид N
nos450
12 июня 2016, 12:40
Может подскажет кто?: Построен маршрут на PC, как сделать, чтобы он открылся в мобильных Яндекс картах или Я Навигаторе (IOs) ?
Drfss07
25 июля 2016, 00:34
Хелп! Поиск вообще перестал работать. И голосовой тоже.. Кеши чистил, откат на 5.1 делал, - не помогает. Уже не знаю где "копать", - вечная загрузка поиска идет.. Блокировщики рекламы тоже отключал. 
Android 5.1 Lollipop
Света Чистякова
25 июля 2016, 02:29
Здравствуйте. Я правильно поняла, что речь идёт о Яндекс.Картах для Android? Если да, то напишите, пожалуйста, в службу поддержки. Это можно сделать прямо из приложения: Настройки —> О приложении —> Написать разработчикам. Там обязательно помогут.
Drfss07
25 июля 2016, 07:16
Света Чистякова,

Да, именно о них. Спасибо, написал. 
arturminchenkov
29 июля 2016, 12:53
Постоянно проблемы
1. Когда не видит где я не строит маршрут и пишет красным " ошибка". Что за ошибка, чья ошибка хрен разберешь.
2. Уже наверное попыток 20 загрузить карту Москва и область. совершил- безрезультатно." Ошибка"- вот и весь сказ.
Можно было обновить - но в настройках стоит галочка на авто обновление
3. На телефоне стоит я- навигатор с загруженной картой - почему я- карты не пользуются ими? Наверное должны?!
Круто что сделали пешеходный вариант прокладки маршрута. Вот только бы еще заработало!


Подскажите что делать. 
Света Чистякова
29 июля 2016, 20:35
Артур, здравствуйте. Самое правильное будет написать в службу поддержки Навигатора: вот тут, внизу страницы. Только опишите, пожалуйста, ситуацию как можно подробнее — какое у вас устройство, какая ОС, какие сообщения об ошибке вы видите. P.S. Карты и Навигатор не могут пользоваться картами друг друга, поэтому для каждого приложения их нужно загружать отдельно.
zkirvit
1 августа 2016, 10:45
Сделайте пожалуйста указатель числового масштаба в навигаторе. Например, в 1 см. 100 м. Это полезное дополнение позволит ориентироваться на местности, планировать маршрут
Света Чистякова
1 августа 2016, 14:02
Здравствуйте. Пожелание записали, спасибо.
xDooMx
4 августа 2016, 15:08
zkirvit,
так есть же... в настройках переключатель "масштабная линейка"
Света Чистякова
4 августа 2016, 15:31
xDooMx,
это в Картах.
xDooMx
4 августа 2016, 15:01
Замечательное приложение, но почему оно не работает? Решил протестировать в авиарежиме, и мое местоположение приложение не определило
Света Чистякова
4 августа 2016, 15:17
Здравствуйте. Проверьте, пожалуйста, включена ли геолокация на аппарате. Если включена, то, возможно, устройство не видит спутники — так бывает, если вы находитесь внутри помещения или приёму мешают преграды: высокие здания, крыша автомобиля и так далее.
xDooMx
5 августа 2016, 20:47
Света Чистякова,
благодарю, попробую
xDooMx
18 августа 2016, 23:21
Света Чистякова,
работает зараза)) Благодарю, пригодилось
Ksyu Strawberry
15 августа 2016, 10:26
Объем единственной карты для Свердловской области 1 Гб.
Но карта при выкл.интернете не работает.
Постоянно говорит что нет подкл. к интернету и адреса не ищет.
Нужно ли скачанную карту как-то распаковывать? 
Света Чистякова
15 августа 2016, 15:21
Здравствуйте. Сначала уточните, пожалуйста, о каком приложении вы пишете: о Яндекс.Картах или всё же о Яндекс.Навигаторе?
Ksyu Strawberry
15 августа 2016, 15:32
Света Чистякова,
о Яндекс.Навигаторе!
Там совсем другой принцип?
Света Чистякова
15 августа 2016, 18:23
Да, офлайн-поиск сейчас есть только в Картах. В Навигаторе загрузка карты позволяет ускорить работу с приложением и сэкономить трафик в поездке.
amethystiumDOTeu
15 августа 2016, 16:52
Яндекс-Навигатор, скачивает выбранные карты, потом пытается распаковывает. В итоге в меню программы нет скачанной карты, без интернета программа НЕ РАБОТАЕТ! Зачем обманывать людей?
Света Чистякова
15 августа 2016, 18:27
Здравствуйте. Напишите, пожалуйста, в службу поддержки Навигатора. Это можно сделать на этой странице, в разделе Обратная связь (внизу страницы).
drgstars
15 августа 2016, 18:50
Не работает прокладка маршрута без связи, прошу исправить.
Света Чистякова
15 августа 2016, 18:57
Здравствуйте. Для прокладки маршрутов необходим доступ в интернет.
drgstars
15 августа 2016, 19:03
Света Чистякова,
понятно, прошу добавить такую полезную функцию автономной прокладки, было бы удобнее.
amethystiumDOTeu
15 августа 2016, 21:31
drgstars,
Скорее всего невозможно, так как сервер прокладывает маршрут и возвращает данные клиенту. Не пойму только зачем кругом позиционировать эту программу как работающую без интернета .... В Европе бы давно за такие дела крупно оштрафовали бы.
jooker777
30 сентября 2017, 22:19
amethystiumDOTeu,
Почему невозможно? Навител в оффлайн режиме прекрасно прокладывает маршруты. А тут заявлен оффлайн режим, но как-раз главная функция прокладки и ведения по маршруту не работает...
Обновлено 30 сентября 2017, 22:20
dmitry.policarpov
22 августа 2016, 23:17
Подскажите, карта города, например, Владимир, входит в карту области с такой-же детализацией, как и отдельная карта? Или отдельно город более детализирован?
Света Чистякова
24 августа 2016, 15:48
Дмитрий, здравствуйте. В обоих случаях (по отдельности и в составе области) карта Владимира будет одинаково подробная.
metal-head.ko
27 августа 2016, 09:13
Добавьте уже линейку с масштабом - невозможно ориентироваться по расстоянию, пока не построишь маршрут.
Света Чистякова
27 августа 2016, 14:57
Если речь про Карты, то она есть: Карты -> Настройки -> Масштабная линейка.
bonappetit
27 августа 2016, 10:24
Пока не будет оффлайновой прокладки маршрутов - это все бесполезно. Мобильный инет у нас настолько плох и местами вообще нет покрытия, что пользоваться яндекс.картами или яндекс.навигатором не представляется возможным. Навител пока лучше всего, но у него весьма старые, давно не обновлявшиеся карты :(
nikolas2004
29 августа 2016, 17:57
казлы чтобы скачать карты яндекса нужна регистрация в дебильном гугле
ojur6065
10 сентября 2016, 11:41
Карту закачал, оффлайн не работает. Просит интернет.
Пустое хвастовство, как всегда!
Света Чистякова
13 сентября 2016, 15:16
Так. Пока не очень понятно: при каких обстоятельствах просит интернет? (На всякий: если карта загружена, в офлайн-режиме можно просматривать схему и искать адреса и организации. Маршруты без интернета строить нельзя.)
wlad672007
23 сентября 2016, 16:52
скачал на леново а1000 с плей маркета яндекс навигатор загрузил карту области но без инета не работает почему?
Света Чистякова
23 сентября 2016, 18:04
Здравствуйте. Обратите внимание, что в посте речь идёт не про Навигатор, а про Яндекс.Карты — это разные приложения. Для того чтобы строить маршруты, и Картам, и Навигатору необходим интернет.
wlad672007
23 сентября 2016, 16:55
я так понимаю что без инета яндекс навигатор не к чему!!!!
ig.uwarow2012
6 октября 2016, 17:10
Разъясните пожалуйста как скачать необходимые мне карты областей ? Или качать их в Яндекс Навигаторе?
Света Чистякова
6 октября 2016, 22:28
Здравствуйте. В Яндекс.Картах офлайн-карты можно загрузить так: кнопка меню (в правом нижнем углу экрана) -> загрузка карт. А в Навигаторе так: кнопка меню (на том же месте) -> настройки -> загрузка карт. У Карт и Навигатора разные карты, то есть если вы работаете с обоими приложениями, карту нужно будет скачать и там и там.
sancho2
12 октября 2016, 07:21
Света Чистякова,
Здравствуйте!
Philips Xenium W8555, Android 4.2, Я.Навигатор 2.07 сборка 79
Скачать карты не могу! Пытался качать карты Самарской и Ульяновской областей.
Пишет "Неизвестная ошибка".
Причем, как показывает интернет, такая ошибка на разных устройствах существует уже давно. Или я не в тот интернет смотрю?
Есть ли прогнозы по исправлению ошибки?
Света Чистякова
12 октября 2016, 13:25
Здравствуйте. Такие ошибки могут происходить по нескольким причинам. Чтобы разобраться, что именно не так в вашем случае, напишите, пожалуйста, в саппорт Навигатора. Перейдите на эту страницу — вам нужен раздел «Написать в службу поддержки сервиса».
Rusich_Varyag
28 ноября 2016, 09:27
Не прокладывает маршрут без интернета - соответственно целесообразность загрузки оффлайн карт практически нулевая( Я огорчён(
Света Чистякова
29 ноября 2016, 01:44
Здравствуйте. Да, всё так: для прокладки маршрута и Навигатору, и Картам необходим интернет. В Навигаторе офлайн-режим нужен, чтобы ускорить работу и сэкономить трафик. В Картах без интернета можно искать места и организации.
akaltche
29 ноября 2016, 07:14
Света Чистякова,

Света,
У меня Lumia 640 Windows Phone 8.1.
Мне нужно следущее
(1)делать поиск по адресу OFFLINE;
(2) Копировать "Мои Места" и/или Точки из PC Яндекс-Карт на мой телефон.
Ни то, ни другое я сделать не смог.
Я установил оба мобильных приложения: Яндекс-Навигатор и Яндекс-Карты.
Что касается (1), то загрузить карты для OFFLINE можно только в Навигаторе, а Яндекс-Картах - опции загрузки НЕТ.
Но даже с загруженной картой в Навигаторе поиск НЕ работает без интернета.
В общем с поиском OFFLINE полный облом!
Что касается (2)
В мобильном Навигаторе есть "Избранное", "Дом", "Работа", но нет возможности залогиниться в свой Яндекс-account и соотвественно, нельзя перенести Мои Места" и/или Точки с настольного компа.
В мобильных Яндекс-Картах залогиниться можно, но нет ничего из " Мои Места", "Избранное", "Дом", "Работа".
Есть менюшка Точки => "Показывать точки на карте, "Категории точек"
Но там сообщение "Не удалось загрузить категории".
Таким образом, тоже полный облом.
Может, я что-то делаю не так?
Обновлено 29 ноября 2016, 07:18
akaltche
29 ноября 2016, 07:29
Света Чистякова,


Если совсем коротко, то "В Картах без интернета можно искать места и организации" НЕ ВЕРНО для Windows Phone 8.1
Света Чистякова
29 ноября 2016, 12:14
Здравствуйте. Да, сейчас офлайн-поиск работает только в приложениях для Android и iOS — мы честно сказали об этом в посте :). В Windows Phone такой возможности пока нет, но мы планируем её добавить.
akaltche
30 ноября 2016, 02:31
Света Чистякова,


Установил Яндекс-Карты на Андроид 5.1. Cкачал карту г. Кострома и карту Костромской области. Выключил Интернет.


В поиске Яндекс-Карт набрал "Сумароково". Это деревня в Костромской области. Сначала поиск говорит "Ничего не найдено".


Тогда я набираю "Кострома", поиск находит этот город. А затем я набираю "Сумароково" и теперь поиск находит эту деревню.


Получается, что если искать какое-то маленькое место на периферии, то поиск его не находит если заранее не знать какое-то крупное место поблизости.


Можно ли с этим как-то бороться?


При этом я  делаю поиск, физически и географически находясь за несколько тысяч километров от места поиска
Обновлено 30 ноября 2016, 02:35
akaltche
30 ноября 2016, 06:33
Света Чистякова,


Яндекс-Карты для Андроида =>  Загрузка карт
есть карта "Москва" и есть карта  "Москва и Московская область".


Включает ли карта "Город+Область" карту "Город"?
Или нужно загружать обе?


Ну и тот же вопрос про все другие областные города
Обновлено 30 ноября 2016, 06:35
Света Чистякова
30 ноября 2016, 11:45
Карта «город + область» включает в том числе карту города. То есть загружая карту «Москва и Московская область», вы получаете карту Москвы и карту МО.
Алексей Гвоздев
10 декабря 2016, 17:28
про оффлайн ложь.


цитирую:


Дело в том, что Яндекс.Навигатор - это онлайн-приложение, и полноценная работа без доступа в интернет невозможна. Поиск объектов, прокладка маршрутов - все это осуществляется только на наших серверах. Возможность скачать карты ряда населенных пунктов предназначена только для того, чтобы пользователи с медленным и дорогим интернетом могли не скачивать изображения с участками карты по мере продвижения.
Света Чистякова
10 декабря 2016, 17:37
Здравствуйте. В этом посте идет речь про Яндекс.Карты. Карты и Навигатор — два разных приложения. Офлайн-поиск доступен в Картах.
ya.bel2011
25 декабря 2016, 20:36
у меня не работает поиск в оффлайн картах без интернета .     2гис гораздо лучше. андроид зте блайд икс 5 
kika9095535668
29 декабря 2016, 06:07
kika9095535668
kika9095535668
29 декабря 2016, 06:11
kika909777
Evgl2004
4 января 2017, 09:50
Добрый день, прошу прокомментировать следующую ситуацию.

Загрузил карту.Я нахожусь в месте, где нет сигнала сотовой сети. Возникает ошибка при прокладке маршрута! Пишет нет соединения с сетью. Вопрос: смысл от загруженных карт, если навигация не работает без сети? Не работает оффлайн навигация, зато поиск работает, Вам не кажется, что это странно? Тот же 2ГИС, спокойно может проложить маршруты в оффлайне, почему у Яндекса с этим проблемы?
Света Чистякова
9 января 2017, 15:50
Здравствуйте. Для прокладки маршрута Картам необходим доступ в интернет. В офлайн-режиме пока можно искать места и организации, но не строить маршруты.
knvnano
20 февраля 2017, 19:20
Ребя всё отлично! Но почему до сих пор оффлайн карты не могут прокладывать маршрут без интернета? У меня регистратор-зеркало, в котором нет симки, только Wi-Fi. Соответственно чтобы как-то исправить ситуацию его нужно подключать к смартфону, это неудобно и бессмысленно! Тут уже неоднократно об этом писали, разве нельзя поправить этот баг, или это политика вашей компании? Ваши оффлайн карты безполезны!
Света Чистякова
21 февраля 2017, 16:45
Здравствуйте. Это не баг. Карты пока не умеют строить маршруты без интернета.
Руслан Закиров
9 марта 2017, 11:12
В ближайшее время яндекс навигатор научится строить маршруты без интернета??
Ведется ли работа в этой области или не стоит ждать?
Martyshki Popa
12 марта 2017, 14:17
ИИ не хера не работает в оффлайн, спасибо 
secret048
26 марта 2017, 19:35
Всем доброго дня. 
Подскажите, а другие оффлайн карты планируется добавлять? Очень хотелось бы видеть возможность загрузки карты Абхазии. 
btk71912
30 марта 2017, 08:07
Нужно ли качать карту Москвы, если уже установил "Москва и Московская область". Эти карты перекрывают друг друга или дополняют?


PS Нашел ответ на свой вопрос выше)
Но возник следующий, зачем программа предлагает скачать карту Москвы, если уже установлена карта Москвы и области? 
Обновлено 30 марта 2017, 08:11
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса30 марта 2017, 11:30
Здравствуйте. В списке карт, которые можно скачать, приложение по умолчанию показывает карты ближайших к вам регионов. Поэтому вы и видите Москву (ведь Москва и область уже загружены). Согласна, что, возможно, не очень очевидно. Подумаем.
btk71912
30 марта 2017, 09:50
Было бы логично добавить функцию замены оффлайн карт. 
Например, при установке "Москва и область" было бы здорово удалить уже установленную "Москву", чтобы не занимать лишнюю память и не дублировать карты.
victals2016
8 апреля 2017, 01:00
Хотел перейти с Navitel на Yandex.
Совершенно не представлял, что может быть такое - отсутствие нормальной работы в оффлайн. Вроде что-то есть...но почему нужно скачивать обязательно на устройство?
Ужос. Устойство-то совсем с другой скоростью в Инет. Скачал бы на ПК, а потом переписал...
Нет, останусь на Navitel, честно купленном 2 раза (с двумя автонавигаторами на Android.
v-zaremba
12 апреля 2017, 19:57
Добрый день! Захожу в настройки Яндекс-навигатор "загрузка карт". Нахожу нужную область. Отмечаю (жму) "скачать". На экране тут же (за доли секунды) показывает "загружено". При отключении интернета карт нету. Как исправить положение?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса13 апреля 2017, 14:55
Здравствуйте. Сходу сказать, почему так происходит, не могу. Возможны несколько причин. Напишите, пожалуйста, в службу поддержки Навигатора (app-navigator@support.yandex.ru), там помогут разобраться. Только укажите в письме устройство и платформу :)
artiom.fff
16 апреля 2017, 16:49
А скачивая карту какой-то области я при этом скачиваю все слои? Т.е. карту и спутник?
Или только карту?
А без скачивания, при просмотре с интернетом, просмотренная местность кэшируется? Если да, то полностью, или только в просмотренном масштабе? И если кэшируется, то только карта или и спутник тоже?

А трек пройденного маршрута это программа записывать умеет?
andrejsheve
18 апреля 2017, 22:25
Здравствуйте!
Пробовал Карты, пробовал Навигатор. Что там, что сям "оффлайна" и в помине нет - смысл этих приложений какой? Кто ЦА?

Тем более на Андроид, где по умолчанию Google Maps - и функциональнее, и поддержка мощнее.
В общем, стёр я Яндекс приложения, зря только место занимают.
Обновлено 18 апреля 2017, 22:27
Дмитрий
19 апреля 2017, 10:44
Цитата: "Несмотря на то, что у офлайн-карты теперь больше возможностей, весить она стала гораздо меньше. Скажем, карта Москвы занимает всего 144 МБ вместо 1,9 ГБ, а карта Питера и Ленобласти — 231 МБ вместо 3,2 ГБ."
У меня на устройстве карта СПб и ЛО весит 465 Мб. - смотрите скриншоты
https://yadi.sk/i/WahgSMV13H85w3
При попытке найти адрес без подключения к интернету, навигатор выдает: "Не удалось выполнить поиск" :
https://yadi.sk/i/980eqpGZ3H85wB
https://yadi.sk/i/RrPxv3543H85w5
И смысл закачивать карты, тратить место на устройстве, если без интернета вы все равно не можете их использовать? Для экономии траффика? тогда опять же, заявлять что карты работают в оффлайн режиме - ложь. Я не говорю уже про то, что карты устанавливаются изначально в системную память телефона и на китайских телефонах или старых моделях забивают всю память, вроде бы разработчики добавили функцию перемещения на внешнюю память, но скопировать их на sd-карты не представляется возможным, их можно только переместить на внешнюю память(по факту внутренняя память телефона) из системного раздела. 
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса19 апреля 2017, 20:04
Дмитрий, вы показываете скриншоты Яндекс.Навигатора, в то время как в посте речь идёт про Яндекс.Карты. Офлайн-поиск тоже доступен только в Картах.
Dobroe-ZLO-1978
29 апреля 2017, 21:13
Света Чистякова,
Нет, не работает оффлайн поиск в картах, более того он просто невозможен из-за отсутствия самих карт, даже если они загружены на устройство. Приложение показывает небольшой квадрат с центром твоего последнего расположения онлайн, а вокруг него какое-то подобие топографической карты. Скачивал и перепроверил за двое суток ( 27.04.2017 - 29.04.2017) несколько раз - результат один и тот же, небольшой квадрат ~ на 800м - 1км, а дальше дебри, отображение за пределы квадрата начинаются после выхода в онлайн. А вот навигатор просто не показывает часть домов. Я работаю в такси в г. Красноармейск (город не маленький вроде, вышел из районного подчинения) и очень много номеров домов ни в картах, ни в навигаторе нет, просто здания на карте без обозначения. Боюсь предположить, что в какой-нибудь деревеньке кроме названия вообще ничего не будет.
fomin5
24 апреля 2017, 09:32
К сожалению, никакого облегчения Яндекс карт для Яндекс навигатора не произошло, более того, карты выросли в размерах: закачать их на смартфон не получается. Ни Москвы,  ни Питера. Онлайн режим зачастую тормозит.
Точнее, карты качаются, но вот распаковать уже не получается. 
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса25 апреля 2017, 15:16
Здравствуйте. Во-первых, важно понимать, что Карты и Навигатор — два разных приложения. Офлайн-поиск есть только в Картах. Если у вас возникли проблемы с загрузкой карт, напишите, пожалуйста, в службу поддержки, указав, какое у вас устройство и какая версия операционной системы.
Voin66
6 мая 2017, 10:11
приложение для WindowsPhone10 есть, но как там скачать автономные карты? версия 2,42 от 03.05.17 сборка 12
plot.alv
6 июня 2017, 09:03
В чем отличие карт областных (краевых) центров и областей (краев), нужно ли скачивать отдельно город или достаточно области в которую он входит? 
ya.stas828
6 июня 2017, 13:03
Оффлайн в навигаторе на винфоне пропал после обновления. Или навигатор использует оффлайн карты "карт"? Хотя в картах ищет адреса в оффлайне, а в навигаторе выдаёт ошибку...
ПС. Оффлайн в яндекс картах почти бесполезен - не строит маршруты. Ну а навигатор в оффлайне - бесполезный набор нулей и единиц...
arsvesti
7 июня 2017, 11:51
Почему свердловская область весит 700 Мб? И после загрузки устанавливается около суток??? В среднем 1% за 10 минут. Xperia Z3 Tablet Compact. Моя почта garantcentr@gmail.com тел.+7922-600-500-1
agamablack
7 июня 2017, 11:59
 C правильной почты вышел.. Почему свердловская область весит 700 Мб? И после загрузки устанавливается около суток??? В среднем 1% за 10 минут. Xperia Z3 Tablet Compact. Моя почта garantcentr@gmail.com тел.+7922-600-500-1
green.palyanitsa
8 июня 2017, 12:55
проживаю на донбассе  порошенко издал указ о запрете ваших сервисов не могу скачать на смартфон сами карты для оффлайн пользования. приложение установленно. подскажите или выложите где можно скачать на копмьютер эти карты а потом я их залью в смартфон, так ак все впн не помогают, на смартфоне при скачивании карт возникает ошибка. нужны карты украины ну или хотябы донецкая запарожская и днепропетровская области. помогите пожалуйста!
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса9 июня 2017, 15:28
Здравствуйте. Чтобы мы могли помочь, уточните, пожалуйста, пару деталей. Во-первых, какой у вас смартфон и какая ОС? А во-вторых, что именно происходит, когда вы пытаетесь скачать карту?
serggaevsky
1 декабря 2017, 17:28
Света Чистякова,
Присоединяюсь к вопросу о возможности скачивания карт пользователями с Украины.
Тоже хотелось бы скачать карты на компе и "подложить" их смартфону.
Android (Xiaomi Redmi 4)
Sevendimasal
12 июня 2017, 14:31
Скачал карты, пишет - не удалось построить маршрут, нет связи.
И как же построить маршрут без интернета?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса13 июня 2017, 21:11
Здравствуйте. В офлайн-режиме можно искать адреса, места и организации. Строить маршруты пока нельзя.
green.palyanitsa
13 июня 2017, 21:03
green.palyanitsa
8 июня, 12:55
проживаю на донбассе порошенко издал указ о запрете ваших сервисов не могу скачать на смартфон сами карты для оффлайн пользования. приложение установленно. подскажите или выложите где можно скачать на копмьютер эти карты а потом я их залью в смартфон, так ак все впн не помогают, на смартфоне при скачивании карт возникает ошибка. нужны карты украины ну или хотябы донецкая запарожская и днепропетровская области. помогите пожалуйста!
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса9 июня, 15:28
Здравствуйте. Чтобы мы могли помочь, уточните, пожалуйста, пару деталей. Во-первых, какой у вас смартфон и какая ОС? А во-вторых, что именно происходит, когда вы пытаетесь скачать карту?          ZЯ  смарт сяоми редми ноут 2. прошивка от миупро 6,5,28  при скачивании происходит зависание и потом выдает ошибку, что не может скачать. я понемая что  злые укры блочат ваш сервис, устанавливал кучу впн но ничего не помогло. прошу выложить мобильные карты для мобильной версии на яндекс диске или торренте. Донецкую область!!! пусть нам будет хуже что мы ваши фаны. а им каждому по заслугам.
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса13 июня 2017, 22:07
Здравствуйте. Карты в виде отдельных файлов, увы, предоставить нельзя — это невозможно чисто технически. Открываются ли у вас другие сайты и сервисы Яндекса? Если да, не исключено, что причина ошибки не в блокировках, а в чём-то другом. Попробуйте переустановить приложение и выполнить загрузку ещё раз (если есть возможность — используя альтернативное интернет-подключение). Если по-прежнему не загружается, стоит написать в службу поддержки карт: app-maps@support.yandex.ru.
Роман
16 июня 2017, 10:24
Не работает поиск онлайн и прокладка маршрута. 
При попытке поиска сообщает : " Нет соединения ...."
Маршрут так-же  не прокладывает в оффлайн.
Карта Крым.
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса16 июня 2017, 10:39
Роман, здравствуйте. Прокладывать маршруты без интернета Яндекс.Карты пока не умеют. А вот офлайн-поиск в регионе, карту которого вы скачали, должен работать. Проверьте, пожалуйста, есть ли у вас карта Крыма в списке загруженных — и если нет, то скачайте. На всякий случай попробуйте принудительно закрыть приложение и запустить ещё раз. Если выполнить поиск без интернета по-прежнему не получается, значит, происходит какая-то непонятная ошибка — разобраться с ней поможет служба поддержки: app-maps@support.yandex.ru.
serjikzubov
20 июня 2017, 15:25
Света Чистякова,
Подскажите пожалуйста, а такой функционал будет сделан? (прокладка маршрута без подключения к интернету) и если будет - хотя бы примерно когда)) Не хочется быть привязанным просто.
k41V
24 июля 2017, 08:47
можно ли скачать пакетом общую карту Россия с Европой и что еще необходимо, чтобы работать оффлайн на обычном ноуте с вин-7
ищу об этом, везде, а в ответ ТИШИНа
Спасибо за любой толковый ответ.
Tuman140874
25 июля 2017, 13:10
Сутки ехал по навигатору яндекс, при потере интернета, навигация выключается, не работает офф-лайн, хотя карты загружены. Почему?
timkin.serega
19 августа 2017, 07:03
НЕ РАБОТАЕТ НИХЕРА В ОФЛАЙНЕ!!!
vitaly.burdin
3 сентября 2017, 10:39
херня. почему я не могу загрузить карты яндекс на компе и видеть их в картах на планшете в приложение, что за не согласованность приложений,
ana-mac
27 сентября 2017, 19:13
Большое спасибо все здорово.
Вячеслав Яштаев
1 октября 2017, 06:02
Яндекс карты на андроиде. При поиске маршрута с другим городом пишет: нет соединения с интернетом. В одном городе работает.
Y.Wanderer
2 октября 2017, 17:15
Здравствуйте.


Скажите пожалуйста: 
1). если у меня в Я-Картах скачана офлайн-карта Московской области, вкл. Москву, Волоколамск, Воскресенск, Дмитров и так далее, стОит ли мне дополнительно скачать отдельно офлайн-карту Москвы, или информация дублируется абсолютно?
2). если у меня в Я-Картах скачана  офлайн-карта Московской области, стОит ли мне скачивать аналогичную в Я-Навигаторе, или информация дублируется полностью, и в нечастых случаях потери сотовой связи Я-Навигатор будет пользоваться офлайн-картами из Я-Карт?
3). иногда выезжаю в другие регионы, и в этом случае загружаю дополнительные офлайн-карты. Как после этого удалить одну офлайн-карту И ИЗ Я-КАРТ, И (аналогично) ИЗ Я-НАВИГАТОРА, чтобы остальные (постоянно используемые) остались? - получается только стирать ВСЕ карты, а потом снова записывать нужные, что крайне неудобно.


Заранее благодарю; нигде не нашёл ответов на эти свои три вопроса.
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса2 октября 2017, 20:11
Здравствуйте! Я тоже по пунктам.


1) Карта Московской области включает Москву, отдельно столицу скачивать не надо.


2) У Навигатора и Карт сейчас отдельные базы. Если вы пользуетесь обоими приложениями, карту нужно будет скачать дважды: для одного и для другого.


3) Увы, только удалять все данные. Мы знаем, что  это неудобно — возможно, сможем исправить проблему в обозримом будущем.
Y.Wanderer
4 октября 2017, 15:28
Света Чистякова,
Наконец-то получил компетентный ответ, СПАСИБО Вам!


Таким образом, насколько я понял, абсолютно ВСЕ более крупные карты, если они включают в себя несколько населённых пунктов, сборные, достаточны и не требуют отдельных карт городов, входящих в более крупную?
Планируется ли решение по пункту 3) моего первоначального вопроса?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса5 октября 2017, 16:56
Если город входит в пакет, то его отдельную карту качать не нужно. Про третий пункт — да, со временем постараемся исправить.
Y.Wanderer
9 октября 2017, 22:10
Света Чистякова,
Да, я понял, СПАСИБО. Тогда было б неплохо, если б в разделе "Офлайн-карты" в таком случае не предлагалось постоянно загрузить то саму Москву, то Подольск, то Дмитров, то остальные города МО (в случае, если находишься рядом), если скачали карту ВСЕЙ Московской области, включая все составляющие её города и районы. Сейчас предлагается автоматически, несмотря на то, что общая карта МО закачана. )))
Владимир Паженцев
8 ноября 2017, 09:09
как пользоваться яндекс карты на смартфоне
Click-Don
21 ноября 2017, 13:47
Неожиданно перестала работать загрузка и обновления оффлайн карт в Яндекс картах и навигаторе. На Samsung galaxy J5 2016. Android 7.1.1 Samsung experience  8.5. Постоянно крутиться кружок загрузки и показывает 0%. И так целую ночь.  До распаковать дело не доходит. На Samsung galaxy A3 2016 работает нормально и на планшете Huawei X1 тоже.
minnez
30 ноября 2017, 21:42
Здравствуйте! Та же ситуация - не загружаются оффлайн карты на андройд 7. (Fly 409) Часами крутится загрузка возле 0% и всё.
serggaevsky
2 декабря 2017, 10:09
Мини-отчет по я.навигатору (Харьков):

 плюсы
- на триолане (провайдер) оффлайн карты скачались (на укртелекоме ни в какую не хотели)
- маршруты оффлайн строит и перестраивает если надо!
- пробки на интертелекомовском (провайдер) инете показывает
- упоминает дополнительные ориентиры: типа "на следующем светофоре" и т.п.
- предупреждает о превышении скорости (порог можно настроить самому), знает актуальные начало/конец нас. пунктов

минусы
- немного "тормознутый" - уже совершенные повороты показывает с запозданием (при этом голосом говорит вовремя)
- дневная карта блеклая (на мой взгляд) - неплохо бы добавить контрастности
- голосовое управление (слушай, яндекс) не работает - вернее на "слушай" он в стойку становится, а вот обработать голос не может (тут видимо наши "блокираторы вражеского интернета" постарались *?:"%(*?"№:)

вот (-:

nautilus.hyosung
26 декабря 2017, 14:17
Здорво, а теперь бы возможность скачать карты через комп и возможность перенести их на другое устройство, у которого нет доступа в инет. Такое возможно?
kk1975kosolapov
30 января 2018, 23:49
Здравствуйте. Загрузил оффлайн-карты. Непонятно, почему без интернета карты открываются, но мое местоположение не определяется. В чем тогда смысл оффлайн-карт? Геолокация в телефоне включена. В автомобильном навигаторе с навигационной программой от СитиГид7 и без интернета все прекрасно работает.
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса31 января 2018, 20:05
Здравствуйте. Если у вас загружены карты, отключен интернет, но включен GPS, местоположение должно определяться верно. Очевидно, происходит какая-то ошибка. Напишите, пожалуйста, в техподдержку; там попробуют разобраться. P.S. В письме укажите устройство и версию приложения. Спасибо!
kk1975kosolapov
1 февраля 2018, 00:07
Спасибо, напишу в картах разработчикам.
chqwe1
1 февраля 2018, 21:11
как скачать оффлайн карты для определенного города и потом поставить на телефон?
vital7477
14 февраля 2018, 06:52
Здравствуйте, подскажите - я скачал все карты областей по маршруту, будет ли Яндекс кушать меньше трафика? Потому, что до этого ехал без скаченных - телефон не успевал заряжаться от 2,1А зарядника, навигатор Яндекса выжирал батарею + за двое суток сильно снизился объем гигабайт трафика.
v.kreshenko
28 марта 2018, 14:25
Добрый день, после обновлений не работает поиск, при включенном интернете - пишет нет соединения с сетью. Любые попытки, что либо сделать не помогают. Та же ситуация с Навигатором Яндекс. Подскажите, что с этим делать?
denis.samorockow
10 апреля 2018, 10:44
Здравствуйте. Не смог для скачивания в офлайн-картах найти  республику Карелию .
Обновлено 10 апреля 2018, 10:47
Еремей Калинин
20 мая 2018, 22:08
Можно скачать карту всей России?
yur.sbitnev2017
23 июня 2018, 22:33
плохо что нельзя выбрать папку на карте памяти!
bekishav
14 июля 2018, 15:53
Скачала карту Воронежа, теперь не могу понять, как её открыть. Захожу в офлайн-карты, нажимаю Воронеж - и ничего не происходит. Пришлось скачать оффлайн карту гугла, там всё прекрасно работает.
tomkabinf
20 июля 2018, 10:19
скачала карты, не открываются. В чем дело?
Виктор Чубрин
30 июля 2018, 20:35
надо попробовать, я не знаю
Роман Голубин
7 августа 2018, 18:51
Карты Архангельской области есть в природе? В списке на телефоне их не нашел.
miss.katyusha-shepeleva-80
21 августа 2018, 21:27
здраствуйте, мой обьект не правельно размещен на карте хотелось бы исправить вближайшее время.
filipps2004
18 февраля, 21:58
Можете сделать так, чтобы закладки могли работать в режиме оффлайн?! 
yu200yu
15 марта, 12:45
Где кеш карт скачать ?! 
yablogs
20 марта, 17:22
ДДобрый день. Когда оффлайн заходишь и хочешь глянуть,какая остановка рядом с тобой или какой транспорт ходит на данной остановке-не грузит и выбивает ошибку
laserpron
11 июня, 18:19
здравствуйте.
карты хранятся на SD\android\data\ru.yandex.yandexmaps\files\
- папки driving, search2, vmap2fb – соответственно дороги, база организаций, тайтлы. в каждой – папки соответствующие скачанному региону (мелочь, но чем разрабов не устроили автомобильные коды регионов, зачем свои вводить?): ru_RU_29386 – абхазия, ru_RU_167 – азербайджан и т.д.
1. планируется ли возможность переноса кэша карт на другое устройство и их индексация при включении я.карты, не скачивая повторно? как это реализовано в, поехали: osmand, maps.me, google, navitel, 2гис, iGO, navigon, tomTom, ситиГид, т.е. чуть менее чем у ВСЕХ ваших конкурентов.
выше промелькнуло "невозможно чисто технически", прошу ответить более развернуто.
2. с какой периодичностью обновляются карты – новые дороги, дома, POI, исправления организаций? 2гис и osmand – ежемесячно, на ветке osmand nightly – ежедневно.
farinict
сегодня, 10:45
У меня не показывает карты