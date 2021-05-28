Обогащённые ответы для партнёров: что это такое и по каким принципам они работают

Андрей Стыскин,

директор бизнес-группы Поиска, рекламных и облачных сервисов

Хороший сервис должен быстро решать задачи. Когда-то для быстрого решения задач в поиске мы сделали обогащённые ответы — специальные блоки в результатах выдачи, которые дают нужный ответ в наглядном формате. Такой тип ответов можно встретить в любом поисковике, сегодня это мировая практика. Они призваны сделать поиск более качественным и полезным.

Обогащённые ответы Яндекса уже используют свыше 30 тысяч компаний, включая библиотеку электронных книг «ЛитРес», гипермаркет METRO Cash&Carry и магазин бытовой техники BORK. Ещё более чем для двух миллионов сайтов Яндекс составляет такие ответы автоматически. Мы собрали и описали самые популярные бесплатные виды обогащённых ответов на специальной странице. Для каждого типа ответов доступна инструкция о том, как его настроить.

Обогащённые ответы постоянно эволюционируют: появляются новые возможности и новые, ещё более наглядные формы представления данных. Сейчас Яндекс умеет составлять сложные ответы с интерактивными элементами, которые подстраиваются под содержание запроса и интересы пользователя. Такие ответы идеально подходят, чтобы показывать, например, предложения частных мастеров или объявления о продаже автомобилей и сдаче в аренду квартир.

Подобные интерактивные ответы наглядны и удобны как пользователям, так и бизнесу. Однако важно понимать, что они опираются на большой массив данных и поэтому их настройка — технически сложный процесс. Чтобы всё работало корректно, необходима тесная интеграция между Яндексом и партнёром — ресурсом, для которого формируется ответ. Мы сформулировали принципы работы партнёрских обогащённых ответов: они определяют, на каких основаниях сайты и сервисы смогут воспользоваться этим поисковым форматом.

Вот эти принципы.

Единые правила для всех. Партнёрские ответы будут создаваться и показываться по общим для всех сервисов правилам.

Данных о сервисе должно быть достаточно для того, чтобы обогащённый ответ корректно отображался в выдаче и точно отвечал на запрос пользователя. Поэтому партнёрам будет необходимо открыть сведения в объёме, который удовлетворяет этим условиям. Например, чтобы сформировать обогащённый интерактивный ответ для сервиса объявлений о продаже автомобилей, потребуется вся база моделей и марок с фотографиями, которая используется в этом сервисе.

Данные будут обрабатываться в Яндексе. Мы даём персональный ответ каждому. Для этого мы учитываем интересы пользователей и другие чувствительные данные. Мы серьёзно относимся к безопасности этих данных и никому их не передаём, поэтому Яндекс будет самостоятельно обрабатывать поисковые запросы, даже при поиске по данным партнёров. Это значит, что партнёры должны будут передать Яндексу все данные, необходимые для ответа.

Данных о действиях пользователей на сервисе должно быть достаточно для сохранения качества обогащённой выдачи. По нашим исследованиям, пользователи воспринимают обогащённые ответы как часть органической выдачи, а значит, Яндекс отвечает за их качество и полезность. Чтобы мы могли проанализировать, насколько полезен был ответ и смог ли человек с его помощью решить свою задачу, партнёры должны предоставить необходимые данные — в том числе установить Яндекс.Метрику.

Поддержка авторизации и платёжной системы Яндекса. Пользователи ожидают, что использование сервисов Яндекса будет комфортным и бесшовным. Формат партнёрских обогащённых ответов часто предполагает необходимость авторизоваться или указать ту или иную персональную информацию. Без этого значительная часть обогащённых ответов не будет отображаться вовсе или окажется менее удобной для пользователя. Поэтому партнёрам необходимо поддержать на своих ресурсах авторизацию и оплату через инструменты Яндекса: Яндекс ID и Yandex Pay. В этих инструментах данные пользователей надёжно защищены. При этом у пользователя по-прежнему останется возможность авторизоваться или совершить оплату через собственную систему сайта-партнёра.

Доступ к партнёрским ответам будет предоставлен на прозрачных коммерческих условиях.

Партнёрскими обогащёнными ответами уже решили воспользоваться несколько крупных компаний — сейчас мы совместно настраиваем интеграцию по этим принципам. Яндекс приглашает опробовать новую возможность всех заинтересованных участников рынка. Тестирование партнёрских обогащённых ответов начнётся в ближайшее время.