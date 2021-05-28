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Обогащённые ответы для партнёров: что это такое и по каким принципам они работают

Андрей Стыскин,
директор бизнес-группы Поиска, рекламных и облачных сервисов

Хороший сервис должен быстро решать задачи. Когда-то для быстрого решения задач в поиске мы сделали обогащённые ответы — специальные блоки в результатах выдачи, которые дают нужный ответ в наглядном формате. Такой тип ответов можно встретить в любом поисковике, сегодня это мировая практика. Они призваны сделать поиск более качественным и полезным.

Обогащённые ответы Яндекса уже используют свыше 30 тысяч компаний, включая библиотеку электронных книг «ЛитРес», гипермаркет METRO Cash&Carry и магазин бытовой техники BORK. Ещё более чем для двух миллионов сайтов Яндекс составляет такие ответы автоматически. Мы собрали и описали самые популярные бесплатные виды обогащённых ответов на специальной странице. Для каждого типа ответов доступна инструкция о том, как его настроить.

Обогащённые ответы постоянно эволюционируют: появляются новые возможности и новые, ещё более наглядные формы представления данных. Сейчас Яндекс умеет составлять сложные ответы с интерактивными элементами, которые подстраиваются под содержание запроса и интересы пользователя. Такие ответы идеально подходят, чтобы показывать, например, предложения частных мастеров или объявления о продаже автомобилей и сдаче в аренду квартир.

Подобные интерактивные ответы наглядны и удобны как пользователям, так и бизнесу. Однако важно понимать, что они опираются на большой массив данных и поэтому их настройка — технически сложный процесс. Чтобы всё работало корректно, необходима тесная интеграция между Яндексом и партнёром — ресурсом, для которого формируется ответ. Мы сформулировали принципы работы партнёрских обогащённых ответов: они определяют, на каких основаниях сайты и сервисы смогут воспользоваться этим поисковым форматом. 

Вот эти принципы.

Единые правила для всех. Партнёрские ответы будут создаваться и показываться по общим для всех сервисов правилам.


Данных о сервисе должно быть достаточно для того, чтобы обогащённый ответ корректно отображался в выдаче и точно отвечал на запрос пользователя. Поэтому партнёрам будет необходимо открыть сведения в объёме, который удовлетворяет этим условиям. Например, чтобы сформировать обогащённый интерактивный ответ для сервиса объявлений о продаже автомобилей, потребуется вся база моделей и марок с фотографиями, которая используется в этом сервисе.


Данные будут обрабатываться в Яндексе. Мы даём персональный ответ каждому. Для этого мы учитываем интересы пользователей и другие чувствительные данные. Мы серьёзно относимся к безопасности этих данных и никому их не передаём, поэтому Яндекс будет самостоятельно обрабатывать поисковые запросы, даже при поиске по данным партнёров. Это значит, что партнёры должны будут передать Яндексу все данные, необходимые для ответа.


Данных о действиях пользователей на сервисе должно быть достаточно для сохранения качества обогащённой выдачи. По нашим исследованиям, пользователи воспринимают обогащённые ответы как часть органической выдачи, а значит, Яндекс отвечает за их качество и полезность. Чтобы мы могли проанализировать, насколько полезен был ответ и смог ли человек с его помощью решить свою задачу, партнёры должны предоставить необходимые данные — в том числе установить Яндекс.Метрику.


Поддержка авторизации и платёжной системы Яндекса. Пользователи ожидают, что использование сервисов Яндекса будет комфортным и бесшовным. Формат партнёрских обогащённых ответов часто предполагает необходимость авторизоваться или указать ту или иную персональную информацию. Без этого значительная часть обогащённых ответов не будет отображаться вовсе или окажется менее удобной для пользователя. Поэтому партнёрам необходимо поддержать на своих ресурсах авторизацию и оплату через инструменты Яндекса: Яндекс ID и Yandex Pay. В этих инструментах данные пользователей надёжно защищены. При этом у пользователя по-прежнему останется возможность авторизоваться или совершить оплату через собственную систему сайта-партнёра.


Доступ к партнёрским ответам будет предоставлен на прозрачных коммерческих условиях.

Партнёрскими обогащёнными ответами уже решили воспользоваться несколько крупных компаний — сейчас мы совместно настраиваем интеграцию по этим принципам. Яндекс приглашает опробовать новую возможность всех заинтересованных участников рынка. Тестирование партнёрских обогащённых ответов начнётся в ближайшее время.

24 комментария
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Sergey
28 мая, 12:01
от нас то чего нужно? ) что заполнять, новые форматы?

Елена Першина
Сотрудник Яндекса31 мая, 20:33
Sergey,
вы можете оставить заявку, написав на partner-wizards@yandex-team.ru.

И, конечно, еще раз посмотрите форматы, которые мы специально собрали на одной странице: https://yandex.ru/dev/snippets/ 
Александр
28 мая, 13:05
"Яндекс приглашает опробовать новую возможность всех заинтересованных участников рынка."


Как напроситься на приглашение?
Елена Першина
Сотрудник Яндекса31 мая, 20:35
Александр,
напишите на почту partner-wizards@yandex-team.ru. 
И, как уже ответила выше, постарались все возможности собрать на одной странице: https://yandex.ru/dev/snippets/ . Посмотрите, какая из них лучше подходит именно для вашего проекта. 
ale.pogrebnyak
28 мая, 13:13
Хочешь фичу – сыпь монеты, вопрос только в сумме, конечно.
Василий Котырев
28 мая, 14:37
"Хороший сервис должен быстро решать задачи". Ну да, ну да
http://joxi.ru/EA4yXWGFpg8WVr
Андрей Машков
28 мая, 14:54
Не понятная цель этого ноу хау. Роботы сканируют сеть. Накапливая опыт пользователя с той или иной страницей, ранжируют их. Зачем партнёрам давать доступ? И почему именно партнёр должен быть самым релевантным ответом. Видится здесь все это будет как выделение организации на карте.
Обновлено 28 мая, 14:54
info@ilyagorbachev.com
28 мая, 15:49
Мне кажется единственное разумное в плане финансов решение после таких анонсов - продать свой малый бизнес и купить на все деньги акции Яндекса. В годовом отчёте о прибыли снова намечается большой рост :)
artwist
28 мая, 22:33
info@ilyagorbachev.com,
Или крупный штраф от ФАС. Так как 9 июня ФАС будет принимать решение по поводу того, предоставляет ли Яндекс преимущество своим сервисам в поисковой выдаче. 
Александр К.
28 мая, 17:18
Куда необходимо обратиться крупной компании, чтобы ознакомиться с условиями и поучаствовать в тестировании?
Елена Першина
Сотрудник Яндекса31 мая, 20:37
Александр К.,
напишите, пожалуйста, вот на эту почту: partner-wizards@yandex-team.ru. 
marrch-caat
28 мая, 19:39
Что-то не смотря на обещание "прозрачных коммерческих условий", "общих для всех сервисов", никакого описания этих условий, никакой ссылки на них не наблюдается...
Елена Першина
Сотрудник Яндекса31 мая, 20:38
marrch-caat,
мы как раз постарались собрать все удобно на одной странице: https://yandex.ru/dev/snippets/ . Если у вас остались вопросы, напишите нам в поддержку или на почту partner-wizards@yandex-team.ru.
v.rashal
28 мая, 23:02
Пусть уж яндексу отдают сайты данные, чем яндекс будет раздавать мои. я прям вижу, как сайт ОООвёдраСпробегом видит детализацию моего поиска)
lplweogioke
29 мая, 00:51
мне не нравятся эти ответы и этот формат. мешает обзору выдачи, заставляет делать прокрутку и напрягать глаза в поиске нормальной выдачи сайтов. как отключить эту ерунду? вы меня извините, но данная "типа фича" напоминает бывший выкат Кинопоиска, это когда раздражает абсолютно всё. Я не знаю, откуда у вас данные по метрикам и положительным отзывам, ну тогда я буду первый, кому это реально не нравится и кто реально проматывает все эти блоки мешающие искать информацию. Даже реклама не так бесит. Причина простая - вам кажется, будто ваша система выдает самый релевантный ответ на запрос и он получается как бы экспертным, а по сути это переоптимизированная какашка, которая пытается залезть в данные блоки хитрыми способами и не представляет большой ценности. Задумка может и хорошая, но от поиска хочется одного - искать и выбирать, а не жрать, что дают. Все самые крутые статьи, которые я добавлял в избранное, это обычно всё, что ниже 3-5 блоков выдачи первой страницы. Ну вот так сложилось, что вебмастеры этих сайтов не вложили достаточных средств в раскрутку или не знают всех плюшек сео оптимизации, а их обгоняют всякие рыгаловки. Так вопрос, зачем вы помогаете двигать эти рыгаловки?
Somebody
29 мая, 02:09
Перевожу на бизнес язык: вы даете Яндексу информацию о том, кто приходит на ваши сайты, их электронную почту, обезличенные данные о поле покупателя, возрасте, интересах, уровне доходов, товарах и услугах. которые человек покупает, среднем чеке. В обмен Яндекс ВОЗМОЖНО будет давать людям обогащенные ответы, в которых ВОЗМОЖНО на первой строчке будут не сервисы Яндекса, а реклама от яндекса. Через несколько лет Яндекс решит продавать на своем маркетплейсе товары собственного производства, и агрессивно выдавит вас с рынка. Напоминаю, так это уже сделал в США Amazon.
Обновлено 29 мая, 02:13
leonidilinnnn
29 мая, 11:40
Ну, как минимум удобно вбивать что-то в поиске и видеть что-то больше, чем просто график работы, например. Те же отзывы, ближние станции метро, да даже меню, если это бар или рест, например.
mk@wallhof.ru
31 мая, 14:44
Как можно поучаствовать?
Елена Першина
Сотрудник Яндекса31 мая, 20:39
mk@wallhof.ru,
напишите, пожалуйста, вот на эту почту: partner-wizards@yandex-team.ru.  И обязательно посмотрите форматы, которые мы специально собрали на одной странице: https://yandex.ru/dev/snippets/
mdergileva
12 июня, 21:12
Здравствуйте. Нет ничего для онлайн-образования. А это огромный рынок. 
juk.vasili
8 июля, 10:52
Здравствуйте. Я пенсионер и инвалид ♿ колясочник и немой. Скажите пожалуйста как узнать настоящий интернет магазин или нет? 
"Амикта"
11 августа, 14:31
а если, к примеру, есть запрос не на конкретную цену, а на комплекс работ, где можно выводить широкий диапазон цен (например, по комплексу работ такого плана - https://amikta.ru/nashi-raboty/ определять как диапазон цен от самой дешевой реализации объекта до самой дорогостоящей, но при этом не привязываться к конкретной карточке объекта), есть ли техническая возможность внесения данных? Тем более, что есть у пользователей реальные запросы типа "такая-то услуга варианты и цены".
seo.pro.1
21 августа, 13:16
Короче после появления это фигни, потерял смысл в яндекс директ, по крайней мере в нашей теме (гостевой дом). Когда (очень редко) пропадает врезка, тут же появляются конверсии через яндекс директ, а когда (практически постоянно) по конверсионным запросам появляется врезка, конверсии тут же пропадают. Вывод - если участвуешь в "обогащенных ответах" - рекламироваться в Яндекс Директ смысла нет совсем. Увы.
seo.g0d
7 сентября, 11:34
кто-то уже подключил? есть примеры?