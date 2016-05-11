Пешеходные маршруты на Яндекс.Картах

В тёплые дни особенно приятно ходить пешком. По утрам хочется заменить поездку на транспорте прогулкой, а вечером — отправиться в парк или просто побродить по улицам. Чтобы во время прогулок вы чувствовали себя уверенно даже в малознакомых местах, мы научили Яндекс.Карты строить маршруты для пешеходов. Больше не нужно ловить местных жителей, чтобы спросить дорогу, или гадать, где находится переход через оживлённую улицу.

Укажите, откуда и куда вам нужно добраться, и Карты проложат маршрут, уточнят его длину в километрах и прикинут время на дорогу. Заодно можно проверить, за сколько вы доедете до нужного места на автомобиле и на общественном транспорте, и выбрать самый быстрый способ передвижения. Максимальная длина пешеходного маршрута, который могут построить Карты, — 50 км. Этого с запасом хватит, чтобы пройти всю Москву с севера на юг.

Чтобы построить маршрут, Картам необходим дорожный граф — иными словами, сетка дорог. Для разных типов маршрутов мы используем разные графы. Автомобильный граф составлен из разнообразных автодорог: от внутриквартальных проездов до магистралей. Пешеходный граф включает дорожки и тропинки, «зебры», лестницы, арки в стенах зданий, а также автомобильные дороги, доступные для пешеходов — например, улицы с тротуарами.

Нанести на карту пешеходные пути — довольно непростая задача. Во-первых, их очень много — только в окрестностях вашего дома, скорей всего, отыщется более десятка тропинок. Во-вторых, о большинстве из них, в отличие от автомобильных дорог, знают только местные жители. Наверняка вам доводилось листать атлас автодорог — его можно найти в любом книжном магазине. А вот атлас дорожек и тропинок — явно более экзотическая вещь.

Здесь нам на помощь приходят народные картографы. Они отмечают на картах пешеходные пути в местах, где они лично бывали. Проходы внутри дворов, дорожки в парках, тропинки — всё это добавляется в граф и используется для построения маршрутов. Помочь пешеходам можете и вы. Если вы заметили, что Яндекс предлагает не самый оптимальный маршрут, добавьте на Народную карту проход, который позволяет срезать путь. После того как вашу правку утвердят модераторы, дорожка будет включена в пешеходный граф.

Прокладывать пешеходные маршруты можно на yandex.ru/maps и в приложении Яндекс.Карт для iOS и Android. Пешеходный режим работает в России, Украине, Беларуси и Казахстане.