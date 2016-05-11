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Пешеходные маршруты на Яндекс.Картах

В тёплые дни особенно приятно ходить пешком. По утрам хочется заменить поездку на транспорте прогулкой, а вечером — отправиться в парк или просто побродить по улицам. Чтобы во время прогулок вы чувствовали себя уверенно даже в малознакомых местах, мы научили Яндекс.Карты строить маршруты для пешеходов. Больше не нужно ловить местных жителей, чтобы спросить дорогу, или гадать, где находится переход через оживлённую улицу.

Укажите, откуда и куда вам нужно добраться, и Карты проложат маршрут, уточнят его длину в километрах и прикинут время на дорогу. Заодно можно проверить, за сколько вы доедете до нужного места на автомобиле и на общественном транспорте, и выбрать самый быстрый способ передвижения. Максимальная длина пешеходного маршрута, который могут построить Карты, — 50 км. Этого с запасом хватит, чтобы пройти всю Москву с севера на юг.

Чтобы построить маршрут, Картам необходим дорожный граф — иными словами, сетка дорог. Для разных типов маршрутов мы используем разные графы. Автомобильный граф составлен из разнообразных автодорог: от внутриквартальных проездов до магистралей. Пешеходный граф включает дорожки и тропинки, «зебры», лестницы, арки в стенах зданий, а также автомобильные дороги, доступные для пешеходов — например, улицы с тротуарами.

Нанести на карту пешеходные пути — довольно непростая задача. Во-первых, их очень много — только в окрестностях вашего дома, скорей всего, отыщется более десятка тропинок. Во-вторых, о большинстве из них, в отличие от автомобильных дорог, знают только местные жители. Наверняка вам доводилось листать атлас автодорог — его можно найти в любом книжном магазине. А вот атлас дорожек и тропинок — явно более экзотическая вещь.

Здесь нам на помощь приходят народные картографы. Они отмечают на картах пешеходные пути в местах, где они лично бывали. Проходы внутри дворов, дорожки в парках, тропинки — всё это добавляется в граф и используется для построения маршрутов. Помочь пешеходам можете и вы. Если вы заметили, что Яндекс предлагает не самый оптимальный маршрут, добавьте на Народную карту проход, который позволяет срезать путь. После того как вашу правку утвердят модераторы, дорожка будет включена в пешеходный граф.

Прокладывать пешеходные маршруты можно на yandex.ru/maps и в приложении Яндекс.Карт для iOS и Android. Пешеходный режим работает в России, Украине, Беларуси и Казахстане.

81 комментарий
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coth
11 мая 2016, 10:32
Про правила русского языка всё же не стоит забывать. По-белорусски может и будет в Белоруси, но по-русски правильно - в Белоруссии. И предлог по в данном случае больше подходит. По России, Белоруссии...
dnsmyweb
11 мая 2016, 11:37
coth,
? Согласен, а это к чему?
dnsmyweb
11 мая 2016, 11:38
coth,
А, увидел, сорри,  хотелось бы верить что это дойдет до автора и будет поправлено.
rtfm61
11 мая 2016, 14:26
coth,
а "не самый оптимальный маршрут" вас не смутило?
Alex
11 мая 2016, 14:56
coth,
Баларусь пишется через «а» ;) https://ru.wikipedia.org/wiki/Белоруссия
coth
11 мая 2016, 15:11
Alex,
 Возможно. Я не знаю белорусский язык.
Constantine Sad
11 мая 2016, 18:50
coth,
Вы или глупый человек или тролль. Надеюсь, что модераторы удалят эту холиварную ветку. 
coth
11 мая 2016, 20:30
Constantine Sad,
А вы, наверное, белорус, который считает, что все должны произносить название вашей страны по правилам белорусского языка. Скажите, а вы сами называете Нихон и Чжунго своими именами?
Yuri
11 мая 2016, 11:33
А можно строить маршруты от дома до дома? Т.е. просто прогулка по рандомному маршруту на 10 км например?
Лиза
11 мая 2016, 13:29
Yuri,
уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду. Сейчас можно в качестве точки А задать адрес одного дома, в качестве точки Б — адрес второго, и Яндекс.Карты построят оптимальный маршрут между этими домами.
Yuri
11 мая 2016, 14:11
Лиза,
я имею в виду обычную прогулку, где начало и конец маршрута это одна точка, а Яндекс бы составил мне маршрут для того чтобы просто пройтись.
e-voynov
11 мая 2016, 14:19
Yuri,
крутая идея! Яндекс, прислушайся :)
Лиза
11 мая 2016, 14:25
Yuri,
мы подумаем, спасибо. :)
Козлов Андрей
11 мая 2016, 14:28
Yuri,
да, интересная идея, может уто-то сделает это на основе api. Мне кажется самое простое решение - находить все точки на равном удалении от начального и конечного пункта (то есть для вас на 5 км), выбирать случайную и через неё строить маршрут.
Матвей Путилов
13 октября 2018, 08:40
Лиза,
Здравствуйте. Может ли яндекс.навигатор строить и озвучивать маршруты для пешеходной прогулки или для прогулки на самокате ?
Konstantin Yakushev
11 мая 2016, 11:38
А есть новое значение rtt для построения маршрута из внешних приложений как тут вот описано: https://tech.yandex.ru/yandex-apps-launch/maps/doc/concepts/yandexmaps-android-app-docpage/#buildroute?
Юрий
11 мая 2016, 12:16
Konstantin Yakushev,
rtt=pd, документацию скоро обновим
Nautilus
11 мая 2016, 12:42
Для чего эти ограничения по длине маршрутов?
Лиза
11 мая 2016, 13:28
Nautilus,
добрый день. Мы фокусируемся на повседневных задачах жителей населённых пунктов, ограничение в 50 км позволяет построить любые маршруты внутри любого населённого пункта.
Salah-al-Din
12 августа 2017, 23:46
Лиза,
сильно не хватает длины  маршрута при планировании велопрогулок
Владимир
11 мая 2016, 13:19
"Если вы заметили, что Яндекс предлагает не самый оптимальный маршрут, добавьте на Народную карту проход, который позволяет срезать путь."
А если Яндекс предлагает маршрут через двор дома, который обнесен забором, что делать? :)
Лиза
11 мая 2016, 13:40
Владимир,
добрый день. Прямо сейчас мы не умеем учитывать заборы в пешеходной маршрутизации, но со временем научимся это делать. 
Сейчас в Народной карте можно рисовать запрещенные входы на пересечении дорог с местами, где есть заборы. Запрещённый вход имеет свойство — для каких видов транспорта (авто, грузовик, велосипед, пешеход) проход запрещён. Проверьте, что проходы через все известные вам заборы запрещены. :)
Maya
11 мая 2016, 13:38
Почему вы так долго это не делали? Самая же очевидная фича для добавления.
kuma
11 мая 2016, 15:45
Maya,
потому что Народная карта Яндекса перезапустилась только год назад, на которой и изменились правила отрисовки тротуаров и пешеходных дорожек (они стали соединяться с дорожным графом, а не быть сами по себе). К тому же, редактированием карты занимаются как картографы Яндекса, так и народные картографы, которых, не огромное количество. И не каждый народный картограф занимается отрисовкой пеших дорожек - поэтому так долго и не было.
Alexander
11 мая 2016, 13:45
В Яндекс.Навигаторе будет добавлена эта функция для пешеходов?
e-voynov
11 мая 2016, 14:21
Alexander,
или хотя бы велосипедистов, например!
NetFarmer
12 мая 2016, 00:22
Alexander,
Нет
Ол
11 мая 2016, 14:02
При построении маршрута к метро, маршрут заканчивается не ближайшим выходом/входом метро, а иконкой метро на карте. Погрешность может быть значительна для пешего маршрута.
Лиза
11 мая 2016, 14:26
Ол,
спасибо за ваше замечание, мы подумаем об этом. :)
mpetrucho
11 мая 2016, 14:25
Кстати, да. Если уж у нас Беларусь вместо Белоруссии, то и Казахстан должен быть Қазақ хандығы.
Николай Головкин
12 мая 2016, 20:21
mpetrucho,
Республика Беларусь и Белоруссия - эквивалентные названия на русском, так же, как Россия и Российская федерация
https://ru.wikipedia.org/wiki/Белоруссия
memento [ 🚶 🚲 🚗 ]
12 мая 2016, 20:57
Николай Головкин,
Не так все однозначно. Правильнее было бы ссылаться на статью  Именование белорусского государства на русском языке

Николай Головкин
12 мая 2016, 21:08
memento [ 🚶 🚲 🚗 ],
интересно, что думают жители Германии про то, что на русском мы называем их страну Германией. Да и нас никто не спрашивал, когда стали именовать нас Рашей. Я к тому, что именование Белоруссии на белорусском языке определяется правительством Белоруссии. Другие страны на своих языках могут придумывать такие названия, как им хочется. В России принято называть Белоруссию Белоруссией и Республикой Беларусь
mpetrucho
17 мая 2016, 12:44
Николай Головкин,
По-русски правильно писать Таллин (а не Таллинн), Алма-Ата (а не Алматы), Белоруссия (Беларусь — это трактор), поехать на Украину (а не в Украину), независимо от того, что думают по этому поводу жители указанных мест.
Vadus13
11 мая 2016, 14:36
Алгоритм очень странно строит маршруты. На Картах обозначены пешеходные переходы, но маршрут часто прокладывается не по ним, а просто по дорогам и перекрёсткам, что ошибочно. Кроме того, часто игнорируются пешеходные мосты и тропинки.
kuma
11 мая 2016, 15:48
Vadus13,
исправьте, это очень легко сделать. В левом нижнем углу нажмите на иконку "i" и перейдите к пункту "Редактировать карту". Правку проверят модераторы, в истории своих правок увидите зелёную галочку, если ваша правка будет одобрена - потом примерно через 1-1,5 месяца правка появится/будет учтена на карте.
Vadus13
11 мая 2016, 15:56
kuma,
я уже штук 5 сообщений оставил. Такие проблемы возникают кругом Есть ощущение что это системная ошибка, что алгоритм любит игнорировать пешеходные переходы и предлагает перебегать дорогу в неположенных местах, либо предлагает что-то наподобие автомобильного маршрута.
kuma
11 мая 2016, 16:51
Vadus13,
если я вас правильно понял, то вы отправили сообщение об ошибке через "Исправить" под составленным маршрутом. Не знаю насколько это действенно, но лучше (буквально) самому исправить на карте (т. е. на НЯК) тем способом, который я вам написал. Возможно, дело в атрибутах доступности для пешеходов. Если хотите, можете скинуть ссылку на проблемные места здесь
akbars
11 мая 2016, 17:49
Vadus13,
"наподобие автомобильного" предлагается там, где не отрисовано или мало отрисовано пешеходных дорожек и тротуаров. Это, как уже написал Kuma, можно исправить и самому. Если пешеходные дорожки и тротуары на самой карте уже есть, а маршрут по ним не строится пока - то нужно немного подождать, скорее всего дорожки нарисованы недавно, и скоро станут учитываться и в маршрутах.
Vadus13
11 мая 2016, 18:14
akbars,
в том то и дело, что они нарисованы, а маршрут проходит иногда то ним, а иногда "по-автомобильному", в зависимости от небольших изменений начальной и конечной точек. 
Vadus13
11 мая 2016, 18:17
kuma,
как я понял, переходы учтены, иногда маршрут проходит по ним. Но чаще проходит мимо.
san39b
11 мая 2016, 15:40
А для смартов на Windows?
memento [ 🚶 🚲 🚗 ]
12 мая 2016, 16:43
san39b,
Увы
Юрий
12 мая 2016, 20:23
san39b,
Следите за новостями.
#неимякраситчеловека
11 мая 2016, 17:12
Как бы объединить навигатор и карты от яндекса. Два приложения для одной функции не много ли?
kuma
11 мая 2016, 20:32
#неимякраситчеловека,
если вы спросили про iOS, то, если я не ошибаюсь, на этой операционной системе использовать одинаковые данные для разных приложений пока нет возможности. Пусть меня поправят знающие об этом люди, если я не прав
Андрей
12 мая 2016, 13:53
Когда выпустите обновление на Windows 10 Mobile?
Юрий
12 мая 2016, 20:23
Андрей,
следите за новостями
PAV
12 мая 2016, 14:28
А можно тогда еще продумать идею для моноколесников, скейтеров, роллеров и т.д. Т.е. чтобы меньше было переходов, светофоров и прочих колесных неудобств. Я, например, на своем стандартном маршруте уже точно знаю, где лучше дорогу перейти (на зебре, а не на светофоре, чтобы не ждать, пусть даже и с небольшим крюком), по какой стороне ехать удобнее, тут в подземный переход спуск с пандусом, а соседний без, тут асфальт, а тут собакинская плитка и т.д. Понимаю, что сложно, но исключительно на уровне идеи ;)
memento [ 🚶 🚲 🚗 ]
13 мая 2016, 00:03
PAV,
Идеи хорошие, но очень специфические, для очень узкой аудитории. Вангую, что все это будет не раньше чем в принципе появится велосипедная навигация и еще куча вещей, которые будут востребованы бОльшей аудиторией. Ну или когда general purpose A.I. родят и он нам все сделает.
doroshenkoes
13 мая 2016, 11:03
Самым ценным была бы возможность прокладывать велосипедные маршруты, причём в городах, где нет велодорожек, с учётом особенностей и правил движения велосипедистов: левые повороты, пешеходные переходы, развязки и т.п.
Понятно, что задачка сверхсложная, но зато это могла бы быть прекрасная отличительная фича, т.к. гугл, например, умеет прокладывать веломаршруты только по велодорожкам.
Кирьянов Вячеслав
17 мая 2016, 14:30
У меня ОфЛайн режим не работает.Появляется надпись (что-то  типа, Нет подключения к сети). Если я не путаю, то в описании написано,что приложение работает офлайн.
Света Чистякова
17 мая 2016, 15:47
Вячеслав, здравствуйте. Маршруты в офлайн-режиме прокладывать нельзя, но просматривать карту — можно. Для этого нужно заранее скачать карту нужного региона в память устройства. Уточните, пожалуйста, загружали ли вы карту? Список загруженных карт можно посмотреть в настройках приложения.
Кирьянов Вячеслав
17 мая 2016, 15:55
Света Чистякова,
Я живу в Новосибирске, и у меня скачана карта Новосибирска 28 mb.
Света Чистякова
17 мая 2016, 16:29
Вячеслав, спасибо. А можете закрыть приложение, снова его запустить и подробно описать действия, которые предшествуют ошибке? Прямо по шагам — так мы сможем воспроизвести их у себя и понять, в чём дело. И укажите ещё, пожалуйста, платформу и устройство, которые вы используете.
Кирьянов Вячеслав
17 мая 2016, 16:50
Света Чистякова,
 После запуска приложения, появляется карта, я жму значёк (маршрут от А до B) Вписываю (моё местоположение и пункт назначения), после этого на экране появляется красная полоска с надписью о недоступности подключения. А если подключен 3G,  тогда всё нормально. Ещё у меня не правильно определяется моё местоположение, даже с GPS,(пример), если я нахожусь дома(в квартире, то карта показывает,что я нахожусь на соседнем массиве,этомметров 300 от меня. Я думал, что какие-то электро-магнитные поля сбивают сигнал,но оказалось,что и в городе тоже неправильное местоположение. Планшет вроде не ронял, не понимаю в чём дело. У меня планшет Prestigio PMT3277-3G , android 4.3 
Света Чистякова
17 мая 2016, 17:03
Вячеслав, спасибо за уточнение. Дело в том, что Карты пока не умеют строить маршруты в офлайн-режиме. Чтобы проложить маршрут, нужен интернет — без него не получится.


Погрешность при определении местоположения может возникать из-за того, что вы находитесь в помещении или среди плотной городской застройки, а не под открытым небом.
Кирьянов Вячеслав
17 мая 2016, 17:11
Света Чистякова,
Спасибо за быстрый ответ. Буду тестировать на открытой месности, посмотрю как будет работать.Может с планшетом что приключилось. Спасибо.
mizevvln
18 мая 2016, 12:28
Всё копируете и копируете функционал гугла... У яндекса конечно лучше, но всё же своего совсем мало стало в последнее время. Это печально.
R. Mamedov
8 июня 2016, 16:27
Куда мне обратиться что бы изменили информацию об организации на Яндекс.Картах и в справочнике организаций? Заявки на удаление недостоверной информации отклоняют или оставляют без решения. А недавно по нашему адресу на яндекс.картах обосновалась еще подозрительная организация, ни коим образом не относящаяся к нам
Света Чистякова
8 июня 2016, 17:25
R. Mamedov,
здравствуйте. А вы пробовали сами отредактировать информацию об организации в Справочнике? Как это сделать, описано здесь.
R. Mamedov
10 июня 2016, 09:11
Света Чистякова,
Там ДУБЛИРУЮЩИЕ карточки организаций...которых физически там нет...
Света Чистякова
10 июня 2016, 14:21
R. Mamedov,
в таком случае воспользуйтесь формой «Исправить неточность» на карточке организации и укажите, что организация не работает. Можно также сообщить о неточностях по адресу sprav@support.yandex.ru, указав в письме подробности.
Disappointed
11 июля 2016, 14:37
Стоит добавить различие для пешеходных дорожек и для тропинок.
sonyaMal
25 августа 2016, 18:55
Научились строить пешеходные маршруты, а адрес выдается не стой улицей :(
kuma
25 августа 2016, 20:21
sonyaMal,
в смысле ошибочное название улицы? Дайте, пожалуйста, ссылку на карту, где вы обнаружили проблему
sonyaMal
25 августа 2016, 20:35
kuma,
https://yandex.ru/maps/50/perm/?ll=56.281815%2C57.985308&z=16 улица не Чукотская, а Холмогорская
kuma
25 августа 2016, 20:51
sonyaMal,
так, тогда спрошу другое: что вы делали, на каком этапе ваших действий возникла ошибка (про "адрес выдаётся не с той улицей") и как, по-вашему, должно быть
sonyaMal
26 августа 2016, 20:46
kuma,
Просто живу в этом районе. Все дома 2в,2г,2д,2е,4в и 4г(строится) по улице Холмогорской а не Чукотской. В Яндекс Карте тоже не правильно улица определяется. Раньше верно было. Нет дома 2в по ул.Чукотской, есть дом 2в по улице Холмогорской!
kuma
31 августа 2016, 22:20
sonyaMal,
действительно была ошибка в привязке адресов к улице - сейчас всё поправлено (по ссылке можете увидеть выделенный участок улицы Холмогорской и жёлто-белые точки, это точки адресов, они теперь привязаны к этой улице). К сожалению, это исправление не сразу появится на карте - обновление слоя схемы с данными на Яндекс.Картах происходит раз в месяц, поэтому примерно в конце сентября адреса станут показываться правильно. Спасибо вам что сообщили об этой ошибке :)
omegadesign
4 октября 2016, 23:34
Великолепное решение! Теперь ожидаем еще несколько крайне актуальных алгоритмов:
1. Безусловно это грузовики! Для категории C это было бы просто находкой, сейчас приходится тыкаться и перестраивать маршруты. Ну или ехать под знак..
2. Мотоциклы - тут полная аналогия с авто, но очень бы хотелось иметь возможность построения максимально безопасного маршрута. К сожалению, на дорогах очень много опасных мест именно для мотоциклистов. Формировать такую карту конечно следует каким-то инструментом на подобии Народной Карты и по статистике ДТП с участием мотоцикла.
2а. ДТП с участием мотоцикла - было бы полезно сделать отдельным видом события на картах. Мотосообщество оценит!
3. Велосипед - тут всё просто и понятно - это пешеход со средней скоростью 20-25км/ч с приоритетным движением по велодорожкам, которые, к счастью, появляются и их количество неизменно растёт.


Спасибо за качественную работу!
riguly123
22 июля 2017, 13:33
Почему пешие маршруты нельзя передать на телефон в том виде как вы их построили в браузере? Мне нужно совершить круговой маршрут с необходимыми точками посещения и вернуться в начало пути, но я не могу это сделать.
yroslav-help
10 августа 2017, 12:07
Помогите! Что делать, если на карте есть более оптимальные дооожки, но Яндекс почему-то прокладывает в обход!
zaqgreen
12 декабря 2017, 13:20
Сделайте для пешеходов прокладку оффлайн маршрутов
Anastasia Ursu
24 января 2018, 14:52
Какая скорость пешехода предполагается приложением при указании времени, требуемого для маршрута?
galeevruslan4ik
сегодня, 09:25
Anastasia Ursu,
 
Молчат, я посчитал сам по карте - 5 км/ч
drobyazkinaru
7 апреля 2018, 09:53
и рина   
drobyazkinaru
7 апреля 2018, 09:54
ми ми мишки
Nuriddin Juraculov
14 августа 2018, 08:57
nnurlddln
captan2
27 сентября 2018, 21:55
Не могу найти в настройках как поменять в приложении чтобы строить маршрут не для автомобилей, а для пешеходов
<h1>Саша</h1>
13 октября 2018, 20:12
Яндекс, как включить ведение по маршруту голосом (поверните налево... ) в пешеходном режиме?  А то иду в телефон уткнувшись..