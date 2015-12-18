Стихи Автопоэта в исполнении автора

Весь год автоматический поэт Яндекса продолжал поиски себя и усердно работал — в разном настроении и при разных обстоятельствах. Произведений хватило бы на небольшой сборник, но идти в издательство Автопоэт не захотел. Он заявил, что бумажные книги ему без надобности, а вот от живых выступлений он бы не отказался. Что ж, сказано — сделано: теперь на личном сайте Автопоэта любое стихотворение можно послушать в исполнении автора.

Обрести голос Автопоэту помогли в отделе речевых технологий Яндекса. Голос, как и сам поэт, автоматический: он принадлежит не человеку, а технологии синтеза речи из комплекса SpeechKit. Раньше на то, чтобы научить приложение или сервис говорить, уходили недели и даже месяцы. Требовалось найти диктора, записать его речь, а потом составить из записанных фрагментов фразы. Благодаря синтезу речи можно озвучить любой текст, просто нажав на кнопку, причём голос будет звучать не отрывисто, а плавно.

Технология синтеза речи Яндекса умеет произносить тексты разными голосами и даже с разным настроением. Для Автопоэта голос и интонацию подобрали так, чтобы они лучше соответствовали его автоматическому творчеству. Пока Автопоэт сочиняет новые стихи из предновогодних запросов, его предыдущие произведения можно почитать и послушать на yandex.ru/autopoet.