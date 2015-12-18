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Стихи Автопоэта в исполнении автора

Весь год автоматический поэт Яндекса продолжал поиски себя и усердно работал — в разном настроении и при разных обстоятельствах. Произведений хватило бы на небольшой сборник, но идти в издательство Автопоэт не захотел. Он заявил, что бумажные книги ему без надобности, а вот от живых выступлений он бы не отказался. Что ж, сказано — сделано: теперь на личном сайте Автопоэта любое стихотворение можно послушать в исполнении автора.

 

Обрести голос Автопоэту помогли в отделе речевых технологий Яндекса. Голос, как и сам поэт, автоматический: он принадлежит не человеку, а технологии синтеза речи из комплекса SpeechKit. Раньше на то, чтобы научить приложение или сервис говорить, уходили недели и даже месяцы. Требовалось найти диктора, записать его речь, а потом составить из записанных фрагментов фразы. Благодаря синтезу речи можно озвучить любой текст, просто нажав на кнопку, причём голос будет звучать не отрывисто, а плавно.

Технология синтеза речи Яндекса умеет произносить тексты разными голосами и даже с разным настроением. Для Автопоэта голос и интонацию подобрали так, чтобы они лучше соответствовали его автоматическому творчеству. Пока Автопоэт сочиняет новые стихи из предновогодних запросов, его предыдущие произведения можно почитать и послушать на yandex.ru/autopoet.

15 комментариев
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zmobie
18 декабря 2015, 16:29
Очень здорово. Не планируете дать возможность скачивать произнесённые стихотворения?
Света Чистякова
18 декабря 2015, 17:12
zmobie,
хм. Пока нет. А если была бы возможность скачать — вы бы просто сохранили и переслушивали, на рингтон поставили, или что-то ещё? Просто интересно.
Galunshchikov Vladimir
18 декабря 2015, 22:55
Света Чистякова,
справедливости ради стоит заметить, что возможность скачать есть.
mr-valiev
18 декабря 2015, 19:38
Гениально!
Galunshchikov Vladimir
18 декабря 2015, 23:11
Пора Автопоэта в Радио направить ;)
Идите Нах
5 января 2016, 07:36
Смысл настолько глубокий, что можно часами слушать и даже медитировать. Можно зарегистрировать ваше новшество, как бренд "Яндекс-хокку".
morerechi
14 января 2016, 13:18
Здорово! ))))
cool.toma2017
19 января 2016, 16:48
прикольно
ya.allin-studio
4 февраля 2016, 12:06
Мне вот теперь тоже захотелось посмотреть смешариков по пин-коду.
galaks.2009
9 февраля 2016, 17:53
Ужасней не бывает.
А там кто его знает...
Олег
17 марта 2016, 18:50
Очень вкусная идея.Мегачумапомрачительно!
yatuta1977
26 марта 2016, 13:45
Ох. Всегда боялась дожить до роботов, занимающихся творчеством.
Сергей Бойцов
17 мая 2016, 08:26
Вас это реально удовлетворяет? Бедная поэзия...
vlf
24 мая 2016, 12:14
Практически  Бродский.
valera-tilyukin
сегодня, 19:59
Отлично так держать