«Вега» — большое обновление поиска Яндекса

Яндекс представил большое поисковое обновление — «Вега». Оно выводит поиск на новый, экспертный, уровень качества и позволяет пользователям мгновенно получать ответы на свои запросы.

«Вега» объединяет более 1500 улучшений в четырёх ключевых направлениях:

1. Повышение качества поиска

С момента запуска поискового обновления «Палех» Яндекс умеет искать не только по словам, но и по смыслу. Это стало возможным благодаря нейронным сетям — они помогают сопоставлять смысл запроса и веб-страниц.

«Вега» открывает новый этап в истории поиска. Теперь нейросети используются уже на стадии составления поисковой базы. С помощью нейросетей Яндекс заранее выявляет в базе близкие по смыслу веб-документы и объединяет их в смысловые кластеры. Когда пользователь задаёт запрос, поиск ищет ответ не во всей огромной базе, а только в кластерах с документами, соответствующими запросу по смыслу.

Смысловые кластеры — основа новой системы хранения веб-документов. Система даёт сразу несколько преимуществ. Теперь поиск понимает, какие кластеры документов релевантны запросу, и для ответа выбирает лучшие веб-страницы из заведомо подходящих. За счёт этого обработка запросов происходит быстрее и требует меньше вычислительных мощностей. Высвобождение ресурсов позволило вдвое увеличить поисковую базу. Теперь Яндекс может находить даже такие страницы, которые могут потребоваться пользователям один или два раза в год.

2. Мгновенные результаты

Задача Яндекса — не только давать исчерпывающие ответы на запросы пользователей, но и делать это максимально быстро.

Чтобы сократить время ожидания ответа, Яндекс внедрил технологию предварительной загрузки результатов поиска — пререндеринга. Она угадывает, каким будет полный текст поискового запроса, в момент, когда человек только набирает первые слова. Пререндеринг позволяет сформировать результаты поиска заранее и показать их пользователю сразу после того, как он нажмёт кнопку «Найти».

На часть запросов Яндекс даёт готовый ответ прямо в подсказках под поисковой строкой, ещё на часть — на странице результатов поиска: человеку не нужно тратить время на переход по ссылкам и просмотр сайтов. За год число запросов, на которые поиск ответил сразу в выдаче, выросло больше чем на 20%.

Владельцам сайтов Яндекс предлагает технологию Турбо-страниц. Это особые версии веб-страниц — они открываются, когда пользователи мобильных устройств переходят на сайт из поиска Яндекса. Загрузка страниц происходит практически моментально. В этом году технологию усовершенствовали: теперь Турбо-страницы загружаются в среднем в 15 раз быстрее обычной мобильной версии сайта. В 75% случаев человек получает нужную ему информацию меньше чем за секунду.

3. Экспертный уровень ответов

Есть темы, в которых сложно разобраться сходу, — нужна подсказка знающих людей. Теперь такие люди помогают Яндексу обрабатывать запросы, на которые невозможно ответить без глубоких познаний в той или иной области.

Во-первых, Яндекс внедрил новый алгоритм ранжирования, для которого ключевым сигналом являются оценки асессоров-экспертов. Такие асессоры появились у поиска в этом году. Все они прошли особый отбор. Каждый асессор-эксперт профессионально разбирается в определённых темах. Например, асессор-сисадмин хорошо знает, что такое [ошибка lvrs64.sys], а асессор-гидролог понимает, как объяснить процесс [образования двухэтажных рек]. Эксперты могут квалифицированно оценить, насколько хорошо веб-страницы отвечают на запросы по их специальности. Оценки асессоров-экспертов имеют больший по сравнению с другими сигналами вес при обучении алгоритма. Такой подход позволил улучшить ранжирование по самым разным — и не только сложным — запросам.

Во-вторых, сегодня Яндекс запустил новый сервис Кью. Он объединяет опыт TheQuestion и технологии Яндекс.Знатоков. Кью привлекает к сотрудничеству экспертов — инженеров, учёных, поэтов, лингвистов, а также представителей различных организаций, от музеев до фитнес-клубов.

Эксперты отвечают на вопросы людей: литературный критик рассказывает о деталях биографии Пушкина, биолог — о прививках, а директор музея Арктики и Антарктики — о том, что нравится тюленям. Кроме того, эксперты верифицируют ответы других людей, если считают эти ответы достоверными. Готовые ответы экспертов Яндекс показывает на странице результатов поиска по релевантным запросам. Ответы написаны понятным языком и позволяют быстро разобраться, что к чему.

4. Гиперлокальность

Яндекс уже много лет учитывает город, из которого задан запрос. Но в ряде случаев этого недостаточно. Например, москвич, у которого засорился сток в ванной, предпочтёт найти сантехника в соседнем доме, а не на другом конце столицы. С запуском «Веги» Яндекс стал гиперлокальным: теперь с его помощью можно решать задачи на уровне микрорайона или даже отдельного дома.

В этом году Яндекс запустил во всех городах России социальную сеть для соседей — Яндекс.Район. В Яндекс.Районе можно получить подсказку, где искать сбежавшего кота, пристроить старую мебель или найти себе компанию для вечерних велопрогулок по парку. С сегодняшнего дня в Районе доступны домовые чаты. В них жители дома могут обсудить друг с другом множество насущных вопросов: от сломавшегося лифта до обустройства новой детской площадки.

Второе важное новшество касается Яндекс.Услуг — это сервис поиска специалистов для решения различных задач. Сегодня Услуги начали показывать предложения специалистов на карте. Теперь можно подобрать для ребёнка хорошего репетитора, живущего в соседнем подъезде, или отыскать мастера по ремонту стиральных машин, готового приехать на дом в течение получаса.

Гиперлокальность поиска позволяет людям обращаться к сервисам Яндекса с задачами, которые раньше можно было решить исключительно в офлайне: например, на собраниях жильцов или в ЖЭКе.