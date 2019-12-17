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«Вега» — большое обновление поиска Яндекса

Яндекс представил большое поисковое обновление — «Вега». Оно выводит поиск на новый, экспертный, уровень качества и позволяет пользователям мгновенно получать ответы на свои запросы.

«Вега» объединяет более 1500 улучшений в четырёх ключевых направлениях:

1. Повышение качества поиска

С момента запуска поискового обновления «Палех» Яндекс умеет искать не только по словам, но и по смыслу. Это стало возможным благодаря нейронным сетям — они помогают сопоставлять смысл запроса и веб-страниц.

«Вега» открывает новый этап в истории поиска. Теперь нейросети используются уже на стадии составления поисковой базы. С помощью нейросетей Яндекс заранее выявляет в базе близкие по смыслу веб-документы и объединяет их в смысловые кластеры. Когда пользователь задаёт запрос, поиск ищет ответ не во всей огромной базе, а только в кластерах с документами, соответствующими запросу по смыслу.

Смысловые кластеры — основа новой системы хранения веб-документов. Система даёт сразу несколько преимуществ. Теперь поиск понимает, какие кластеры документов релевантны запросу, и для ответа выбирает лучшие веб-страницы из заведомо подходящих. За счёт этого обработка запросов происходит быстрее и требует меньше вычислительных мощностей. Высвобождение ресурсов позволило вдвое увеличить поисковую базу. Теперь Яндекс может находить даже такие страницы, которые могут потребоваться пользователям один или два раза в год.

2. Мгновенные результаты

Задача Яндекса — не только давать исчерпывающие ответы на запросы пользователей, но и делать это максимально быстро.

Чтобы сократить время ожидания ответа, Яндекс внедрил технологию предварительной загрузки результатов поиска — пререндеринга. Она угадывает, каким будет полный текст поискового запроса, в момент, когда человек только набирает первые слова. Пререндеринг позволяет сформировать результаты поиска заранее и показать их пользователю сразу после того, как он нажмёт кнопку «Найти».

На часть запросов Яндекс даёт готовый ответ прямо в подсказках под поисковой строкой, ещё на часть — на странице результатов поиска: человеку не нужно тратить время на переход по ссылкам и просмотр сайтов. За год число запросов, на которые поиск ответил сразу в выдаче, выросло больше чем на 20%.

Владельцам сайтов Яндекс предлагает технологию Турбо-страниц. Это особые версии веб-страниц — они открываются, когда пользователи мобильных устройств переходят на сайт из поиска Яндекса. Загрузка страниц происходит практически моментально. В этом году технологию усовершенствовали: теперь Турбо-страницы загружаются в среднем в 15 раз быстрее обычной мобильной версии сайта. В 75% случаев человек получает нужную ему информацию меньше чем за секунду.

3. Экспертный уровень ответов

Есть темы, в которых сложно разобраться сходу, — нужна подсказка знающих людей. Теперь такие люди помогают Яндексу обрабатывать запросы, на которые невозможно ответить без глубоких познаний в той или иной области.

Во-первых, Яндекс внедрил новый алгоритм ранжирования, для которого ключевым сигналом являются оценки асессоров-экспертов. Такие асессоры появились у поиска в этом году. Все они прошли особый отбор. Каждый асессор-эксперт профессионально разбирается в определённых темах. Например, асессор-сисадмин хорошо знает, что такое [ошибка lvrs64.sys], а асессор-гидролог понимает, как объяснить процесс [образования двухэтажных рек]. Эксперты могут квалифицированно оценить, насколько хорошо веб-страницы отвечают на запросы по их специальности. Оценки асессоров-экспертов имеют больший по сравнению с другими сигналами вес при обучении алгоритма. Такой подход позволил улучшить ранжирование по самым разным — и не только сложным — запросам.

Во-вторых, сегодня Яндекс запустил новый сервис Кью. Он объединяет опыт TheQuestion и технологии Яндекс.Знатоков. Кью привлекает к сотрудничеству экспертов — инженеров, учёных, поэтов, лингвистов, а также представителей различных организаций, от музеев до фитнес-клубов.

Эксперты отвечают на вопросы людей: литературный критик рассказывает о деталях биографии Пушкина, биолог — о прививках, а директор музея Арктики и Антарктики — о том, что нравится тюленям. Кроме того, эксперты верифицируют ответы других людей, если считают эти ответы достоверными. Готовые ответы экспертов Яндекс показывает на странице результатов поиска по релевантным запросам. Ответы написаны понятным языком и позволяют быстро разобраться, что к чему. 

4. Гиперлокальность

Яндекс уже много лет учитывает город, из которого задан запрос. Но в ряде случаев этого недостаточно. Например, москвич, у которого засорился сток в ванной, предпочтёт найти сантехника в соседнем доме, а не на другом конце столицы. С запуском «Веги» Яндекс стал гиперлокальным: теперь с его помощью можно решать задачи на уровне микрорайона или даже отдельного дома.

В этом году Яндекс запустил во всех городах России социальную сеть для соседей — Яндекс.Район. В Яндекс.Районе можно получить подсказку, где искать сбежавшего кота, пристроить старую мебель или найти себе компанию для вечерних велопрогулок по парку. С сегодняшнего дня в Районе доступны домовые чаты. В них жители дома могут обсудить друг с другом множество насущных вопросов: от сломавшегося лифта до обустройства новой детской площадки.

Второе важное новшество касается Яндекс.Услуг — это сервис поиска специалистов для решения различных задач. Сегодня Услуги начали показывать предложения специалистов на карте. Теперь можно подобрать для ребёнка хорошего репетитора, живущего в соседнем подъезде, или отыскать мастера по ремонту стиральных машин, готового приехать на дом в течение получаса.

Гиперлокальность поиска позволяет людям обращаться к сервисам Яндекса с задачами, которые раньше можно было решить исключительно в офлайне: например, на собраниях жильцов или в ЖЭКе.

35 комментариев
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Александр
сегодня, 11:47
👍
vladimir.tertychnyy
сегодня, 11:50
Ура
Dmitriy
сегодня, 11:51
Надеюсь поиск станет действительно хорошим и из результата выдачи пропадут Яндекс Услуги подсовываемые на любые запросы)
klim-123
сегодня, 12:15
Dmitriy,
А так же Яндекс Маркет, Яндекс Коллекции, СП со сбером Беру, Авто.ру и Кинопоиск. Пусть поранжируются на общих основаниях
Виталий
сегодня, 13:59
Dmitriy,
Какие у вас основания на это надеяться?
Валентин Д.
сегодня, 14:11
klim-123,
Коллекции - это вообще боль, печаль, тоска ) 
elenazazaz
сегодня, 11:53
можно нет
Sergey
сегодня, 12:15
сообщили сейчас, а запустили в марте, почти год голову ломали, куда трафик подевался
Александр
сегодня, 12:34
Sergey,
👍
pro-marduh
сегодня, 13:24
Sergey,
а где в статье указано, что запуск был в марте? 
Sergey
сегодня, 13:31
pro-marduh,
это в яндекс метрике очень хорошо видно )
dev.inferno
сегодня, 12:40
Ура, больше сервисов яндекса, которые он пихает не к месту (К примеру брендовые запросы) и меньше органики! Монополизация выдачи, ура!

Вроде хотели прикрутить к колдунщикам кнопку "пожаловаться", но так и пропустили мимо ушей

Обновлено сегодня, 12:44
Алмаз Изгужин
сегодня, 12:48
Молодцы! Яндекс поражает с каждым годом своими нововведениями. Отличные сервисы.
Евгений
сегодня, 12:56
класс

Alex R
сегодня, 12:57
Резюмируем
1. Настойчиво пропихивают турбо-страницы, не ограничиваясь информационниками там где надо и там где не надо.


2. Пропихивают свои же ресурсы, перед этим скупая Questions, Кинопоиск. ФАС вы где ?
Непонятно зачем нужен кликбейтовый Я.Дзен  хотя более качественный контент был у ЖЖ. Непонятно почему Яндекс не следит за Я.Районами и показывает старые совершенно неактуальные новости. 


3. Много слов про улучшение поиска, но выдача завалена малополезными мусорными агрегаторами  и крупными сайтами, практически без шанса для небольших сайтов.
====
Что стоит ожидать
 После настройки API для прайсов у большинства сайтов в ЯндексСправочнике и возможности покупки через него товаров и услуг, уже отпадет необходимость в коммерческих сайтах в целом.
Обновлено сегодня, 12:58
Владимир
сегодня, 13:30
Alex R,
всё по факту)
Валентин Д.
сегодня, 14:13
Alex R,
камон, какой ФАС?) Google ушел с рынка, да? 
Alex R
сегодня, 14:27
Валентин Д.,
а причем тут гугл? речь про мелкие ресурсы. IMDB принадлежит Гуглу? 
ShakirovViner
сегодня, 13:06
Яндекс -  работаете Вы, зарабатываем Мы.
vigronn
сегодня, 13:24
Отличная Новость!
fuks
сегодня, 13:41
Теперь в результатах поиска лишь  сервисы Яндекса, которые будут оценивать оцессоры. Молодцы!
Виталий
сегодня, 13:59
Лучше уже не будет, факт...
https://i.imgur.com/CpPA02k.jpg
daddy@youngdaddy.ru
сегодня, 14:07
А сервис "Беру" можно также улучшить? Чтоб логистика нормально работала, чтоб поддержка чепуху не порола, и чтоб перед тем как заблокировать пользователя, можно было предоставить аргументы и в этом разобраться, а не ссылаться на пользовательское соглашение с ответом "Яндекс вправе блокировать пользователя без обьяснения причин"
Валентин Д.
сегодня, 14:25
daddy@youngdaddy.ru,
Беру - это вообще дико печальная история. С одной стороны у нас Маркет, который учит магазины как правильно ковыряться в носу, а с другой стороны есть Беру, который обязан быть эталоном и примером для остальных ИМ. По факту же все вышло не так весело ) 
dr.seo-plus
сегодня, 14:09
User-agent: Yandex
Disallow: /
Shpakos1
сегодня, 14:30
dr.seo-plus,
лучше комммента уже не будет)))
Петр
сегодня, 14:19
Пока-пока Профи.ру
Хороший был сервис.
Shpakos1
сегодня, 14:27
Ощущение, что из поисковиков только Гугл остался, а Яндекс — это такая доска яндекс сервисов, справочников, агрегаторов и рекламы. Непонятно зачем так целенаправленно топить поиск, никто же пользоваться не будет.
Александр
сегодня, 14:32
Интересно, нейросети и эксперты могут предсказать, что если я 500 раз закрыл навязчивое предложение "Сделайть Яндекс стартовой и основным поиском", то в 501 раз я открою гугл, а не яндекс?
Обновлено сегодня, 14:33
Сергей Мочалов
сегодня, 14:38
Это предложение надо выделить жирным в тексте, в нем вся суть всех нововведений:

 За год число запросов, на которые поиск ответил сразу в выдаче, выросло больше чем на 20%.
SoUS
сегодня, 15:16
Понеслась ) 
Webgroupco.com
сегодня, 17:15
Спасибо за подарок на НГ, и Вам того же желаем!
P.S. не лопните!
Иван Семин
сегодня, 15:31
А мне вот интересно, как эксперты будут проверять экспертность автора на сайте, вот предположим у меня есть куча сертификатов международного стандарта (http://pyatilistnik.org/doska-pocheta/), это будет учитываться или там какие-то более размытые критерии?
yakuninyan
сегодня, 15:35
" За год число запросов, на которые поиск ответил сразу в выдаче, выросло больше чем на 20%" -если у Вас прибыло, значит у вебмастеров убыло. Доход сайтов партнеров просел раза в два. Меньше денег у создателей контента, меньше контента годного у Яндекса. Вы пилите сук на котором сидите!



Во Франции Google засудили, за воровство трафика у новостников. Тут таже ситуация, только ворует Яндекс. Ставя во главу угла показать все на своей выдаче и не отдать трафик чужим сайтам. Пока Вам это сходит с рук, но когда у нашего правительства денег станет поменьше, словите справедливые штрафы.



Про монополизацию выдачи своими сервисами нет смысла говорить. Главное в Яндексе не качество контента, а родство с Яндексом. 5 сайтов  в коммерции из 10 принадлежащие Яндексу это норма по любому запросу.



"Когда пользователь задаёт запрос, поиск ищет ответ не во всей огромной базе, а только в кластерах с документами, соответствующими запросу по смыслу." - это означает, что сервисам Яндекса достанется в разы больше трафика теперь, а остальные получат на всех " один или два раза в год".


"Гиперлокальность"  - молодцы, своим cpa-м сервисом "яндекс услуги" испортите еще и Яндекс карты. И так в большом поиске вылазит по всем нерелевантным запросам, так еще и на карты запихнете этих неадекватов. Пример: я оказывать могу услугу человеку удаленно и таких как я полстраны, кого вы будете показывать в разделе услуги для посетителя яндекс карт, неужели всех?



"'экспертный уровень ответов" - почитал я "статьи" которые пачками пишут эксперты на "яндекс здоровье", это уровень копирайтера за -0.5-1$ за 1000 знаков. И это эксперты по МЕДИЦИНЕ, что уж говорить про копирайтеров, которые пишут бесплатно на thequestions.

И тем и тем вы доверяете в обучении алгоритма. Это как "обезьяна с гранатой", результат будет, но он будет непредсказуемым.
lacsy-group
сегодня, 15:37
ссылки уже не работают))))