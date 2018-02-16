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Видео: беспилотный автомобиль Яндекс.Такси в зимней Москве

Прототип беспилотного автомобиля, технологию для которого разрабатывает Яндекс.Такси, совершил поездку по Москве. Он проехал по району Хамовники, где находится главный офис Яндекса. Заезд состоялся в феврале; незадолго до этого в городе прошёл снегопад — дороги успели почистить, однако видно, что на обочинах скопилось много снега. В водительском кресле находился пилот-испытатель, но поездка прошла полностью в автоматическом режиме.

Нам важно обучить беспилотные автомобили передвигаться в разных метеоусловиях — в том числе и зимой, которая на большей части территории России длится достаточно долго. У поездок в холодное время года свои особенности.

Как устроены беспилотные автомобили Яндекс.Такси

Во-первых, беспилотнику нужно уметь преодолевать трудности, с которыми сталкиваются обычные водители. Прежде всего это снег и лёд. На покрытой льдом или заснеженной дороге машина ведет себя иначе, и алгоритмы, которые задают движение автомобиля, должны это учитывать. Во-вторых, особые требования зимой предъявляются к обработке потока с камер. Изображение с обилием белого сильно отличается от картинки, которую беспилотник «видит» летом. Зимой сложнее выявить очертания дороги, считать дорожную разметку и знаки.

Хотите поучаствовать в создании беспилотников?

Приходите к нам: мы ищем инженеров-испытателей (нет, с предыдущими всё хорошо, но надо больше) и разработчиков.

Если собрать достаточно данных с заснеженных дорог, эти проблемы не страшны — технология обучится вести прототип в таких условиях. Сбором данных команда занимается с декабря прошлого года. Прежде чем испытывать автомобиль на дорогах общего пользования, мы совершили множество тестовых заездов на полигоне — в том числе и в зимних условиях.

125 комментариев
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Gokerson
16 февраля 2018, 13:38
Прикольно)
Монитор замылен т.к технология секретная?
Обновлено 16 февраля 2018, 13:40
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса16 февраля 2018, 13:50
Содержимое монитора заслуживает отдельного рассказа, решили пока сохранить интригу :)
aa11335577
17 февраля 2018, 00:26
Света Чистякова,
Светлана, на твоем месте должен сидеть специалист, который технически  грамотно  должен  комментировать каждого  самого привиредливого  читателя.   Нас вот такие простые ответики не устраивают.  Что там на мониторе нам и так понятно.  Там то-же что и на экране навигатора  только крупно, чтобы хорошо было видно операторам на заднем сидении.

aa11335577
17 февраля 2018, 00:32
Gokerson,
Скорость самого видео сильно завышена  для эффектности  и большего впечатления.  А зря!!!!!!!!!!  Лучше показывайте как есть.  Фейки нам не нужны, лучше честное видео!!!!!!!!!!!
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса17 февраля 2018, 00:49
Видеозапись ускорена в четыре раза, чтобы успеть больше показать за несколько минут. Об этом явно написано в правом верхнем углу экрана. Реальную скорость, с которой движется автомобиль, можно рассмотреть на приборной панели. А почему вы ставите столько восклицательных знаков?
aa11335577
17 февраля 2018, 22:00
Света Чистякова,
Светлана  доброго времени.  Ну восклицательные знаки это просто наверно дурная привычка,  а вот с видеозаписью  не все так просто.  ПОЙМИТЕ  вы не просто этой записью  показываете КРУТИЗНУ  вашего достижения.  ЭТО РЕГИСТРАЦИОННАЯ  ТЕХНИЧЕСКАЯ  ЗАПИСЬ  ПРОВЕДЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА.  И я и многие другие профессиональные  оценщики  хотят понять  все тонкости этого процесса тестового заезда.  А для этого куда полезнее выкладывать видос на нормальной скорости.  Только такое видео  позволяет  почувствовать глазами  и даже телом весь процесс движения вашего авто. Пусть это долго пусть монотонно но профессионалы его посмотрят ВСЕ РАВНО.  А вам сейчас на данном этапе  нужно мнение ПРОФЕССИОНАЛОВ   а не просто коментарии  типа  ОГО!  ПРИКОЛЬНО  или  КЛАСНО  КРУТО.  Вам не нужны такие пустые коментарии.   А нам профессионалам хочеться видеть и реально без ускорения ОЩУЩАТЬ И ПОНИМАТЬ.  Вот так!!!!!!!! 
josserkid
18 февраля 2018, 02:47
Света Чистякова,
А можно как то с коллегами из команды Яндекса пообщаться?
aa11335577
18 февраля 2018, 11:54
Света Чистякова,
СВЕТЕ  ЧИСТЯКОВОЙ  от всех  ветеранов автотранспорта СССР  и РОССИИ!!!!   

ПОДВОЖУ ИТОГ - глубоко копнув в тему о Беспилотном авто я понял что и в правительстве совершенно не думают о ВЫГОДЕ для своего народа. Там только думают - как бы КУПИТЬ ИНОСТРАННЫХ инвестиций и себя не обидеть. Поэтому РЕБЯТА ИЗ ЯНДЕКСА уважаю вас и всю талантливую молодежь мне вас жалко разочаровывать в вашем молодом порыве СОЗДАТЬ ЧУДО. Чудо вашего ума у нас мало кому нужно, оно многим даже поперек горла стоит. ЭТО Чудо КУПЯТ в готовом виде от хорошего ИНОСТРАННОГО ИНВЕСТОРА отвалившему хороший куш в карманы некоторых россиян в пределах САдового кольца. И этот инвестор и будет у нас рулить БЕСПИЛОТНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ и огребать с нас на этом ОГРОМНЫЕ деньги. ЕЩЕ ОДИН ХОМУТ  НА ШЕЕ РОССИЙСКОГО АВТОТРАНСПОРТА и всех его пользователей, затянется туго. Экономика России от этого сильно пострадает но об этом будут плакать и писать уже другие через 7-8 лет.  А может и наступит момент  ОТРЕЗВЛЕНИЯ  от  дурацкого  подражания  западу и все вернут на свое место,  хотелось бы надеяться!!!!!!!!!   ВСЕМУ  ЯНДЕКСУ  РЕСПЕКТ  и глубокое УВАЖЕНИЕ!!!!!!!!!!
dima117a-super
22 февраля 2018, 11:09
aa11335577,
вы можете на youtube в правом нижнем углу выбрать скорость воспроизведения видео 0.25
aa11335577
22 февраля 2018, 14:42
dima117a-super,
Спасибо огромное за подсказочку, обязательно посмотрю потому что только реальная скорость такого видео  способно по настоящему ПОНЯТЬ  МОМЕНТ  РЕАЛЬНОГО Движения.

apchehov
16 февраля 2018, 14:04
Этава... Ребята... а разрешение вы получали на тесты автономных автомобилей на ДОП? Законодательной базы-то у нас никакой вообще нет в стране. На каком основании у вас вас автомобиль фактически без водителя ездит по дорогам общего пользования и ставит под угрозу жизни окружающих?
vlobachev
16 февраля 2018, 14:38
apchehov,
что не запрещено - то разрешено, правило простое и работает на отлично :)
apchehov
16 февраля 2018, 14:51
vlobachev,
Серьезно? и изменения в конструкцию ТС конечно же были согласованы в ГИБДД? Работает на отлично только не в данном случае, так как этот автомобиль не может вот так взять и поехать по ДОП. 
zxzyzz
16 февраля 2018, 15:25
apchehov,
а водителя ты не заметил на видео?
life_maniac
16 февраля 2018, 17:54
apchehov,
а вы круиз-контролем пользуетесь? 
apchehov
16 февраля 2018, 18:58
life_maniac,
конечно, причем активным. так вот мне круиз-контроль активный с системой удержания в полосе пишет "руки на руль сволочь". А если не послушаться то сначала резко по тормозам бьет кратко, чтобы очнулся, а если и этого не происходит то включает аварийку и останавливает машину. И да, в Тесле это точно также. Можете в ютубе поискать как апельсином зажатым в руль обманывали аналогичную систему, чтобы электроника думала что рука на руле
life_maniac
16 февраля 2018, 19:08
apchehov,
что за авто? У меня ничего не просит держать)
apchehov
16 февраля 2018, 22:53
life_maniac,
Superb
aa11335577
16 февраля 2018, 23:55
vlobachev,
Дорогой  есть еще одно замечательное правило  НЕ ЗНАНИЕ ЗАКОНА  НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!!!!!!!!!!!!!   И это правило накрывает любого кто пытаеться вывернуться

Константин
16 февраля 2018, 15:23
Зимой по большей части в нашей стране еще и темно... интересно как в ночи
aa11335577
16 февраля 2018, 23:48
Константин,
Никак!!!!!!!!!!!
thebestzorro
16 февраля 2018, 15:25
Выглядит очень круто. Молодцы!
alexander-kutsenko
16 февраля 2018, 15:27
Мало левых поворотов, особенно на равнозначных перекрёстках.
В целом, конечно, впечатляет!
aa11335577
17 февраля 2018, 00:12
alexander-kutsenko,
Хоть одного профессионала слава Богу встретил среди комментаторов. Спасибо Александр за профессиональный подход. Я бы загнал их на трех ярусную  развязку,  но  им этого не пережить.  Водители спите спокойно, вы гордость  не только России а всего мира!!!!!!!!!

m-line23
17 февраля 2018, 15:52
aa11335577,
Если таких автомобилей будет много они смогут ездить передавая сведения о своих координатах и общаясь друг с другом.  А не как куча баранов водителей в пробках, которые только и могут материть друг друга и пытаться пролесть назло.  Создавая аварии и пробки еще больше.
aa11335577
17 февраля 2018, 16:29
m-line23,
Сейчас и так водители на 100 % обмениваются информацией и уже давно и ездят они на обычных авто!!!!!!!!

pankovar
16 февраля 2018, 15:36
Круто, Но если увеличить среднюю скорость с 20 до 40, то какие сейчас возникают сложности? 
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса16 февраля 2018, 16:42
Пока скорость до 35 километров в час на широких улицах и до 25 на узких, больше в городе не развивали.
Обновлено 16 февраля 2018, 18:13
abonec
16 февраля 2018, 15:58
Машина едет по заранее составленному маршруту?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса16 февраля 2018, 16:05
Здравствуйте. На этом видео — да.
Mikhail Krivyy
16 февраля 2018, 16:20
На пустых перекрестках остановки для оценки ситуации нужны ИИ? Или просто на заднем сиденье водитель с пультом? :D
aa11335577
17 февраля 2018, 00:19
Mikhail Krivyy,
Молодец. вот это в точку, надо чтобы робот башкой покрутил, локатором проверил на все три стороны, просчитал кого будем таранить а кому подставляться. И смело в БОЙ!!!!!!!!!!
mshamyunov
16 февраля 2018, 17:56
Мне показалось или водитель вручную включил омыватель лобового стекла? Надо бы это в первую очередь роботизировать.
com30n
16 февраля 2018, 18:53
mshamyunov,
А зачем? Машина же по любому "видит" через лидар, а он вроде как на крыше) 
GregoriousT
16 февраля 2018, 19:35
Круто!
ourtime-klngr887383
16 февраля 2018, 19:41
Во. Скоро тысячи человек останутся без работы
m-line23
17 февраля 2018, 15:48
ourtime-klngr887383,
А люди которые будут выпускать и обслуживать эти автомобили найдут работу. Наш мир меняется и всегда появляются новые специальности и пропадают некоторые, которые себя изживают. 
Anatoly Fedorov
17 февраля 2018, 22:41
ourtime-klngr887383,
хочешь, не хочешь это произойдет. Думаю вряд ли с подачи яндекса, хотя кто знает. Но это годиков через 7-10 будет реальностью.
aa11335577
18 февраля 2018, 11:04
Anatoly Fedorov,
Это будет  только с подачи  ИНОСТРАННОГО  ПАРТНЕРА.  НАШИ  дебилы очень любят  хвалится  ИНОСТРАННЫМИ  ИНВЕСТИЦИЯМИ.  Вот вы все  и получите  иностранного инвестора  который посадит вас на свой ""КОКАИНЧИК""""  и будете вы все российские  беспилотники-безголовые  всю жизнь ПЛАТИТЬ ИМ  за их технологический наркотик!!!!!!!!!!
Anatoly Fedorov
20 марта 2018, 08:33
aa11335577,
в чем наркотик то? или возмущение ради возмущения? если они дают деньги, а наши инвесторы ищут где бы урвать в течении 1-3 лет, на большее не смотрят. то причем тут иностранные или не иностранные инвестиции. вы путаете мягкое и теплое.
rustamsun
16 февраля 2018, 20:29
Ну, это круть, ребята. А когда уже на рынок начнете выкатывать? Есть, хотя б, примерные сроки? 
Снимаю шляпу перед вами, вы - огромные молодцы. 
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса16 февраля 2018, 21:46
Спасибо! Сроки, увы, пока назвать не можем, но будем держать в курсе.
aa11335577
16 февраля 2018, 23:15
rustamsun,
Светлана. вы просто объясните людям, что для эксплуатации такого вида транспорта  НЕТ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ!!!!!!!!!!  И это весьма сложный момент, который  может вообще  и не состояться.  Говорите людям ту правду которая на сегодня существует!!!!!!!!!
aa11335577
16 февраля 2018, 23:38
aa11335577,
Даже вот этот показанный вами заезд  является не законным по действующим сегодня правилам.  Такие эксперименты проводятся только с участием и сопровождением сотрудниками ГИБДД.   У вас явная САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ на свой страх и риск.
m-line23
17 февраля 2018, 15:45
aa11335577,
Неужели вы думаете что этот автомобиль не тестировали в безлюдных и безопасных местах? Глупо так думать.  Когда едет Ученик по городу он же еще без опыта. Но он же едет. Пусть там сидит инструктор, но и тут же сидел водитель который в любой момент мог взять управление в свои руки и ноги. 
aa11335577
17 февраля 2018, 19:54
m-line23,
Вот тут то проблема ""  что его тестировали и сейчас тестируют  только в безопасных  и безлюдных местах""".  А ПОЧЕМУ????  потому что не сделан ГЛАВНЫЙ  ПЕРВЫЙ  шаг  --  не оформлена должным образом ЗАЯВКА  НА РАЗРАБОТКУ  новой системы управления автомобилем.  Данная заявка подается  в государственные органы  --ГИБДД,   МИНАВТОТРАНС,    МИНЗДРАВ (так как это касается здоровья граждан).  Там проводиться рассмотрение поданной заявки.  И ПРИ   СОГЛАСИИ  на такую разработку   --  ЕЕ  УТВЕРЖДЕНИЕ.       Вот после таких предварительных  НО ОЧЕНЬ ЗНАЧИМЫХ  процедур  И ПОЛУЧЕНИЯ  РАЗРЕШЕНИЯ  можно начинать и проводить работы по созданию такого автомобиля  НЕ БОЯСЬ  И НЕ ПРЯЧАСЬ  по тихим переулкам.  Можно прибегать смело к помощи ГИБДД для сопровождения экспериментальных заездов  в любых  зонах сложности.  Минавтотранс  начнет кураторскую деятельность над проектом.  ВСЕ НАЧНЕТ ИДТИ В РАМКАХ  ЗАКОНА  с самого начала.  Если вдруг  вы добьетесь великолепного  результата  в создании беспилотной системы  и захотите ее ЗАПУСТИТЬ В ПРОИЗВОДСТВО  СЕРТИФИЦИРОВАТЬ   то вас в первую очередь спросят:  НА ОСНОВАНИИ КАКОЙ  РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  ВЫ ПРОВОДИЛИ  ВСЕ  СВОИ РАБОТЫ,  ТЕСТОВЫЕ  ЗАЕЗДЫ.???????    И окажется что РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ  НЕТ, все иследования проводились на любительском уровне,  установленое вами на авто оборудование  или его часть  НЕ ИМЕЮТ  РОССИЙСКОЙ СЕРТИФИКАЦИИ   и так далее  и тому подобное.  И весь ваш труд полетит к чертям  вам не дадут зеленого  света  И ВСЕ  ПЛАКАЛИ  ДЕНЮЖКИ  И ПОТРАЧЕННЫЕ СИЛЫ.   Вот так  уважаемый ИНЖЕНЕР, простите не знаю вашего имени.   Меня зовут Виталий.

m-line23
19 февраля 2018, 07:45
aa11335577,
Меня зовут Сергей. Согласен с Вами. Но и Вы согласитесь, что у нас многое делается через одно место, но при этом все равно делается, внедряется и работает. Это конечно неправильно. Но это горькая правда нашего бытия. Хочется верить что в будущем все изменится к лучшему.
aa11335577
19 февраля 2018, 10:08
m-line23,
Здравствуйте  Сергей, рад вашему отклику.  Я сразу хочу сказать вам и всем тут постящимся  и вообще всем  кто как то в мире пытается быть в теме  БЕСПИЛОТНЫЙ  АВТОТРАНСПОРТ.  Я совершенно не против того что КОМАНДА  ЯНДЕКСА  взялась покорять эту вершину науч. тех. прогресса.  Я  просто В ЦЕЛОМ противник  системы БЕСПИЛОТНОГО АВТОТРАНСПОРТА  и вообще  роботизацации в тех местах где ЧЕЛОВЕК  и так ПРЕКРАСНО  выполняет все необходимые функции.  Втыкая везде где нет необходимости РОБОТА  человеки сами своими руками  превращают себя  МУСОР,  который роботы в конце концов и выметут на свалку БЫТИЯ.   Сегодня все стараються поиметь сиюминутную выгоду  от внедрения своих  роботов и прочих чудес!!!!!   А вот как нас потом ЗА ЭТИ ЧУДЕСА  будут благодарить НАШИ ВНУКИ  И ПРАВНУКИ??????????     Да и будут ли вообще эти правнуки рождаться??????????  И все колосальные затраты на создание этого проекта, на его эксплуатацию, постоянную модернизацию, запуски дополнительных спутников поддержки обеспечения этого проекта, строительство вышек для обеспечения  контроля за грузопотоками  и еще черт знает чего - ВСЕ ЭТО будет оплачиваться тобой мной нашими детьми!!!!.  Расходы на эту дурацкую систему в разы превзойдут  расходы на зарплату обычных водителей.  Скорость износа таких автомобилей увеличится в разы, аварии,  пробки,  воровство грузов,  вредительство со стороны несогласных  с таким автотранспортом  будут  приводить к огромным потерям самого груза.  Моментально возникнут кучи страховых и охранных компаний  которые своими услугами еще более удоражат  общую цену грузоперевозок.  В товарах народн. потребления  транпортные расходы  составляют  не менее 30% от стоимости товара для конечного потребителя (тебя Сережа или меня). И В ИТОГЕ КАЖДАЯ БУЛКА ХЛЕБА  И ПАЧКА МОЛОКА подорожает  на столько, что трудно прогнозировать,  все ради покрытия ЗАТРАТ НА ЭТУ  СОВЕРШЕННО НЕ НУЖНУЮ,  ВРЕДНУЮ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!!!  А ДЛЯ РОССИИ  ТЕМ БОЛЕЕ!!!  Почему  так для России.  ПОТОМУ ЧТО ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ  для существования  беспилотной системы мы БУДЕМ  ПОКУПАТЬ  У ДРУГИХ СТРАН.  Им выгода пойдет, а России убытки.  Вот с такими  мыслями об этой очередной глупости человеческого разума  я и пытаюсь достучатся  ПОКА НЕ ПОЗДНО  до умов  всех  -  И СТОРОННИКОВ  и ПРОТИВНИКОВ  данного процесса.  Науч. тех. революции  нужны   но не в данном случае.  Вытеснение реального  водителя  из автотранспорта  приведет  к потерям  умопомрачительного характера!!!!!!!!!  Мне 62 года, я имею профильное автотранспортное образование, 30 лет  в автотранспортной сфере, 10 лет за рулем грузового авто, остальные  годы  техническое и административное руководство в данной сфере.   С глубоким к вам  уважением  Виталий
aa11335577
16 февраля 2018, 21:12
Ну что сказать, человечество стремится к самоистреблению  разными путями:  изобретением  оружия,  ядерного оружия,  изобретение пестицидов и генной инженерии в сельском хозяйстве  и  ВОТ ТЕПЕРЬ  К ИЗОБРЕТЕНИЮ  АВТОМОБИЛЕЙ  СМЕРТНИКОВ.  """""52 секунда видео поворот направо из левого ряда, только по счастливой случайности он не влетел под КАМАЗ"""" Ладно бы в нем были могилы для тех кто внутри них.  Так они принесут смерти  и другим адекватным участникам  движения.   Очень хотелось бы видеть такой автомобиль  в буксующем состоянии, снегопаде, попадании в туман,  влетании в яму и последствия.  А гонять вокруг 2 кварталов по пустым проездам  НЕ ВПЕЧАТЛЯЕТ  даже ПЕРВОКЛАСНИКА.  Нет четырехполоски, нет развязок трехярусных и Т,Д. и Т.П.   Значит обычный здравый вменяемый человек чтобы стать таксером должен учиться, получить права, наработать стаж проходить мед. комиссию  и возить потом людей.  А это корыто без мозгов  может это просто так.  Ваш труд ребята жалко очень,  лучше идите в детские кружки и занимайтесь робототехникой.  И мозги прокачиваются и обществу без вреда!!!!!!!!!!  
azoos@tut.by
16 февраля 2018, 22:19
aa11335577,
 А ничего что Камаз на аварийке стоял? Комментатор вы так себе.
aa11335577
16 февраля 2018, 23:01
azoos@tut.by,
Да тут прошу прощения смотрел  это на бегу, а экран мелкий не углядел.  Как опытный комментатор, может вы ДЕТАЛЬНО  прокоментируете вот это:- """Очень хотелось бы видеть такой автомобиль в буксующем состоянии, снегопаде, попадании в туман, влетании в яму и последствия. А гонять вокруг 2 кварталов по пустым проездам НЕ ВПЕЧАТЛЯЕТ даже ПЕРВОКЛАСНИКА. Нет четырехполоски, нет развязок трехярусных и Т,Д. и Т.П. Значит обычный здравый вменяемый человек чтобы стать таксером должен учиться, получить права, наработать стаж проходить мед. комиссию и возить потом людей. А это корыто без мозгов может это просто так"""".  Я отдал автотранспорту 30 лет, 10 из них не вылезая из-за руля ни дома ни на работе.  На работе это практически грузовой автотранспорт более 16 моделей.  И поверьте я знаю что пишу, и вам доброго пути!!!!!!!!!

m-line23
17 февраля 2018, 15:40
aa11335577,
А как думаете , может ли у человека с большим опытом вдруг возникнуть проблема со здоровьем во время движения?  Это такая же вероятность как и сбой программы на беспилотном автомобиле . А возможно это происходит и не так уж редко с людьми...
relieverz
18 февраля 2018, 17:51
aa11335577,
и еще интересно, Вы сразу научились ходить на 2 ногах в детстве и говорить  нормальным взрослым языком в 2 летнем хотя бы возрасте? Если нет, то почему вы сейчас требуете от яндекса и его команды, чтобы они сейчас же пускались во все тяжкие? Видится, что не хотите, чтобы у ребят все получалось, поэтому и стараетесь их загнобить.  Хотя я уверен, ни у кого не получится этого сделать, ведь они делают революцию у нас на глазах. Надеюсь, что именно они первыми успеют запустить в жизни свои технологии. Это очень объемная и сложная работа, сопоставимая с запуском в космос ракеты. Хотя даже и сложнее, ведь там по большей степени работает наука и в меньшей - второстепенные факторы. В беспилотниках же все сложнее - тут нужно взаимодействовать с не всегда самими рациональными созданиями Земли - людьми.
Желаю успехов на данном поприще и без инцидентов!
aa11335577
18 февраля 2018, 22:47
relieverz,
Мой друг, отчизне посвятим

Души прекрасные порывы!!!!!!!!   Какие  вы все молодежь  быстрые  на умозаключения.  Вы молодой человек наберитесь терпения и прочтите  все мои посты  до конца  и потом  крепко подумавши,  сложив в кучку все плюсы и минусы моих постов,  напишите заключительный свой монолог.
anton-vr
17 февраля 2018, 10:35
Пара вопросов -
1. Реализовано ли (и как) правило ДДД? Например, если мы едем на зеленый, но сбоку летит явно не успевающий затормозить?
2. Едет не обращая внимания на кочки и ямы? Или пытается объехать или снизить скорость?
m-line23
17 февраля 2018, 15:34
anton-vr,
А сколько людей пялятся в телефоны вообще не смотря на дорогу? Может я и вы не делаем так, но процентов 30, как мне кажется этим только и занимаются.
m-line23
17 февраля 2018, 15:35
anton-vr,
А летом мужики засмариваются на девушек в юбочках.  Роботу думаю будет пофиг.
anton-vr
17 февраля 2018, 16:02
m-line23,
Не совсем понял, как это отвечает на мой вопрос.
aa11335577
18 февраля 2018, 00:16
anton-vr,
ЕСЛИ только успеет снизить????????? дорога то РОСЕЙСКАЯ,  а так датчики вибрации  крена и тангажа должны стоять обязательно  и анализ их показаний ДОЛЖЕН влиять на скорость и другие моменты. ТАНГАЖ  это когда с горы или в гору.  МНЕ бы так хотелось, но как у них там  ????? 
m-line23
19 февраля 2018, 08:17
anton-vr,
Никак. 
ipuebanov
17 февраля 2018, 12:15
Если это будет ездить как сегодняшний Поиск Яндекса, то лучше убиться о стену.
m-line23
17 февраля 2018, 15:31
ipuebanov,
Может в чем-то и уступает Яндекс другой поисковой системе, но вспомните что было 10 лет назад. Все таки Яндекс наш ответ Гуглу, и другой альтернативы нет ни у них ни у нас.
aa11335577
18 февраля 2018, 00:09
ipuebanov,
Яндекс  отличная поисковая машина,  вы батенька нас тут не сбивайте  с курса.  СПАСИБО ЯНДЕКСУ  ЗА СКОРОСТЬ ПОИСКА И ВСЕ ПРОЧИЕ СЕРВИСЫ ПОИСКОВОЙ МАШИНЫ.  У меня все работает на  УРА!!!!!!!!
m-line23
17 февраля 2018, 15:28
Почитал коменты))). Нравится Вам или нет, хотите вы или нет, а такой вид транспорта будет встречаться в скором времени все чаще.  Разработчики удачи Вам! Я бы хотел принимать участия в реализации подобных проектов, как инженер со стажем. Ведь это очень интересно. А про безопасность могу и поспорить. Думаю все видели за рулем людей понятия которые не имеют о ПДД. И просто дураков.  Реакция пока у таких автомобилей может и не такая как у водителя со стажем. Но поверьте мне, я постоянно слежу за развитием техники и электроники, скоро роботы будут умнее человека и быстрее. Сегодня уже простой школьник без образования способен создать простого робота. Шварценеггер  спаси нас.
aa11335577
17 февраля 2018, 16:48
m-line23,
Да вы молодой человек  конечно  должны  развиваться и стараться украсить  эту жизнь своими красками.  Но вот был такой академик Сахаров который являлся отцом водородной бомбы.  И всегда  он жил от этого своего детища с двойным чувством и радости что сделал для СССР ядерный щит который и посей день работает,  а с другой стороны чувствовал себя ВИНОВАТЫМ  что открыл ящик Пандоры  и выпустил на волю джина  который способен погубить нашу  планету.  Но понимать свою пользу  и вред за всю жизнь  можно только в конце жизни и то когда ум остался светлым и ясным!?!?!?!?!
aa11335577
17 февраля 2018, 18:31
m-line23,
Почитал коменты))). Нравится Вам или нет, хотите вы или нет, а такой вид транспорта будет встречаться в скором времени все чаще. ВОТ ТУТ ПРОШУ ВАС УВАЖАЕМЫЙ m-line23 НЕМНОГО ПРИТОРМОЗИТЬ Если нам ОБЩЕСТВУ В ЦЕЛОМ это не понравиться ТО ЭТО И НЕ ПОЯВИТЬСЯ. Свою КАТЕГОРИЧНОСТЬ соизмеряйте с ЖЕЛАНИЯМИ ОБЩЕСТВА в первую очередь.


Разработчики удачи Вам! Я бы хотел принимать участия в реализации подобных проектов, как инженер со стажем. Ведь это очень интересно. А про безопасность могу и поспорить. Думаю все видели за рулем людей понятия которые не имеют о ПДД. И просто дураков. ВОТ ТУТ СОВЕРШЕННО СОГЛАСЕН С ВАМИ, НО ТУТ ЕСТЬ КОНКРЕТНЫЕ ЛЮДИ И ЗАКОН ПОЗВОЛЯЕТ ИХ ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ. А ВАШ РОБОТ К СОЖАЛЕНИЮ ВНЕ ЗАКОНА!!!!!!



Реакция пока у таких автомобилей может и не такая как у водителя со стажем. ВОТ ТУТ ТЫ КАК ИНЖЕНЕР УПОВАЕШЬ НА РЕАКЦИЮ ВОДИТЕЛЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ОПАСНОСТИ А Я КАК ПРОФЕССИОНАЛ ВОДИТЕЛЬ СЧИТАЮ ЧТО ТОЛЬКО ОПЫТНЫЙ ВОДИТЕЛЬ ОБЛАДАЕТ ОСОБЫМ ДАРОМ ПРЕДЧУВСТВИЯ ОПАСНОСТИ ЗА НЕСКОЛЬКО СОТЕН МЕТРОВ ДО ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ. ЭТОТ ДАР ОТСУТСТВУЕТ У МАШИННЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ!!!!!!!! Я вижу за километр что впереди подъем покрытый гололедом и начинаю целый комплекс действий что бы заехать на него без проблем, а ваша глупая машина этого не видит и даже не станет увеличивать дистанцию до впереди идущего автомобиля!!!!! Вот так дорогой мой инженер!!!!!!



Но поверьте мне, я постоянно слежу за развитием техники и электроники, скоро роботы будут умнее человека и быстрее. НУ НУ НУ!!!!!!!!!!!



Сегодня уже простой школьник без образования способен создать простого робота. Шварценеггер спаси нас.
aa11335577
17 февраля 2018, 18:34
m-line23,
В этом плане я горжусь нашим ЯНДЕКСОМ и для меня лично это основная поисковая машина, говорю это честно и без пафоса. РЕСПЕКТ ВСЕМУ КОЛЛЕКТИВУ ЯНДЕКСА!!!!!!!!!!! Но тут речь идет о весьма специфичной сфере в которой специалисты яндекса пытаются сделать НОВЫЙ СЕРВИС в котором мало одних МОЗГОВ ПРОГРАММИСТА. В это сервисе такие мозги закроют только 20% того объема мозгового штурма, которое потребуется для создания всего этого сервиса в целом. Остальные 80 % это специалисты электронщики, автоматики, специалисты по машинному зрению, системам контроля и сканирования окружающего пространства, специалисты контроля технического состояния автотранспорта ИЗ ЧИСЛА СОТРУДНИКОВ ГИБДД, (ПРОШУ НЕ ЗАБЫВАТЬ ЧТО ВСЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ В НАШЕЙ СТРАНЕ СНАЧАЛА СЕРТИФИЦИРУЮТСЯ , А ПОТОМ ИХ МОЖНО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ), а поэтому специалисты в области сертификации в сфере автотранспорта, ВЫСОКОпрофессиональные водители из таксомоторной сферы, специалисты высоко технологичного автосервиса с возможностью обслуживания и ремонта СПЕЦ ОБОРУДОВАНИЯ вашего автомобиля. Юристы по урегулированию спорных конфликтов по вашей услуге. ГИБДД и МИНАВТОТРАНС совместно должны разаработать регламент по эксплуатации ТАКОГО ВИДА ТРАНСПОРТА. И это уважаемый m-line23 только половина списка ЧТО НУЖНО ЧТОБЫ ЭТО ЗАРАБОТАЛО. Так что давайте ДЕРЗАЙТЕ, успеха. ТОЛЬКО КОГДА ВСЯ ПЕРЕЧИСЛЕННАЯ МНОЙ ШОБЛА СПЕЦИАЛИСТОВ ДО КОНЦА ОТРАБОТАЕТ СВОИ ЗАДАЧИ и вы научите подьезжать свое такси к каждому подьезду в любой сутолоке машин, парковаться задом у любого вокзала НЕ МЕШАЯ НИКОМУ!!! ВОТ ТОГДА МЫ С ВАМИ проведем ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ!!! У нас раньше появятся беспилотные трамваи чем ваше беспилотное ТАКСО!!!!!!!!!!!
aa11335577
17 февраля 2018, 19:05
m-line23,
Все мои коментарии по вашим и другим постам этого обсуждения  абсолютно не содержат смысла ""подковырки""" .  Я стараюсь  донести до всех тех кто ЗА  и ПРОТИВ  всю  информацию  о тех нюансах  которые  подстерегают всех  участников этого проекта  включая ВОЗМОЖНЫХ  пассажиров  этой,  НА МОЙ ВЗГЛЯД,  совершенно в будущем НЕ ВОСТРЕБОВАННОЙ  услуги.  Кто будет помогать ложить и вынимать багаж,  кто будет убирать и ставить детское кресло,  кто будет  останавливать по пути  чтобы справить нужду (ИЗВИНИТЕ  ЗА ПРАВДУ ЖИЗНИ),  купить товар в магазине по пути,  ставить запаску,   Протирать приборы машинного зрения  после того как встречная машина окатит ваше авто из лужи  ПОЛНОСТЬЮ,  кто протрет стекла чтобы пассажир видел КУДА и ГДЕ он едет.  В конце концов любого водителя  который не понравился другому более крутому водителю могут пристрелить прямо в его машине.  А если ваше неповоротливое авто испортит настроение кому то, то выйдут, проткнут  колеса и все - пассажир посреди дороги станет ЗАЛОЖНИКОМ.  КАК тут быть??????????????  Я  задаю ВОПРОСЫ,  а всему коллективу создателей   надо заложить в его конструкцию и услугу  в целом  - ОТВЕТЫ.  ВОТ ТАК  как то в жизни, иначе не получиться!!!!!!  Всегда рад ответить на ваши вопросы,  пишите в почту.!!!!!!!

m-line23
19 февраля 2018, 07:51
aa11335577,
Это ведь только первые шаги. Все будет. Вся ваша шобла соберется но после того как появится в ней необходимость, а не заранее. Уж так у Нас с Вами все устроено.  
m-line23
19 февраля 2018, 08:09
aa11335577,
Если нам ОБЩЕСТВУ В ЦЕЛОМ это не понравиться ТО ЭТО И НЕ ПОЯВИТЬСЯ. Думаю обществу это очень появится. Но если и ошибаюсь, то такой вид транспорта все равно будет. Мы часто ставим системы видеонаблюдения, и многие руками и ногами отбрыкиваются от таких систем, нам это не надо, ругаются с начальством, а потом говорят как здорово. И подобных примеров множество. Только после достаточного времени пользования люди такие как Вы начинают понимать всю прелесть новых технологий. 

А ВАШ РОБОТ К СОЖАЛЕНИЮ ВНЕ ЗАКОНА, Яндекс в законе! На дорогах все больше безграмотных молодых гонщиков и гонщиц, у которых папы и мамы хорошо сидят. И что для них закон? 



ЭТОТ ДАР ОТСУТСТВУЕТ У МАШИННЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ.- Давным-давно такой же как и Вы человек спорил по поводу необходимости создания компьютера, который величиной с квартиру и потребляя 100 кватт мог решать простые примеры. Вам сколько лет? О гололеде один робот может сообщить сразу всем, видеть человека робот может за грузовиком, определить траекторию движения другого авто можно с большой точностью. Думаю скоро водители люди будут опасней автороботов. А таких спецов с таким стажем как Вы, скоро будет все меньше.   Конечно нужно проделать еще огромную работу.


aa11335577
19 февраля 2018, 10:47
m-line23,
Шобла  уже начала собираться,  она уже почувствовала  звон  монет  от полученных  откатов """ТОВАРИЩЕЙ  ИЗ  ШТАТОВ""".     https://echo.msk.ru/blog/kulikovnikita/2078854-echo/        Думаешь Сергей они будут  дожидаться пока наши  РОССИЙСКИЕ  ребята, Яндекса или другие НАШИ  мозги  это разработают  и начнут производить и внедрять.  На НАШИХ   им плевать,  наши не ""откатят"".  А забугорные  -- эти ""НЕ ОБИДЯТ""  одарят по полной.   Вот им то откроют  все ворота  и зеленый  свет будет на всех перекрестках  и Илону МАКСУ  и всем кто с ним в одной упряжке.  Транспорт  ЭТО КРОВЕНОСНАЯ  система экономики любого государства.  Пережми  хорошую толстую артерию  И НЕТ  ГОСУДАРСТВА.  А когда  в государстве  весь транспорт  работает через  спутники другого государства  ЭТО ТАК  В БУДУШЕМ ЛЕГКО СДЕЛАТЬ  Сергей.  (вспомни как работают и через что  платежные системы)   Думайте молодежь  думайте не о сегодня   а о том что будет  через 10-20 лет, это  очень важно!  Именно в этом  и проявляется ПАТРИОТИЗМ.
aa11335577
19 февраля 2018, 11:51
m-line23,
По всем трем  пунктам  чисто философски я с вами  согласен,  но конечно  главным  судьей  наших  разногласий  по очень конкретным  параметрам  всего этого проекта  станет время.  Хотя время стирает  все прошлое с такой быстротой  что через 25 лет все критерии в экономике так изменяться  что трудно будет  четко просчитать  ПИЛОТНЫЙ  или БЕЗ пилотный  авто выгоднее.  Один виток глупости  уже был запущен  америкосами в самом начале 20 века  когда дедушка ФОРД  после долгих  и очень затратных экспериментов  по выбору наилучших передаточных чисел в своих коробках  передач( тогда не было компов, беговых стендов регулируемой нагрузки, аэродинамических труб и т.д.)  вдруг осенился возможностями  ЭЛЕКТРО ДВИЖКА  пост. тока.  Благо там рядом был и господин Тесла.  И вот первые его эксперименты  с электродвигателями на авто  привели Форда в восторг.   Но тут вдруг  об этом  узнает дедушка РОКФЕЛЕР (дедушка  всей нефтянки США)  и  он пригласил старика ФОРДА  в гости.  Долго  они говорили, О ЧЕМ,  и сегодня наверняка никто не знает.  Но после этого  весь мир с подачи ФОРДА  и по сегодня  сжигает  тысячи тонн нефти в сутки.  И только сейчас  опомнились  и начался  процесс электрофикации.  А ведь  оба старика уже понимали вред от нефтяного авто и превосходства электроавто.  НО зато  КАКИЕ  ДЕНЬЖИЩИ  срубили !!!!!!   Вот так Серёжа  проходят науч. тех.  революции.  Деньги  для  узкого круга таких ""революционеров""  решают судьбу планеты, К СОЖАЛЕНИЮ.

aa11335577
19 февраля 2018, 11:55
m-line23,
Илон МАКС умный мужик НО ОН ГОВОРИТ НЕ СВОИМ ГОЛОСОМ он говорит голосом АМЕРИКАНСКОГО КОНГРЕССА. И их основная цель развалить автотранспортные индустрии в других странах. Они втягивают всех в этот процесс и на этом поимеют колосальную прибыль в недалеком будущем, НО ДЛЯ АМЕРИКИ. Они кидают приманки а вы все идете по приманкам в КАПКАН!!!
aa11335577
19 февраля 2018, 12:05
aa11335577,
  Вот вам  Сергей сегодняшний конкретный пример  кибер  войны которая  уже идет  благодаря РАБСКОМУ  доверию  ребятам  из США.  А ведь еще тогда на заре этого процесса надо было создавать собственный огромный  платежный комплекс  в РОССИИ  и сажать на него другие страны  и чехлить с них бабки.  Но  наше тупое руководство в те годы  шло по легкому пути.  Получил откат  в карман  и спи спокойно.  И только через  15 лет наши ПРОЧУХАЛИСЬ  и  берутся за УМ!!!!!!!!!!


https://rueconomics.ru/307539-oni-mogut-sdelat-to-chem-my-ugrozhaem-nemeckoe-smi-obvinilo-rossiyu-v-zhelanii-otklyuchitsya-ot-swift-dlya-sokrushitelnogo-udara-po-zapadu?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com 
josserkid
17 февраля 2018, 19:29
Команда Яндекс, подскажите уже продумывались следующие вопросы: 1. Crowd automotive AI - когда на дороге присутствуют сотни беспилотников разных производителей. 2. Обслуживание беспилотников: сервис, заправка, мойка и тд.
aa11335577
17 февраля 2018, 20:29
josserkid,
Вот мой пост в ответ на комент  от m-line23  вот такого содержания


aa11335577, Неужели вы думаете что этот автомобиль не тестировали в безлюдных и безопасных местах? Глупо так думать. Когда едет Ученик по городу он же еще без опыта. Но он же едет. Пусть там сидит инструктор, но и тут же сидел водитель который в любой момент мог взять управление в свои руки и ноги.

В этом комментарии  я пытаюсь  объяснить  товарищу ИНЖЕНЕРУ  то, как надо  ПО ЗАКОНУ  начинать  создавать  ПРИНЦИПИАЛЬНО  НОВУЮ  СИСТЕМУ  УПРАВЛЕНИЯ  автомобилем (система управления автомобилем и тормозная система являются самыми  важными  системами БЕЗОПАСНОСТИ автомобиля, прошу это учитывать  в ваших творческих исканиях) Чтобы не повторяться я перекидываю и вам мой комментарий.

Вот тут то проблема "" что его тестировали и сейчас тестируют только в безопасных и безлюдных местах""". А ПОЧЕМУ???? потому что не сделан ГЛАВНЫЙ ПЕРВЫЙ шаг -- не оформлена должным образом ЗАЯВКА НА РАЗРАБОТКУ новой системы управления автомобилем. Данная заявка подается в государственные органы --ГИБДД, МИНАВТОТРАНС, МИНЗДРАВ (так как это касается здоровья граждан). Там проводиться рассмотрение поданной заявки. И ПРИ СОГЛАСИИ на такую разработку -- ЕЕ УТВЕРЖДЕНИЕ. Вот после таких предварительных НО ОЧЕНЬ ЗНАЧИМЫХ процедур И ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ можно начинать и проводить работы по созданию такого автомобиля НЕ БОЯСЬ И НЕ ПРЯЧАСЬ по тихим переулкам. Можно прибегать смело к помощи ГИБДД для сопровождения экспериментальных заездов в любых зонах сложности. Минавтотранс начнет кураторскую деятельность над проектом. ВСЕ НАЧНЕТ ИДТИ В РАМКАХ ЗАКОНА с самого начала. Если вдруг вы добьетесь великолепного результата в создании беспилотной системы и захотите ее ЗАПУСТИТЬ В ПРОИЗВОДСТВО СЕРТИФИЦИРОВАТЬ то вас в первую очередь спросят: НА ОСНОВАНИИ КАКОЙ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ВЫ ПРОВОДИЛИ ВСЕ СВОИ РАБОТЫ, ТЕСТОВЫЕ ЗАЕЗДЫ.??????? И окажется что РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ НЕТ, все иследования проводились на любительском уровне, установленое вами на авто оборудование или его часть НЕ ИМЕЮТ РОССИЙСКОЙ СЕРТИФИКАЦИИ и так далее и тому подобное. И весь ваш труд полетит к чертям вам не дадут зеленого света И ВСЕ ПЛАКАЛИ ДЕНЮЖКИ И ПОТРАЧЕННЫЕ СИЛЫ. Вот так уважаемый ИНЖЕНЕР, простите не знаю вашего имени. Меня зовут Виталий.
И вот у меня к вам  ребята  сразу встречный вопрос  как  к КОМАНДЕ  ЯНДЕКС  - 

ВЫ ПРОДЕЛАЛИ  ВОТ ЭТОТ ПЕРВЫЙ   ШАГ  о котором  я написал в своем кометарии.  ЭТО ОЧЕНЬ  ВАЖНО  ибо ваша работа   -- ЭТО НЕ ПРОСТО  поставить новый ТЮНИНГОВЫЙ  БАМПЕР  для выпендрежа!!!!!!!!!
aa11335577
17 февраля 2018, 21:44
josserkid,
Отвечаю на вопросы.  ЗАПРАВКА????  Для настоящего контроля над всеми своими авто у вас должен быть запущен собственный сервер GPRS контроля и сопровождения автотранспорта  ПОЛНЫЙ  ПАКЕТ  контроля.  Постоянное фиксация местоположения авто,  аварийная сигнализация, контроль работающего двигателя,  защита от угона,  и полный контроль  за уровнем топлива в баке.  Используя данную возможность ПАКЕТА GPRS контроля вы сможете вовремя направлять ваше авто на заранее спланированные заправки  где их заправят доверенные вами лица при достижении минимально допустимого уровня топлива.  Возможно будет разработать и свою систему контроля  за топливом  и прочими вещами через сотовую связь   тут  вы сами разберетесь. 

МОЙКА  и СЕРВИС  решать вам  на выбор заключать договор с со станцией автосервиса либо строить свою  ЭТО ЗАДАЧА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ  для ЭКОНОМИСТОВ  ваших.  Что выгодней то и запрягать.  Вам надо иметь СОБСТВЕННУЮ службу ремонта и сервиса ВАШЕГО СПЕЦ ОБОРУДОВАНИЯ  УПРАВЛЕНИЯ  БЕЗБАШЕННОГО АВТОМОБИЛЯ. (если вы до него доживете). Вот  это должно быть чисто ВАШЕЙ  задачей  и выполнять все вашими сотрудниками.  Опытные сотрудники должны обучать молодую смену!!!!
И теперь главный вопрос 1. Crowd automotive AI -- слава Богу что вы додумались написать это по русски ибо мне уже 62 года и я не всегда врубаюсь  быстро  в  модные теперь английские  да еще сленговые обороты.   Вопрос  который вы мне задали  настолько сегодня  объемный  и неподъемный,  что вам даже  сам  ИЛОН МАКС, со своей квадратной головой, на него не ответит.  ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ  ХАОС!!!    А напишу я вам старую  ГАИшную  ПОДКОВЫРКУ  которой они вырубали многих  на экзаменах по правилам дорожного движения (их раньше сдавали устно ГАИшник спрашивает а ты отвечаешь, даже без билетов)  ТАК ВОТ  ПРЕДСТАВЬТЕ  --- равнозначный перекресток   и одновременно на него со всех четырех сторон подъехали авто и соответственно стали,  потому ЧТО У КАЖДОГО  ИЗ НИХ ЕСТЬ  ПОМЕХА СПРАВА.  Лихачей среди них нет  все строго по правилам  ездят.  ВОПРОС  ЧТО ДЕЛАТЬ, кому ехать первым чтобы не нарушить ПДД.  А ответ на этот пакостный вопрос был простой.  Один из водителей должен выйти  и скомандовать всем остальным,   кому ехать первым.  ВОТ И ВСЕ!!!!!!!!!!  Просто!!!!!!!!  кто будет командовать  когда все АВТО  БЕЗБАЩЕННЫЕ  и не умеют  НАРУШАТЬ  ПДД.  Надо спросить Макса.  У них ведь  тоже  про это много трещат  а на самом деле только показуха  одна, чуть большего масштаба чем ваша.  И У НИХ   там ничего ПО МОЕМУ МНЕНИЮ  не будет.  Я всегда смеюсь когда представлю  тягач безбашенный  с фурой в 30 тонн и в гололед в Канаде- УЖАС!!!!!!!!!  У них там хоть не воруют.  А у нас  стал и за ночь от машины останется только рама!!!!!!!!  Пишите спрашивайте  чем могу смогу. А у меня к вам вопрос  серьезный.  Созданная система дорожных знаков  создавалась  с  с расчетом  на человеческое  а не на  машинное зрение.   Каким образом вы гарантируете (хотя бы самим себе)  что ваше беспилотное авто  СМОЖЕТ  АДЕКВАТНО  ОБРАБАТЫВАТЬ  ЗНАКОВУЮ  ИНФОРМАЦИЮ  с той же точностью что И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ВОДИТЕЛЬ.   При том что знак зарос ветками  и только хорошо обкатаный водитель знает что вот тут в ветках  торчит знак ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД.  Я никогда не поверю что машинное зрение  сможет видеть это  настолько точно и  с высокой скоростью  чтобы это соответствовало аналогии с человеком.  С уважением Яндексу Виталий.


Anatoly Fedorov
17 февраля 2018, 22:44
aa11335577,
Виталий, это возможно только если машины "общаются" между собой. но нам до этого пока как до звезды, что сорвалась и падает.. 
aa11335577
17 февраля 2018, 22:48
josserkid,
На сегодня вот имеется такой  документ по теме вашего беспилотного творчества .  Второй пункт  этого документа  наталкивает на вопрос   А НА ФИГА  НАДО  ТРАТИТЬ КУЧУ ДЕНЕГ  на все это БЕСПИЛОТСТВО  когда наездник будет сидеть  и кататься в машине и при этом получать зарплату.  С точки зрения  безопасности ДА.  С точки зрения оплаты штрафов тоже ДА.  А в чем выгода  сегодня   НЕТ  ВЫГОДЫ.  По результату проведенной работы, с учетом всех полученных рекомендаций, АНО «ПравоРоботов» был разработан проект Постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации», который решает следующие вопросы:
1. Технический вопрос — разрешить тестирование беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования, что несомненно продвинет разработку данной технологии,
2. Социальный вопрос — сохранение водителя (или как мы его называем — «ответственного лица») за рулем автомобиля, тем самым сохраняются рабочие места как для водителей, так и для автошкол до того момента пока на федеральном уровне не будет принята расширенная программа по модернизации системы образования и профессиональной переподготовке кадров.
3. Экономический вопрос — развивая технологию и предлагая льготы разработчикам, можно в сжатые сроки с нуля выстроить новый рынок с огромным потенциалом.
4. Правовой суверенитет — будет соблюден статус-кво между действующим законодательством и взятыми международными обязательствами по ратифицированным международно-правовым актам.
5. Вопрос безопасности и разграничения ответственности.
aa11335577
18 февраля 2018, 00:28
Anatoly Fedorov,
Я с трудом верб что КОЛЛЕКТИВНЫЙ  РАЗУМ  кучи общающихся автомобилей  даст больше  точности в ориентации одного конкретного авто.  Скорее все запутается  и все это сообщество отупеет.  Каждое авто должно иметь свою полностью функциональную систему  машинного зрения и ее полной обработки, аналогично человеческому зрению слуху и мозгу который все это объединяет с ручками и ножками.  Только так!!!!
aa11335577
18 февраля 2018, 01:04
Anatoly Fedorov,
Спасибо за честное признание  в отношении звезды которая  скорее упадет так и не загоревшись.  ХИТРАЯ  ИНДУСТРИЯ  производства АВТОТРАНСПОРТА  сейчас в кризисе  ПЕРЕПРОИЗВОДСТВА.  И чтобы  выйти из него надо чтобы АВТОМОБИЛИ  тысячами  выходили из строя  в течении короткого времени эксплуатации.  ВОТ ВЕСЬ  мир  и ВТЯГИВАЮТ  ИСКУСТВЕННО  в это беспилотное  убийство.  В ПЕРВУЮ очередь УБИЙСТВО  АВТОМОБИЛЕЙ.   А все как глупые бараны идут на поводу  у хитрожопых  автопроизводителей  и соревнуются даже  КТО БЫСТРЕЕ  раздолбает за день сто автомобилей.  А на людей им ВООБЩЕ НАСРАТЬ.  Все это  для выгоды мирового автопрома!!!!!!!!!!    А нам всем в УБЫТОК!!!!!!!
josserkid
18 февраля 2018, 02:43
aa11335577,
Выше приводился пример про 4 водителя на перекрёстке. Представьте ситуацию впереди пробка и автомобиль должен принять решение. А вокруг него ещё куча таких же беспилотников. Мы задались этим вопросом и понимаем, что одним нам не реализовать. Поэтому приглашаем партнеров в Консорциум по разработке и внедрению группового ИИ и разработке и внедрению сервиса для беспилотников (ремонт, мытьё, смена шин и тд)
josserkid
18 февраля 2018, 02:43
josserkid,
Кому интересно добавляйтесь на фейсбуке Salavat Suleymanov 
josserkid
18 февраля 2018, 02:46
aa11335577,
Убер закончил год с убытком 4млрд $. Капитализация Убер 68млрд $. Инвесторы ждут когда Убер посадит вместо водителей автопилот. И 4млрд убытка превратятся в дивиденды.
aa11335577
18 февраля 2018, 09:29
josserkid,
Проблему пробок НЕ СМОЖЕТ РЕШИТЬ НИ ОДНО  ПО НИ ОДНА  IT  система,  сколько вы бы это не изобретали.  Только строительство  протяжённых эстакад  сквозного движения  очень большой длинны  но это  очень огромные средства.  Все системы беспилотного автотранспорта  ЕЩЕ БОЛЕЕ УЖЕСТОЧАТ  СИТУАЦИЮ С ПРОБКАМИ!!!



aa11335577
18 февраля 2018, 09:43
josserkid,
А зачем  нам представлять ситуацию с кучей глупых беспилотников на равнозначном  перекрестке  когда У НАС В РОССИИ  СЕГОДНЯ  С ЭТОЙ СИТУАЦИЕЙ  ПРЕКРАСНО СПРАВЛЯЮТСЯ  ---УЖЕ 100 ЛЕТ!!!   ОБЫЧНЫЕ  ПИЛОТНИКИ С ВОДИТЕЛЕМ.   Илон МАКС  умный мужик  НО ОН  ГОВОРИТ НЕ СВОИМ ГОЛОСОМ  он говорит голосом  АМЕРИКАНСКОГО  КОНГРЕССА.  И их основная цель  развалить  автотранспортные индустрии в других странах.  Они втягивают всех в этот процесс и на этом поимеют колосальную прибыль в недалеком будущем, НО ДЛЯ АМЕРИКИ.  Они кидают приманки  а  вы все идете по приманкам  в КАПКАН!!!  Удачи  РОССИЙСКОМУ  Союзу Автотранспортников!!!!!

Anatoly Fedorov
20 марта 2018, 08:29
aa11335577,
ну автопром то согласен, наш давно в лесу за ромашками гуляет. но если ребята создадут, повторюсь Если, систему распознавания и управления БА то это в любом случае плюс. на какой машине стоять будет это тема другой ветки.
Anatoly Fedorov
17 февраля 2018, 22:38
Молодцы, с одной стороны. Жаль, что не пробывали во время снегопада. Или пробывали? Больше похоже на PRкомпанию, но не на реальное достижение. 
josserkid
18 февраля 2018, 02:38
Anatoly Fedorov,
Поищите на ютубе результаты в снег испытаний автопилота когнитив технолоджис. Надеюсь Яндекс меня не забанит.
Антон
17 февраля 2018, 23:57
Здравствуйте, прокомментируйте пожалуйста заявление Александра Зеленяк, IT-директора Tickets Cloud :
Угу... Я знаю, как делался этот ролик. :-)
Во-первых, замедлите его в четыре раза, т.е. до нормальной скорости. Эффект будет уже немного другой. Во-вторых автопилот у них умеет только держаться на дороге более менее ровно и анализировать знаки со светофорами. Это не так уж и сложно (заметное усложнение — зима). А вот анализировать поток вокруг не умеют. Работа в этом направлении ведётся активная, но до нормального результата ещё пока далеко. В третьих, за рулём этой машины сидит человек. Я сейчас не про Алексея (кажется), которого вы видите на видео, а про того, кто сидит на заднем сиденье с пультом в руках. Все три поворота налево пройдены именно им. При появлении пешеходов — управление перехватывалось.
Anatoly Fedorov
18 февраля 2018, 00:15
Антон,
можно ссылку на заявление Александра?
Антон
18 февраля 2018, 00:20
Anatoly Fedorov,
https://plus.google.com/+ПопулярнаяМеханика/posts/CJ5dAxD7P4S
Anatoly Fedorov
20 марта 2018, 08:31
Антон,
спасибо

BBRIGS22A
10 апреля 2018, 22:15
Anatoly Fedorov,
ВВозможно ваш ответ на мой вопрос. Я очень сомневаюсь что в России вообще что-то могут создать, мы же помним смартфон, машину ё-мобиль откровенно с издевательски названием. Это умные европейцы и американцы могут что нибудь эдауое создавать, а мы всю историю воровали чужие технологии , покупали, либо завоевывая например. Германию забирали технологии и учёных, которые потом эти технологии и развивали, так как наши люди не могли  производить столь интеллектуальный труд. Ну а потом вписывались русские имена под разработками.
Алексей Глазачев
18 февраля 2018, 11:49
Здравствуйте! Вы большие молодцы! Желаю вам дальнейших успехов и скорейшей коммерческой эксплуатации. 
Если это не является коммерческой тайной, можете раскрыть кратность резервирования компонентов, которые собирают информацию о дорожной обстановке?
Smoki--Mo
19 февраля 2018, 05:57
Круто!
Молодцы!
Прогресса вам!
traveller7
19 февраля 2018, 15:36
Вижу, беспилотные автомобили интересуют много кого.
aa11335577
19 февраля 2018, 18:54
traveller7,
У вас Иван очень проницательное  зрение
traveller7
19 февраля 2018, 19:04
aa11335577,
верно, не жалуюсь.
aa11335577
19 февраля 2018, 19:36
traveller7,
Как вы относитесь  к внедрению  системы беспилотного автотранспорта в России.  По вашему  это прогрессивный  шаг  вперед или глубокое  заблуждение с глубокими экономическими последствиями????
traveller7
19 февраля 2018, 20:22
aa11335577,
вам действительно интересно моё мнение? Я не экономический эксперт, чтобы судить об этом. Наверное, всё зависит от самой модели экономики, с учётом санкций сейчас всё довольно непредсказуемо. Но технологии всё равно будут развиваться, и будут ли это беспилотные или летающие автомобили, не так важно. Если всё делать постепенно и в меру, то всё будет Ok.
aa11335577
19 февраля 2018, 21:21
traveller7,
Спасибо вам за глубокий  и лаконичный ответ.  Вы первый из постящихся, кто подчеркнул  фактор влияния САНКЦИЙ  на развитие в России этой технологии.  Совершенно с вами согласен  ЕСЛИ  В МЕРУ  И ПОСТЕПЕННО  и глубоко думая о будущем России в плане социальной, экономической  и стратегической выгоды от всего этого огромного  по объему проекта!!!  Дай то Бог чтобы именно так и было!!!  Спасибо.
yakov.stryuk
20 февраля 2018, 15:56
aa11335577,
Скажите пожалуйста, в чем Ваш профессионализм? В критике каждого комментатора? Или в перфикционическом вылизывании своих сообщений? Или быть может Вы печатаете 1000 знаков в минуту? Скажите.... Пожалуйста....
BBRIGS22A
10 апреля 2018, 22:10
traveller7,
 Вы представляете сколько безработных будет. Выпркдставляете сколько выгодно сея заме на людей машинами. Просто беспилотные машины более выразительны по сравнению например с заменой людей в других областях например в голосовом информирования по телефону
statievsky
20 февраля 2018, 10:08
Круто! Интересно, а как он справляется с пропуском машин со спецсигналами? Да ещё в пробках, например.
BBRIGS22A
10 апреля 2018, 22:07
statievsky,
 Там самонаводящийсч пулемет есть , стреляет водяными шариками смешанными с окисем меди и сбивает спец сигналы с машин
marlik.almighty
20 февраля 2018, 22:46
Удачи конечно, но ваше авто без водителя, на дорогу не выйдет никогда. И да, уберите оттуда руль, и разверните передние сидушки в сторону заднего сиденья, так хоть люди пообщаются.
Обновлено 20 февраля 2018, 22:47
BBRIGS22A
10 апреля 2018, 22:05
marlik.almighty,
ППочему
TIM_25
26 февраля 2018, 15:45
Что здесь такого, авто по кругу едет со скоростью 20-30 км /ч.   И сколько кошек он уже успел раздавить со времени тестирования? Я понимаю у меня чёрное чувство юмора, а у вас.
Михаил Горбачев
17 марта 2018, 22:45
Хорошо! В 2018-2020 точно появится во всех городах.
Обновлено 17 марта 2018, 22:45
Griem
18 марта 2018, 12:37
А в плохих погодных условиях, к примеру в снегопад или в дождь  безопасность для пешеходов как? Мне кажется без дополнительных датчиков в светофорах или чего-то подобного, не обойтись.
morerechi
19 марта 2018, 08:54
Яндекс, спасибо!) иногда читаешь вас и понимаешь, что будущее уже рядом ))
svattv
1 апреля 2018, 17:34
morerechi,
svattv
oleg4e4ylin
21 марта 2018, 12:50
1 какие языки программирования используете если не секрет?
2 может ли авто двигаться без gps/глонас и internet?
dr.mineralis2010
26 марта 2018, 17:00
Яндекс - монополисты на Российской рынке. Вся реклама в интернете в России идёт через яндекс. Вам денег мало? Зачем у таксистов работу отнимать? Вы ведь понимаете, что с этим кризисом постоянным, у людей хотя бы есть возможность подкалымить на своей машине? Вы хотите убрать людей вообще? Идея достойна похвалы, но разумней от неё отказаться, чтобы у водителей была работа хоть какая-то. Вы и так вытеснили с рынка всех мелких перевозчиков своим сервисом "Яндекс.такси". 
BBRIGS22A
10 апреля 2018, 22:00
ППрототип не поможет в рашке дорожные условия часто меняются и если есть слаблразличимая выбоина покрытая лёгким беловатым налетом, водитель это заметит раз программа нет
BBRIGS22A
10 апреля 2018, 22:04
BBRIGS22A,
ПОтому что у нас безработным платят 300р в месяц и таксистом, когда у них была работа плевать было на это. Тем же воротничкам у которых технологии скоро отберут работу тоже было плевать на десятки миллионов безработных умирающих с голоду. Но скопа безработица в рашке будет всеобщей и это справедливо. Пусть на 300р.  В центрах занятости стоят или. Устанавливают народное правительство, жирок у них есть,  значит могут что-то изменить
BBRIGS22A
10 апреля 2018, 22:16
ФФейк не верю. У нас россиян мозгов не хватит такие технологии производить.
mitrofanova-2018
7 мая 2018, 15:20
Заправляться авто тоже будет само?)
savage911
7 сентября 2018, 12:28
Ой, почитал комментарии, поражаюсь людям.
Тем, кто говорит про "не хватит мозгов", как инженер скажу - хватит! Хоть это и весьма нетривиальные задачи, но хватит.
Тем, кто говорит про отбор работы у таксёров. Мальчики, ну что Вы в самом деле? Это просто бизнес, ничего личного. Прогресс и оптимизация. Возврат в СССР у нас уже невозможен. В чём-то увы, в чём-то - и Слава Всевышнему. Пожалуй единственная польза конкурентной экономики - сворачивание совсем уж неэффективных профессий. Кстати, я тоже водитель, если что, с 16-летним стажем, и тоже привычно считаю, что я куда лучше робота. Но прогресс не остановит такая мелочь. Хотя буквально на днях влетел в ДТП с участием моей машины и бетонной глыбы, что, как бы намекает, что и на старуху бывает проруха. А вот робот моей ошибки (вызванной желанием проскочить на конец зелёного в сложных погодных условиях) точно не совершил бы. Ему просто такое "не придёт в голову".
Что касается того, что это чудо не выйдет на дороги общего пользования никогда, а пробок будет формировать ещё больше... Ну, моё мнение таково - концепция введения беспилотников, которым приходится ориентироваться на дорогах общего пользования, рассчитанных на живых водителей, да ещё в условиях, когда большинство водителей вокруг - живые, с очень гибкой логикой, а порой и вообще без оной (увы) - ущербная концепция. Общий сквозной механизм управления ВСЕМИ транспортными средствами на дорогах был бы куда более эффективен, и убрал бы все проблемы с пробками, при этом был бы куда более надёжен и безопасен,  и (что смешнее всего) - куда более прост в разработке. Проблема в том, что это колоссальные инвестиции, и очень неочевидный экономический результат. А спасение тысячи-другой жизней ежегодно в каждой стране, если это не принесёт миллиардных прибылей прямо сейчас - кому в нынешнем мире это интересно??? Все, я хочу подчеркнуть ВСЕ проблемы на земном шаре сейчас - от идиотской экономической модели, выгодной паре сотен людей... Долбаная конкуренция, неразумная трата ресурсов, утопление соседей в потоке фекалий, чтобы самому ещё лишний день продержаться над уровнем фекалий, и подышать их испарениями, а не глотать их самоё... Это нынешняя, с позволения сказать, экономика. И именно она определяет всё на нашей планете. Увы.
Всем добра и удачи на дорогах. Яндекс инженерам - респект! И давайте признаем, что наша культура на дорогах в среднем - ниже плинтуса. И даже не столько у водителей, хотя идиотов хватает, но вот пешеходы у нас - это просто ах...
Anatoly Fedorov
7 сентября 2018, 22:33
savage911,
о чем речь? так много слов о том, что Вы со стажем 16 лет в аварию попали, а робот не попал бы? так это да. скорее всего, Вы правы. тем более робот на видео, ездит со скоростью 33 км в час. там встают вопросы с погодой, если снегопад или ливень, как себя поведет. но это со временем решиться. НО! основная сложность в том, что у нас с программистами проблем нет, есть проблемы с элементной базой. ее нет, от слова совсем.

Виктор Лисицын
22 октября 2018, 14:56
О-Это  ЧЮДО  !   23  -го  века!
Rls-2017
26 апреля, 09:16
Обсуждая проблему роботизации сервисов, люди забывают, что таким образом на них навешивают дополнительные обязанности. Например, пользуясь автоматической кассой в супермаркете, вы выполняете работу кассира. Вы, а не робот. Вызывая такси в Яндекс.Такси или uber , вы выполняете роль диспетчера. И несёте ответственность, за отмену заказа, материальную. Вопрос к разработчикам беспилотных такси: в какой степени вы собираетесь переложить ответственность на пользователя, в том числе уголовную, и как будете решать это в рамках действующего законодательства?
dmitryyarshev
сегодня, 00:01
Rls-2017,
 сами во всем виноваты. по типу  того как некий Федоров утверждает что из СССР народ сам пожелал выйти 

dmitryyarshev
вчера, 23:59
https://yandex.ru/news/story/Avtomobil_sbil_peshekhoda_na_parkovke_mehrii_Moskvy--1946a0248d66b8f4ee7cd79d0b0034b4?from=newswizard&lang=ru&persistent_id=78661494&rubric=incident&stid=i546a1ce4mptVw_YV661&wizard=story                   т.е такое будет нормой?