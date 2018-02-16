Видео: беспилотный автомобиль Яндекс.Такси в зимней Москве

Прототип беспилотного автомобиля, технологию для которого разрабатывает Яндекс.Такси, совершил поездку по Москве. Он проехал по району Хамовники, где находится главный офис Яндекса. Заезд состоялся в феврале; незадолго до этого в городе прошёл снегопад — дороги успели почистить, однако видно, что на обочинах скопилось много снега. В водительском кресле находился пилот-испытатель, но поездка прошла полностью в автоматическом режиме.
Нам важно обучить беспилотные автомобили передвигаться в разных метеоусловиях — в том числе и зимой, которая на большей части территории России длится достаточно долго. У поездок в холодное время года свои особенности.
Во-первых, беспилотнику нужно уметь преодолевать трудности, с которыми сталкиваются обычные водители. Прежде всего это снег и лёд. На покрытой льдом или заснеженной дороге машина ведет себя иначе, и алгоритмы, которые задают движение автомобиля, должны это учитывать. Во-вторых, особые требования зимой предъявляются к обработке потока с камер. Изображение с обилием белого сильно отличается от картинки, которую беспилотник «видит» летом. Зимой сложнее выявить очертания дороги, считать дорожную разметку и знаки.
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Если собрать достаточно данных с заснеженных дорог, эти проблемы не страшны — технология обучится вести прототип в таких условиях. Сбором данных команда занимается с декабря прошлого года. Прежде чем испытывать автомобиль на дорогах общего пользования, мы совершили множество тестовых заездов на полигоне — в том числе и в зимних условиях.