Видео: беспилотный автомобиль Яндекс.Такси в зимней Москве

Прототип беспилотного автомобиля, технологию для которого разрабатывает Яндекс.Такси, совершил поездку по Москве. Он проехал по району Хамовники, где находится главный офис Яндекса. Заезд состоялся в феврале; незадолго до этого в городе прошёл снегопад — дороги успели почистить, однако видно, что на обочинах скопилось много снега. В водительском кресле находился пилот-испытатель, но поездка прошла полностью в автоматическом режиме.

Нам важно обучить беспилотные автомобили передвигаться в разных метеоусловиях — в том числе и зимой, которая на большей части территории России длится достаточно долго. У поездок в холодное время года свои особенности.

Как устроены беспилотные автомобили Яндекс.Такси Во-первых, беспилотнику нужно уметь преодолевать трудности, с которыми сталкиваются обычные водители. Прежде всего это снег и лёд. На покрытой льдом или заснеженной дороге машина ведет себя иначе, и алгоритмы, которые задают движение автомобиля, должны это учитывать. Во-вторых, особые требования зимой предъявляются к обработке потока с камер. Изображение с обилием белого сильно отличается от картинки, которую беспилотник «видит» летом. Зимой сложнее выявить очертания дороги, считать дорожную разметку и знаки.