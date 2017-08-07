Экран выбора на Android

Начиная с этого месяца российские пользователи мобильного браузера Chrome для Android будут видеть экран выбора поисковой системы. Он появится при первом запуске браузера после обновления до версии 60. В качестве основного поисковика можно будет выбрать один из трёх вариантов: Яндекс, Google или Mail.ru.

Ранее на всех устройствах на Android в браузере Chrome поиском по умолчанию был Google. Чтобы сменить поисковик, требовалось выполнить определённую последовательность действий в настройках. Теперь же пользователи смогут решить, какой поисковик использовать в качестве основного, сразу после открытия браузера.

На наш взгляд, появление экрана выбора — большое событие для российских пользователей. В современной жизни люди используют смартфоны и планшеты на каждом шагу. Мы считаем важным достижением то, что теперь у них есть возможность легко и быстро выбрать тот поиск, который им нравится.

Яндекс больше двадцати лет делает поиск и другие сервисы. Наша миссия — помогать людям решать задачи и достигать своих целей в жизни. Мы хорошо знаем потребности своей аудитории и рады, что у нас появилась возможность стать к ней ещё немного ближе. Да здравствует выбор.