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Экран выбора на Android

Начиная с этого месяца российские пользователи мобильного браузера Chrome для Android будут видеть экран выбора поисковой системы. Он появится при первом запуске браузера после обновления до версии 60. В качестве основного поисковика можно будет выбрать один из трёх вариантов: Яндекс, Google или Mail.ru.

Ранее на всех устройствах на Android в браузере Chrome поиском по умолчанию был Google. Чтобы сменить поисковик, требовалось выполнить определённую последовательность действий в настройках. Теперь же пользователи смогут решить, какой поисковик использовать в качестве основного, сразу после открытия браузера.

На наш взгляд, появление экрана выбора — большое событие для российских пользователей. В современной жизни люди используют смартфоны и планшеты на каждом шагу. Мы считаем важным достижением то, что теперь у них есть возможность легко и быстро выбрать тот поиск, который им нравится.

Яндекс больше двадцати лет делает поиск и другие сервисы. Наша миссия — помогать людям решать задачи и достигать своих целей в жизни. Мы хорошо знаем потребности своей аудитории и рады, что у нас появилась возможность стать к ней ещё немного ближе. Да здравствует выбор.

18 комментариев
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Алексей
7 августа 2017, 15:46
Интересно, почему гугл выставил компании в такой последовательности?
noviligx
7 августа 2017, 16:43
Алексей,
Гугл и не выставлял ее в такой последовательности...
https://vc.ru/n/android-chrome-search
Сергей Чистович
Сотрудник Яндекса7 августа 2017, 18:51
Алексей,
судя по откликам в соцсетях, последовательность бывает любой.
xxxaaa11asdasd
7 августа 2017, 18:05
Когда будет тест яндекс шазама ?
Егор Филиппов
Сотрудник Яндекса7 августа 2017, 18:52
xxxaaa11asdasd,
Уже тестируем https://yandex.ru/blog/company/yamelodybot
Обновлено 7 августа 2017, 18:57
Yuri
7 августа 2017, 18:06
Выбор был всегда! И нет ничего странного что в браузере Google Chrome поиск по умолчанию от гугл. 
А вот скачав недавно "Яндекс.Браузер лайт" я был разочарован отсутствием возможности смены поисковой системы.
Тимур
Сотрудник Яндекса7 августа 2017, 19:52
Yuri,
Лайт – экспериментальная сборка, установщик которой весит меньше мегабайта. Там и настроек почти нет. Дальше – больше. В обычной версии для Android все есть. Более того. Google  всегда был доступен в один клик в поиске Яндекса. В Яндекс.Браузере для компьютера он также был всегда доступен в один клик при вводе запроса в строку. 
dmtrmsc
14 августа 2017, 22:40
Судя по количеству комментариев, свобода "выбора" интересует многих. 

Дмитрий
16 августа 2017, 17:11
Видимо в отместку Google сделал так, что после обновления ярлык Яндекса на главной странице Chrome никак не закрепляется. Одноклассники, Хабр, Гиктаймс -- только зашел сразу осели на главной, а в Яндекс приходится ходить через закладки.
Вадим Соколов
18 августа 2017, 15:58
Не знаю что выбрать. 
Avtor-Tkacheva
28 августа 2017, 18:05
а почему это так важно для яндекса? потому что так можно будет собирать больше трафика?
ant.titaeva
30 августа 2017, 18:58
Здравствуйте!Мне очень нравиться ЯНДЕКС!
Дима Мартын
15 сентября 2017, 05:03
Ок!!!
Сергей Мусихин
15 октября 2017, 17:08
Когда работаю с Яндексом- все нормально, как только навяжется Гугл-так сразу путаница получается, появляется много лишнего. Приходится опять делать стандартные настройки
Magadum-Ekb
1 декабря 2017, 17:14
Здесь говорят о свободе выбора?


Моё наблюдение.
В Дзен-ленте Яндекс.Лаунчера, при нажатии на кнопку "Открыть в браузере", происходит автоматический переход в Яндекс.Браузер без какого либо запроса пользователя! Несмотря на то, что у меня на устройстве не выбран браузер по умолчанию.
(Android 7.1.2)
IBG4
31 марта 2018, 12:02
Объясните мне дилетанту, как сменить поисковик на андроиде, не в браузере. Включаешь планшет, вверху, на всю длину экрана полоска поиска. Как виджет, ее не видно, в настройках найти не могу.

dimba45
4 октября 2018, 09:47
Не получается установить поисковик Яндекс! Что бы не делал всё время гугл!
Сергей Мухортиков
вчера, 22:44
Немогу качать фильмы на телефон