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Яндекс + Hyundai Mobis

Яндекс с 2017 года проводит испытания беспилотных автомобилей. Мы начинали с коротких заездов по полигону, а сейчас наши машины преодолевают сотни километров по федеральным трассам, возят пассажиров в Иннополисе и Сколково, осваивают дороги Израиля и США. Сегодня в жизни наших беспилотников новое большое событие. Яндекс заключил соглашение о намерениях с Hyundai Mobis, чтобы вместе работать над системой беспилотного управления автомобилем.

Hyundai Mobis, дочерняя компания Hyundai Motor Group, — один из крупнейших в мире производителей автомобильных компонентов. Компания выпускает всё, от колпаков на колёса до подвесок, электрических систем и сенсоров, которые используются в беспилотниках: камер, радаров, ультразвуковых датчиков.

Яндекс и Hyundai Mobis намерены совместно разработать программно-аппаратный комплекс для беспилотных автомобилей. В его основе будут лежать технологии Яндекса — в первую очередь машинное обучение и компьютерное зрение.

Беспилотные автомобили Яндекса

Первые испытания на полигоне, весна 2017 года
Заезд в зимних Хамовниках, февраль 2018 года
Поездка из Москвы в Казань, июнь 2018 года
Беспилотное такси в Иннополисе
Беспилотное такси в Сколково
Беспилотный автомобиль на выставке CES в Лас-Вегасе, январь 2019 года

Комплекс позволит создавать автомобили 4-го и 5-го уровня автономности. Это наивысшие уровни в классификации Сообщества автомобильных инженеров (SAE). Автомобили 4-го и 5-го уровня не требуют вмешательства человека в управление. Разница между ними в том, что на 5-м уровне машина автономна во всех дорожных и погодных условиях, с которыми в состоянии справиться опытный водитель.

Один год из жизни беспилотного автомобиля Яндекса

Программно-аппаратный комплекс, созданный Яндексом и Hyundai Mobis, планируется задействовать в прототипах беспилотных машин. Первые такие прототипы будут построены на базе серийных автомобилей Hyundai и Kia. В перспективе комплекс смогут использовать и другие автопроизводители — в том числе и для того, чтобы создавать беспилотные машины для служб такси или каршеринговых компаний.

Идея о том, что автомобили без водителя станут обыденным явлением на дорогах, может по-прежнему казаться фантастической. Действительно, машин 5-го уровня автономности пока не существует — но мы уверены, что они обязательно появятся в будущем и это будущее уже не за горами. В этом убеждает наш собственный опыт — за два года испытаний мы прошли путь от первых прототипов до полноценного сервиса беспилотного такси и теперь сможем двигаться ещё быстрее.

17 комментариев
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Овчинников Александр
19 марта, 12:56
Молодцы!
Влнтн
19 марта, 16:03
а потом (когда-нибудь) так же, как и другие роботизтрованные продукты как "поиск", " эл.почта" и т.д., такси станет бесплатным ;)
прав был классик, капиталисты сами построят коммунизм :)))
Petia
19 марта, 16:40
Весело, бум следить дальше ...
nafikovadina
19 марта, 22:15
Гордимся) 
karpets.alexaender
24 марта, 19:59
не выплачивают безнал.автоВыплаты г.Волгоград 500р. и РосТаксиСаратов г.Саратов 2000р. с января.
karpets.alexaender
24 марта, 20:02
подскажите к каму обратится что бы вернуть свои заработаные деньги
nickfyodorov
26 марта, 12:40
Отличные новости! 👍👍👍
Обновлено 26 марта, 12:41
Yet another Forrest
26 марта, 16:12
Огонь! :)
Анатолий Бояринцев
31 марта, 07:43
Но несчастные случаи уже есть
Georgy Sukharev
27 апреля, 20:03
Анатолий Бояринцев,
ссылку дайте пожалуйста. Про несчастные случаи с автомобилями Яндекса не слышал, интересно почитать
jegor.gaponov
1 апреля, 13:45
Было бы интересно узнать, почему перешли с носителя Toyota Prius на Kia Soul?  Ранее в сообщениях об испытаниях на территории Татарстана на фото присутствовали Toyota Prius.
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса1 апреля, 14:14
Вы путаете хронологию) Мы делали прототипы на базе автомобилей разных марок. Kia Soul — это один из первых прототипов, он катался по полигону в ходе майских испытаний 2017-го года. Приусы использовались позже, в Иннополисе.
Be Better
3 апреля, 13:07
В который раз убеждаюсь, что Яндекс - большие молодцы) По моему скромному мнению - лучшая по критерия новаторства, технологичности и по общественной полезности компания России. Надеюсь, когда-нибудь смогу к вам присоединиться
Georgy Sukharev
27 апреля, 20:03
Горжусь!
Yuriyh742
7 июня, 02:27
...
petrov@net-hunter.ru
18 августа, 16:06
Господа, добрый день! 
Как можно связаться с подразделением, отвечающим за ADAS?
Есть проект по автоматическому определению нарушений водителем ПДД.
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса18 августа, 16:13
Здравствуйте. Напишите, пожалуйста, на pr@yandex-team.ru.