Яндекс + Hyundai Mobis

Яндекс с 2017 года проводит испытания беспилотных автомобилей. Мы начинали с коротких заездов по полигону, а сейчас наши машины преодолевают сотни километров по федеральным трассам, возят пассажиров в Иннополисе и Сколково, осваивают дороги Израиля и США. Сегодня в жизни наших беспилотников новое большое событие. Яндекс заключил соглашение о намерениях с Hyundai Mobis, чтобы вместе работать над системой беспилотного управления автомобилем.

Hyundai Mobis, дочерняя компания Hyundai Motor Group, — один из крупнейших в мире производителей автомобильных компонентов. Компания выпускает всё, от колпаков на колёса до подвесок, электрических систем и сенсоров, которые используются в беспилотниках: камер, радаров, ультразвуковых датчиков.

Яндекс и Hyundai Mobis намерены совместно разработать программно-аппаратный комплекс для беспилотных автомобилей. В его основе будут лежать технологии Яндекса — в первую очередь машинное обучение и компьютерное зрение.

Беспилотные автомобили Яндекса

Первые испытания на полигоне, весна 2017 года Заезд в зимних Хамовниках, февраль 2018 года Поездка из Москвы в Казань, июнь 2018 года Беспилотное такси в Иннополисе Беспилотное такси в Сколково Беспилотный автомобиль на выставке CES в Лас-Вегасе, январь 2019 года

Комплекс позволит создавать автомобили 4-го и 5-го уровня автономности. Это наивысшие уровни в классификации Сообщества автомобильных инженеров (SAE). Автомобили 4-го и 5-го уровня не требуют вмешательства человека в управление. Разница между ними в том, что на 5-м уровне машина автономна во всех дорожных и погодных условиях, с которыми в состоянии справиться опытный водитель.

Один год из жизни беспилотного автомобиля Яндекса Программно-аппаратный комплекс, созданный Яндексом и Hyundai Mobis, планируется задействовать в прототипах беспилотных машин. Первые такие прототипы будут построены на базе серийных автомобилей Hyundai и Kia. В перспективе комплекс смогут использовать и другие автопроизводители — в том числе и для того, чтобы создавать беспилотные машины для служб такси или каршеринговых компаний.

Идея о том, что автомобили без водителя станут обыденным явлением на дорогах, может по-прежнему казаться фантастической. Действительно, машин 5-го уровня автономности пока не существует — но мы уверены, что они обязательно появятся в будущем и это будущее уже не за горами. В этом убеждает наш собственный опыт — за два года испытаний мы прошли путь от первых прототипов до полноценного сервиса беспилотного такси и теперь сможем двигаться ещё быстрее.