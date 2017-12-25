Яндекс против агрессивной рекламы

Реклама раздражает. Особенно та, которую не хочешь видеть. Расхлопывающиеся на пол-экрана баннеры посреди статьи, видеоролики со звуком, которые запускаются без спроса, всплывающие окна, баннеры на весь экран, крестик на которых не появляется предательски долго, и другие агрессивные форматы — раздражают. Неудивительно, что люди с каждым годом всё меньше доверяют рекламе в интернете и считают её всё менее полезной.

По данным исследования компании Deloitte «Медиапотребление в России», доверие к рекламе в интернете падает на протяжении последних двух лет. Приблизительно треть пользователей интернета в России используют блокировщики рекламы, ещё 13% хотят их установить. Желание видеть меньше рекламы понятно, но блокировщики решают проблему слишком бескомпромиссно. Они вырезают не только агрессивную, но вообще любую рекламу — даже ту, которая может быть полезна пользователю, например сообщения о скидках и спецпредложениях. Это лишает владельцев сайта возможности заработать, а также наделяет разработчиков таких решений властью, которой можно злоупотреблять.

Реклама важна и для Яндекса — это один из основных источников дохода компании. Именно благодаря ей мы развиваем Поиск, Карты, Почту, Транспорт и десятки других сервисов, создаём новые продукты, открываем образовательные программы и разрабатываем технологии, которые приносят пользу людям. Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы реклама была полезной — а значит, востребованной, — и последовательно выступаем против рекламы недобросовестной, мошеннической, агрессивной и просто плохой.

С 2014 года в Яндекс.Браузере работает Антишок, автоматически скрывающий шокирующую рекламу. В конце того же 2014 года мы дали людям возможность скрывать неинтересную им контекстную рекламу на сайтах-партнёрах Рекламной сети Яндекса. В 2016 году Браузер начал ещё один эксперимент, предложив людям жаловаться на раздражающую их рекламу и отключать её. В своей работе мы учитываем потребности именно российского рынка и наших пользователей, а не копируем чьи-то готовые решения. Так, с сентября 2017 года по инициативе Яндекса ведущие игроки индустрии в рамках ассоциации IAB Russia, которая занимается развитием интерактивной рекламы, работают над созданием рекомендаций по улучшению качества интернет-рекламы в рунете.

Как показало исследование (PDF) IAB Russia, несколько форматов интернет-рекламы раздражают российских пользователей особенно сильно. Эти форматы ассоциация использовать не рекомендует. Вот их список.

На компьютерах:

— Статичный рекламный блок на весь экран, появляется сразу после загрузки страницы. Закрыть можно только после обратного отсчёта.

— Большое всплывающее окно по центру экрана, закрывающее содержимое страницы. Закрыть можно сразу или после обратного отсчёта.

— Рекламный видеоролик со звуком, расположенный перед содержимым страницы. Звук включается автоматически после загрузки ролика.

— Баннер во всю ширину экрана высотой 250 пикселей, зафиксированный внизу окна. Можно закрыть.

— Баннер во всю ширину экрана высотой 200 пикселей, зафиксированный вверху окна. Закрыть нельзя.

На мобильных устройствах:

— Баннер на весь экран, появляющийся сразу после загрузки страницы. После обратного отчёта можно закрыть баннер либо он закрывается автоматически.

— Баннер на весь экран, появляющийся через некоторое время после входа на сайт. Закрыть можно сразу или после обратного отсчёта.

— Рекламный видеоролик со звуком внутри содержимого сайта. Звук включается автоматически.

Начиная с первой недели февраля 2018 года Яндекс прекращает использование этих форматов на своих площадках, а также будет фильтровать их в Яндекс.Браузере. Это означает, что ни один из перечисленных форматов не будет появляться на сайтах Яндекса и любых ресурсах, открываемых в Яндекс.Браузере. Мы также прекратим продажу таких форматов на площадках-партнёрах Рекламной сети Яндекса.

Любая компания, любой владелец сайта может, как и мы, поддержать рекомендации по улучшению качества интернет-рекламы и отказаться от размещения раздражающих рекламных форматов, перечисленных выше. Согласно инициативе IAB Russia, все, кто сделает это или подтвердит свои намерения, вместе образуют «безопасную гавань» рунета. Яндекс.Браузер не будет фильтровать раздражающую рекламу на доменах участников «безопасной гавани» до марта 2018 года — этот срок отводится на то, чтобы привести рекламу в соответствие с рекомендациями. IAB Russia, в свою очередь, будет распространять информацию об участниках «безопасной гавани» и следить за тем, чтобы все соблюдали правила игры.

Для удобства владельцев сайтов мы открыли раздел «Диагностика» в Яндекс.Вебмастере. Там можно проверить, есть ли на вашем сайте форматы, которые Яндекс.Браузер распознаёт как не рекомендованные к использованию.

Если создать условия, при которых российская интернет-реклама не может не соответствовать заданному стандарту, она неизбежно будет развиваться: лучше отвечать потребностям людей и в конечном итоге — лучше монетизироваться. Сегодня около 60% пользователей рунета считают, что реклама в интернете может быть полезной. Вырастет эта доля или упадёт, во многом зависит от нас: интернет-компаний, рекламных площадок, игроков индустрии. Самое главное — работать над качеством вместе и внимательно относиться к потребностям друг друга. Как показывают результаты нашей работы с IAB Russia и участниками рынка, успешное сотрудничество вполне возможно. На наш взгляд, это хороший пример саморегулирования отрасли, и мы надеемся, что такой подход будет использоваться и в дальнейшем.

P. S. Исследование IAB Russia показало, что российские пользователи отрицательно воспринимают видеорекламу со звуком, который включается по наведению курсора, однако комитет IAB Russia не включил этот формат в список нерекомендованных. На наш взгляд, это спорное решение. Мы продолжим переговоры с участниками, чтобы переубедить индустрию и добиться фильтрации этого формата наравне с другими. Как бы то ни было, до марта Яндекс.Браузер продолжит его отображать.