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Яндекс против агрессивной рекламы

Реклама раздражает. Особенно та, которую не хочешь видеть. Расхлопывающиеся на пол-экрана баннеры посреди статьи, видеоролики со звуком, которые запускаются без спроса, всплывающие окна, баннеры на весь экран, крестик на которых не появляется предательски долго, и другие агрессивные форматы — раздражают. Неудивительно, что люди с каждым годом всё меньше доверяют рекламе в интернете и считают её всё менее полезной.

По данным исследования компании Deloitte «Медиапотребление в России», доверие к рекламе в интернете падает на протяжении последних двух лет. Приблизительно треть пользователей интернета в России используют блокировщики рекламы, ещё 13% хотят их установить. Желание видеть меньше рекламы понятно, но блокировщики решают проблему слишком бескомпромиссно. Они вырезают не только агрессивную, но вообще любую рекламу — даже ту, которая может быть полезна пользователю, например сообщения о скидках и спецпредложениях. Это лишает владельцев сайта возможности заработать, а также наделяет разработчиков таких решений властью, которой можно злоупотреблять.

Реклама важна и для Яндекса — это один из основных источников дохода компании. Именно благодаря ей мы развиваем Поиск, Карты, Почту, Транспорт и десятки других сервисов, создаём новые продукты, открываем образовательные программы и разрабатываем технологии, которые приносят пользу людям. Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы реклама была полезной — а значит, востребованной, — и последовательно выступаем против рекламы недобросовестной, мошеннической, агрессивной и просто плохой.

С 2014 года в Яндекс.Браузере работает Антишок, автоматически скрывающий шокирующую рекламу. В конце того же 2014 года мы дали людям возможность скрывать неинтересную им контекстную рекламу на сайтах-партнёрах Рекламной сети Яндекса. В 2016 году Браузер начал ещё один эксперимент, предложив людям жаловаться на раздражающую их рекламу и отключать её. В своей работе мы учитываем потребности именно российского рынка и наших пользователей, а не копируем чьи-то готовые решения. Так, с сентября 2017 года по инициативе Яндекса ведущие игроки индустрии в рамках ассоциации IAB Russia, которая занимается развитием интерактивной рекламы, работают над созданием рекомендаций по улучшению качества интернет-рекламы в рунете.

Как показало исследование (PDF) IAB Russia, несколько форматов интернет-рекламы раздражают российских пользователей особенно сильно. Эти форматы ассоциация использовать не рекомендует. Вот их список.

На компьютерах:

— Статичный рекламный блок на весь экран, появляется сразу после загрузки страницы. Закрыть можно только после обратного отсчёта.

Большое всплывающее окно по центру экрана, закрывающее содержимое страницы. Закрыть можно сразу или после обратного отсчёта.

— Рекламный видеоролик со звуком, расположенный перед содержимым страницы. Звук включается автоматически после загрузки ролика.

Баннер во всю ширину экрана высотой 250 пикселей, зафиксированный внизу окна. Можно закрыть.

— Баннер во всю ширину экрана высотой 200 пикселей, зафиксированный вверху окна. Закрыть нельзя.

На мобильных устройствах:

Баннер на весь экран, появляющийся сразу после загрузки страницы. После обратного отчёта можно закрыть баннер либо он закрывается автоматически.

— Баннер на весь экран, появляющийся через некоторое время после входа на сайт. Закрыть можно сразу или после обратного отсчёта.

Рекламный видеоролик со звуком внутри содержимого сайта. Звук включается автоматически.

Начиная с первой недели февраля 2018 года Яндекс прекращает использование этих форматов на своих площадках, а также будет фильтровать их в Яндекс.Браузере. Это означает, что ни один из перечисленных форматов не будет появляться на сайтах Яндекса и любых ресурсах, открываемых в Яндекс.Браузере. Мы также прекратим продажу таких форматов на площадках-партнёрах Рекламной сети Яндекса.

Любая компания, любой владелец сайта может, как и мы, поддержать рекомендации по улучшению качества интернет-рекламы и отказаться от размещения раздражающих рекламных форматов, перечисленных выше. Согласно инициативе IAB Russia, все, кто сделает это или подтвердит свои намерения, вместе образуют «безопасную гавань» рунета. Яндекс.Браузер не будет фильтровать раздражающую рекламу на доменах участников «безопасной гавани» до марта 2018 года — этот срок отводится на то, чтобы привести рекламу в соответствие с рекомендациями. IAB Russia, в свою очередь, будет распространять информацию об участниках «безопасной гавани» и следить за тем, чтобы все соблюдали правила игры.

Для удобства владельцев сайтов мы открыли раздел «Диагностика» в Яндекс.Вебмастере. Там можно проверить, есть ли на вашем сайте форматы, которые Яндекс.Браузер распознаёт как не рекомендованные к использованию.

Если создать условия, при которых российская интернет-реклама не может не соответствовать заданному стандарту, она неизбежно будет развиваться: лучше отвечать потребностям людей и в конечном итоге — лучше монетизироваться. Сегодня около 60% пользователей рунета считают, что реклама в интернете может быть полезной. Вырастет эта доля или упадёт, во многом зависит от нас: интернет-компаний, рекламных площадок, игроков индустрии. Самое главное — работать над качеством вместе и внимательно относиться к потребностям друг друга. Как показывают результаты нашей работы с IAB Russia и участниками рынка, успешное сотрудничество вполне возможно. На наш взгляд, это хороший пример саморегулирования отрасли, и мы надеемся, что такой подход будет использоваться и в дальнейшем.

P. S. Исследование IAB Russia показало, что российские пользователи отрицательно воспринимают видеорекламу со звуком, который включается по наведению курсора, однако комитет IAB Russia не включил этот формат в список нерекомендованных. На наш взгляд, это спорное решение. Мы продолжим переговоры с участниками, чтобы переубедить индустрию и добиться фильтрации этого формата наравне с другими. Как бы то ни было, до марта Яндекс.Браузер продолжит его отображать.

140 комментариев
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Виталий
25 декабря 2017, 09:47
Теперь вместо рекламы будет одна большая кнопка "Алисы"?
Евгений Абрамов
3 января 2018, 17:57
Виталий,
в точку
Дмитрий Шутов
25 декабря 2017, 10:47
А если уж идти в ногу со временем нужен и плагин от #CoinHive (Cryptojacking malware) типа minerBlock и тд.


Кстати Opera уже обкатывает бетку https://rubrowsers.ru/news/opera-50-0-2762-42-beta-rc/
(Новая опция NoCoin (Cryptocurrency Mining Protection), так что было бы не не плохо для людей. С Рождеством и наступающим Новым Годом!
Тимур
Сотрудник Яндекса25 декабря 2017, 12:22
Дмитрий Шутов,
мы уже внедрили в стабильную версию Яндекс.Браузера экспериментальную защиту от майнеров. Она уже работает. Сейчас дорабатываем. Просто рассказывать громко не стали. 
Обновлено 25 декабря 2017, 12:22
Дмитрий Шутов
26 декабря 2017, 23:29
Тимур,
Спасибо Тимур! За ответ и внедрение таких благ для людей. Многие просто не знает про все это (я про CoinHive и тд). Главное у людей будет меньше хлопот.
Xottab-DUTY
30 декабря 2017, 15:06
Тимур,
интересно, а в бете присутствует?


Кстати, помните я вам про баг говорил в блоге Яндекс.Браузера, когда текст невозможно выделить из-за того, что не все html элементы правильно скрылись? Этот баг до сих пор остался там! И тут он тоже есть... =(
Обновлено 30 декабря 2017, 15:07
Татьяна
25 декабря 2017, 10:18
Пришлось удалять Мозиллу из за рекламы яндекс.директ .Стоит что поискать в яндексе , все это появляется после на рамблере и не помогает не один блокировщик .
Иван
26 декабря 2017, 15:58
Татьяна,
Ну как вы хотели, бесплатного качественного контента не бывает.
anatbar1
11 января 2018, 19:12
Иван,
дак и пошел он, этот "качественный" контент про всякую пургу, про "звезд", "скандалы", идиотские заявления разных непонятных деятелей, гадания "икспертов" на кофейной гуще, увеличения всего  и пр., в пень.
Обновлено 11 января 2018, 19:17
anatbar1
11 января 2018, 19:22
Иван,
Сделайте, Иван, этот "качественный" контент платным для просмотра. С удовольствием не буду платить. )))
Константин
19 февраля 2018, 19:08
Татьяна,
достаточно почистить куки
а вообще в браузере есть приватный режим - если вы ищете что-то такое о чем не хочется сообщать всем, то используйте его
Обновлено 19 февраля 2018, 19:08
slavavar
25 декабря 2017, 10:21
Ну, судя по "письмам счастья", которые регулярно получали веб-мастера, Яндекс давно против такой рекламы. Похоже, что Яндекс по многим направлениям следует за  Google. 
Не планирует ли Яндекс присоединится к Better Ads Standards, как это сделал Google?
Для тех кому интересно мнение Google по этому вопросу http://pro100blogger.com/2017/06/Better-Ads-Standards.html 
Если уже следовать интересным подходам, то в Яндекс Вебмастер должны выводится предупреждения о нежелательном формате рекламы.

Тимур
Сотрудник Яндекса25 декабря 2017, 12:27
slavavar,
по поводу "следует" я бы поспорил. В Яндекс.Браузере фильтрация шок-рекламы (частный случай агрессивной рекламы) заработала ещё в 2014 году. В 2016 начали тестировать свой блокировщик с кнопкой, которая позволяла пользователям пожаловаться на рекламу. Теперь вот следующий шаг. Приятно видеть, что в индустрии придерживаются такого же взгляда на проблему.


По поводу Better Ads: мы считаем, что нужно жить с учетом российских реалий и поэтому и инициировали создание рабочей группы в IAB Russia.
slavavar
25 декабря 2017, 14:02
Тимур,
по поводу "следует" - этот вывод напрашивается по результатам обновлений алгоритмов Яндекса и ваших новых тузл, и их сравнение с ранее внедренными алгоритмами (мерами) конкурентов. 


Единственное в чем Яндекс обошёл Google - в дате запуска облачного хранилища данных (Яндекс Диск), да и то, потому что на последнем этапе у разрабочиков Google что то не получалось.


А так, смотрю Яндекс заимствует полезные идеи борьбы с вебспамом и некачественным контентом. В этом нет ничего плохого.


Реализуйте, то, что давно делает Google и о чём вас просят пользователи, - наказывайте пиратов. Пока вы на это отвечаете - "мы зеркало интернета", но какое-то кривое "зеркало", если тут расскадник для пиратов.


"нужно жить с учетом российских реалий" - я не соглашусь. Нужно жить по общепринятым реалиям и нормам. Слышал, в России собираются запустить свой интернет. В таком случае Яндекс не будет искать в интернете, а переориентируется на ру-интернет?
Тимур
Сотрудник Яндекса25 декабря 2017, 15:15
slavavar,
далеко не только Диск. Музыка, Почта и даже Поиск были запущены раньше. Браузер был запущен позже, но это не мешает нам делиться нашими технологиями с Хромом (к примеру, https://habrahabr.ru/company/yandex/blog/277555/). Лента персонального контента в Браузере тоже появилась раньше. В общем, тут можно много примеров найти. 


Не существует "общепринятых реалий". В каждой стране (и даже на более локальном уровне) своя ситуация. К слову, даже глобальные компании поэтому не запускают свои сервисы во всем мире, а предпочитают открывать доступ для конкретных стран с учетом "местных реалий".
Удалённый пользователь
3 января 2018, 11:35
Тимур,
доброе время суток, Вам!
А так же, с Новым годом и с наступающим Рождеством!
Простите что влезаю к Вам в переписку, но мне нужна информация!
Я в основном тусуюсь в Яндекс Фото! Но к сожалению там местное "начальство" Либо нет его, либо отмалчивается, и только блокируют местное "население"
 Так - это было лирика, а теперь по теме:
Первое: Как выключить рекламный баннер на мобильном устройстве? (он всегда всплывает с право под комментариями, а иногда все пространство занимает, что очень не удобно написать комментарии!!!
Второй вопрос: Кому я могу обратится, по поводу банна на мой основной аккаунт (разблокировки), так как суппорт в Фотках давно не работает?!
Заранее Вас благодарю! (Просто уже не знаю куда обратится!).
Обновлено 3 января 2018, 11:37
Андрей
25 декабря 2017, 10:55
Хорошие новости.


Было бы неплохо, если бы любая реклама содержала кнопку "спам", по аналогии с почтовыми письмами. В Email плохую рекламу почти победили. Компаниям невыгодно спамить пользователя. Тут можно было бы добиться похожего эффекта.
Сергей Блохин
25 декабря 2017, 11:16
Андрей,
Релкама хорошая, не спам, но расположена на всплывающем баннере, который мешает просмотру страницы. Отправлять такую рекламу в спам?
Или наоборот, откровенный спам, но в дозволенном блоке на странице, который не мешает просматривать страницу.
Андрей
25 декабря 2017, 11:31
Сергей Блохин,
Так поэтому и нужна какая-то отдача от пользователя. Что ему мешает, а что даже полезно. Я не знаю, полезен ли пользователю рекламный блок в дозволенном месте. И в Яндексе не знают. Только сам пользователь это знает.
Влад Хххххх
25 декабря 2017, 16:27
Андрей,
В этом случае, можно было бы писать скрипты, которые бы накручивали эти показатели. И белая реклама, становилась бы чёрной. 
Вообще бороться с рекламой не правильно, тем более вводить санкции. На одном сайте, я не потерплю рекламы и закрою его тут же, но на другом я смерюсь с ней. Всё зависит от контента который я планирую получить. Выход тут самый адекватный один, это анализировать отказы и уже по ним выстраивать приоритеты. А сейчас у меня складывается впечатление, что это монополизация рынка. 
Удалённый пользователь
11 января 2018, 12:45
Влад Хххххх,
реклама д.б. органично вписана в контент.


А что удивительного в монополизации?
PEOPLETALK
30 января 2018, 12:18
А как думаете- вот здесь https://zen-top.ru/top-12-luchshih-pyilesosov-2017-2018/  не слишком много реклакмы? Как вообще будет вебмастер об этом узнавать? 
SergeyMinchenko25041985
25 декабря 2017, 11:31
Лично я давно вообще не обращаю внимания на рекламу как на полезный инструмент, любое появление рекламного банера раздражает а предлагаемые продукты в рекламе считаю откровенным отстоем или дорогим и неуместным предложением, бесполезный шлак и не больше, при открытии того или иного сайта всегда визуально стараюсь определить где сайт а где ненужный рекламный шлак и стараюсь просто его не замечать. Особенно смешно что случайный клик по какой то рекламе воспринимается как интерес, и в итоге на всех сайтах начинается показ этого рекламного объявления или предложения этой компании на который случайно кликнул, хотя по сути оно вообще никогда не интересовало, 40% ориентировочно в том числе и Яндекс директ состоит из мошеннических объявлений, откровенных лохотронщиков, поэтому это еще больше убеждает в том что реклама где бы она не была не только раздражает но и опасна. В Яндекс дзен например лично у меня всегда высвечиваются рекламные банеры откровенных лохотронов, почему это допускают в Яндекс как то странно, видимо все равно кто платит деньги, мошенники или реальные компании, вывод  именно такой. Статьи на новостных ресурсах читать вообще невозможно, из за той же виде рекламы или прочего шлака, статьи на 60-70% состоят из рекламы. Кроме того читая статью вдруг все сдвигается и видео ролик всплывает в тексте с хренью которой итак TV заполонен, иногда просто не дочитывая просто закрываешь статью и все. Блокировщики рекламы вещь хорошая, но иногда действительно блокируют чуть больше чем только рекламу, поэтому использую не всегда и не везде. В общем если Яндекс браузер начнет удалять хотя бы 90% рекламного шлака, то это будет огромный плюс в сторону этого браузера. Посмотрим что изменится в 2018, будет ли заявленное осуществлено или рекламные бабосы все таки победят. В любом случае РЕКЛАМА это отстой с отстойными предложениями, и сейчас рекламу воспринимают именно так подавляющее большинство пользователей. Касаемо Яндекс Дзен, зачем туда напихали этих рекламных банеров непонятно, лучше бы реально усовершенствовали этот инструмент, дали возможность выбора источников и самостоятельной настройки ДЗЕН, чем машинным методам впихивать кучу шлака блогов и прочую хрень, именно из за не возможности выбора и самостоятельной настройки приходится искать альтернативные методы для получения новостей, и не пользоваться сервисами пытающимися решать за тебя.  
Удалённый пользователь
11 января 2018, 12:49
SergeyMinchenko25041985,
 Смотря чем ты занимаешься. Если ты чем-то торгуешь или изучаешь спрос, то контекст поможет тебе найти что нужно. И надо не забывать про статью Торшиной, что же из себя представляет ЦА :)
SergeyMinchenko25041985
11 января 2018, 14:14
Не знаю честно что там можно найти в рекламе, честно сказать ни разу не встречал в рекламе действительно нужной и полезной информации, один шлак и дорогущие товары которые можно приобрести по цене в 60 а то и больше процентов дешевле, для меня лично реклама это бесполезный шлак замусаривающий страницы сайтов ладно ещё если администратор сайта с мозгами, а ведь много сайтов где администраторы реально улетевшие, захламлено все рекламой так что суть сайта и информация нужная теряется напрочь, новостные источники вообще о****и рекламы 70% на странице статьи читать невозможно, особо бесит когда в процессе чтения вылазит ролик и начинает орать о чудо симках, сковородках и прочей хрени ну кому это понравится, да никогда смотреть не будет никто, поэтому многие пользователи ставят блокировки которые начисто вырезают всю рекламу, за частую даже ту что относится к сайту, и лучше реально так резать чем "наслаждаться" этим говном на страницах. Ну вот как то так 😀😁
Удалённый пользователь
11 января 2018, 14:20
SergeyMinchenko25041985,
uBlock Origin может попробовать?)))


Работая в торговле оптом мне приходилось не отключать рекламу, о, как бы там ни было, при всей плачевности настроек рекламных кампаний у конкурентов, я ведь всё равно видел с кем конкурирую, а кому могу предложить.


А вот с отrлюченными coockies я видел бытовки, сараи. Но, вероятно, это было связано с тем, что айпишник один, а, раз кукисов нет, то было принято показывать мне то, что искали с айпишника.


Не сковородки, конечно, НО...не хотите видеть рекламу - отключайте плагинами; хотите видеть тематическую - включайте куканы (это не панацея, конечно, от рукокрюких вебмастеров, но всё ж)
SergeyMinchenko25041985
11 января 2018, 14:50
😁😂 "рукокрюкие мастера" похохотал, а ведь таких большинство. Я касательно блокировки клавиатуры пользуюсь обычно adguard расширение кстати присутствует интегрированным в Яндекс браузер что меня даже удивило, видимо не все так плохо, а вот программу Adguard пока удалил, слишком она бесцеремонно вмешивается в процессы работы тех или иных программ что в итоге делает из функциональной нормальной программы инвалида у которого функции "отваливаются" например последнии проблемы были в торент клиенте ZONA и месенджере Viber после блокировки рекламы в этих программах переставали работать некоторые функции, ну думаю исправят, а вот с расширением проблем не замечал выполняет свою функцию хорошо 
Удалённый пользователь
11 января 2018, 14:59
SergeyMinchenko25041985,
по тестам влияния на производительность системы Мю - самый норм. Так что от счастья можно писать кипятком :)
SergeyMinchenko25041985
12 января 2018, 00:09
Мю??? Чёт не догнал 😋😀
Удалённый пользователь
12 января 2018, 14:06
SergeyMinchenko25041985,
uBlock = мюБлок. Мю. Mein дорогой недогнавший friend :)
SergeyMinchenko25041985
12 января 2018, 14:37
😌😄😄 Теперь понял надо будет попробовать 
Удалённый пользователь
12 января 2018, 14:38
SergeyMinchenko25041985,
странно, что для этого потребовалось столько времени, а не сразу в поиск было вбито....
BaZaShich
25 декабря 2017, 13:03
АЗИНО ТРИ ТОПОРА! 
Eugene Naive
25 декабря 2017, 14:00
Резать её всю к херам! Хорошая-плохая, агрессивная-нормальная, навязчивая-нераздражающая: любая реклама - это зло, современная торговля - не равнозначный обмен ценностями давно уже! 
Тимур
Сотрудник Яндекса25 декабря 2017, 15:18
Eugene Naive,
современный интернет существует за счет рекламы. Почти все популярные сайты развиваются за счет рекламы. Единственная альтернатива – платный вход на сайт. Но тогда нужно будет покупать доступ к каждому сайту. 
Eugene Naive
25 декабря 2017, 15:41
Тимур,
Ну да, есть такой косяк, или Вы считаете, это идеальным устройством человечества 21 века?
Eugene Naive
25 декабря 2017, 15:52
Тимур,
Надо не в имеющемся г.. ковыряться, пытаясь свои таланты продать подороже, а в корне менять всё устройство русского интернета. Пиндосы Вам указывают, что делать, и как жить! Не американцы (%80 которых - нормальные люди), а пиндосы, которые у руля планеты всей :)
Влад Хххххх
25 декабря 2017, 16:18
Eugene Naive,
иди от сюда вообще ватан. Эти пиндосы дали тебе возможность писать прям сейчас. Интернет пиндосы, компьютер пиндосы, всё вокруг пиндосы, даже исходный код яндекса на пиндосовском, и спецы из пендосии. А ты свинья не благодарная еще возмущаешься. Иди на печки сиди да лапти вяжи. 
Eugene Naive
25 декабря 2017, 16:37
Влад Хххххх,
Я бы с радостью, если чо))
А ты уверен, что понимаешь именно меня?
Я за пиндосами только  глобальный блеф и стремление к мировому порабощению каждого вижу. Кстати, американцы - их первые жертвы)
aka-novaspirit
26 декабря 2017, 14:00
Тимур,
Популярные сайты это довольно обширное понятие. А зарабатывать на виртуальной рекламе сидя на попе ровно это себя не уважать. Рекламщикам советую сменить область своей работы т.к реклама всё равно будет резаться и борьба будет идти вечно!
fububy
26 декабря 2017, 17:45
Тимур,
Ну так если "современный интернет существует за счет рекламы" так почему вы пытаетесь указывать вебмастеру с помощью какой рекламы манетизировать свой сайт агресивной или нет? Если потребителю это мешает он уйдет и не вернется. А вам какая разница, потому что вебмастер установил не яндекс.директ? Размещенные на полстраницы блоки яндекс.директа вы тоже будете банить?
SergeyMinchenko25041985
11 января 2018, 14:18
Влад Хххххх,
Интернет пиндосовский с какого это перепугался то и кто сказал что компы пиндосовские ярые поклонники пиндостана видимо здраво думать давно разучились хотя это не удивительно влияние пиндостана оно такое 😂😂😂
SergeyMinchenko25041985
11 января 2018, 14:21
Тимур,
Знаете Тимур ведь всему есть пределы и разумные рамки, ну зарабатывают сайты на рекламе это понятно но нафига наглеть и перегружать ресурсы рекламой, от этого не будет дохода т.к. такие ресурсы перестают посещать. А перекрывающие обзор страницы рекламные объявления это вообще плевок в лицо посетителю ресурса это факт с которым не поспорить. 
Обновлено 11 января 2018, 14:24
SergeyMinchenko25041985
11 января 2018, 14:22
Eugene Naive,
Согласен 👍👍👍
radox2
12 февраля 2018, 14:04
Тимур,
Добрый день! У нас есть предложение к руководству РСЯ. Мы хотим предложить централизованное решение проблемы с блокировщиками для всех владельцев рекламных площадок. С кем можно пообщаться по этому вопросу? smirnov@radox.ru
RagimAtamov
25 декабря 2017, 14:41
https://www.techpowerup.com/239851/google-chromes-integrated-adblocker-to-go-live-on-february-15th
ya.zaiza1957-ru
25 декабря 2017, 15:35
Кого Яндекс хочет обмануть? Начните со своего "Яндекс Директ", который влез во все браузеры, во все поисковики, на все устройства, на все сайты. Даже блокировщики рекламы не спасают !!! Служба поддержки Майкрософт, за деньги, не взялась убрать ваш  с... й директ. Жаль, что мне много лет, и в компьютерном отношении малограмотна. Поздновато спохватились,  все эти, с позволения сказать меры "Яндекс против агрессивной рекламы" в чистом виде и есть АГРЕССИВНАЯ РЕКЛАМА ПО НАВЯЗЫВАНИЮ ЯНДЕКСА!!!
Влад Хххххх
25 декабря 2017, 15:57
Коснётся ли это адалт сайты? По идеи ничто не может шокировать того ,кто пришел смотреть хаххшный ролик
Влад Хххххх
25 декабря 2017, 16:12
И ещё вопрос коснётся ли это кликандера? 95% варез сайтов, сайтов для взрослых, от маленьких, до гигантов типа хамстер, устанавливают данный формат. Если коснётся, то не думаете что на смену качественным проверенным сайтам, которые были в топе, на смену придут некие доры, граберы, которые выполняют ваши правила, при этом выдавая калл ?
krechet
25 декабря 2017, 19:04
Они, видите ли, супротив агрессивной рекламы. А супротив рекламы фейковой, кидалова и тому подобной получается за? 
Только за вчера, нажав на рекламу от яндекс.директ  получил переход на интернет магазин, который  даже без поиска по интеу, только своим видом и условиями работы кричит:  ищем лоха! Честно говоря, читая новости  и смотря рекламу на трубе о том, как браузер яндекс с технологией протект "НАС, якобы, ЗАЩИЩАЕТ". Думал, что в яше от рекламы кидалова избавлены. Оказалось всё банально... Если, вдруг, возникнут возгласы типа: "я не я и хата не моя", -  то не стоит сотрясать воздух. Лучше посмотрите на то, что у вас под носом. Адью!


Ах да, вдруг, через время напишите, а я не найду сайта на который перешёл вчера посредством яндекс.директ. Ибо чищу историю каждые сутки, как раз, чтобы не получать вашей говёной рекламы! То, переход посредством яндекс.директ был осуществлён на сей сайт: http://moskownout2014.ru/
Тимур
Сотрудник Яндекса26 декабря 2017, 20:59
krechet,
Яндекс уже активно вычищает рекламу от фрода, фишинга и прочих видов мошенничества. Вот из последних новостей: https://habrahabr.ru/company/yandex/blog/328706/ Вы бы ужаснулись интернету, если бы всей этой работы не велось. 
aka-novaspirit
27 декабря 2017, 10:31
Тимур,
Этой новости уже пол года, а вот куда делся сервер dnscrypt'а который уже несколько недель не работает, остаётся загадкой...
krechet
30 декабря 2017, 16:58
Тимур,
не специалисту, думаю, сложно представить объем работ. Несомненно, хорошо, что люди трудящиеся на яндекс осознают проблему.
С НОВЫМ ГОДОМ! БЛАГ, ТЕРПЕНИЯ И КРЕПОСТИ ДУХА!
SergeyMinchenko25041985
11 января 2018, 14:30
krechet,
Полностью поддерживаю вас в Яндекс директ рекламных мощеннических объявлений и откровенных лохотрона полным полно поэтому для начала Яндекс директ не мешало бы фильтровать мошенников в собственной рекламе а потом говорить о других целях. Видимо если мошенники агрессивно вливают бабло в директ Яндекс то их лохотроны вроде как и не замечают в то время как небольшие сайты здравые не могут ни рекламу подать ни вообще получить добро на функционирование Яндекс директ на своем сайте. Все как всегда упирается в количество бобла
ovod1967
12 января 2018, 19:58
Тимур,
Нет, тогда бы мы все поставили бы Адблок, а вы перестали бы получать деньги за рекламу.
А фишинг, кстати, рекламодателю опасен ещё больше, чем хомячку. При распространении фишинга и прочего мошенничества пользователь перестаёт верить ЛЮБОЙ рекламе. А это рушит ваш бизнес. Так что вам это важнее, чем нам. Не стоит ставить в достижения перед нами то, что вы защищаете свой бизнес.
Вы сначала вычистите мусорную рекламу, а потом запускайте Директ. А не наоборот.
iphone.ringtones
25 декабря 2017, 20:25
Если Яндекс против агрессивной рекламы, то ему нужно на корню убить свой сраный директ! Это хуже приснопамятного азино топоры. 

sanch0-p
25 декабря 2017, 22:30
Самая агрессивная реклама, это ваш Директ.
ale.nikiforov2016
26 декабря 2017, 14:15
sanch0-p,
они сначала задумали выкосить всех конкурентов с нашими мелкими сайтами. но у них ктото из директоров недалекого ума и забыл благодаря чему яндекс стал популярным и какая его основная суть. ну мы то закроем свои сайты без доходов с рекламы. ок. уйду в такси, подключусь к уберу, специально забив окончательный болт на яндекс. вот епт, сколько бизнесов так поумирало, они думали что они самые умные.
Magadum-Ekb
26 декабря 2017, 00:41
Писал на эту тему свой комментарий в записи, посвящённой Дзену, повторюсь и здесь.


Решил было попробовать эту красиво разрекламированную новинку.
Включил вкладку Дзена в Яндекс.Лаунчере на смартфоне. Начал читать, смотреть что это такое и как работает.
Стал активно "лайкать", подписываться на интересующие меня каналы. "Дизлайкал" и блокировал то, что явно не хотел читать.
Несколько недель "настраивал" под свои интересы, "обучал" новоявленный и хвалёный ИИ.
Немного вроде и сам попривык.


Однако стал замечать, что этот "умник" не очень-то и слушается моих рекомендаций. Повторяются записи, которые уже читал. Всё чаще подсовываются материалы явно не соотносящиеся с моими интересами. Постоянно лезут посты и каналы откровенно "проплаченные", про всякое гламурное га*но.
А про обыкновенную легальную рекламу и говорить нечего, её стало просто вполовину всей ленты. Ухватились за активного читателя. 😁


Ну я плюнул на это дело, да отключил Дзен-экран к чертям.
Лучше уж просто читать нормальные сайты и блоги, чем эту "баннерную сеть".
...
SergeyMinchenko25041985
11 января 2018, 14:37
Magadum-Ekb,
Тоже самое касательно Яндекс Дзен думаю. Писал предложение чтобы дали выбор пользователю что читать кому интересно самоуправления выбрать а кто желает пусть с роботом воюет, но нет, сказали спасибо за предложение и скажем так вежливо послали со своими мыслями 😂😁 а робот подсовывает вечно старые не актуальные новости или откровенный бред шизика неизвестно каким образом ставшим блогером в Яндекс ДЗЕН. В общем бЯда 😁
Magadum-Ekb
26 декабря 2017, 00:48
А за инициативу по обсуждаемой теме – огромное спасибо!
Но посмотрим на реализацию.
🙂
JustMoose
26 декабря 2017, 10:09
Я надеюсь, вы не остановитесь на достигнутом и выпилите нафиг из своей же я.музыки громогласное "увеличение члена вдвое, телефон xxxxx", примерно после каждого альбома.

Владимир К.
27 декабря 2017, 08:54
JustMoose,
Даже такое пропустили? Я сколько слушал не встречал))) Наверное потому то по подписке слушаю....
JustMoose
27 декабря 2017, 09:05
Владимир К.,
Это шутка. Реклама всё время разная. Вчера, когда проверял,  между треками воткнули рекламу квартир. До этого ещё что-то было. Но факт - пытаешься послушать Yngwie Malmsteen с его чудесными запилами и на полной громкости, и где-то в середине альбома влезает какая-нибудь дрянь.
andrei.n.alekseev
31 декабря 2017, 17:50
JustMoose,
Купите платную подписку и не мучайте себя. Благо она стоит в месяц как плитка шоколада. Ещё и с мобилки будете слушать.
Илья Варламов
26 декабря 2017, 13:55
...тот самый случай когда инициатива имеет самого инициатора.
Виталий
26 декабря 2017, 14:09
Многие сайты на юкозе  хорошо подходят под описание из первого абзаца ))
alexjc.lg
26 декабря 2017, 14:10
Хорошее начинание я думаю. Следующим логичным шагом будет подталкивание пользователей удалять сторонние блокировщики рекламы, или же у всех отключить и вывести оповещение, что мол так и так, если очень надо, то можете включить.
Главное, чтобы это не переросло в борьбу с другими рекламными сетями, то будет дно)
ale.nikiforov2016
26 декабря 2017, 14:11
Т.е. вы всё таки решили пойти по пути уничтожения интернета? Вы же понимаете, что тем самым яндекс сам себе копает могилу. Конечно сервиса такси это не коснется, но как интернет поисковик вы будете уже ни к чему. Где и что искать, если сайты вымрут без доходов  с рекламы. останутся несколько крупнейших.. и? я на них итак захожу по прямому адресу. Вы для чего тогда? карты? у гугла карты лучше. как так можно безолаберно относиться к своему же бизнесу.
desjs
26 декабря 2017, 14:48
реша посмотреть как это случилось, крушение автобуса в подъземный переход стоит нажать на паузу и рекламу можно смотреть бесконечно,  это кощунство... на смерти деньги зарабатывать из всего сделали шоу, по мне так вы приравниваетесь к убийству и становитесь соучастником не меньше... позор для компании вашей


https://yandex.ru/video/search?filmId=10226019598055550477&text=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0&reqid=1514287690219884-478474549055261977542172-man1-3522-V 
superseeder2011
26 декабря 2017, 15:40
Возможно, что ответ уже есть, поэтому заранее извиняюсь если это так.


1). Является ли реклама Яндекс.Директ (Яндекс.RTB) с изображениями к блокам агрессивной рекламой?


2). Будет ли она блокироваться всем известными браузерами, включая смартфоны?
fububy
26 декабря 2017, 17:48
superseeder2011,
после того как яндекс начал использовать этот формат, он стал уже не агрессивной рекламой))
faridzar
26 декабря 2017, 15:44
На кинопоиске вырубите тогда. Сделали идиотский просмотр трейлеров, а людям страдать.
Дмитрий
26 декабря 2017, 17:57
Вопрос на засыпку) а реклама на wi-fi.ru раздражающая или нет? Будете её резать? Или черевато?
Олег
26 декабря 2017, 18:48
Молодец яндекс! Правильно, не нужна такая реклама. А то зайдешь на какой нибудь сайт, а там реклама во весь экран, пытаешься уйти а нет, там надо подождать несколько минут.
Обновлено 26 декабря 2017, 18:53
Безродный Н.
27 декабря 2017, 08:24
Яндексу надо начать с себя.
Реклама яндекс браузера просто достала, везде, и всплывает и открывается.
myvista
27 декабря 2017, 11:09
А что делать, если на ресурсе рекламы ну ооочень много... Но она вся в рамках закона..
например 
https://ria.ru/incidents/20171227/1511796964.html из полезной информации там только 3 строчки

"
РИА НОВОСТИ. СТРЕЛЬБУ НА ТЕРРИТОРИИ ФАБРИКИ В МОСКВЕ УСТРОИЛ ЕЕ БЫВШИЙ ХОЗЯИН, "ВСТУПИВ В СЛОВЕСНЫЙ КОНФЛИКТ" С НЫНЕШНИМ РУКОВОДСТВОМ — ГСУСК
"
Безродный Н.
27 декабря 2017, 16:30
Яндексу надо начать с себя.
Реклама яндекс браузера просто достала, везде, и всплывает и открывается.
valia.boitzov
27 декабря 2017, 20:46
С рождеством и Новым годом !
Oleg Anisimov
29 декабря 2017, 11:59
Обратите внимание на то, чтобы не показывать рекламу финансовых пирамид. Одна из них недавно исчезла, а до этого собирала деньги в том числе через Яндекс.Директ: http://vklader.ru/ne-rekomenduem/homesfin/. ЦБ публикует простые признаки финансовых пирамид: http://vklader.ru/8-priznakov-piramid/
Котик
29 декабря 2017, 21:26
Какая вам разница, что думают другие? Не нравится реклама - блокируйте её.
Doroshin1950
31 декабря 2017, 07:55
Я отт души поздравляю Яндекс с Новым годом!! Желаю вам хорошей работы и чтобы вы никуда не делись
silver-johnes
9 января 2018, 16:25
Я отказался от повседневного использования всех веб-сервисов Яндекса из-за навязчивой рекламы Яндекса. Так они теперь на почту пиьсма шлют о том, что будет приходить реклам то с одного сервиса, то с другого. О чем вы вообще пишете в этой статье? 
ovod1967
12 января 2018, 19:45
ВАУ! Неужели Яндекс заблокирует сам себя?
rankin1
13 января 2018, 00:29
яндекс объясни, почему ты рекламируешь бордель на http://coub.com/explore/hot/science-technology ? http://perchinca.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=rsya&utm_content=5025582257&utm_term=%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%20the%20perch&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszMTMxNDk5Mzs1MDI1NTgyMjU3O2NvdWIuY29tOmd1YXJhbnRlZQ&yclid=18285641229427286282
admin@svpromo.ru
2 февраля 2018, 20:03
rankin1,
объясняется все очень просто! Проституток, наркотики, порнографию в т.ч. скорее всего даже детскую, оружие, заказные убийства и прочее можно спокойно рекламировать в Яндексе. Для этого сделать следующие вещи: для борделей (например) - создать сайт, якобы клуб - знакомств, написать на нем строго старше 18 лет, повесить чат админа клуба знакомств - оператора продаж проституток и дать рекламу в Яндексе под любой интересующий запрос. Например "снять шлюху в Москве", важно - не писать запрещенные слова в тексте объявления и описании. Тогда такая реклама будет абсолютно законна. Точено так же можно рекламировать и другие мерзости. Но ведь это не самое большое, давайте посмотрим на житейские вещи - как Яндекс потворствует мошенничеству и недобросовестной конкуренции - вот статья https://svpromo.ru/blog/149-yandex-direct-and-scammers 
Обновлено 2 февраля 2018, 20:04
el.kot172016
25 января 2018, 21:31
Полностью согласны, работать стало очень трудно. Согласно с Тимуром  отн. наказания пиратов -- жестче, не давать выходов. Андрея поддерживаю отн. громадного кол-ва рекламы не пойми откуда, на почту сыплются -- блокировать и в спам направлять устали. Про агрессивную рекламу и говорить нечего, а грамотность!!....
LUMVD34OBEP
29 января 2018, 06:03
У меня в боаузере стоит 3 (три) различных блокиратора, но их основная цель отсечь весь неинтересный и вредный контент (в том числе и рекламу). Я пользуюсь поисковиком Яндекс, однако данная компания, просчитала как обходить блокировщиков рекламы и впаривает (иначе я это не назову) тонны бездарной рекламы! Уж как изголяются дельцы из Яндекса, чтобы "засрать" ленту пользователя своей рекламой, сразу на ум приходит воспоминания о такой же агрессивной и лживой политике майл.ру. Чем это закончилось для той компании напоминать я думаю не надо! Неужели Яндекс хочет повторить судьбу майл.ру в плане оценки пользователей такой агрессии?
LUMVD34OBEP
30 января 2018, 01:06
Против агрессивной политики навязывания рекламы Яндексом используйте программы, блокирующие исполнение скриптов на страницах, которые Яндекс нагло эксплуатирует наплевав на пользователей. Оставшуюся рекламу режьте блокировщиками рекламы. Скажем нет агрессивной политике Яндекса! Мэйл.ру победили, победим и и наглых дельцов от Яндекса! Кстати, из за такого поведения принципиально не пользуюсь приложениями Яндекса и друзьям советую послать Яндекс в одно место!
KEHT72
30 января 2018, 23:04
почему я каждый раз должен сворачивать ваш гребаный никому ненужный меда контент? мало того что разработчики раком поставили синхронизацию истории, настроек и всего остального(про пароли молчу) между устройствами так щас решили обкатать борьбу с "агрессивной рекламой"
"ДЗЭН" - сервис собирающий все говно интернета в одну кучу!
a-s-s-w
31 января 2018, 17:32
А как Яндекс относится к потоку некачественной рекламы со стороны Эдсенс?
Каменный стояк/хрен, хер/пеструн, Билан, Якубович, Малахов, сутсавы, казино, порно и т.д. ?
rv-64
31 января 2018, 17:37
А когда Яндекс прекратит навязчиво рекламировать себя? 
Одно только - "сделать яндекс поиском по умолчанию" чего стоит.  Из за этого снес яндекс браузер и пользуюсь хромом. Еще бы в хроме сделали блокировщик любой рекламы, в том числе "директа" в выдачи и вездесущей контекстной рекламы
yaxmny
31 января 2018, 22:31
И теперь на Яндекс Новостях появилась дико раздражающая реклама сбоку, посередине и внизу страницы. Охренительно вы против агрессивной рекламы, ага.
rv-64
31 января 2018, 22:45
yaxmny,
только яндексу можно повсюду пихать свою рекламу и свои плодящиеся сервисы
spiskorn
3 июля 2018, 18:14
rv-64,
Я уже отказался от яндекс новостей.Есть РИА новости и тот же АиФ там рекламы нет слава Богу
radox2
2 февраля 2018, 11:32
Добрый день!
У нас есть предложение к руководству РСЯ, по тематике статьи - работа с блокировщиками рекламных объявлений.
Мы хотим предложить централизованное решение этой проблемы для всех владельцев рекламных площадок.
С кем можно пообщаться по этому вопросу?

admin@svpromo.ru
2 февраля 2018, 15:07
Есть у Яндекса реклама, которая не просто раздражает а приводит к печальным последствиям: туристы остаются обманутыми, отели очерненными а посредники с прибылью. Сегодня я написал статью, с названием Яндекс.Директ и мошенники и разместил ее в своем блоге на сайте SVPROMO. Эта статья о том, как мошенники/посредники, отбирают законный трафик у официальных лиц. Как они это делают? Платят Яндексу за клики по запросам, содержащим фирменное наименование бизнеса и сайта. Сфера деятельности, весьма широкая - бронирование отелей. 
bonex.xx
4 февраля 2018, 19:07
Хорошо, теперь будем смотреть какой формат рекламы яндекс будет использовать на сайтах партнеров и последуем за ним, чтобы не попасть под санкции)
c.kiselev
13 февраля 2018, 10:43
Как насчет wifi-сетей, которые монетизируются полноэкранной рекламой?
manhoid
19 февраля 2018, 13:57
Когда заходишь на новостной сайт, а на нем 10-30% страницы занимает чертов Яндекс.Директ с рекламой вещей, которыми я интересовался месяц назад - это вызывает только крайнее раздражение. Слушайте, может вам перечислять ежемесячно копеечку, чтобы не видеть ваш Директ?..
spiskorn
3 июля 2018, 18:12
manhoid,
они этого и хотят
Aleksandr Kostromskiy
27 февраля 2018, 16:10
Зачем вы ставите на мой компьютер то что мне не нужно, без моего ведома? Вы знаете, когда законодательства стран начнет догонять время, многие вещи которые делают Яндекс и mail.ru станут незаконными. Вы вторгаетесь в наше пространство, ставите без нашего ведома программы, которые от вирусов не так далеко зашли. Хватит уже. У меня нет ни яндекс браузера, я не пользуюсь яндекс поиском. У нас вообще яндекс заблокирован, но все равно ваша продукция просачивается на мой копм
bestseo.servise
27 марта 2018, 01:00
Aleksandr Kostromskiy,
Согласен с Вами! Агрессивная реклама яндекс-сервисов на мой взгляд сейчас самая агрессивная из всех. Просит тебя каждый пиксель в мониторе сделать яндекс поиском по умолчанию, не видит, слепенький, что яндекс и так уже по умолчанию, и прочая ересь тоже установлена. Нажимаешь "нет", но при следующем поисковом запросе опять все по кругу. Чтобы в яндексе что-то попытаться найти, нужно каждый раз 25 окон яндекса закрывать. Про директ и "директоделов", кстати говоря, прошедших модерацию своих говнокампаний рекламных, я уже и говорить не хочу!
dn17052
17 апреля 2018, 19:06
bestseo.servise,
Я отключил ява скрипт на сайтах яндекса и получил новости без Директ (Да неудобно не все работает, но достали крутишь картинку и муть рядом висит)
meister.rf
24 марта 2018, 14:01
Как в лужу пёрнули? А что с рекламой вашего говнобраузера? Достала!
dn17052
17 апреля 2018, 19:04
meister.rf,
+ 10500
bestseo.servise
27 марта 2018, 00:54
Писал комментарий к одному посту, а он появился в конце ленты совершенно по другим))) бред получился))) Господа из Яндекса, доделайте свой блог, пожалуйста! А то с вебмастеров уже три шкуры дерете, а у самих, то акула глухая, то свисток без дырки ))))
shapichev
1 апреля 2018, 17:42
реклама с дрелью супер,2 идеально подходящих актёра,браво не сцинористам а тем кто из всего разнообразия выброл именно тех.Это тоже талант подобрать тех типожей.Браво да даже если задуматся большинство наших любимых фильмов мы и представить не можем без тех актёров что в них сыграли.А значит те люди которые отвечали за подборку актёров знают нас досконально,предстовляете довление на человека который должен выбрать актёров по своему вкусу,то есть он должен уверовать в себя,и в то что его виденье мира и нахождение данного актёра в той или иной сцене оптимально отоброжает смысл происходящего.Браво.
zakaz@solomon-ekt.ru
7 апреля 2018, 10:10
ребят .. вот реально всё круто .. искуственный интелект все дела .. НО .. допустим .. я пятцот раз запускаю браузер и Пятцот раз мне выскакивает сделать стартовой .. НУ ВОТ РЕАЛЬНО ЧТО до чего ваш искуственный И. туповат что не поймет ..  что человек отвечает вам не первый раз .. а вы до сих пор не поймете что не нужна ему стартовый интерфейс .. 


я понимаю .. вы должны заставить его .. но это просто БРЕД .. все же есть у вас и куки и все дела .. ну чего вы ИДИОТИЗМОМ занимаетесь ???
ну ответил чел раз , два , три .. что не нужна еего страничка стартовой .. ну ДО КОЛЕ ???
dn17052
17 апреля 2018, 19:03
 как же бесит ваша реклама с черным мужиком :-( из за этого отключил ява скрипты чтоб не видеть это убожество!
egor.skvorczov
23 апреля 2018, 16:41
Почему ассоциацией в список не рекомендуемой рекламы не включена шоковая реклама? А это (ваше же определение): баннеры с натуралистичными изображениями различных катастроф и жертв насилия, пугающих персонажей из фильмов ужасов, червей и паразитов, проявлений различных болезней и уродств, пораженных органов и язв, людей с большим избыточным весом. Рисунки и фотографии интимных частей тела крупным планом и процесса родов. Реклама, содержащая сообщения о смерти известных людей или предсказания конца света. Т.е. это можно? Уберите пожалуйста шоковую рекламу
vek-m-2015
30 апреля 2018, 17:57
Лучше всего говорит об отношении яндекса к вебмастерам сообщение на Яндекс.Вебмастер - Cервис временно недоступен. Обратитесь немного позже.
Уж очень часто оно появляется в последнее время


Так что перестаньте говорить нам, о своей беспристрастности. 
rv-64
1 мая 2018, 20:35
Как ваш долбаный яндекс-браузер оказывается на моеи компе? Раз 50 уже его сносил, через какое то время он опять влезает, и появляются до тошноты надоевшие надписи - "на ваш компьютер установлен яндекс браузер. Запустить?" "Сделать яндекс поиском по умолчанию? " 
Когда эта вакханалия прекратится? Хоть бы кто в суд что ли подал на яндекс , с удовольствием присоединюсь .
dn17052
6 мая 2018, 11:12
rv-64,
Только на это и надежда, что засудят.....
Gnommer
11 мая 2018, 14:38
Я не знаю более навязчивой и агрессивной рекламы чем от яндекс директ, так что данная статья, это про того вора который громче всех кричит.
yandex.ru
14 июня 2018, 23:17
Надоели со своей рекламой, кончала  Госуниверситет, чтоб читать такую глупость!Она мне не нужна! Тупицы!
Анастасия
22 июня 2018, 16:56
Никакого спасу нет от  этого директа на мобильных  телефонах! !!   
spiskorn
3 июля 2018, 18:03
Я не читаю на яндексе новости не возможно .пользуюсь риа новости там нет назойливой рекламы на пол страници.Да и поисковик скоро на фиг пошлю пусть сами свою рекламу смотрят удачи Яндекс
thindome
20 августа 2018, 13:52
Если яндекс против агрессивной рекламы, то почему я 20 раз в течение дня вынуждена нажимать "Нет, спасибо", когда он навязывает мне свои услуги как поисковика по умолчанию? Это что, не агрессивная реклама?
rv-64
20 августа 2018, 18:28
thindome,
яндексу все можно, он дружит с кремлядями и берет с них пример. Беспредел для яндекса - это норма
Зои Россошанская
25 августа 2018, 23:18
Это у вас не агрессивная реклама? Ну-ну...

Яндекс.директ задолбал просто нереально. Мне, и не думаю, что мне одной, вообще не нужна реклама, чтобы что-то купить. Сама найду, без посторонней помощи. Особенно, когда после нее еще год видишь рекламу двухэтажной кровати, например!

И бесконечные всплывающие окна - это тоже норма?

Про смартфон вообще молчу - на нем ад!
Яндекс скатился окончательно. Думаю перестать и поиском пользоваться, и всеми сервисами. Гугл так не выбешивает.
Parus671
1 сентября 2018, 00:08
Ну, я смотрю тут давно уже никто не писал. Почти год. За этот год многое изменилось, и как вы думаете, в какую сторону? Правильно, в лучшую со знаком минус - теперь даже если вы скачали и установили всё, что придумал яндекс, и браузер, и поиск, и домашнюю страницу - вы станете счастливым обладателем нервного тика в виде постоянно выскакивающих окошечек с предложениями скачать и установить яндекс браузер с яндекс поиском. Ну а если вы нажмете на кнопочку "не сейчас", то можно не расстраиваться, окошечко вылезет в следующий раз и предложит вам установит домашнюю страницу яндекс. Да, и теперь ещё появилась кнопка синего цвета. В правом верхнем углу. Как вы думаете, почему именно там? Да всё просто, Ватсон! Там находится обычно заветный крестик, нажав на который все должно исчезнуть. Вот и на то и расчет! Стало быть теперь нам, юзерам, в интернете больше нечем заниматься, кроме как устанавливать сервисы яндекса по умолчанию. Каждый сеанс. На каждой машине. Каждый день. Вероятно это очень льстит яндексу и тешит его самолюбие.
Лично я пока ещё имею почтовый ящик от яндекс. Пока, пока не придумал как его заменить. Но, думаю, яндекс меня поторопит с выбором, потому как и поиск, и домашнюю страницу, и браузер я уже давно сменил.
pmenshugin
8 сентября 2018, 11:24
Да мля против рекламы , у меня каждый час во весь экран "установи Яндекс дзен " и черт пойми откуда идёт эта фигня
Roman
12 сентября 2018, 14:26
Для начала неплохо бы прекратить повсюду навязывать ваш поиск, домашнюю страницу и браузер. Даже если поставить галочку: "Не показывать рекламу на главной" (а она, кстати, слетает при очистки куков, что мешает привязать её к настройкам аккаунта?) - всё равно не помогает.
Иван
20 сентября 2018, 15:38
Можете дать совет, что может раздражать пользователей и есть ли какие то нарущения, которие ухудщают позиции в поисковой выдаче и что-то нарущают на етом сайте ? - http://maxsexpornohub.info/
Обновлено 20 сентября 2018, 15:39
Алексей Чунаев
28 сентября 2018, 09:08
Добрый день, Яндекс. Будьте любезны, почините кнопку, в конце концов кнопу "скрыть объявление", либо добавьте кнопку убрать объявление. Нажимаю "не интересуюсь этой темой" или "товар куплен или услуга найдена" объявление убирается до первой перезагрузки. Сделайте так чтобы при нажатии кнопок указанных выше объявления о данных товарах и услугах больше не появлялись. Я уже купил себе люстру, а мне лезет реклама люстр. Просто, извините, но я уже боюсь что-либо искать в вашем поисковике: стоит написать и уже тебе предлагают купить.
crimea4you
13 декабря 2018, 16:23
Алексей Чунаев,
поддерживаю
lukki-l
4 октября 2018, 08:19
Уже три дня, открывая на работе почту, вижу слегка зафотошопленых девушек даже без трусов! Реклама возбуждающего белья. Кто-то вообще фильтрует контент, кто-то соображает? На работе сотрудники и клиенты, дома - дети. И мне самой мелькание частей тела совершенно не нужно!
zemsnarjad
10 октября 2018, 23:25
Яндекс как поисковик умер. При поиске В своем регионе, получаешь кучу рекламы из других регионов.
le5h
14 октября 2018, 02:40
Это вы скажите отделу продвижения яндекс браузера на серпе...
Пришлось добавить в uBlock несполько правил.
rv-64
16 октября 2018, 01:35
le5h,
поделись как добавить и каких правил. Задолбало уже это навязчивое яндексоидное гуано
crimea4you
13 декабря 2018, 16:22
rv-64,
они уже хуже мэйл ру - вирусная реклама бесит всех
Обновлено 13 декабря 2018, 16:22
crimea4you
13 декабря 2018, 16:19
Что за хрень в Яндексе - постоянно выскакивает реклама "доставка еды" вместо поиска и других сервисов и не активна стрелка "вернуться назад" - это уже месяц (бесит), я решил отключить везде яндекс поиск и не пользоваться этой дрянью... https://yandex.ru/promo/eda/job-courier-cpa/
Обновлено 13 декабря 2018, 16:21
diz-box
24 января, 23:32
так вы это и продвигаете. рекламу везде, в поиске Яндекса реклама, открываешь стартовую страницу Яндекса – реклама браузера. Я уже устал от рекламы на яндексе... 
VladPtz
26 января, 02:55
Крайне интересно - недопрограммисты вашей конторы не могут, или не хотят встроить в вашу рекламу элементарный скрипт, не допускающий показ того же самого предложения в сотый\тысячный раз одному и тому же пользователю? Ранее ваша назойливая реклама доставала в основном на ваших же редкопосещаемых из=за ее назойливости ресурсах, но сегодня, в сотый раз за пару часов закрывая на ютьбе рекламу вашего ЯндексОблака - я искренне пожелал вам поскорее загнуться, дабы более не видеть ваш назойливый спам.
papasha100
24 февраля, 03:21
0 ответов. в чем тема за вопросы?
Johnnie Walker
14 мая, 21:51
"Яндекс против агрессивной рекламы"?! Мухи против говна?! Шакалы... Гниды.. Перхоть человеческая.  На КАЖДЫЙ!!! клик выскакивает рекламный баннер этой паскудной конторы. И занимает полэкрана. Пользоваться поиском практически невозможно. Плюс откровенно, наглое нае... ово: "Вы всегда можете отключить... " Только за это на них можно подать в суд. И нужно. "Мы тратим доходы от рекламы на улучшение бла-бла-бла... " Беспардонная пи... дежь. Не желают напрягаться даже со своей прямой обязанностью - поиском.  Поисковик превратился в убогое нечто, лениво и неохотно высирающее жалкую кучку ссылок с одной и той же дюжины сайтов, одна половина из которой абсолютно не соответствует запросу,  а вторая просто нерабочая. А нахрена им заморачиваться с улучшением индексации и прочей мутью? Нахрена бабло на это тратить? Время, силы? Пользователям будет лучше?!  Гы-гы-гы!!! Короче. ЯНДЕКС - просто кучка моральных уродов и социопатов, которые ложить хотели с прибором на нужды и интересы людей, и которых волнует лишь одно - набить карман. Давно уже интересуюсь... Есть ли какие-то способы привлечь этих мудаков к ответственности?  За диффамацию или там за невыполнение обязательств? За ту же агрессивную или недобросовестную рекламу? Какие-то акции в сети или что-то в этом роде?  Так, что бы у этих говнюков под хвостами зачесалось?  
Zoubkova
25 июля, 14:07
А можно еще и без пассивно-агрессивной рекламы? Все эти "спорт бесполезен, пока не питаешься правильно" и прочее?
evgen86.petrov
28 июля, 15:22
Что бл???!!! Яндекс против рекламы ? Скажите еще что пчелы против меда бл !!! В выдаче попробуйте посмотреть видос с ютуба ! Куева хуча рекламы перед просмотром , по три ролика бл !!!! Зловонючий свой кинопоиск утопите в помойке , за.бал он уже всех этот говнопоиск
Александр М.
14 августа, 00:33
Достали вы уже во все свои сервисы впихивать рекламу яндекс браузера.
Не перейду я на него. И Алиса эта тоже мне не сдалась.