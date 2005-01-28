Запущена версия Яндекс.Карт, адаптированная для карманных компьютеров. Аналогов среди российских web-карт, кажется, нет – задача отображения более или менее читабельной карты с четкими подписями на маленьком формате весьма нетривиальна. Функционал этой версии сайта несколько урезан по сравнению с «большими» картами, но базовые функции сохранены, и в качестве интерактивного справочника по Москве и Питеру она вполне удобна. А поиск по адресам и вовсе используется полнофункциональный.Андрей Стрелков, менеджер проектов