Блог Яндекса
ноябрь 2005
Новый прием «Спамообороны»
2 ноября 2005, 11:59
1-го ноября Яндекс выпустил новую версию антиспам-фильтра для корпоративных пользователей — «Спамооборона» 1.4.0. Это первое существенное обновление продукта с момента его анонса, который произошел в мае этого года. Все эти месяцы шла активная разработка. Спасибо пользователям пробных версий и, конечно, первым клиентам за многочисленные отзывы и предложения по развитию программы. Теперь «Спамооборона» работает не только на Debian и FreeBSD 4, но поддерживает популярный дистрибутив Linux — Fedora Core и FreeBSD последней версии 5.4. Были существенно переработаны средства администрирования — процессы установки и настройки фильтра стали гораздо удобнее и понятнее, в т.ч. благодаря более полной документации. Кроме того, удалось снизить объем трафика обновления базы знаний; обновилось ядро «Спамообороны», отвечающее за качество фильтрации. Отдельно спасибо за активное участие в процессе тестирования новой версии и сборе обратной связи специалистам компании «ДиалогНаука». Эта компания является партнером Яндекса по изданию, распространению продукта, а также оказывает техническую поддержку пользователям «Спамообороны». Как и раньше, все желающие могут загрузить пробную версию «Спамообороны» и бесплатно на месяц забыть о спаме. Юрий Вечер, менеджер по программным продуктам
Из жизни офисных телефонов
3 ноября 2005, 12:28
— Доброе утро, Яндекс, Екатерина. — Здравствуйте. У нас на счету рекламной кампании осталось мало денег. — Реклама на Директе? — Ну нет же. Реклама — у генерального директора в ноутбуке, а я просто бухгалтер. Екатерина Жукова, секретарь
Яндекс.WiFi «разменял» третью сотню!
11 ноября 2005, 12:50
Не в смысле возраста :), а в смысле количества. Участников проекта Яндекс.WiFi уже больше двухсот, и это число увеличивается с большой скоростью. Рубеж в 100 точек был пройден в марте 2005 года, 50-ый участник подключился в декабре прошлого года, а начался проект полтора года назад, в конце мая 2004. Яндекс.WiFi, крупнейшая сеть хот-спотов на территории СНГ, продвинулась на восток — в Комсомольске-на-Амуре к проекту присоединился киноцентр «Красный». Яндекс.WiFi можно продегустировать в популярных ресторанах и кафе, посмотреть в кинотеатрах, использовать в салоне красоты (для загара, разумеется). Только не заливайте его вместо масла в автосервисе, и, пожалуйста, не применяйте в качестве местной анестезии при лечении зубов :)! Клиенты участников программы Яндекс.WiFi выходят в сеть бесплатно, рассчитываясь только за свои бизнес-ланчи, поп-корны и билеты в кино, солярии и маникюры, балансировку колес и композитные пломбы. Все расходы за пользование интернетом владельцы заведений берут на себя. Как нас найти? При входе в заведение, участвующее в программе Яндекс.WiFi, на видном месте всегда можно обнаружить наклейку с логотипом проекта. Приятного интернета! Эльвира Мухаметшина, руководитель проекта Яндекс.WiFi
Наши карты — ваши точки
11 ноября 2005, 14:00
На Яндекс.Картах появилась возможность отметить свои точки на карте, добавить их описание и сохранить получившуюся карту по короткому адресу, чтобы потом, например, отправить по почте другу или опубликовать в блоге. Зачем это нужно? Например, чтобы делать вот такие штуки:
Подробное описание того, как это сделать.Удобно, быстро, приятно. Пользуйтесь на здоровье! P.S. И захватите что-нибудь к чаю.Андрей Стрелков, руководитель службы Яндекс.Карты
Любителям клавиатуры
23 ноября 2005, 19:37
Теперь поиском Яндекса можно пользоваться без помощи мышки. Для листания страниц результатов поиска можно использовать сочетания (shortcuts) "Ctrl + стрелка вправо" (следующая страница) и "Ctrl + стрелка влево" (предыдущая страница), а попасть в поле ввода запроса можно клавишами "Ctrl + стрелка вверх". Перемещаться по результатам поиска можно кнопкой Tab. Если курсор стоит в строке поиска, "Ctrl + стрелка" не листает, а двигает курсор по словам, как это и было до появления shortcuts. Разминайте пальцы! Александр Моисеев, разработчик интерфейсов
Яндекс.Лента: не только читать, но и слушать
25 ноября 2005, 10:50
Теперь пользователи Яндекс.Ленты могут прямо в своей ленте прослушивать подкасты*, просто нажимая на кнопочки маленького проигрывателя, который появляется под каждым сообщением, содержащим звуковой файл подкаста. Для чего это нужно? Например, вы добавляете к себе в ленту RSS подкаста Василия Стрельникова, весь уикенд 26-27 ноября регулярно слушаете подсказки о том, в каком именно ресторане находится команда подкастеров, и выигрываете iPod. Впрочем, это уже совсем другая история :) ___ * — Подкаст — это звуковой блог. То есть это информационный поток (транслируемый, например, в формате RSS) со звуковыми сообщениями, на который можно подписаться так же, как вы подписываетесь на любые другие информационные потоки.Надежда Строганкова, руководитель отдела разработки интерфейсов
Яндекс.Wi-Fi Podcast Weekend состоялся
28 ноября 2005, 23:12
В минувшие выходные прошла запланированная акция Яндекс.WiFi Podcast Weekend. Как мы и сообщали накануне, суть мероприятия — найти подкастеров (которыми были популярные ведущие Василий Стрельников, Павел Картаев, Вахтанг Махарадзе, Кирилл Михайлов и Олег Чистов) в одном из кафе Яндекс.WiFi. В каждом новом подкасте ведущие давали подсказки, тем самым сокращая список кафе до четырех-пяти. В результате в субботу подкастеры были обнаружены в кафе «На лестнице», а в воскресенье — в кафе «Буффет». Лучшему сыщику доставался плеер iPod, остальным победителям — сувениры от Яндекса и Russian Podcasting. Спасибо всем, кто провел с нами этот уикенд! Приятного интернета! Дмитрий Шилов, руководитель проекта Яндекс.WiFi
Как дойти до 404-й страницы
29 ноября 2005, 10:07
Звонок менеджеру отдела продаж: — Девушка, я у вас недавно пробную рекламу размещал на поиске. Нам очень понравилось — руководство в восторге от результата. А есть у вас еще что-нибудь не такое «узкое» — на бОльший объем? — Могу предложить вам разместить рекламу на поиске Яндекса на 404-й странице. — ??? Да Вы что?! Я и до третьей-то редко дохожу... Алексей Амилющенко, главный аналитик