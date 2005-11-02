На Яндекс.Картах появилась возможность отметить свои точки на карте, добавить их описание и сохранить получившуюся карту по короткому адресу, чтобы потом, например, отправить по почте другу или опубликовать в блоге. Зачем это нужно? Например, чтобы делать вот такие штуки:

Подробное описание того, как это сделать.

Удобно, быстро, приятно. Пользуйтесь на здоровье! P.S. И захватите что-нибудь к чаю.Андрей Стрелков, руководитель службы Яндекс.Карты