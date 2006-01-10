Блог Яндекса
январь 2006
Преимущества беззаботности
10 января 2006, 09:18
Вот уже несколько месяцев на Яндекс.Директе работает тариф «Беззаботный», в рамках которого все клиенты, вносящие единовременный платеж на сумму, превышающую $354, получают возможность пользоваться услугами наших аккаунт-менеджеров для подбора слов и написания текстов объявлений. Как показала практика, кроме экономии сил, такие клиенты улучшают эффективность вложений в рекламу: в среднем, кампании, обслуживаемые нашими менеджерами, имеют CTR на 0,4% выше, чем самостоятельные кампании. Четыре десятых процента — кажется, не так уж и много, но эти десятые составляют более 25% от среднего CTRа на Директе. А поскольку увеличение CTR на Яндекс.Директе ведет к снижению необходимой цены клика, деньги у «беззаботных» клиентов работают ощутимо лучше, чем у «заботливых». Евгений Ломизе, руководитель отдела рекламных технологий
Статистика переходов на другие поисковые системы
13 января 2006, 19:36
С незапамятных времен Яндекс в результатах поиска дает возможность повторять запрос в других поисковых системах. Сегодня этот список выглядит так: Google · MSN · Yahoo! · Rambler · Апорт! · Поиск по блогам У нас часто спрашивают: «Почему вы ссылаетесь на конкурентов?». Мы отвечаем: «Потому что считаем, что никакой, даже самый идеальный поиск не панацея и никогда ей не станет, ведь никакой робот не в состоянии проиндексировать весь Рунет, а тем более сделать это в режиме реального времени». (Здесь можно было бы сослаться на научные статьи, детально исследующие степень покрытия интернета всеми поисковыми системами вместе и по-отдельности, но для экономии вашего времени я не стану этого делать). Полнота индекса — важный фактор в поиске редкой или новой информации. А поскольку мы считаем, что Яндекс должен предоставлять наилучший поисковый сервис русскоязычным пользователям, мы ставим ссылки на те поисковые машины, которые имеют достаточно большой индекс и где, по нашему мнению, возможно найти дополнительную информацию к проиндексированной нами. В разделе «Статистика» мы открыли новую страницу «Переходы на поисковые системы». Здесь можно увидеть, какой трафик Яндекс генерирует для других поисковых систем. Пусть расцветают все цветы!Илья Сегалович
«Но, пожалуйста, не надо чувство юмора терять»*
17 января 2006, 09:54
— Доброе утро, Яндекс, Екатерина! — Здравствуйте. Я в районе Измайлово живу, на Соколиной горе. Мне должна была прийти посылка из Австралии. — Какая-то материальная посылка или электронное письмо? — Конечно, материальная. Посылка с подарками. — Посылка с подарками... А почему вы звоните в Яндекс? — Но ведь у вас написано «Найдётся всё!». ____ * — песенка из м/ф «Бюро Находок». Екатерина Жукова, секретарь
Каждые 13500 посетителей Яндекс.Погоды понижают температуру воздуха на градус
24 января 2006, 14:45
Неожиданно (хотя, конечно, ожидаемо) обрушившиеся на европейскую часть России морозы стали хорошим поводом проанализировать поведение интернет-пользователей в условиях, близких к экстремальным, и проследить зависимость поступков людей от колебаний температуры. Например, впервые за все известные нам январи в запросах со словом «мороз» конкурировали «костюм деда мороза» (4263) и «завести машину в мороз» (4204), а «школа деда мороза» (80) — с «мороз посещение школы» (120). Справедливости ради, скажем, что запросов «чубайс мороз» было всего 26 — видимо, энергетики уступили места у компьютеров простым школьникам и их родителям, которые упорно уточняли у Яндекса: «морозы посещение школы», «школа мороз работа», «морозы закрыты школы» и «морозы отменят школу». И, надо сказать, добились своего :) В общем, волновались-волновались, убедились в неизбежном и пошли выбирать обогреватели. Это ярко иллюстрирует график посещения соответствующей рубрики в Яндекс.Маркете. Если 10-15 января там было в среднем 150 посетителей, то 16 января (в день резкого понижения температуры) обогревателями заинтересовались уже 249 пользователей, 18 января (самый холодный день) — 616, в пятницу 19 января поспешили обогреть дом перед выходными 818 человек, а в субботу сдались самые стойкие 1298 пользователей Яндекс.Маркета: Но что Маркет, вот Яндекс.Погода действительно устанавливала в эти дни рекорды посещаемости. Нам стало интересно проследить зависимость роста посетителей от падения температуры. Вот, к примеру, рисуем мы на одном графике две кривые: ход среднесуточных температур (взятый с сайта «Погода России») и суточную посещаемость Яндекс.Погоды. Рисовать надо с 10 января, потому что в начале месяца посещаемость была каникулярная и, следовательно, нетипичная. Чтобы кривые получились примерно в одном масштабе, посещаемость придется поделить на 20 000: все-таки температуры были в десятки градусов, а народу в день на Погоде — почти полмиллиона. Вышла вот такая картинка: Получившиеся данные можно теперь немного обработать. Как положено, сначала вычтем средние значения из наблюдаемых, получив, таким образом, ежедневные отклонения от средних величин для посещаемости и температуры. Теперь возьмем абсолютные значения этих отклонений, чтобы графики в обоих случаях соответствовали положительным функциям. И, наконец, так подберем масштабный множитель, чтобы графики отклонений, по возможности, совпали, в первую очередь — в самые морозные дни. В итоге получится следующая картинка: Оказывается, каждый градус жгучего мороза заставлял 13500 (тот самый масштабный множитель) человек сверх обычного посещать Погоду. Причем они, начитавшись прогнозов, устроили флеш-моб за сутки до наступления холодов. Зато потом все 4 дня, с 17-го по 20-е, соотношение 13500 дополнительных посетителей на лишний градус выдерживалось очень точно. Кривые для этих 4 дней практически совпадают. Выводы? Теперь мы знаем простой способ климат-контроля. Не хотелось бы выступать против своей же службы, но если наши пользователи объединятся в команды по 13500 человек и в самые лютые морозы воздержатся от посещения Яндекс.Погоды, потепление гарантировано. Не мерзните! Андрей Себрант, Алексей Амилющенко, Наталия Осташева
Новые расширения для Firefox
26 января 2006, 16:37
Простота использования продукта или сервиса — одна из основ его популярности. Мы уже писали о том, как пользователи браузера Firefox могут сделать для себя сервисы Яндекса более простыми и доступными. С тех пор в Яндексе появилось несколько новых служб, таких, как «Персональный поиск», «Поиск по блогам» и «Адреса». Теперь на сайте yafirefox.narod.ru доступны расширения для поисковой строки Firefox и для этих служб. Установив эти плагины одним щелчком мыши, вы сможете искать с еще большим удобством — просто выбрав нужный компонент в строке поиска и введя запрос.
Планета Ян-Дэкс
30 января 2006, 16:07
Лист формата А6, висящий на двери моей комнаты, неизменно привлекает внимание гостей. Глядя на него, медитируют даже коллеги, умудренные годами размышлений и работы над совершенствованием поиска. Вверху листочка написана фамилия замечательного программиста Яндекса, который придумал 28-часовые сутки и живет по ним. Ниже — его расписание. Бодрствование: пн 0..4, 14..24 вт 0..8, 18..24 ср 0..12, 22..24 чт 0..16 пт 2..20 сб 6..24 вс 10..24 Сон: пн 4..14 вт 8..18 ср 12..22 чт 16..24 пт 0..2, 20..24 сб 0..6 вс 0..10 Как ему удается работать в таком ритме? Может, он марсианин? Но на Марсе звёздные сутки длятся всего 24,6 часа. У вас есть предположения, с какой планеты он свалился в Яндекс? P.S. В Яндексе нет жестких рамок рабочего дня, есть лишь рекомендуемое время присутствия на работе. Несмотря на то, что по вторникам и средам цитируемый график отклоняется от рекомендаций, мы решили ничего не менять. В конце концов, это прекрасно, когда человек знает, что он хочет, и способен достигать своей цели.Александр Садовский, руководитель отдела веб-поиска