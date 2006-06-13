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Блог Яндекса

июнь 2006
Снегурочку вызывали?
13 июня 2006, 16:06
- Добрый день, Яндекс, Екатерина! - Здравствуйте. Я хочу работать в Яндексе. - Очень хорошо. Вы ознакомились с нашим разделом вакансий? - Да, я хочу быть менеджером развлекательных проектов. У меня большой опыт. Я несколько лет работала Снегурочкой! Екатерина Жукова, секретарь
Праздник контент-партнеров Яндекса
14 июня 2006, 19:22

В пятницу состоялся летний праздник цифрового контента, который Яндекс устраивает для своих контент-партнеров уже четвертый год подряд. Каждый раз мы рассылаем какие-нибудь занятные приглашения - в этом году это были цифры, из которых во время праздника построили вот такие дома: В прошлые годы приглашениями были зеркала, с помощью которых можно было прочитать напечатанный задом наперед текст приглашения, паззлы, которые нужно было собрать, чтобы понять, куда и когда приходить, наконец, фрагменты деревянной железной дороги с именами наших партнеров: Нам полюбился ресторанчик в Ботаническом саду МГУ на Проспекте мира с открытой террасой, где мы устраиваем тусовку уже в третий раз: Правда, в этом году на открытом воздухе было холодновато. Для утепления гостям выдавали майки с судоку на спине, в комплекте с мелком для заполнения на месте (спину для образцового заполнения любезно предоставил Роман Иванов): В прошлом году нас могли перепутать со сходкой дорожных рабочих. Или с митингом в поддержку украинской революции: Пользуясь случаем, передаю благодарности устроителям наших странных тусовок и всем гостям - друзьям Яндекса, ежегодное признание в любви которым стало нашей доброй (и приятной) традицией. Фотографии Андрея Себранта и Норвежского Лесного. Дмитрий Иванов, директор по проектам

"Автофокус" на Директе: первые итоги
20 июня 2006, 18:37
В апреле Яндекс.Директ предложил всем пользователям функцию автоматической оптимизации ключевых фраз. Нашлось много желающих переложить рутинную работу на программу - функция "Автофокус" включена в более чем 30 % работающих рекламных кампаний на Директе. За два месяца "автоматической фокусировке" подверглись более 50 тысяч фраз, показы по которым находились на пороге отключения или были уже отключены за низкий CTR. Интересно, что для 2/3 хватило одного уточнения, чтобы объявления стали показываться с разумной кликабельностью. Как правило, это были слишком "широкие" фразы, которые Автофокус соптимизировал, добавив парочку уточняющих минус-слов. Остальные фразы проходили повторное уточнение, либо признавались нерелевантными и больше не уточнялись. По опыту наших сейлов, натренированных в ведении кампаний на Директе, для ручного уточнения одной выключенной фразы требуется не менее 2-3 минут (надо открыть страницу подбора слов и выбрать подходящие уточняющие слова, открыть кампанию, найти и отредактировать фразу, сохранить и отправить на модерацию). Таким образом новая функция уже сэкономила рекламодателям более 2000 рабочих часов - и принесла более 400 тысяч дополнительных посетителей (причем их число увеличивается, ведь уточнённые фразы продолжают работать).Захар Плющ, ведущий разработчик
Блоггеры Рунета о чемпионате мира по футболу
22 июня 2006, 18:20
Яндекс открыл специальную страницу, посвященную чемпионату мира по футболу, которая поможет вам узнать, что прямо сейчас думают пользователи интернета о происходящем на чемпионате, как относятся к вашей любимой команде и каких игроков больше всего обсуждают. Кроме того, на главной странице поиска по блогам (http://blogs.yandex.ru/) все горячие запросы, которые относятся к футболу и чемпионату мира, теперь автоматически отмечаются футбольным мячиком. Например, сейчас самым обсуждаемом игроком является Дэвид Бэкхем, который несколько дней назад обошёл в рейтинге Рональдиньо, а самый обсуждаемый матч - игра Швеции с Англией. Абсолютными же лидерами по популярности за всё время чемпионата пока являются матчи Испания - Украина (в котором Украина проиграла со счётом 4:0) и Аргентина - Сербия и Черногория, который закончился с ещё более разгромным счётом 6:0. А еще для любителей футбола на Яндексе открыты специальные страницы с новостями и телепрограммой чемпионата.Антон Волнухин, менеджер поиска по блогам
Еще одна клевая фича
28 июня 2006, 13:37
На днях на страницах тех сюжетов Яндекс.Новостей, где упомянуты адреса, появились фрагменты географических карт (см. пресс-релиз). Интеграция новостей с картами - это еще один шаг к формированию автоматического дайджеста события, включающего максимально полную подборку фактов. Почти год назад в блоке "сюжет в лицах" мы вывели основных действующих лиц события, в апреле запустили пресс-портреты - аккумулированную по новостному архиву информацию о человеке, в начале июня на некоторых сюжетах появилась ссылка на мнения в блогах, которые часто служат интересным дополнением к новостным источникам. В основе автоматического выделения адресов из текста лежит та же технология, на которой построен процесс создания пресс-портретов. На специальном языке с помощью словаря ключевых слов, которыми описываются "адресные" объекты (улица, проспект, мост, дом, корпус и т.д.), автоматически выделяются синтаксические шаблоны, соответствующие структуре обозначения адреса в тексте. Выделенные цепочки нормализуются (приводятся к стандартному виду: название населенного пункта, название улицы, номер дома, номер корпуса), что позволяет сформулировать правильный запрос к базе географических объектов и отождествить разные обозначения одного адреса. Вместе с тем для интеграции новостей с картами технология была доработана. Так, для определения города, к которому относится адрес, выделяются обозначения населенных пунктов из всех документов сюжета, а потом для каждого считается вес, который зависит от частотности в документе, близости к адресу, от того, упоминается ли он в заголовке и т.д. Гипотезы в порядке убывания веса верифицируются по базе географических объектов: проверяется, существует ли данный адрес в выбранном городе. Первая верифицированная гипотеза признается лучшей. Этот алгоритм неплохо работает, но и у него бывают сбои: в сюжете про то, что Монголия в честь Москвы переименовала в Улан-Баторе Проспект Мира в Московский проспект, автомат решил, что эти улицы находятся в Москве (на карте Москвы они есть, а вот карты Улан-Батора у нас пока нет). Одновременно на прошлой неделе на страницах сюжетов с картой добавилось предложение, содержащее упоминание адреса, который показывается справа. И если карта показывается одна, то адресов в этом предложении может быть несколько (если, например, на праздник перекрывают несколько улиц) и каждый снабжен ссылкой на соответствующий фрагмент карты. Нам кажется, так и должно быть: в идеале (к которому мы стремимся) сюжет должен содержать все выделенные факты и объекты с иллюстрациями и справочными ссылками.Лев Гершензон, ведущий разработчик
Яндекс.Маркет за жизнь без проводов!
29 июня 2006, 19:20
В век высоких технологий, когда даже пылесосы самостоятельно разгуливают по квартире «без привязи», провода постепенно переходят в разряд неудобного атавизма. Особенно это относится к тем устройствам, которые рождены быть свободными – мобильным телефонам, ноутбукам и карманным компьютерам. Многие из нас уже не мыслят своей жизни без этих устройств. Именно поэтому на Яндекс.Маркете появились новые возможности для выбора оборудования, призванного сократить количество проводов в нашей жизни. В категории Оборудование Wi-Fi и Bluetooth помимо выбора по параметрам теперь есть интеллектуальная система Гуру. Гуру поможет в создании безопасной и удобной беспроводной сети не только вам, но и всему офису. VPN-соединение, подключение принтера, параллельное использование проводной сети – все возможно, главное, не ограничивайте себя. Интеллектуальная система выбора также посоветует оборудование для организации беспроводного подключения к интернету с помощью Wi-Fi-технологии в квартире, офисе, кафе, ресторане. Еще одна новая возможность заинтересует в первую очередь тех, кто активно пользуется мобильником. На Яндекс.Маркете появилась категория, позволяющая подобрать беспроводную гарнитуру для телефона. Освободите руки! Bluetooth-гарнитура позволит вести непринужденный разговор в любом месте, не прижимая телефон к уху. В каталоге представлен широкий выбор моделей – от «рабочих лошадок» с увеличенным временем работы и расширенным набором голосовых функций до миниатюрных имиджевых моделей. Виктория Плаксина, руководитель контент-службы Яндекс.Маркета