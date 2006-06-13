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В пятницу состоялся летний праздник цифрового контента, который Яндекс устраивает для своих контент-партнеров уже четвертый год подряд. Каждый раз мы рассылаем какие-нибудь занятные приглашения - в этом году это были цифры, из которых во время праздника построили вот такие дома: В прошлые годы приглашениями были зеркала, с помощью которых можно было прочитать напечатанный задом наперед текст приглашения, паззлы, которые нужно было собрать, чтобы понять, куда и когда приходить, наконец, фрагменты деревянной железной дороги с именами наших партнеров: Нам полюбился ресторанчик в Ботаническом саду МГУ на Проспекте мира с открытой террасой, где мы устраиваем тусовку уже в третий раз: Правда, в этом году на открытом воздухе было холодновато. Для утепления гостям выдавали майки с судоку на спине, в комплекте с мелком для заполнения на месте (спину для образцового заполнения любезно предоставил Роман Иванов): В прошлом году нас могли перепутать со сходкой дорожных рабочих. Или с митингом в поддержку украинской революции: Пользуясь случаем, передаю благодарности устроителям наших странных тусовок и всем гостям - друзьям Яндекса, ежегодное признание в любви которым стало нашей доброй (и приятной) традицией. Фотографии Андрея Себранта и Норвежского Лесного. Дмитрий Иванов, директор по проектам