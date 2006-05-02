Когда мы готовили семинар "Рекламные возможности Яндекса" хотелось продемонстрировать участникам семинара явно, что контекстная реклама работает. Да, конечно, в докладах есть много примеров реальных рекламных кампаний, но... хотелось чего-то большего. В итоге придумали, что мы в первый день семинара заведем и запустим рекламную кампанию, а во второй день - покажем результаты. Но... что рекламировать? Конечно, сам семинар! Так родилась страничка, с которой можно отослать сообщение участникам семинара. Потом подготовили рекламную кампанию, где повторили и основные принципы подбора ключевых слов, которые озвучивались на семинаре (использовали синонимы, разные части речи, слова с ошибками и т.п.), и текстовые объявления составили, как учили. Вечером, после первого дня семинара, когда я приехал в офис, в ящике лежало 9 писем, пришедших со страницы. Пока разбирал прочую почту, которая набежала за время моего отсутствия, пришло еще 3 письма. Однако, работает. = Лучше всего в рекламной кампании "сработало" (дало больше всего переходов на рекламируемую страницу) вот такое объявление: Прямо сейчас идет семинар Яндекса Отправь сообщение участникам семинара, который сегодня проходит в Москве. Показывалось оно по ключевому слову "семинар", а CTR объявления составил 1.96%. А еще во второй день семинара очень наглядно проявил себя Автофокус. Он дописал к ключевому слову "реклама" (которое мы тоже задействовали в кампании) новые минус-слова "ночь" и "пожирателей", автоматически исключив показы тем, кто разыскивал в Яндексе информацию про Ночь Пожирателей Рекламы. Мы тоже старательно подбирали минус-слова на мастер-классе, но запросов от "пожирателей" в статистике еще не было, мы их и не заметили. А робот нас поправил. = На странице мы обещали опубликовать "самые интересные из писем". Выполняю обещание. Мы получили пять писем с модным сейчас "преведом". Но были и другие... =1= Имя = Зорг Организация = Планета Сатурн Сообщение = Земляне! Она работает! Система работает! Я Вас вижу!!! =2= Имя = Иван, Директор по рекламе Организация = MaxiArt Сообщение = Практический совет для рекламодателей: Возможности компании Яндекс для рекламной кампании обеспечивает наибольшее проникновение в ЦА. Выгодно и перспективно. P.S. Больше бюджет - больше доход! =3= Имя = Екатерина Организация = ООО "Фирма "Домен" Сообщение = Выражаю искреннюю надежду на то, что при помощи контекстной рекламы уровень продаж нашей продукции повысится настолько, что позволит ее владельцам обзавестись недвижимостью не только в Праге и Ницце, но даже в Нью-Йорке и (о, сладкая мечта!) в столице нашей необъятной родины, а также реализовать многочисленные творческие планы. =4= Имя = Николаев Илья Организация = частное лицо Сообщение = Дорогие участники семинара! Пишу вам из далького города Комсомольск-на-Амуре. Очень бы хотел присоединиться к вам и открыть для себя Яндекс таким, каким вы сможете его узнать - превосходной маркетинговой и рекламной площадкой для любого класса клиентов, от простой частной фирмы до изысканного презентабельного бутика... К сожалению, обстоятельства сложились так, что у меня не было возможности к вам присоединиться. Тем не менее, я очень хочу пожелать вам удачи, чтобы вы открыли для себя что-то новое и интересное, чтобы реклама на Яндексе благодаря вам стала правильной, точечной и приносила доходы рекламодателям! Всего вам самого лучшего - узнайте больше для себя у лучшей прощадки Рунета - Яндекса!!! =5= Имя = Дмитрий Воцке Организация = Эксперт-Консалт Сообщение = Яндекс логичен, лаконичен, лёгок, лоялен, летуч. Наша компания Эксперт-Консалт (Иркутск) начала пользоваться контекстной рекламой в апреле впервые, и поток целевых клиентов увеличился тут же. Спасибо Яндексу.Алексей Амилющенко, главный аналитик отдела маркетинга