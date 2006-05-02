Блог Яндекса
май 2006
Превед, учаснеги!
2 мая 2006, 13:30
Когда мы готовили семинар "Рекламные возможности Яндекса" хотелось продемонстрировать участникам семинара явно, что контекстная реклама работает. Да, конечно, в докладах есть много примеров реальных рекламных кампаний, но... хотелось чего-то большего. В итоге придумали, что мы в первый день семинара заведем и запустим рекламную кампанию, а во второй день - покажем результаты. Но... что рекламировать? Конечно, сам семинар! Так родилась страничка, с которой можно отослать сообщение участникам семинара. Потом подготовили рекламную кампанию, где повторили и основные принципы подбора ключевых слов, которые озвучивались на семинаре (использовали синонимы, разные части речи, слова с ошибками и т.п.), и текстовые объявления составили, как учили. Вечером, после первого дня семинара, когда я приехал в офис, в ящике лежало 9 писем, пришедших со страницы. Пока разбирал прочую почту, которая набежала за время моего отсутствия, пришло еще 3 письма. Однако, работает. = Лучше всего в рекламной кампании "сработало" (дало больше всего переходов на рекламируемую страницу) вот такое объявление: Прямо сейчас идет семинар Яндекса Отправь сообщение участникам семинара, который сегодня проходит в Москве. Показывалось оно по ключевому слову "семинар", а CTR объявления составил 1.96%. А еще во второй день семинара очень наглядно проявил себя Автофокус. Он дописал к ключевому слову "реклама" (которое мы тоже задействовали в кампании) новые минус-слова "ночь" и "пожирателей", автоматически исключив показы тем, кто разыскивал в Яндексе информацию про Ночь Пожирателей Рекламы. Мы тоже старательно подбирали минус-слова на мастер-классе, но запросов от "пожирателей" в статистике еще не было, мы их и не заметили. А робот нас поправил. = На странице мы обещали опубликовать "самые интересные из писем". Выполняю обещание. Мы получили пять писем с модным сейчас "преведом". Но были и другие... =1= Имя = Зорг Организация = Планета Сатурн Сообщение = Земляне! Она работает! Система работает! Я Вас вижу!!! =2= Имя = Иван, Директор по рекламе Организация = MaxiArt Сообщение = Практический совет для рекламодателей: Возможности компании Яндекс для рекламной кампании обеспечивает наибольшее проникновение в ЦА. Выгодно и перспективно. P.S. Больше бюджет - больше доход! =3= Имя = Екатерина Организация = ООО "Фирма "Домен" Сообщение = Выражаю искреннюю надежду на то, что при помощи контекстной рекламы уровень продаж нашей продукции повысится настолько, что позволит ее владельцам обзавестись недвижимостью не только в Праге и Ницце, но даже в Нью-Йорке и (о, сладкая мечта!) в столице нашей необъятной родины, а также реализовать многочисленные творческие планы. =4= Имя = Николаев Илья Организация = частное лицо Сообщение = Дорогие участники семинара! Пишу вам из далького города Комсомольск-на-Амуре. Очень бы хотел присоединиться к вам и открыть для себя Яндекс таким, каким вы сможете его узнать - превосходной маркетинговой и рекламной площадкой для любого класса клиентов, от простой частной фирмы до изысканного презентабельного бутика... К сожалению, обстоятельства сложились так, что у меня не было возможности к вам присоединиться. Тем не менее, я очень хочу пожелать вам удачи, чтобы вы открыли для себя что-то новое и интересное, чтобы реклама на Яндексе благодаря вам стала правильной, точечной и приносила доходы рекламодателям! Всего вам самого лучшего - узнайте больше для себя у лучшей прощадки Рунета - Яндекса!!! =5= Имя = Дмитрий Воцке Организация = Эксперт-Консалт Сообщение = Яндекс логичен, лаконичен, лёгок, лоялен, летуч. Наша компания Эксперт-Консалт (Иркутск) начала пользоваться контекстной рекламой в апреле впервые, и поток целевых клиентов увеличился тут же. Спасибо Яндексу.Алексей Амилющенко, главный аналитик отдела маркетинга
Новая почта: клавиатура и автосохранение
3 мая 2006, 19:39
Как мы обещали раньше, в новой почте появилась поддержка сочетаний клавиш «Ctrl+вверх/вниз» — в списке писем это позволяет переместить курсор сразу на десяток писем, а на странице письма — переход к предыдущему/следующему письму в обсуждении; и «Ctrl + влево/вправо» — переход к предыдущей/следующей странице в списке писем либо к предыдущему/следующему письму в папке — в зависимости от того, где вы находитесь. Вдобавок мы сделали быстрое перемещение по всему списку писем сочетаниями клавиш «Ctrl+Home» и «Ctrl+End» — перемещает курсор на первое или последнее в списке письмо соответственно. Любителям «горячих клавиш», сообщаем о возможности пометить выбранные письма как прочитанные клавишами «*» на цифровой клавиатуре или «8» на основной. Выделять письма теперь можно не только клавишей «пробел», но и «Insert». Ещё одна интересная тема — автоматическое сохранение черновиков писем. Когда вы пишете письмо, раз в три минуты его текст автоматически сохраняется на сервер. Сегодня мы несколько улучшили процедуру сохранения черновиков — теперь автоматическое сохранение также запускается в момент закрытия браузера или ухода со страницы написания письма (событие «onunload»). Недописанные письма можно найти в папке «Черновики», а пользователям, которые этого не знают, рассказывает об этом «информер» — зелёная строчка над списком писем, сообщающая о том, что недописанное письмо было сохранено и где его можно найти. Андрей Сумин, javascript-разработчик
С вами говорит телевизор
6 мая 2006, 13:51
Есть много способов ощутить сопричастность к самому массовому из всех средств массовых коммуникаций — телевидению: Его можно смотреть. Купил, включил – работает. Смотреть телевизор можно не только по телевизору, но и, к примеру, через ТВ-тюнер или вообще в онлайне на компьютере. Или всё-таки по телевизору, но в записи. Записал, а как время нашлось — посмотрел.Его можно делать. Много труда, немного удачи и как минимум 15 минут славы в кармане.О нем можно говорить — о том, что не смотришь телевизор или смотришь, но только две передачи в неделю в субботу вечером, о том как достала эта реклама или как жаль, что промежутки между рекламными блоками такие большие.Ещё про него можно писать — тоже увлекательно, но это уже другие массовые коммуникации. Яндекс тоже имеет своё отношение к телевидению. Мы отвечаем на такие простые, но важные вопросы «Что идёт сейчас?», «Что интересного вечером?» и «Как назывался тот фильм, который вчера по НТВ... Ну вот с Ричардом Гиром, а?». Яндекс.Телепрограмма — это 260 центральных, региональных и спутниковых телеканалов и 80 зон вещания, в которых расположено не менее 200 городов. Сколько точно — не знает никто. Теперь вся эта роскошь доступна в PDA-формате. Отныне вы можете читать телепрограмму даже там, где нет телевизора, потому что чтение телепрограммы — вполне самодостаточное развлечение.Леонид Ларшин, менеджер проектов
Вот мы взяли краски в руки!
11 мая 2006, 00:14
С сегодняшнего дня 100% пользователей Яндекса видят на первой странице результатов поиска пиктограммы сайтов. Если, конечно, у найденных сайтов они есть. Отображение новых элементов в поисковой выдаче мы тестировали больше месяца. Спасибо всем, кто принял участие и написал нам свои отзывы. В настройках поиска сохранена возможность отключить показ пиктограмм сайтов – на тот случай, если вам больше нравится традиционный вид поисковой выдачи. И для вебмастеров: о том, что такое пиктограммы (или, как их называют наши зарубежные коллеги - favicon), как сделать свой более узнаваемым с их помощью – написано в новом хелпе. Удачного рисования! Александр Садовский, руководитель отдела веб-поиска
Новая почта: и снова про курсор
16 мая 2006, 14:10
Дома у меня в качестве основного компьютера ноутбук, тачпад - вещь не очень удобная, а мышка рядом с ноутом оказывается очень редко. В частности, поэтому я уделяю столько времени доводке клавиатурных возможностей новой почты. Появились новые возможности курсора в списке писем. Теперь вы можете перемещаться не только по письмам в списке писем, но и по «тулбару» (кнопкам действий), меткам, папкам, списку писем в обсуждении на странице письма, по уточнениям запроса в поиске и т.п. Клавиши «Ctrl+Home» и «Ctrl+End» работают на всех элементах. По нажатию клавиши «Enter» на выбранном элементе вы выполните его прямую функцию: перейдете в папку, получите все письма, помеченные выбранной меткой и так далее. Опять порадую любителей меток и горячих клавиш. Выбрав одно или несколько писем, вы можете переместиться к нужной метке и клавишами «+» и «-» на клавиатуре, ставить или снимать метку, а клавиша «пробел» поочередно делает оба этих действия. Теперь практически любое действие в новой почте можно выполнить с клавиатуры. Читайте и пишите письма, а мы будем работать над другими аспектами удобства и скорости нового интерфейса Андрей Сумин, javascript-разработчик
Великолепная семерка Яндекс.Афиши
17 мая 2006, 19:10
Сегодня на Яндекс.Афише добавлены расписания развлекательных и спортивных событий для семи новых городов. Данные по Екатеринбургу, Ставрополю, Нижнему Новгороду, Новосибирску, Казани и Ростову-на-Дону предоставляет сайт Афиша.ру. Информацию о культурной жизни Мурманска мы получаем от нового партнера - сайта MurmanOut.ru. Следите за культурной жизнью вашего города на Яндекс.Афише. Яндекс.Афиша - это возможность выбрать из всех искусcтв важнейшее для себя. Татьяна Платонова, руководитель службы Яндекс.Афиша
Кулинарная книга Яндекс.Маркета
18 мая 2006, 14:19
Чтобы научиться готовить, достаточно иметь необходимый набор продуктов и кулинарную книгу, где приведены подробные рецепты блюд, а для некоторых даже есть "вкусные" иллюстрации. Чтобы быстро найти подходящие модели, на Яндекс.Маркете появилась книга рецептов для каждой категории. Рецепт - это набор условий выбора с помощью Гуру или фильтров по параметрам. Простые советы помогут подобрать тот или иной товар на все случаи жизни, начиная от телефона для студентов и заканчивая кондиционером для ценителей комфорта. Если у вас есть свои идеи рецептов, присылайте их по адресу support@market.yandex.ru. Наиболее интересные мы непременно внесем в кулинарную книгу.Алексей Авдей, менеджер проектов
Новая почта: групповые операции
25 мая 2006, 16:54
Что нас обычно не устраивает в программах? Не в последнюю очередь — необходимость выполнять однообразные действия, которые, казалось бы, можно сделать за один раз (например, выбирать галочками-чекбоксами старые ненужные сообщения для удаления). Мы сделали более удобными групповые операции с сообщениями в списках сообщений (и адресатами в адресной книге). Теперь можно выделить несколько сообщений одним движением мыши, а вторым движением произвести с ними нужное действие. Например, удалить пять писем подряд — нажать на чекбокс первого письма, и, не отпуская кнопку, выделить, двигая мышкой, три письма, после чего нажать «Удалить» на тулбаре или просто нажать клавишу «delete» на клавиатуре. Можно также использовать клавишу «Shift» для выделения группы сообщений: выделить первое письмо в списке, а потом при нажатой клавише «Shift» выделить другое. Групповые операции постоянно развиваются и совершенствуются: появляется асинхронность операций (AJAX), что выражается в мгновенном выполнении выбранного действия, появляются привычные для обычных пользователей модели поведения программ — drag-n-drop, "горячие клавиши". Буквально сегодня появилась возможность совершения групповых операций над целым обсуждением или некоторыми письмами из него. Находясь в списке писем, вы можете переключиться в режим просмотра обсуждений (закладка «Обсуждения» над списком писем). В этом режиме есть столбец, в котором отображается количество писем в обсуждении. Теперь с числа есть ссылка, которая ведёт на представление обсуждения в виде списка писем. Со страницы чтения письма, входящего в обсуждение, тоже есть ссылка на такой список — справа, на заголовке этого обсуждения. Добро пожаловать на mail.ya.ru!Кондрат Шмойлов, разработчик интерфейсов
Банановая республика Яндекс
26 мая 2006, 18:59
Фоторепортаж с акции по поеданию бананов. Акция была проведена в столовой Яндекса 23 мая 2006 года, собрала 9 участников и большую аудиторию зрителей, не предполагала каких-либо спортивных достижений и вообще была предпринята просто так. Сколько бананов съедят 9 человек за 20 минут? Оказывается, не так и много. Всего 120 штук. Напряженный подсчет голосов определил победителя. Им стал Алексей Третьяков. Он успел съесть 20 бананов. И еще один получил в качестве приза: В ходе акции пострадало 37,94 кг бананов. В настоящее время инициативная группа думает о продолжении. Что еще можно съесть?Отдел переработки и утилизации