Блог Яндекса
октябрь 2006
О рычагах управления: киевских кассиров обязали давать справки
2 октября 2006, 13:03
Два мира, две реальности. Однако небольшой рекламный стикер интернет-компании может повлиять на вполне себе офлайновую, не изменяемую годами должностную инструкцию. Но по порядку. На днях в адрес рекламного отдела Яндекса пришло официальное письмо (рис.1) от агентства, занимающегося нашей рекламной кампанией в Киеве. Письмо, от которого нам всем стало хорошо и радостно. Рис. 1 В нем, в частности, говорилось, что стикеры (рис.2), размещенные согласно приложению такому-то договора такого-то, были сняты 26.09.2006 сотрудниками метрополитена, как «не совсем соответствующие действительности» (sic!). Оказывается, согласно новой должностной инструкции от 22.09.06, сотрудники касс обязаны давать справки гражданам. Надпись на стикере, в связи с нововведениями, предложили отредактировать (рис. 3).
Тюнинг Яндекс.Бара: Firefox со льдом
5 октября 2006, 12:58
Вот уже больше месяца прошло с момента анонсирования Яндекс.Бара — панели инструментов для браузера Mozilla Firefox. За это время многие успели «пощупать» новинку. Кому-то Бар пришелся по душе, а кто-то, например, не пьет А все ли знают, что несколькими движениями мышки Яндекс.Бар можно преобразить до неузнаваемости? Можно не только настроить внешний вид панели под свой тонкий эстетический вкус, но и добавить в Бар функциональность, отсутствующую в его текущей версии. Немного теории. В основе Яндекс.Бара лежит технология XUL (User Interface Language), разработанная в рамках проекта Mozilla. Данная технология активно используется в продуктах, созданных на основе Mozilla, в том числе и в браузере Firefox. Программы на основе XUL позволяют легко манипулировать элементами своих интерфейсов. А это значит, что с элементами Яндекс.Бара можно делать то же самое — удалять с панели, перемещать с места на место и даже на другие панели. Эти свойства XUL-программ обычно упускают из вида. А зря. Яндекс.Бар в стиле «максимализма» Вам нравится, когда вся возможная функциональность любимых программ под рукой? Тогда вы наверняка захотите гораздо большего, чем может предложить текущая версия Бара. Возможности Яндекс.Бара можно нарастить, используя расширения других разработчиков. Установите (если это еще не сделано) расширения, функционал которых вы хотите добавить на Яндекс.Бар. Например, пусть это будут ScrapBook (позволяет одним кликом сохранять текущие страницы на жесткий диск и создавать из них веб-альбомы) и SessionManager (автоматически запоминает текущий набор вкладок с их историями и позволяет восстанавливать сохраненное состояние браузера при его перезапуске или при зависании системы). Перезапустите браузер. Кликните правой кнопкой мыши в любом месте Яндекс.Бара и из выпадающего меню выберите пункт «Настроить...»(Customize). Появится окно «Настройка панелей инструментов» с набором элементов управления, доступных для размещения на панелях браузера, а сам браузер перейдет в режим редактирования панелей инструментов. Для добавления новых возможностей достаточно перетащить мышкой на Яндекс.Бар нужные элементы. Найдите кнопку с надписью «Менеджер сессий» (Session Manager) и перетащите ее на Яндекс.Бар. Затем перетащите кнопку «Web-альбом» (Web-album). Нажмите на кнопку «Готово» (Done), и Яндекс.Бар обретет новые инструменты. Небольшой штрих — чтобы новые элементы не «сливались» со штатными, можно отделить их элегантной вертикальной чертой. Для этого в том же окне «Настройка панелей инструментов» найдите кнопку с надписью «Разделитель» и установите ее между двумя группами элементов. Возможно, после добавления новых элементов некоторые из них перестанут помещаться на панели инструментов. Эту проблему можно решить так — выберите из выпадающего списка «Показывать:» пункт «Значки» и установите галочку напротив поля «Маленькие значки». В результате все кнопки будут занимать меньше места, т.к. будут выводиться в уменьшенном размере и без поясняющих надписей. Итак, несколькими движениями мыши в Баре добавилось два полезных инструмента. Теперь любую понравившуюся страницу можно сохранить локально на диск одним нажатием кнопки «web-альбом», а с помощью кнопки «Менеджер сессий» — восстановить набор закладок любой из сохранненных ранее сессий. Эксперименты по добавлению функциональности можно продолжать и дальше. Конечный результат будет зависеть от серьезности намерений и буйства фантазии Например, можно разместить на Яндекс.Баре несколько информеров погоды. Согласитесь, иногда бывает удобно иметь перед глазами и текущую погоду в вашем городе, и погоду в городе, куда вы собираетесь отправиться в отпуск или в командировку. Для кого-то может быть полезен быстрый доступ к «Журналу посещений» (History) или к встроенному в браузер загрузчику файлов (кнопка «Загрузки»). И это только стандартные элементы, которые по умолчанию есть в каждом браузере. А если у вас установлены дополнительные расширения, то инструментов, которые так и просятся на Яндекс.Бар, может быть гораздо больше. Посмотрите на свой набор инструментов — наверняка найдете много полезного. Яндекс.Бар в стиле «минимализма» Если вы считаете, что Яндекс.Бар занимает слишком много места в вашем браузере, но при этом вы не прочь пользоваться некоторыми его возможностями, то этот раздел для вас. Можно сделать так, чтобы интерфейс браузера оставался максимально информативным и при этом предельно «лаконичным», сохранив функциональность Яндекс.Бара. Для этого можно «отобрать» у Бара необходимые вам инструменты, а сам Бар стереть с «лица браузера». Допустим, из всего функционала Яндекс.Бара вы хотите оставить только информеры Погоды, Почты и Ленты, а также возможность поиска в Яндексе и в блогах. Для удобства информеры лучше расположить рядом друг с другом, на одной панели. При этом следует учесть, что для них потребуется достаточно много места, т.к. рядом со кнопкой информера выводится текстовая информация. Почему бы не использовать для информеров пустующее место на самой верхней панели браузера — панели меню? Перейдите в режим редактирования панелей инструментов браузера — кликните правой кнопкой мыши в любом месте Яндекс.Бара и из выпадающего меню выберите пункт «Настроить» (Customize). Теперь кнопки, расположенные на панели Яндекс.Бара, можно свободно перетаскивать на новое место. Перетащите на панель «Меню» информеры Погоды, Почты и Ленты. Имейте в виду, что Почта и Лента — персональные сервисы и для неавторизованного пользователя они ничего показывать не будут. Поэтому кнопку «Авторизация» тоже лучше расположить где-нибудь поблизости. После того, как вы «обчистили» Яндекс.Бар, его панель можно убрать, чтобы она не занимала лишнего места. Кликните правой кнопкой мышки по любой из панелей браузера (Яндекс.Бара или Меню) и в выпадающем списке снимите галочку напротив пункта «Яндекс.Бар». Панель Бара с оставшимися невостребованными элементами исчезнет. Стоп. А как же поиск вообще и поиск по блогам? Нет проблем. Эти два сервиса легко добавляются в стандартную поисковую панель Firefox. Кликните по значку, расположенному в правой части стандартной поисковой панели Firefox, и в выпадающем списке выберите пункт «Добавить поисковые машины». В текущем окне браузера откроется страница «Поисковые плагины». На этой странице среди прочих поисковых плагинов есть и Яндекс.Поиск (ссылка Яндекс в разделе «Поисковые системы»), и поиск по блогам (ссылка Яндекс.Блоги в разделе «Разное»). Перейдите по нужной ссылке, подтвердите свое намерение, нажав на кнопку «OK», и новый плагин тут же появится в общем списке. И в заключение про полезную фичу, которую, может быть, кто-то еще не успел заметить . Выделите любое слово на странице и кликните по нему правой кнопкой мышки. В контекстном меню появятся 3 дополнительные пункта, с помощью которых можно: выполнить поиск выделенного слова в любом из поисковых сервисов Яндекса; одним кликом перевести выделенное слово с английского на русский или с русского на английский языки; посмотреть определение выделенного слова в Яндекс.Словарях. Вы спросите, а зачем нужно было про это писать? Ведь все это можно найти на страницах помощи Firefox и Яндекс.Бара. Очень просто — Нelp большинство из нас не читает, а блоги — очень даже наоборот Александр Мартынов, руководитель группы разработки поисковых интерфейсов
Кто-кто справок не дает: итоги фотоохоты
9 октября 2006, 20:33
Завершился экспресс-сезон фотоохоты за служебными объявлениями, включающими фразу "справок не дает". За время проведения конкурса мы получили порядка четырехсот фототрофеев, из которых опубликовали восемьдесят семь работ об охранниках и кассирах, водителях и связистах, деканах и ревизорах, продавцах, консультантах, ОМОНе, конвое и других необщительных товарищах. При этом мы с интересом узнали, где лес и Арбат, икра и туалет, а также взяли на карандаш выходные дни председателя. Еще мы получили много фотографий рекламных стикеров Яндекса, в том числе из киевского метро, а это уже история. Спасибо всем, кто просто присылал веселые объявления. Пусть они не вписались в формат (о чем мы каждый раз очень жалели), зато подарили нам минуты здорового смеха. Так что жить мы будем долго. Большой привет всем фотоохотникам, следите за рекламой :)Наталия Осташева, руководитель отдела спецпроектов
Каждому блоггеру — по кнопке
11 октября 2006, 18:26
Совсем недавно, вместе с новой версией Поиска по блогам, мы открыли рейтинг всех блогов Рунета — чтобы вам было ещё проще находить самое интересное. И, открыв его, тут же поняли, что в нём чего-то не хватает. Чего? Конечно же, кнопки, которую каждый блоггер может поставить к себе, чтобы любой его посетитель видел, какой этот блог интересный и хороший, а сам владелец не терял связи с окружающим миром и мог быстро узнавать, какой отклик вызывают его записи у других блоггеров. И сейчас (прямо сейчас, не откладывая) такие кнопки можно установить себе. Вот, например, кнопки нашего корпоративного блога: Теперь каждый может показать всем, что он — не последний в блогосфере. Антон Волнухин, менеджер поиска по блогам
"У Черного моря приснившийся мне в цветущих акациях город..."*
19 октября 2006, 18:49
"Прилетаю я как-то на Таити..." Нет, не то. "Как, вы не бывали на Багамах?!" Тоже не то, хотя уже ближе. Вот - вы бывали когда-нибудь в Одессе? Давайте воспользуемся последним добавлением в Яндекс.Карты - картой Одессы - и наметим план вашей будущей прогулки. Свою прогулку мы предлагаем начать от памятника первому градоначальнику Одессы Арману Эммануэлю дю Плесси герцогу де Ришелье (точка 1 на карте). Отсюда открывается прекрасный вид на Потемкинскую лестницу, Морской вокзал и гостиницу "Одесса". Не забудьте пройтись Воронцовским переулком, чтобы полюбоваться на диковинку - дом с одной стеной (2). Прогулка вас приведет к Воронцовскому дворцу (3) - дворец генерал-губернатора Новороссийского графа Михаила Семеновича Воронцова возвышается над Военным спуском к порту. По легенде, пешеходный Тещин мост (4) был построен графом для визитов к своей теще, жившей в районе нынешней улицы Гоголя. В противоположном конце Приморского бульвара находится памятник Пушкину (7), построенный в конце 19-го века на деньги, собранные гражданами Одессы, и здание бывшей биржи, где сейчас размещается городская Дума (8). От него можно подняться - мимо Археологического и Литературного музеев и памятника апельсинам - к улице Ришельевской, чтобы увидеть гордость Одессы - Оперный театр (9). А совсем рядом - за углом - вы уже можете в ответ на свой вопрос "Как мне пройти на Дерибасовскую?" услышать ответ "Вы ее уже топчете", пройти мимо старейшего в городе Горсада (надеемся, его откроют в ближайшее время после реставрации), выйти на Соборную площадь, пройти по Садовой, свернуть на Дворянскую, дойти до кирхи, понадеяться, что ее восстановят, переулками выйти на Старопортофранковскую - чтобы стать одесским контрабандистом, достаточно было перейти с грузом с одной ее стороны на другую (по улице проходила граница "порто-франко"; впрочем, тогда вместо улицы был трехметровый ров), - углубиться в Молдаванку, сделав круг, выйти к Привозу, Малой и Большой Арнаутским улицам, прогуляться через Куликово поле к Французскому бульвару, съездить на старом трамвае в Аркадию, прогуляться на катере до 16-й станции Фонтана (чтобы потом с уверенностью говорить "Это не Фонтан"), вернуться в город по Люстдорфской (Черноморской) дороге, проехать по месту, где с одной стороны сидят, а с другой - лежат (потому что с одной стороны дороги тюрьма, а с другой - кладбище) - и понять, наконец, почему "Яндекс" открыл свой украинский офис именно в этом городе - который, конечно, не первый, но и никогда не будет вторым. ____ * - Леонид Утёсов, "У Черного моря"Сергей Петренко, директор "Яндекс.Украина"
Новый IE, старый добрый Яндекс
19 октября 2006, 19:11
Сегодня компания Microsoft анонсировала релиз Internet Explorer 7. Поисковой системой по умолчанию в IE7 является www.live.com, но, благодаря технологии OpenSearch, появилась возможность добавлять в браузер другие поисковые системы. Яндекс поддерживает OpenSearch, поэтому мы с удовольствием расскажем, как сделать Яндекс поисковой системой по умолчанию. Это даст возможность пользователю быстро и удобно задавать поисковые запросы, используя строку ввода, расположенную в правом верхнем углу браузера. 1. Введите в поисковой строке Яндекса любой запрос. На странице выдачи результатов поиска в правом верхнем углу кнопка со стрелкой вниз подсветится оранжевым цветом, как на рисунке: 2. В выпадающем меню выберите пункт "Яndex": 3. Выберите пункт "Добавить поисковые системы" -> "Яndex": 4. В появившемся диалоговом окне взведите чекбокс, как на рисунке ниже и нажмите кнопку "добавить": Вот так :)Александр Моисеев, разработчик интерфейсов
Каталог блогов
24 октября 2006, 12:20
Недавно мы запустили новую версию нашего Поиска по блогам, в которой, помимо других нововведений, появился каталог блогов. С помощью него вы сможете узнать о самых интересных тематических блогах в русском интернете, а также найти блоги именно о том, что интересует вас. Например, теперь можно в одном месте найти список корпоративных блогов на русском языке. Начиная с сегодняшнего дня, работает страница добавления блога в каталог. Добавление модерируется, но если вы знаете интересные тематические блоги или сообщества, которых ещё нет в нашем каталоге, то сообщайте, мы надеемся сделать каталог действительно хорошим. В том числе с вашей помощью.Антон Волнухин, менеджер поиска по блогам
Первый Контекстный Баннер на Яндексе, или Как все начиналось
27 октября 2006, 18:23
Мы летаем с семинарами про рекламные возможности Яндекса уже третий год. Каждый семинар начинается со знакомства. Мы спрашиваем, кто пришел к нам на семинар, что они знают и т.п., а потом рассказываем о лекторах. Обычно ведет семинар и, соответственно, представляет докладчиков Андрей Себрант. Когда очередь доходит до меня, Андрей становится совсем уж пафосным: "Алексей Амилющенко, главный аналитик отдела маркетинга и человек, который разместил на Яндексе Первый Контекстный Баннер", - объявляет он. Иногда слушатели интересуются, а какой баннер был самым первым. Я отвечал, что точно не помню, что, скорее всего, это была какая-то IT-компания (они первыми освоили интернет-рекламу). Наконец, у нас дошли руки, и мы решили вспомнить первопроходцев. Предъявить их окружающим. Рекламу на Яндекс мы стали принимать 16-го марта 1998 года. Вот цитаты из пресс-релиза, об этом замечательном событии: ...CompTek International (Тут поясню для тех, кто не в курсе. В 1998 году еще не было компании "Яндекс", зато было подразделение в компании CompTek, которое и занималось поисковыми технологиями - авт.) сообщает о начале приема рекламы на страницы поисковой системы yandex.ru... ...перейдя рубеж в 55000 показов страниц в день (а весь Рунет тогда по объему составлял 4 Гб (sic!) . Сейчас на жестком диске моего ноутбука поместится пара десятков резервных копий Рунета образца 1998 года = - авт.) , поисковая система yandex.ru представляет собой привлекательное место для размещения рекламы... ...предусмотрен показ рекламы по фиксированному набору слов (не более пяти слов в наборе) - $40 за 1.000 показов... К сожалению, этот пресс-релиз не сохранился на сайте. А вот баннеры сохранились. Мы восстановили все баннеры, которые были размещены на Яндексе в 1998 году. Всего коммерческих баннеров было обнаружено 120 (они вскоре будут опубликованы на специальной странице с музеем баннеров). И еще около сотни своих собственных, в основном с рекламой любимого КомпТека. Итак, самыми первыми баннерам, которые были размещены на Яндексе, признаются два баннера: Каждый из них был нарисован 16 апреля 1998 года, т.е. ровно через месяц после пресс-релиза. Оба клиента - и "Академсервис", и "Киберплат" - существуют и поныне. Учитывая, что даты создания каждого из этих баннеров совпадают, выявить абсолютного победителя, увы, не получится. Но два первых места - тоже неплохо. = Кроме первого баннера (точнее, баннеров) в 1998 году было много других интересных баннеров. Хочу рассказать и про некоторые из них тоже. Во-первых, в 1998 году у нас была совместная акция с компаний Cisco Systems. Что неудивительно, ибо КомпТек торговал тогда (и продолжает торговать) Cisco. Вот один из баннеров, который был задействован в той акции: Правда же, любая киска с удовольствием махнулась бы своим Вискасом на Cisco… = Во-вторых, в 1998 году случился экономический кризис. Ниже два баннера от банка "Российский кредит". Первый начал показываться в начале августа, а второй поставили вместо него после 17-го августа. Замечательное УТП для банка в момент экономического кризиса: банк работает в нормальном режиме. = Лирическое отступление: в дни кризиса на странице выдаче результатов поиска по запросу «курс доллара» мы показывали (совершенно бесплатно) большой контекстный блок со ссылкой на набирающий тогда популярность сайт РосБизнесКонсалтинг. Такая же ссылка сохранилась и в новостях Яндекса за 1998 год (см. новость от 24-го августа). Ну и напоследок не могу не показать еще один замечательный баннер. Рекламировался этим баннером сайт Владимира Владимировича Шахиджаняна. Показывался он, понятное дело, по запросам "секс" и "sex", и имел CTR 6,5%. = Кстати, многие из баннеров 1998 года сегодня мы бы не приняли в размещение. Например, из-за элементов интерфейса. Зато сколько всего вспоминается, если рассматривать эти баннеры. А вот баннеров размером 468х60 пикс. сейчас вовсе нет в прайсе Яндекса. А как популярен был этот формат в свое время. = Алексей Амилющенко, главный аналитик