Вот уже больше месяца прошло с момента анонсирования Яндекс.Бара — панели инструментов для браузера Mozilla Firefox. За это время многие успели «пощупать» новинку. Кому-то Бар пришелся по душе, а кто-то, например, не пьет А все ли знают, что несколькими движениями мышки Яндекс.Бар можно преобразить до неузнаваемости? Можно не только настроить внешний вид панели под свой тонкий эстетический вкус, но и добавить в Бар функциональность, отсутствующую в его текущей версии. Немного теории. В основе Яндекс.Бара лежит технология XUL (User Interface Language), разработанная в рамках проекта Mozilla. Данная технология активно используется в продуктах, созданных на основе Mozilla, в том числе и в браузере Firefox. Программы на основе XUL позволяют легко манипулировать элементами своих интерфейсов. А это значит, что с элементами Яндекс.Бара можно делать то же самое — удалять с панели, перемещать с места на место и даже на другие панели. Эти свойства XUL-программ обычно упускают из вида. А зря. Яндекс.Бар в стиле «максимализма» Вам нравится, когда вся возможная функциональность любимых программ под рукой? Тогда вы наверняка захотите гораздо большего, чем может предложить текущая версия Бара. Возможности Яндекс.Бара можно нарастить, используя расширения других разработчиков. Установите (если это еще не сделано) расширения, функционал которых вы хотите добавить на Яндекс.Бар. Например, пусть это будут ScrapBook (позволяет одним кликом сохранять текущие страницы на жесткий диск и создавать из них веб-альбомы) и SessionManager (автоматически запоминает текущий набор вкладок с их историями и позволяет восстанавливать сохраненное состояние браузера при его перезапуске или при зависании системы). Перезапустите браузер. Кликните правой кнопкой мыши в любом месте Яндекс.Бара и из выпадающего меню выберите пункт «Настроить...»(Customize). Появится окно «Настройка панелей инструментов» с набором элементов управления, доступных для размещения на панелях браузера, а сам браузер перейдет в режим редактирования панелей инструментов. Для добавления новых возможностей достаточно перетащить мышкой на Яндекс.Бар нужные элементы. Найдите кнопку с надписью «Менеджер сессий» (Session Manager) и перетащите ее на Яндекс.Бар. Затем перетащите кнопку «Web-альбом» (Web-album). Нажмите на кнопку «Готово» (Done), и Яндекс.Бар обретет новые инструменты. Небольшой штрих — чтобы новые элементы не «сливались» со штатными, можно отделить их элегантной вертикальной чертой. Для этого в том же окне «Настройка панелей инструментов» найдите кнопку с надписью «Разделитель» и установите ее между двумя группами элементов. Возможно, после добавления новых элементов некоторые из них перестанут помещаться на панели инструментов. Эту проблему можно решить так — выберите из выпадающего списка «Показывать:» пункт «Значки» и установите галочку напротив поля «Маленькие значки». В результате все кнопки будут занимать меньше места, т.к. будут выводиться в уменьшенном размере и без поясняющих надписей. Итак, несколькими движениями мыши в Баре добавилось два полезных инструмента. Теперь любую понравившуюся страницу можно сохранить локально на диск одним нажатием кнопки «web-альбом», а с помощью кнопки «Менеджер сессий» — восстановить набор закладок любой из сохранненных ранее сессий. Эксперименты по добавлению функциональности можно продолжать и дальше. Конечный результат будет зависеть от серьезности намерений и буйства фантазии Например, можно разместить на Яндекс.Баре несколько информеров погоды. Согласитесь, иногда бывает удобно иметь перед глазами и текущую погоду в вашем городе, и погоду в городе, куда вы собираетесь отправиться в отпуск или в командировку. Для кого-то может быть полезен быстрый доступ к «Журналу посещений» (History) или к встроенному в браузер загрузчику файлов (кнопка «Загрузки»). И это только стандартные элементы, которые по умолчанию есть в каждом браузере. А если у вас установлены дополнительные расширения, то инструментов, которые так и просятся на Яндекс.Бар, может быть гораздо больше. Посмотрите на свой набор инструментов — наверняка найдете много полезного. Яндекс.Бар в стиле «минимализма» Если вы считаете, что Яндекс.Бар занимает слишком много места в вашем браузере, но при этом вы не прочь пользоваться некоторыми его возможностями, то этот раздел для вас. Можно сделать так, чтобы интерфейс браузера оставался максимально информативным и при этом предельно «лаконичным», сохранив функциональность Яндекс.Бара. Для этого можно «отобрать» у Бара необходимые вам инструменты, а сам Бар стереть с «лица браузера». Допустим, из всего функционала Яндекс.Бара вы хотите оставить только информеры Погоды, Почты и Ленты, а также возможность поиска в Яндексе и в блогах. Для удобства информеры лучше расположить рядом друг с другом, на одной панели. При этом следует учесть, что для них потребуется достаточно много места, т.к. рядом со кнопкой информера выводится текстовая информация. Почему бы не использовать для информеров пустующее место на самой верхней панели браузера — панели меню? Перейдите в режим редактирования панелей инструментов браузера — кликните правой кнопкой мыши в любом месте Яндекс.Бара и из выпадающего меню выберите пункт «Настроить» (Customize). Теперь кнопки, расположенные на панели Яндекс.Бара, можно свободно перетаскивать на новое место. Перетащите на панель «Меню» информеры Погоды, Почты и Ленты. Имейте в виду, что Почта и Лента — персональные сервисы и для неавторизованного пользователя они ничего показывать не будут. Поэтому кнопку «Авторизация» тоже лучше расположить где-нибудь поблизости. После того, как вы «обчистили» Яндекс.Бар, его панель можно убрать, чтобы она не занимала лишнего места. Кликните правой кнопкой мышки по любой из панелей браузера (Яндекс.Бара или Меню) и в выпадающем списке снимите галочку напротив пункта «Яндекс.Бар». Панель Бара с оставшимися невостребованными элементами исчезнет. Стоп. А как же поиск вообще и поиск по блогам? Нет проблем. Эти два сервиса легко добавляются в стандартную поисковую панель Firefox. Кликните по значку, расположенному в правой части стандартной поисковой панели Firefox, и в выпадающем списке выберите пункт «Добавить поисковые машины». В текущем окне браузера откроется страница «Поисковые плагины». На этой странице среди прочих поисковых плагинов есть и Яндекс.Поиск (ссылка Яндекс в разделе «Поисковые системы»), и поиск по блогам (ссылка Яндекс.Блоги в разделе «Разное»). Перейдите по нужной ссылке, подтвердите свое намерение, нажав на кнопку «OK», и новый плагин тут же появится в общем списке. И в заключение про полезную фичу, которую, может быть, кто-то еще не успел заметить . Выделите любое слово на странице и кликните по нему правой кнопкой мышки. В контекстном меню появятся 3 дополнительные пункта, с помощью которых можно: выполнить поиск выделенного слова в любом из поисковых сервисов Яндекса; одним кликом перевести выделенное слово с английского на русский или с русского на английский языки; посмотреть определение выделенного слова в Яндекс.Словарях. Вы спросите, а зачем нужно было про это писать? Ведь все это можно найти на страницах помощи Firefox и Яндекс.Бара. Очень просто — Нelp большинство из нас не читает, а блоги — очень даже наоборот Александр Мартынов, руководитель группы разработки поисковых интерфейсов