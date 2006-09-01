По Пиренеям мы перемещались на машине, взятой напрокат в Барселоне. Автомобиль, понятно, новенький, навороченный, с бортовым компьютером. И вот однажды в Высоких Пиренеях, на французской их стороне, возвращаемся к стоянке с прогулок по горным тропам, переобуваемся и собираемся ехать искать ночлег. Все бы ничего, но до того безупречно трудившаяся машина из испанского проката вдруг начинает мигать желтым тревожным воклицательным знаком на панели компьютера, недовольно пищать и - скролить по экрану какой-то текст на понятном ей языке (да, да, на испанском, которого я не знаю!). На узком горном серпантине в чужой стране неизвестная неисправность автомашины как-то нервирует. Едем медленно, хотя вроде все работает нормально. На всякий случай останавливаюсь в следующем "кармане", глушу мотор, снова запускаю. Однако перегрузка не помогает: по экрану ползет все то же загадочное сообщение. Безоблачное после прогулки к озерам и водопадам настроение начинает резко портиться. Обсуждаем возможные варианты действий, но сходимся во мнении, что смешно было бы предполагать, что французы из окрестных деревушек помогут перевести текст с испанского на английский (не говоря уже о русском). И тут в голову приходит решение. Начинаем следить за индикаторами уровня сигнала на мобильниках - здесь покрытие весьма лоскутное. Находим зону сильного сигнала, кое-как паркуемся на слабо выраженной обочине, с коммуникатора лезем по GPRS на Яндекс.Словари и выясняем, что... машинка просит плотнее закрыть крышку багажника :) От души хлопаем крышкой, утрамбовывая толстые горные ботинки, убеждаемся в исчезновении тревожных сигналов бдительного компьютера - и в резко улучшающемся настроении быстро едем в направлении Col du Tourmalet, блаженно любуясь облаками и хребтиками. Мы теперь надолго запомнили, что по-испански puerta - дверь, ворота, а в особых случаях - еще и крышка багажника...Андрей Себрант, директор по специальным проектам