Блог Яндекса
сентябрь 2006
Как Яндекс.Словари спасают в Пиренеях (записки отпускника)
1 сентября 2006, 16:10
По Пиренеям мы перемещались на машине, взятой напрокат в Барселоне. Автомобиль, понятно, новенький, навороченный, с бортовым компьютером. И вот однажды в Высоких Пиренеях, на французской их стороне, возвращаемся к стоянке с прогулок по горным тропам, переобуваемся и собираемся ехать искать ночлег. Все бы ничего, но до того безупречно трудившаяся машина из испанского проката вдруг начинает мигать желтым тревожным воклицательным знаком на панели компьютера, недовольно пищать и - скролить по экрану какой-то текст на понятном ей языке (да, да, на испанском, которого я не знаю!). На узком горном серпантине в чужой стране неизвестная неисправность автомашины как-то нервирует. Едем медленно, хотя вроде все работает нормально. На всякий случай останавливаюсь в следующем "кармане", глушу мотор, снова запускаю. Однако перегрузка не помогает: по экрану ползет все то же загадочное сообщение. Безоблачное после прогулки к озерам и водопадам настроение начинает резко портиться. Обсуждаем возможные варианты действий, но сходимся во мнении, что смешно было бы предполагать, что французы из окрестных деревушек помогут перевести текст с испанского на английский (не говоря уже о русском). И тут в голову приходит решение. Начинаем следить за индикаторами уровня сигнала на мобильниках - здесь покрытие весьма лоскутное. Находим зону сильного сигнала, кое-как паркуемся на слабо выраженной обочине, с коммуникатора лезем по GPRS на Яндекс.Словари и выясняем, что... машинка просит плотнее закрыть крышку багажника :) От души хлопаем крышкой, утрамбовывая толстые горные ботинки, убеждаемся в исчезновении тревожных сигналов бдительного компьютера - и в резко улучшающемся настроении быстро едем в направлении Col du Tourmalet, блаженно любуясь облаками и хребтиками. Мы теперь надолго запомнили, что по-испански puerta - дверь, ворота, а в особых случаях - еще и крышка багажника...Андрей Себрант, директор по специальным проектам
Дом, в котором мы живем
7 сентября 2006, 21:05
«Мы строили, строили и, наконец, построили», — говорил незабвенный Ч. Как ребенок с каждым годом вырастает из одежды, так и мы вырастали из одной маленькой комнатки — в дом, из одного маленького дома — в несколько маленьких домов, и теперь, наконец, все вместе переехали в большой красивый красный дом (похожий на дворец :)
В новый год по новым картам
8 сентября 2006, 12:34
Все проекты Яндекса уникальны по-своему. Проекту, который мы только что запустили, повезло в этом отношении дважды. Во-первых, на нем представлено уникальное сочетание полезной информации и хорошего поиска по ней. Во-вторых, требования законодательства и интересы пользователей проекта обусловили его совершенно необычную архитектуру. Можно даже сказать, что это совершенно новый проект, который, вместе с тем, является полноценной частью хорошо известного проекта Яндекса. Встречайте - maps.yandex.ua - Яндекс.Карты Украины - первый проект Яндекса, серверы которого находятся в Украине! Наш новый год, второй год украинского офиса Яндекса, мы начинаем с совершенно новой картой столицы - матери городов русских - Киева. Если вы киевлянин, то сможете найти свой дом среди 37892 домов, изображенных на карте. Если вы гость Киева, новая карта поможет вам не заблудиться на 1876 улицах города на обоих берегах Днепра. Если ваш отпуск в этом году пришелся на бархатную пору сезона, вам может пригодиться карта Крыма. На ней показано более тысячи населенных пунктов, соединенных двумя тысячами дорог разных категорий, что поможет вам спланировать самые разнообразные экскурсии по полуострову. А если вы живете в другом городе Украины или хотите туда приехать - просто подождите немножко, проект будет расти и в нем обязательно появится больше городов.Сергей Петренко, генеральный директор "Яндекс.Украина"
Все вопросы к Яндексу
14 сентября 2006, 14:48
Собравшись однажды на кухне, мы, слово за слово, заговорили о служебных объявлениях на кассах, кабинках дежурных по эскалатору, деканатах и уличных баянистах — объявлениях с классическим и безвыходным финалом «...справок не дает». Согласились, что было бы здорово дописывать их простой и понятной фразой «Все вопросы к Яндексу». В конце концов Яндекс (и интернет вообще, представителем которого Яндексу выпала честь быть) — большая справочная. Посмеялись да разошлись. Но вскоре собрались снова и решили — а почему бы и нет. Нам было весело, пусть и народ оценит. В общем, шутки — шутками, а к началу учебного года Яндекс запустил рекламную кампанию. Вот как это выглядит:
Яндекс.Деньги: дай рубль
14 сентября 2006, 16:39
У вас есть авторский проект - сайт, форум или блог? У вас есть посетители, которым интересно вас читать? Теперь они могут поддержать вас материально. Создайте кнопку «Дай рубль» и разместите ее на вашем сайте или в блоге. Кнопка Яндекс.Денег «Дай рубль» позволит читателю перевести свой интерес на ваш электронный счет в системе Яндекс.Деньги. Ваши читатели могут дать вам рубль, три или пять. А самые старательные — даже миллион рублей. Все зависит от того, сколько раз они нажмут на кнопку*. * при переводе удерживается комиссия системы Яндекс.Деньги - 0.5% от суммы платежаДмитрий Красуля, менеджер проекта
Нам Маркет строить и жить помогает!
22 сентября 2006, 14:06
С приходом осени мы закрываем дачный сезон и возвращаемся в город. Пока не наступили холода, самое время задуматься о ремонте. Незаменимыми помощниками в этом нелегком деле станут электроинструменты. На Яндекс.Маркете теперь можно выбрать подходящие именно вам дрель, перфоратор или шлифовальную машину. Радует разнообразие представленных моделей: это и профессиональные инструменты для ежедневного интенсивного использования, и простые модели для тех, кому нужно повесить на стену новую картину или фотографии из отпуска. А для желающих после завершения ремонта обновить бытовую технику мы постарались сделать выбор кухонных плит, посудомоечных машин и микроволновых печей еще более удобным, дополнив описания моделей новыми параметрами. Теперь вы сможете выбрать самые современные, экономичные и безопасные модели, идеально вписывающиеся в интерьер новой кухни. Есть также хорошие новости для поклонников здорового образа жизни: на Яндекс.Маркете появилась новая категория Пароварки. В каталоге представлены десятки моделей, отличающихся по объему, типу управления, возможности автоприготовления и массе других функций. Удачного выбора и будьте здоровы!Виктория Куракина, контент-менеджер Яндекс.Маркета
Охота на Яндексе: ни одна справка не пострадала
25 сентября 2006, 20:41
Не надо меня из фоторужья щелкать — я, можно сказать, только жить начинаю. (Почтальон Печкин)С момента объявления Фотоохоты в адрес Шарика Яндекса пришло уже порядка тридцати фотографий служебных объявлений с разных «площадок» — от обувных ларьков до кабинетов в районном суде, и из разных городов — от Одессы до Барнаула. Особую благодарность хотелось бы выразить смелому охотнику Петру Сундукову, сфотографировавшему хэнд-мейд объявление около сканера в международном аэропорту Шереметьево-2. Так держать. Охота продолжается.Наталия Осташева, руководитель отдела спецпроектов