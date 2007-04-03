Блог Яндекса
апрель 2007
Семь праздников на неделе
3 апреля 2007, 12:46
Какие праздники вы помните? Известно ли вам, например, что совсем скоро Всемирный день здоровья, а в мае нас ждет Международный день биологического разнообразия? А вот участники проекта Collective Arts не просто знают, но и рисуют открытки для этих праздников. Присоединяйтесь! До 1 мая есть время придумать и воплотить свой замысел на бумаге, вылепить из пластилина, выжечь по дереву или вышить крестиком. Главное – не забудьте прислать изображение на сайт «Праздник каждый день», где уже доступны 960 работ. Организаторы планируют отобрать 365 лучших открыток на каждый день, напечатать их и подарить комплекты авторам-победителям. Мы подумали, что это несправедливо. Такие замечательные открытки должны увидеть десятки тысяч людей! И поделиться ими со своими знакомыми, любимыми, друзьями и коллегами. Поэтому, независимо от того, кто победит, Яндекс.Открытки разместят работы талантливых авторов в своем каталоге, открытом для всех. Следите за обновлениями, и не забывайте, что у нас семь праздников на неделе.Антон Попов, уже празднует
Тридцать пять килограммов отличных переводных словарей
10 апреля 2007, 16:51
Недавно открытая PDA-версия Яндекс.Словарей избавляет владельцев мобильных устройств, подключенных к интернету, от необходимости носить в кармане не менее 35 килограммов отличных переводных словарей среди которых: – и англо-русский/русско-английский словари общей лексики, подготовленные лексикографами компании ABBYY, – и внушительная стопка изданий от «Русский язык Медиа», признанного авторитета в подготовке словарей иностранных слов, в том числе: трёхтомный «Большой немецко-русский словарь по общей лексике» (под общ. ред. О. И. Москальской) и «Русско-немецкий словарь по общей лексике» (автор Цвиллинг М. Я.);«Новый французско-русский словарь» (авторы Гак В. Г. и Ганшина К. А.) и «Большой русско-французский словарь» (авторы Щерба Л. В., Матусевич М. И. и др.);«Новый большой итальянско-русский словарь» (автор Зорько Г. Ф.) и «Итальянско-русский и русско-итальянский словарь по общей лексике» (автор Ковалев В. Ф.);«Большой испанско-русский словарь» (под ред. Нарумова Б. П.) и «Большой русско-испанский словарь» (под ред. Туровера Г. Я.),– а также разнообразные специализированные словари, содержащие лексику по экономике, маркетингу и коммерции, вычислительной технике и программированию, праву, медицине, науке и технике. Доступна эта роскошь благодаря дружбе Яндекса с компанией ABBYY, продукт которой ABBYY Lingvo содержит все эти и другие словари и языки в виде настольного Windows-приложения. Компактная версия Словарей откроется любому, кто решится набрать «pda.slovari.yandex.ru» или даже «slovari.pda.yandex.ru» в адресной строке своего маленького браузера.Леонид Ларшин, руководитель службы Яндекс.Словари
Москва, Питер - далее Одесса...
12 апреля 2007, 14:18
Вот и отгремели два коммерческих семинара «Рекламные возможности Яндекса» в Москве (19-20 марта) и Санкт-Петербурге (5-6 апреля). В общей сложности семинары посетили более 300 человек (200 в Москве и 100 в Питере). По два дня содержательных лекций, дискуссий, общения в кулуарах с ведущими сотрудниками Яндекса — просто праздник контекстной (и не только) рекламы. Все участники получили Дипломы слушателей. А те, кто прошел тестирование (52 человека в Москве и 22 — в Санкт-Петербурге) получили Сертификат специалиста по интернет-рекламе. Таким образом сегодня в мире существует 325 специалистов по интернет-рекламе, сертифицированных Яндексом. Кроме разнообразных лекций на каждом из семинаров был проведен мастер-класс, на котором была сначала заведена рекламная кампания в Яндекс.Директе, а потом — во второй день — слушателей познакомили с результатами. Во время учебной рекламной кампании рекламировался сам семинар, а посетителей, среагировавших на рекламу, просили прислать сообщение участникам семинара. Все поступившие сообщения были зачитаны на семинарах, а избранные хочу опубликовать тут. Вот они. Имя = Николай Евдокимов Организация = UnMedia.Ru Сообщение = Поздравляем от нашего коллектива компанию Яндекс с очередным полезным мероприятием. Желаем посетителям семинара внимательно слушать доклады и приятного аппетита на фуршете. Имя = ывап Организация = ывпывап Сообщение = чсмичсми чсми чсми Имя = Галина Организация = участнег семинара в Москве Сообщение = Превед, участнеги семенара!!! Как Ваше объявление попало на наш сайт??? Кстати, можете не ждать тестирование - Вы его всё-равно не пройдете!!! Респект Алексею Амилющенко. Имя = Алексей Организация = СмартГеймз Сообщение = Привет участникам семинара из северной столицы от участника прошлого семинара :) Внимательнее читайте вопросы на сертификат - Алексей обязательно устроит какой-нибудь подвох :) Имя = vlad Организация = Сообщение = привет! я прошел такой семинар недавно в Москве. Оч. позитивно. Удачи в сдаче тестов. Имя = Надежда Организация = Adlabs Сообщение = Любимые Яндексоиды и участники семинара! Увидела объявление и решила передать вам привет в город на Неве. Когда-то сама сидела на таком семинаре в Москве и радовалась ответам людей со всей страны, увидевших объявление. Хочу вам сказать, что реклама на Яндексе действительно работает. Это проверено многолетним опытом работы и многочисленными отзывами клиентов. Желаю удачи в освоении рекламных инструментов. И успешно пройти тестирование. Следующий такой же семинар пройдет в июле в Одессе. Приезжайте!Алексей Амилющенко, организатор подвохов
Одна голова хорошо, а десять тысяч — лучше
12 апреля 2007, 19:16
Яндекс открывает рейтинг сообществ русскоязычной блогосферы. Теперь становится ещё проще найти самое важное, нужное и полезное в блогах. Есть такая поговорка: одна голова хорошо, а две — лучше. В мире блогов это утверждение полностью подтверждают сообщества. Сообщества, или коллективные блоги, — это такой тип блогов, писать в которые может не один человек, а много разных людей. Именно в сообществах всегда можно спросить совета или попросить помощи. Сообщества гораздо чаще, чем личные блоги, посвящены одной чётко определённой теме, а значит — это отличный способ узнать об интересном, найти единомышленников или быть в курсе событий по волнующей вас теме. И часто 10733 головы (именно столько читателей у самого популярного на сегодня сообщества advertka) смогут решить то, что не могла одна. Кроме того, владельцам сообществ с этого момента доступны все возможности рейтинга, которые раньше могли использовать только авторы личных блогов — в сообщества теперь можно устанавливать кнопки и счётчики Поиска по блогам. Это значит, что авторы смогут узнать как много людей читает сообщество, а посетители смогут понять с первого взгляда насколько оно популярно.Антон Волнухин, руководитель службы Поиск по блогам
Web-релиз 2.0 и Галочка-Цветочек
16 апреля 2007, 17:03
Сегодня мы открыли сервисы общения и разослали вот такой релиз — это не «фотошоп», а скриншот постинга Ромы Иванова на Я.ру. Кстати, Галочка на фото — настоящая, и она надеется, что вы поможете ее фотке стать «фоткой дня» — голосуйте! Update. Любители аскетичного поиска — не волнуйтесь, эта страница останется в неприкосновенности. Update 2. Многие просят инвайт на Я.ру. На beta.ya.ru можно оставить свой e-mail — и, когда начнется широкая рассылка приглашений, вам пришлют код. А сегодня есть единственный способ заработать инвайт — это активно пользоваться Фотками. Update 3. Если у вас есть логин на Яндексе, ваша страница на Я.ру с этим именем уже забронирована и ждет вас.Антон Попов, руководитель отдела маркетинга коммуникационных сервисов
Трям!
17 апреля 2007, 15:52
Вот и на нас обрушилось счастье. Я, Андрей Василевский, мой партнер Олег Герасимов и все-все-все стали частью самого приятного коллектива - компании Яндекс. Последние два года нашей прошлой жизни мы развивали мобильные технологии в компании СмартКом. С присущей нам скромностью считаем, что собрали под своим крылом одну из лучших команд разработчиков для мобильных устройств, и искренне рады, что смогли найти применение всем нам, нашим технологиям и нашим идеям. Ну а что мы можем? Мы имеем опыт разработки и выпуска законченных продуктов под все популярные на сегодняшний день мобильные платформы - Symbian, Windows Mobile и J2ME. Мы создали более десяти мобильных проектов. Некоторые - реализованы и известны всему миру. Попробуйте набрать в поиске Smartcom GPS ;) Некоторые проекты были сделаны, но по ряду причин не запущены. И сейчас, обсуждая и планируя будущее Яндекса мобильного, очень приятно сознавать, что эти модули в ближайшее время найдут свое применение. Ведь все мы прекрасно знаем, что мобильный интернет только начинается. Нам очень приятно, что, придя в Яндекс, мы не стали "отрезанным ломтем". Помимо уютного офиса и вкусных обедов мы нашли здесь массу умных и заинтересованных людей, готовых делиться с нами своими идеями и наработками. Яндекс! Спасибо, что нас позвали Андрей Василевский, руководитель мобильного направления компании "Яндекс"
18 апреля - именины Платона
18 апреля 2007, 15:53
Привет! Были бы причины, а написать в блог всегда есть кому. Например, мне. Сегодня, 18 апреля, у всех Платонов день ангела. И наш ангел Щукин — тоже не исключение. Все мы знаем, как по-разному относятся к Платону, но для нас Щукин — просто отличный друг, бейсболист и любимец женщин. Именины только повод, на самом деле мы всем отделом поддержки давно решили сделать герою небольшой подарок: памятник, который будет установлен на родине Платона — в деревне Щукино. Будет это бюст или скульптурная композиция — неважно, главное — мы не знаем, с чего начать. И потому просим вашей помощи. Давайте вместе придумаем эскиз? Вы, наверно, спросите, а какой он, Платон? Так вот, примерно, такой: Опросив всех, с кем Платон лично общается в офисе и за его пределами, мы составили несколько сумбурный словесный портрет: «Явный мачо, а когда без машины — метросексуал. Безапелляционный блюститель порядка, буквоед пользовательского соглашения, гроза и бог оптимизаторов, умный, справедливый, бескорыстный, преданный работе. Соавтор современных диалогов Платона. Любимая фраза: «Не шумите, мужи афиняне, исполните мою просьбу — не шуметь по поводу того, что я говорю, а слушать». Знаком с чувством юмора. Любитель автомобилей BMW, роскошных женщин и хорошего вина. Готовится стать мужем и отцом. Рост выше среднего, телосложение, если что, крепкое». Надеюсь, это описание вам поможет. Эскизы памятника присылайте по адресу lerastraza@ya.ru, и я буду их вывешивать на этой странице. Все рисунки, разумеется, будут подписаны. Там же можно будет голосовать за понравившиеся картинки и комментировать их. Работы принимаются до 10 мая, а потом мы слепим из того, что было :) Авторы 10 лучших (получивших больше звездочек, голосов и содержательных комментариев) работ получат славу и призы. P.S. В честь праздника я, так и быть, не буду ворчать, что Щукин занял своей развалюшной бэхой полтора парковочных места. Всё равно сегодня все, кроме него, приехали на метро. Лера Страза, служба поддержки пользователей
Состояние блогосферы
20 апреля 2007, 17:46
Мы подготовили отчёт о состоянии русскоязычной блогосферы на сегодня. Полную версию отчёта в формате PDF можно загрузить здесь. Основные выводы — ниже. Русскоязычная блогосфера растёт быстрее мировой и увеличилась на 74% за последние полгода, в то время как мировая — лишь на 41%. Такие темпы роста означают, что за год русскоязычная блогосфера утраивается. Если они сохранятся, в 2008 году в русскоязычной блогосфере будет 10 миллионов блогов. Каждый час появляется 260 новых блогов, а каждую секунду рабочего дня — 5 новых записей. Крупнейший российский блогхостинг LiveInternet.ru почти догнал LiveJournal.com по количеству блогов и записей в день, но отстаёт от него по посещаемости. За прошедшие полгода среднестатистический русскоязычный блоггер не изменился — это 21-летняя московская студентка. Наибольшее количество русскоязычных блоггеров, кроме очевидных Москвы и Санкт-Петербурга, живет в столицах других стран. В Киеве, Минске и Таллинне больше авторов, чем в Самаре или Новосибирске. Возраст среднестатистического автора заметно различается в зависимости от блог-хостинга: среднему пользователю LiveJournal.com — 26 лет, а блоггерам с LiveInternet.ru и Diary.ru — 19 и 20 лет соответственно. Более 40% русскоязычных блоггеров читает сообщества или состоит в них. Из общественно значимых событий в последние полгода блоггеры обсуждали российско-грузинские отношения, политический кризис в Украине, убийство Анны Политковской и казнь Саддама Хусейна. При этом политика уступила место праздникам — гораздо больше внимания авторы блогов уделили Новому году и Международному женскому дню.Антон Волнухин, руководитель Поиска по блогам
К вопросу о происхождении жёлтых новостей
23 апреля 2007, 14:24
Яндекс.Новости научились выделять в потоке сообщений события, получившие название «новость часа». Это сюжеты, которые в текущий момент наиболее активно освещаются в СМИ — партнерах Яндекс.Новостей, и мы также советуем обратить на них особое внимание. Для определения новости часа система производит автоматическую оценку всех новостных сюжетов и выделяет среди них один — с наиболее сильным и устойчивым ростом. Преимущество отдается недавно возникшим сюжетам. ТОП-5 Яндекс.Новостей обычно составляют крупные и значительные события, некоторые из них остаются актуальными в течение многих часов, а то и дней. Функционал новости часа позволяет разнообразить первую пятерку новостями, возникшими за последние час-два. Однако новостью часа может стать не только свежее событие. Бурное развитие возможно и внутри продолжительного сюжета. К примеру, суд вынес решение по вопросу, который обсуждается не первый день, или стали известны результаты выборов, начавшихся утром. Надеемся, что выделение новости часа поможет лучше ориентироваться в информационной картине дня. Сервис определяет новость часа отдельно для России и Украины. Любопытны различия в темах, которые больше всего волнуют СМИ этих двух стран. Российские новости часа в равной степени могут быть и политическими, и экономическими, и спортивными, и культурными событиями. СМИ Украины больше интересуются политикой. Впрочем, происшествия одинаково «популярны» в обеих странах. Григорий Сапунов, ньюсмейкер-часовой
Поисковый движок каждому веб-мастеру
24 апреля 2007, 15:27
У Яндекса есть программный продукт под названием Яndex.Server. Это приложение полнотекстового поиска информации на веб-сервере или в локальной сети с учетом морфологии русского языка. До текущего момента программа была представлена несколькими редакциями, отличавшимися функционально. Они поставлялись на коммерческих условиях, и только самая простая редакция (Standard) была бесплатной, но имела существенное ограничение — веб-мастер не имел возможности изменить дизайн страницы результатов поиска. Все течет, все меняется. Мы решили пересмотреть продуктовую линейку, чтобы предложить веб-мастерам хороший функциональный и одновременно бесплатный продукт. Новая редакция получила название Яndex.Server Free Edition и заменила собой все ранее существовавшие варианты поставки (за исключением Enterprise). Теперь программа содержит массу дополнительных настроек, часть из которых была доступна раньше только в редакции Professional, а также предусмотрена возможность произвольного оформления дизайна выдачи. Кроме этого, программа позволяет обеспечить поиском сразу несколько сайтов. Взамен веб-мастеру достаточно установить ссылку на Яндекс. Узнать подробнее о Яndex.Server Free Edition и скачать дистрибутив можно на сайте программы. Кстати, если поиск на вашем сайте является востребованной функцией, то на этом можно заработать. Достаточно стать партнером по Рекламной сети Яндекса и начать показывать в результатах поиска рекламу. Юрий Вечер, менеджер программных продуктов
Открытые научные семинары в Яндексе
28 апреля 2007, 18:10
16 апреля в Яндексе прошел семинар Юрия Лифшица "Алгоритмы поиска ближайших соседей". Кажется, он прошел с большим успехом. Попасть на него могли все желающие (по предварительной записи), аудитория была переполнена. Спасибо Юрию и всем слушателям. Этим мероприятием мы стартовали программу открытых семинаров для исследователей и разработчиков информационного поиска в интернете. Следующий семинар пройдет 15 мая, проводить его будет Bing Liu, автор недавно вышедшей книги Web Data Mining, а также однодневного учебного курса Web Content Mining для участников конференции WWW2005. Точная тема и время семинара будет объявлена чуть позже в форуме РОМИП Ждем в гости. Илья Сегалович
Яндекс Mafia Party
28 апреля 2007, 18:20
17 апреля в ресторане Villa состоялась Яндекс Mafia Party — тематическая вечеринка для авторизованных агентств. В преддверии вечеринки была создана страничка, попасть на которую можно было, набрав адрес, указанный в приглашении. Всех гостей мы попросили соблюдать соответствующий стилю вечеринки дресс-код. Особая благодарность коллегам из агентств, которые прислушались к нашим пожеланиям и пришли в костюмах образца 30-40 годов. Чтобы напомнить гостям вечеринки «как это было», детали гангстерского быта были воспроизведены максимально подробно. Всем прибывающим предлагалось нарядиться в шляпу или боа на выбор… или и в то и в другое. Бокал шампанского помогал войти в образ. Кое-что покрепче было припрятано в самоваре: подпольный виски, только что доставленный бутлегерами, щедро разливался в кофейные чашечки. Источник огненной воды охранял специально обученный человек, на всякий случай переодетый фотографом. Оправдывая свой камуфляж, он весь вечер фотографировал гостей. Центральным развлечением вечеринки стала игра в «Мафию». Вопреки нашим опасениям, желающие едва смогли разместиться за двумя игровыми столами, а страсти среди игроков так накалились, что прервать их можно было только объявлением о начале официальной части мероприятия. Официальная часть посвящалась награждениям особо отличившихся агентств. За заслуги перед Cosa Nostra были отмечены: в номинации СПРУТ’2006 — IMHO VI; в номинации Большой Куш’2006 — AdWatch; в номинации Тесные Связи’2006 — iContext; в номинации Рука Семьи’2006 — Айтекс.ру, агентство из Екатеринбурга; в номинации Клан Сопрано’2006 — MediaStars; в номинации Честь Семьи’2006 — AdLabs. Всем победителям были вручены дипломы и золотые цепи Яндекса. На протяжении вечера гостей развлекали Moscow Regtime Band и DJ Артём Soulmate, по совместительству работающий менеджером проектов Яндекса. Любители азартных игр могли сыграть в рулетку и Black Jack в подпольном казино. Ну а те, кого все вышеперечисленные радости оставляют равнодушными, могли провести время в приятном общении с коллегами. Подробный фотоотчет можно посмотреть здесь. Тех, кто, несмотря на измененный образ и последствия праздника, сможет узнать себя или своих коллег, приглашаем оставлять комментарии к фоткам. Желающие поделиться своими фотографиями с Яндекс Mafia Party могут присылать их сюда. Лучшие из них мы добавим в корпоративный фотоальбом. В заключение хотим сказать спасибо всем тем, кто к нам пришел и разделил с нами этот праздник. Делитесь своими впечатлениями в комментариях к посту и, если положительных отзывов окажется больше, проведение праздника для агентств станет доброй традицией. Наталья Баскинд, пати-гёрл