Привет! Были бы причины, а написать в блог всегда есть кому. Например, мне. Сегодня, 18 апреля, у всех Платонов день ангела. И наш ангел Щукин — тоже не исключение. Все мы знаем, как по-разному относятся к Платону, но для нас Щукин — просто отличный друг, бейсболист и любимец женщин. Именины только повод, на самом деле мы всем отделом поддержки давно решили сделать герою небольшой подарок: памятник, который будет установлен на родине Платона — в деревне Щукино. Будет это бюст или скульптурная композиция — неважно, главное — мы не знаем, с чего начать. И потому просим вашей помощи. Давайте вместе придумаем эскиз? Вы, наверно, спросите, а какой он, Платон? Так вот, примерно, такой: Опросив всех, с кем Платон лично общается в офисе и за его пределами, мы составили несколько сумбурный словесный портрет: «Явный мачо, а когда без машины — метросексуал. Безапелляционный блюститель порядка, буквоед пользовательского соглашения, гроза и бог оптимизаторов, умный, справедливый, бескорыстный, преданный работе. Соавтор современных диалогов Платона. Любимая фраза: «Не шумите, мужи афиняне, исполните мою просьбу — не шуметь по поводу того, что я говорю, а слушать». Знаком с чувством юмора. Любитель автомобилей BMW, роскошных женщин и хорошего вина. Готовится стать мужем и отцом. Рост выше среднего, телосложение, если что, крепкое». Надеюсь, это описание вам поможет. Эскизы памятника присылайте по адресу lerastraza@ya.ru, и я буду их вывешивать на этой странице. Все рисунки, разумеется, будут подписаны. Там же можно будет голосовать за понравившиеся картинки и комментировать их. Работы принимаются до 10 мая, а потом мы слепим из того, что было :) Авторы 10 лучших (получивших больше звездочек, голосов и содержательных комментариев) работ получат славу и призы. P.S. В честь праздника я, так и быть, не буду ворчать, что Щукин занял своей развалюшной бэхой полтора парковочных места. Всё равно сегодня все, кроме него, приехали на метро. Лера Страза, служба поддержки пользователей