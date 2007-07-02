Многие люди в наше время увлекаются просмотром телепередач по психологии и чтением специальной литературы (ну кто, к примеру, может похвастаться, что в свое время не читал Фрейда или, там, Берна?). Но не все психологические понятия доступны любителю. И тут без словаря не обойтись. Причем в библиотеку уже бежать не обязательно (к тому же - несовременно). Нужно просто заглянуть в Яндекс.Словари, которые в июне обогатились серией «Психологический лексикон», куда входят шесть словарей по отдельным направлениям психологии. Пять томов («Общая психология», «Психология развития», «Психофизиология», «Социальная психология», «История психологии в лицах») уже доступны в Яндекс.Словарях, а последний (шестой) том появится до конца лета. Мне, человеку не очень хорошо знакомому с психологией, было необычайно интересно заглянуть в книжки и познакомиться с такими, например, терминами как Гипоталамус (отдел промежуточного мозга) или Феномен наделения (мысленное присвоение объекту свойств, которые ему реально не принадлежат). Мы обязательно дополним этими и другими словами и фразами наш (надо сказать, весьма популярный) раздел психологии на Яндекс.Рефератах. Да и просто с умными людьми можно с помощью этих слов поговорить. В книге «Общая психология» с новой стороны раскрываются такие очевидные, на первый взгляд, понятия как секс, наркотики и рок-н-ролл Чувство юмора, Характер, Усталость, Судьба, Суеверие. Словарь «История психологии в лицах» в печатном виде имеет два раздела: «Биографический» и «Персонифицированный историографический и структурно-хронотопологический анализ развития психологического знания». В электронном издании мы совместили два раздела, что очень удобно, так как можно от описания одного из направлений психологии тут же перейти к представителям этого направления. Например, смотрим на «Эволюционизм», видим Дарвина, смотрим на «Персонализм», видим Бердяева, а с определения «Деистического материализма» переходим на биографии Ломоносова и Руссо. Желаю и вам пополнить свои знания и погрузиться в увлекательное чтение!Елена Лаврова, менеджер по работе с издательствами службы Яндекс.Словари