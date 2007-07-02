Блог Яндекса
июль 2007
Миллион воздушных шариков
2 июля 2007, 18:21
Не прошло и двух месяцев с тех пор, как в Яндекс.Директе было размещено объявление с порядковым номером 1.000.000, а уже зарегистрировано «живое» миллионное объявление. Таким образом в Яндекс.Директе, начиная с 28 июня 2007 года, имеется более 1 млн объявлений. Именинник — объявление про воздушные шарики — выглядит так: Купить воздушные шарики! Предлагаем купить воздушные шарики. Оформление шарами. Печать на шарах. www.balloons.spb.ru Это объявление было размещено через Сертифицированное агентство Яндекса из Санкт-Петербурга компанию TRINET. Соответственно, хочется поздравить и агентство, и клиента. Мы обязательно передадим счастливчикам подарки от Яндекса — фирменные воздушные шарики (шутка =. Спасибо за миллион! Кстати, любителям статистики еще одна интересная цифра: за последний месяц в рабочее время, в среднем, в минуту добавлялось 9,7 объявлений. Так что, следующие юбилеи тоже не заставят себя долго ждать.Алексей Амилющенко, любитель больших чисел 2.0
И тебя вылечат, и меня вылечат…
3 июля 2007, 19:46
Многие люди в наше время увлекаются просмотром телепередач по психологии и чтением специальной литературы (ну кто, к примеру, может похвастаться, что в свое время не читал Фрейда или, там, Берна?). Но не все психологические понятия доступны любителю. И тут без словаря не обойтись. Причем в библиотеку уже бежать не обязательно (к тому же - несовременно). Нужно просто заглянуть в Яндекс.Словари, которые в июне обогатились серией «Психологический лексикон», куда входят шесть словарей по отдельным направлениям психологии. Пять томов («Общая психология», «Психология развития», «Психофизиология», «Социальная психология», «История психологии в лицах») уже доступны в Яндекс.Словарях, а последний (шестой) том появится до конца лета. Мне, человеку не очень хорошо знакомому с психологией, было необычайно интересно заглянуть в книжки и познакомиться с такими, например, терминами как Гипоталамус (отдел промежуточного мозга) или Феномен наделения (мысленное присвоение объекту свойств, которые ему реально не принадлежат). Мы обязательно дополним этими и другими словами и фразами наш (надо сказать, весьма популярный) раздел психологии на Яндекс.Рефератах. Да и просто с умными людьми можно с помощью этих слов поговорить. В книге «Общая психология» с новой стороны раскрываются такие очевидные, на первый взгляд, понятия как секс, наркотики и рок-н-ролл Чувство юмора, Характер, Усталость, Судьба, Суеверие. Словарь «История психологии в лицах» в печатном виде имеет два раздела: «Биографический» и «Персонифицированный историографический и структурно-хронотопологический анализ развития психологического знания». В электронном издании мы совместили два раздела, что очень удобно, так как можно от описания одного из направлений психологии тут же перейти к представителям этого направления. Например, смотрим на «Эволюционизм», видим Дарвина, смотрим на «Персонализм», видим Бердяева, а с определения «Деистического материализма» переходим на биографии Ломоносова и Руссо. Желаю и вам пополнить свои знания и погрузиться в увлекательное чтение!Елена Лаврова, менеджер по работе с издательствами службы Яндекс.Словари
Как поздравить всех одной открыткой
5 июля 2007, 15:53
С момента реинкарнации Яндекс.Открыток нам пишут не только благодарности, но и предложения, как улучшить сервис. Кому-то не хватает картинок из клипарта Красок, а кто-то хочет просто вставлять нарисованную открытку в блог так, чтобы на ней все продолжало двигаться и переливаться. Теперь у Яндекс.Красок эти возможности есть :) Пока вы рисуете открытку, в инструменте «фон» можно вставить любую вашу фотку или картинку с жесткого диска. Не забудьте ее раскрасить анимированными кистями или дополните забавными объектами из клипарта. После этого открытку можно не только послать кому-то лично, но и показать сразу всем! Это легко. Сохраните открытку, кликните на кнопку «опубликовать в блоге», выберите блогхостинг (для ЖЖ и Liveinternet код будет отличаться, поэтому будьте, пожалуйста, внимательнее), скопируйте код и вставьте в пост. Теперь все ваши друзья смогут увидеть, что вы замечательный художник. И даже отредактировать вашу открытку и послать ее своим знакомым. Кто знает, может быть, именно вы станете автором открытки, которая обойдет весь интернет! Ольга Иванова (менеджер Яндекс.Открыток), у которой сегодня день рождения
Ваша фотка на вашей открытке!
12 июля 2007, 11:00
Сервисы Яндекс.Фотки и Яндекс.Открытки развиваются и создают новые возможности. Теперь любую вашу фотографию, размещенную на Яндекс.Фотках, вы можете отправить своим близким как открытку. Делайте оригинальные подарки — открытки с фотографиями ваших близких, вашего города, окружающей вас природы, животных. Получатель увидит ссылку на ваш фотоальбом и сможет посмотреть другие ваши фотографии. Поделитесь фотографиями, которые вам дороги, с близкими и друзьями!
Миллион на Яндекс.Фотках!
13 июля 2007, 18:22
Не прошло и трех месяцев с момента старта сервиса Яндекс.Фотки, как у нас случилось радостное событие - Фотки преодолели планку в один миллион загруженных пользователями фотографий и изображений. Нам было очень интересно узнать, кто же этот автор миллионной фотографии. Поэтому теплым вечером 11 июля мы столпились у БольшогоФотоСервера™ и стали громко ждать виновника торжества. Им стал наш пользователь под ником lyagushenka, ниже - та самая фотография. И немного статистики. На данный момент на Яндекс.Фотках создано 123 880 альбомов, написано более 400 тысяч комментариев, оставлено 754 923 голоса, из которых 227 047 голосов за фотографии, выставленные на конкурсы. Всего в наших конкурсах номинировано более 17 тысяч фотографий. Как принято в волшебном мире Web 2.0, на сервисе присутствуют теги и наши пользователи ими активно пользуются. В среднем у двух третей опубликованных снимков присутствует хотя бы один тег. Иван Матвеев, редкостный фотолюбитель и руководитель сервиса Яндекс.Фотки
Яндекс.Почта: найдите 10 отличий
17 июля 2007, 12:31
В прошлую пятницу, 13-го, не боясь нечистой силы и не поддаваясь суеверию, мы завершили переезд на новую платформу. Перевозить пришлось много, ведь если распечатать все письма пользователей Яндекс.Почты, понадобится колонна в 1237 БелАЗов. Но это всё «внутренности», которых не видно. А снаружи основной интерфейс Яндекс.Почты приобрел новые черты. Первое, что бросается в глаза — показ начала письма, помимо его темы, в списке полученных писем. Некоторые даже подумали, что это «глюк» и стали писать в службу поддержки. Не волнуйтесь — это сделано для того, чтобы быстро понять, о чем письмо, и оценить, стоит ли его читать в данный момент. Кстати, эту опцию можно отключить в настройках. Также среди новшеств: можно смотреть не только «все», но и только «непрочитанные» письма,если нужно просмотреть много писем подряд, удобнее нажимать клавиши Сtrl+стрелка влево/вправо, как вы это делаете на странице выдачи результатов поиска, а не кликать мышкой,под каждым письмом появились кнопки «ответить» и «удалить» (кстати, к ответу можно тут же прикрепить файл, не переходя на отдельную страницу),появилось некоторое количество небольших, но приятных и удобных изменений в интерфейсе, позволяющих сделать работу с почтой еще более комфортной. Кстати, пока вы читали этот текст, пользователи Яндекс.Почты отправили около полутора тысяч писем. Антон Забанных, менеджер Яндекс.Почты
В одном клике от Черного моря!
19 июля 2007, 20:28
На Яндекс.Картах появилась карта Краснодара, Краснодарского края и республики Адыгея. Мы надеемся, что новая карта будет полезна не только для местных жителей, но и для тех, кто собрался отдохнуть у моря, ведь отпускной сезон в разгаре. На карте можно найти все курорты черноморского побережья: от Тамани до Адлера. На этой карте нанесены новые полезные обозначения: отметки высот (96 шт.), линии рельефа, курганы и бугры (1758 шт.). А еще мы теперь знаем 13 мест с отметкой высоты ниже уровня моря. На картинке: гора Цахвоа — самая высокая гора Краснодарского края. Её высота - 3345 м. над уровнем моря. Теперь мы можем не волноваться за тех отважных туристов (и немного им даже завидовать:) ), которые отправляются на солнечные пляжи Черного моря — загорать и купаться. С нашей новой картой они не потеряются. Андрей Кармацкий, менеджер Яндекс.Карты
Реклама в Яндекс.Директе - миллионам
23 июля 2007, 12:13
На днях на главной странице Яндекс.Директа появился информер. Он демонстрирует ежедневный охват аудитории Директа. Каждый день в информере обновляется три числа: общий объем аудитории Яндекс.Директа, объем аудитории рекламных объявлений Директа на сервисах Яндекса и в Рекламной сети. Последние два показателя доступны по ссылке с информера. Вот как выглядел информер 17 июля 2007 г.: Более подробные сведения можно можно увидеть по ссылке с числа уникальных посетителей. 17 июля это были вот такие данные: Объявления, размещенные через Яндекс.Директ, увидели 4 772 810 уникальных посетителей. Из них: - 2 630 700 пользователей сервисов Яндекса; - 3 113 290 посетителей сайтов, входящих в Рекламную сеть Яндекса. Главная задача нового информера - показать рекламодателям число тех, кто ежедневно видит объявления Директа. Рекламный щит можно установить и в центре пустыни, но, каким бы замечательным этот щит ни был, его рекламным предложением воспользоваться будет некому. А объявления Директа, как показывают цифры, находятся на самых оживленных "трассах" Рунета. А значит, будут замечены и привлекут новых клиентов для компании-рекламодателя.Алексей Амилющенко, Высоцкая Ольга
Яндекс.Новости продолжают добычу фактов
23 июля 2007, 20:03
Сюжеты Яндекс.Новостей обзавелись новым параметром - точной локализацией описываемых событий. Теперь у каждого сюжета, который можно привязать к какому-либо месту, появился географический тег «Регион сюжета», объединяющий все новости соответствующего региона. Таким регионом может оказаться и маленькая деревня в глубине России: и даже сразу несколько стран: Регион сюжета определяется автоматически - с помощью технологии извлечения фактов, о которой мы уже рассказывали здесь, здесь и здесь. Функциональность «Региона сюжета» позволила нам составить новые, более полные новостные рубрики для всех регионов России и Украины, а также для некоторого количества зарубежных стран. Вместе с этим увеличилось количество показов карт в сюжетах. Ранее Яндекс.Новости показывали только фрагменты карт крупных российских городов с указанием улиц и домов в тех сюжетах, где упоминались адреса. Теперь же в тех сюжетах, действие которых разворачивается в населенных пунктах России и Украины, будут показаны соответствующие участки карт этих стран: Татьяна Платонова, руководитель службы Яндекс.Новости
Подарок на день рождения
24 июля 2007, 11:46
24 июля исполняется 5 лет с момента запуска Яндекс.Денег. Летом 2002 года мы поняли, что Рунету нужна платежная система, и сегодня точно знаем, что не ошиблись. За пять лет компания подключила свыше тысячи интернет-магазинов и обслужила более 15 млн транзакций. Сегодня в системе Яндекс.Деньги осуществляется более 20 тыс. операций в сутки. Карточки Яндекс.Денег можно купить практически в любом российском городе, это не говоря уже о других способах пополнения счета (банки, платежные терминалы, Почта России и т.д.). Веб-интерфейс к электронным кошелькам и интеграция в портал Яндекса сделали Яндекс.Деньги системой массового пользования. Спасибо всем владельцам кошельков - если бы не вы, этот день не был бы для нас праздником. В честь юбилея комиссия за переводы между кошельками не будет взиматься в течение пяти дней. Поздравляем! Мария Грачева, директор по маркетингу Яндекс.Денег
40 градусов по Цельсию
30 июля 2007, 17:20
В середине июля - 19-20 - состоялся третий в этом году двухдневный коммерческий семинар. Прошел он в Одессе, несмотря на изнуряющую жару на улице (Одесса нас встретила 40 градусами в тени). Удобный кондиционируемый зал вместил около 50 слушателей, причем не только из городов Украины, но и из близлежащих городов России. За два дня было прочтено 11 докладов, проведены мастер-класс по использованию Яндекс.Директа и тестирование слушателей. Все участники семинара получили Дипломы слушателей. А те, кто прошел тестирование - 15 человек - получили Сертификат специалиста по интернет-рекламе. Во время мастер-класса, как обычно, мы завели рекламную кампанию в Яндекс.Директе, а потом изучили, как она сработала. По традиции рекламировали сам семинар и просили пользователей, которые увидят рекламные объявления, прислать сообщение участникам семинара. Все поступившие сообщения были зачитаны на семинаре, а избранные хочу опубликовать тут. Вот они. Имя = Михаил Мухин Организация = RegistraturaRu Сообщение = Объявление увидел, зашел, форму заполнил и отправил. Все, как вы просили. Подтверждаю: все работает С уважением, Михаил Мухин Имя = Дамир Организация = Рекламное интернет-агентство "Волекс" Сообщение = Привет, одесситы! Надеюсь семинар Вам понравится - мне, в свое время понравился. Хочу пожелать Вам успехов в прохождении теста - Алексей и Евгений хитрые и устроят вам немало ловушек )) Имя = Анатолий Организация = Nsign.ru Сообщение = Большой привет из Москвы! Давайте сделаем мир рекламы открытым и понятным! Забудем что такое CTR и будем считать только ROI! Успехов! Имя = Евгений Организация = частное лицо Сообщение = Привет участникам семинара! Читал статью про соотношение SEO и контекстной рекламы, увидел объявление - попал сюда. Вывод - РСЯ работает :) Всем удачного тестирования! Помнится, Алексей Амилющенко после нашего семинара обещал серьезно усложнить вопросы теста... Имя = SpeedyAlex Организация = SpeedyAlex Company Сообщение = Работаю с Яндексом довольно давно, хороший поисковик! Нужна помощь в продвижении своего сайта!!! Имя = Илья Организация = Интернет-Компания "Елена" Сообщение = День добрый, Алексей! Решил запустить рекламу, смотрю кто в конкурентах, увидел ваше объявление:) Так что можете сказать участникам семинара что объявления конкурентов можно увидеть не только если заводишь вопрос в строке запроса ПС, но и из заведенной кампании:) Удачного семинара! Двухдневных семинаров в этом году более не планируется. А вот однодневные еще будут. До встречи на семинарах!Алексей Амилющенко, докладчег
То, о чём говорят больше всего
31 июля 2007, 20:01
Сегодня мы обновили главную страницу Поиска по блогам. Самое важное обновление - это появившийся на ней новый индикатор блогосферы «Темы дня». Темы дня - это три события или явления, больше всего заинтересовавшие блоггеров сегодня. Темы определяются в результате постоянного автоматического анализа содержимого тысяч записей в интернет-дневниках (Поиск по блогам и форумам индексирует каждый день около полумиллиона сообщений, из которых более 150 тысяч - записи в русскоязычных блогах). Благодаря этому теперь можно увидеть не только записи отдельных авторов, ставшие популярными среди русскоязычных блоггеров, но и темы, которые интересуют многих авторов независимо друг от друга. Обновляется этот информер в течение дня - по мере определения новых популярных тем. Кроме того, теперь прямо на первой странице можно увидеть не только рейтинг блогов, но и рейтинг самых популярных сообществ русскоязычной блогосферы. Надеюсь, благодаря обновлениям находить самое интересное и важное в блогосфере и следить за изменениями общественного мнения станет проще и удобнее.Антон Волнухин, руководитель сервиса Поиск по блогам