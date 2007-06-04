Год назад был создан проект «Все Вместе!», который стал сообществом множества маленьких, но чрезвычайно эффективных организаций. На нем представлено 19 благотворительных фондов и некоммерческих организаций (среди которых Благотворительный фонд «Детские Сердца», инициативная группа «Доноры-Детям», Калин фонд, Фонд «Созидание», Отказники.ру, Реабилитационный художественный центр «Дети Марии», Благотворительный фонд «Здесь и сейчас!», интернет-фонд Помоги.орг, Общественная организация «Дорога в мир»), которые работают вместе, в едином информационном поле, помогая друг другу. В интернете этот проект помог создать и поддерживает Яндекс. В Сети есть множество желающих помочь и нуждающихся в помощи, и, увидев рекламу проекта «Все вместе!», люди знают, куда можно обратиться с просьбами и предложениями. С помощью проекта (и сайта в том числе) за год была оказана помощь нуждающимся на сумму более чем 2,5 млн рублей. Эти деньги были направлены срочные операции, реабилитационное и поддерживающее лечение, помощь малоимущим, покупка медицинской техники и лекарств. Сообщество стало инициатором всенародной акции «Сухая попа», поддержало проекты «Волонтеры.ру», «Подари жизнь» и другие. К проекту «Все вместе!» присоединилось более 30 организаций и сообществ из Москвы и регионов. Кроме того, на сайте встретилось огромное количество замечательных людей, которые личным участием помогали и продолжают помогать друг другу в беде. К сожалению, мы не можем их посчитать, но точно знаем, что их очень много. Мы все разные, но у нас одно общее горячее желание хотя бы немного помочь тем, кому никто не помогает, тем, кто брошен и забыт. Участники проекта собирают деньги на операции тяжелобольным детям, устраивают судьбы сирот, помогают старикам и инвалидам. В рамках проекта проходит множество мероприятий и акций, которые активно рекламируются. И сегодня мы хотим пригласить всех заинтересованных на благотворительный вечер «Подари детям лето!», который состоится 20 июня. На вечере можно будет узнать больше о проекте «Все вместе»; пообщаться с людьми, которые уверены, что помогать другим – это их долг; принять участие в благотворительном аукционе и беспроигрышной лотерее - тем самым помочь детям, которым не слишком повезло в этой жизни. На деньги, собранные во время вечера, будет оплачен летний отдых и реабилитация для детей-сирот и детей-инвалидов, в частности: шестерых воспитанников Новочеркасского детского дома; пятерых ребят из Кинишемской школы-интерната, малыша с диагнозом ДЦП, четверых детей из приемных и патронатных семей; подопечных организации «Дорога в мир», объединяющей родителей детей с тяжелыми нарушениями. Помощи ждут и 25 детей из 4-го класса школы № 1 г. Беслан. Получить дополнительную информацию и сообщить о своем желании участвовать в мероприятии можно, позвонив по телефону +7 916 332 6503 или написав по адресу info@wse-wmeste.ru Будьте с нами, и вместе у нас все получится!Татьяна Тульчинская, «Все вместе»