Блог Яндекса
июнь 2007
Спутниковые Яндекс.Карты
4 июня 2007, 17:49
Самолёт построим сами,
На дорогах становится жарче
6 июня 2007, 14:13
В Яндексе у каждого сервиса есть менеджер, разработчики, системные администраторы, маркетологи – словом, большая КОМАНДА! А еще у сервиса есть группа поддержки – люди не из «официальной» команды, которые болеют за сервис, переживают за него и придумывают новые идеи. Так сложилось, что я оказался одним из «болельщиков» Яндекс.Пробок и занял достойное место «главного подпольного аналитика» :) Как-то, почти год тому назад, мы обсуждали баллы (меру загруженности дорог Москвы) и у нас возникали вопросы – «а будет ли меняться средний балл со временем?», «что будет под Новый год?!». Настал счастливый момент, когда мы располагаем данными за один год и один месяц и можем взглянуть на общую картину московских пробок: Заметим, что в мае этого года на дорогах Москвы «веселее», чем в мае 2006 года, ровно на один балл :) Будем надеяться, что эта тенденция не сохранится (мне как автомобилисту этого очень хочется!), спишем высокую загруженность в этом году на необычную майскую жару. И наконец, чтобы остаться истинными исследователями, давайте сравним «дыхание» московских дорог с пульсом общественного мнения интернета о пробках: Видно, что блогосфера реагирует практически на все колебания загруженности дорог Москвы. Два основных пика приходятся на практически самые загруженные дни минувшего года – 30 октября, когда из-за пробок футболистам «Спартака» пришлось добираться на матч на метро, и дни предновогодней суеты.Тигран Худавердян, ГлавПробАналитик
Каждому другу – по шапке!
8 июня 2007, 18:33
9 июня – международный день друзей, с чем вас и поздравляем Яндекс.Открыткой. Вы можете ее дорисовать и отправить своим друзьям. В честь этого праздничного события пользователи развлекательной социальной сети Я.ру получат по шапке. Причем шапки у всех будут разные! А поскольку праздновать это событие лучше с друзьями, то будет снято ограничение на количество приглашений в день. С 9 июня звать можно всех! Кстати, у меня есть приглашения в Я.ру ;) Антон Попов, друг друзей
Тысяча и одна ночь на Яндекс.Фотках
15 июня 2007, 17:22
На днях закончился первый фотоконкурс на Яндекс.Фотках. Поздравляем победителей и благодарим всех, кто принимал в нем участие! Для тех, кто хочет поделиться своими фотографиями и получить признание и славу, мы начали новый конкурс «Закаты – рассветы». На него вы сможете номинировать фотографии, сделанные от вечерней зари до утренней: пейзажи, хранящие великолепие июньских закатов, блеск огней ночного города и гармонию летнего утра. Кстати, с появлением конкурсов появилось два вида голосования: обычное (с помощью которого фотография попадает в рейтинг «Лучшие фото») и конкурсное. Конкурсный и обычный рейтинг отличаются по цвету «звездочек». Конкурсные звезды желтые, а звезды обычной «голосовалки» красные. Во время конкурса обычный рейтинг не виден, чтобы не было путаницы при голосовании. Снимок одновременно не может участвовать в двух рейтингах, поэтому конкурсное и обычное голосование различаются. Как только фото попадает в конкурсный рейтинг, голосование начинается с нуля, а с окончанием конкурса к этой фотографии в целости и сохранности возвращаются баллы и голоса, набранные до начала конкурса. Конкурсная оценка остается «на память» на страничке победителей конкурса. Участвуйте и побеждайте!Галочка Цветочек, фея
Все вместе подарим детям лето!
15 июня 2007, 20:26
Год назад был создан проект «Все Вместе!», который стал сообществом множества маленьких, но чрезвычайно эффективных организаций. На нем представлено 19 благотворительных фондов и некоммерческих организаций (среди которых Благотворительный фонд «Детские Сердца», инициативная группа «Доноры-Детям», Калин фонд, Фонд «Созидание», Отказники.ру, Реабилитационный художественный центр «Дети Марии», Благотворительный фонд «Здесь и сейчас!», интернет-фонд Помоги.орг, Общественная организация «Дорога в мир»), которые работают вместе, в едином информационном поле, помогая друг другу. В интернете этот проект помог создать и поддерживает Яндекс. В Сети есть множество желающих помочь и нуждающихся в помощи, и, увидев рекламу проекта «Все вместе!», люди знают, куда можно обратиться с просьбами и предложениями. С помощью проекта (и сайта в том числе) за год была оказана помощь нуждающимся на сумму более чем 2,5 млн рублей. Эти деньги были направлены срочные операции, реабилитационное и поддерживающее лечение, помощь малоимущим, покупка медицинской техники и лекарств. Сообщество стало инициатором всенародной акции «Сухая попа», поддержало проекты «Волонтеры.ру», «Подари жизнь» и другие. К проекту «Все вместе!» присоединилось более 30 организаций и сообществ из Москвы и регионов. Кроме того, на сайте встретилось огромное количество замечательных людей, которые личным участием помогали и продолжают помогать друг другу в беде. К сожалению, мы не можем их посчитать, но точно знаем, что их очень много. Мы все разные, но у нас одно общее горячее желание хотя бы немного помочь тем, кому никто не помогает, тем, кто брошен и забыт. Участники проекта собирают деньги на операции тяжелобольным детям, устраивают судьбы сирот, помогают старикам и инвалидам. В рамках проекта проходит множество мероприятий и акций, которые активно рекламируются. И сегодня мы хотим пригласить всех заинтересованных на благотворительный вечер «Подари детям лето!», который состоится 20 июня. На вечере можно будет узнать больше о проекте «Все вместе»; пообщаться с людьми, которые уверены, что помогать другим – это их долг; принять участие в благотворительном аукционе и беспроигрышной лотерее - тем самым помочь детям, которым не слишком повезло в этой жизни. На деньги, собранные во время вечера, будет оплачен летний отдых и реабилитация для детей-сирот и детей-инвалидов, в частности: шестерых воспитанников Новочеркасского детского дома; пятерых ребят из Кинишемской школы-интерната, малыша с диагнозом ДЦП, четверых детей из приемных и патронатных семей; подопечных организации «Дорога в мир», объединяющей родителей детей с тяжелыми нарушениями. Помощи ждут и 25 детей из 4-го класса школы № 1 г. Беслан. Получить дополнительную информацию и сообщить о своем желании участвовать в мероприятии можно, позвонив по телефону +7 916 332 6503 или написав по адресу info@wse-wmeste.ru Будьте с нами, и вместе у нас все получится!Татьяна Тульчинская, «Все вместе»
Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз прочитать
18 июня 2007, 19:01
Интерфейс поиска Яндекс.Картинок претерпел заметные изменения. Теперь на каждой странице мы показываем по 20 найденных картинок, так что листать страницы надо будет меньше и можно больше сосредоточиться на их просмотре. А так как страница при этом выросла, то для удобства мы добавили нижнюю форму поиска. Кроме этого, в окне браузера мы показываем в строке ровно столько картинок, сколько в нее умещается! Попробуйте уменьшить размер окна и посмотрите на результаты. К Яндекс.Картинкам часто обращаются за обоями (кто не знает - это фотографии и картинки, которые ставят фоном на "рабочем столе" компьютера). Только за май запросов "обои для рабочего стола" и им подобных было более 300 тысяч! Поэтому фильтр по размеру теперь позволяет не только выбирать картинки "большого", "среднего" и "маленького" размера, но и искать обои для рабочего стола, подходящие к размеру экрана.
Из трудовых будней разработчиков «Спамообороны»
26 июня 2007, 16:47
На прошлой неделе разработчики (Р) консультировали одного клиента (К) по инсталляции «Спамообороны». Через пару дней тот вышел на связь с благодарностью: К: Вчера запустил «Спамооборону». Весь народ на работе в истерике... Р: ??? К: В Аутлуке стало нечего читать.
Пройдусь по Абрикосовой, сверну на Виноградную...
27 июня 2007, 19:16
Появление печатного издания топонимического словаря московских улиц в офисе и известие о том, что в составе Яндекс.Словарей появится его электронная версия вызвали среди коллег заметное оживление. Все брали книгу в руки, с интересом листали и даже пытались «взять домой почитать».