Блог Яндекса
ноябрь 2007
Дивный край
2 ноября 2007, 11:22
Есть аул вблизи Казани, по названию Кырлай. Даже куры в том Кырлае петь умеют... Дивный край! (Габдулла Тукай) Яндекс не только любит поэзию, но старается помогать как поэтам, так и литературоведам. Яндекс.Карты тоже не чужды прекрасному, поэтому мы рады представить вам карту Татарстана, которая появилась на нашем сервисе на этой неделе. На ней можно найти не только воспетый Габдуллой Тукаем Кырлай, но и столицу республики — Казань. Кроме того, подробная карта доступна для Набережных Челнов. Маша Лауфер, вдохновленная поэзией и картами
Открытая встреча Web Standards Group в Санкт-Петербурге
2 ноября 2007, 17:44
17 ноября (суббота) в 14:00 при поддержке Яндекса в конференц-зале «Стеклянный» гостиницы «Санкт-Петербург» состоится первая открытая встреча российского крыла Web Standards Group. В программе мероприятия: доклад Вадима Макеева «CSS-изначальности: фреймворки, reset.css»;презентация группы разработчиков «Kandy — комфортная IDE для вёрстки»;«Особенности шаблонизации данных с использованием XSL и Docbook»;рассказ Андрея Сумина «Модульность в Javascript». Кроме того, в свободной обстановке вы сможете поговорить о веб-стандартах с людьми, активно применяющими их в своей работе, и получить ответы на интересующие вас вопросы. После официального завершения встречи общение будет продолжено в неформальном ключе. Вход бесплатный, но по предварительной записи. Заявку на участие высылайте на адрес flack {at} yandex-team.ru не позднее 15 ноября. Если вы занимаетесь веб-разработкой, не упустите свой шанс поучаствовать в становлении движения веб-стандартистов России.Алексей Рыбаков, евангелист веб-стандартов
Где эта улица, где этот дом...
2 ноября 2007, 18:37
Уже очень давно Яндекс.Новости иллюстрируют сюжеты с точным адресом места события соответствующими фрагментами карты города. Теперь же мы разместили последние московские новости с адресами на карте. По умолчанию показывается все, что произошло в Москве за три дня (и при этом заинтересовало журналистов). А можно сузить выборку и почитать только про те события, которые активно развивались в последние 6 часов.Группа роботов
Закончился первый тур VIII Кубка
3 ноября 2007, 13:21
Подведены предварительные итоги первого тура VIII Кубка. На сайте kubok.yandex.ru опубликованы сводные таблицы результатов, «юниорская двадцатка» и предварительный список региональных победителей. Проходной балл в этом году — 11. Всего в VIII Кубке результативно сыграли 1896 игроков. С понедельника начинается прием апелляций, после которого список прошедших во второй тур Кубка может увеличиться и возможны перестановки в юниорской и региональной таблицах. Среди юниоров наибольшую активность проявили учащиеся Аничкова лицея (Санкт-Петербург, преподаватель — Наумова Мария Владимировна), Университета Наяновой (Самара, преподаватель — Ганкина Алла Марковна) и Краснодарской гимназии № 1 (преподаватель — Марчук Анна Викторовна). Дата второго тура будет определена голосованием участников после рассмотрения всех апелляций и формирования окончательного списка победителей первого тура. Администрация Кубка
В блогах за год проходит два
12 ноября 2007, 16:25
В интернете время идет быстрее. Про это часто говорят, но никто толком не знает — насколько быстрее? Про весь интернет мы тоже не знаем, а про блоги можем сказать точно: время там идет быстрее в два раза. Весной среднему блоггеру был 21 год, а осенью — уже 22. То есть, за полгода он вырос на год. Из нового исследования Яндекса можно узнать много интересного о жизни и привычках блоггеров. Проще всего встретить блоггера на одном из пяти крупных хостингов: LiveJournal.com, LiveInternet.ru, Blogs@Mail.ru, Diary.ru и LovePlanet.ru. Там находятся 75% всех русскоязычных дневников. В LiveJournal преобладают мужчины (58%), а на Diary.ru — женщины (75%). Блоггеры, обитающие в LiveJournal интересуются, судя по тематике популярных сообществ, дизайном, рекламой и кино. А молодые (в среднем — девятнадцатилетние) люди с LiveInternet — в основном оформлением своих дневничков и группой «Tokio Hotel». Это были спойлеры. Все остальное — в исследовании. Наташа Крупенина, тоже блоггер
Вау, Я.ру!
12 ноября 2007, 16:41
В апреле мы запустили сервис Я.ру в режиме бета-тестирования, по приглашениям. С тех пор прошло полгода. Сервис существенно изменился, на нем появились новые возможности. Мы очень благодарны всем пользователям, которые помогали нам тестировать Я.ру и делать его лучше. Сегодня мы объявляем, что для создания страницы на Я.ру больше не нужны приглашения. Достаточно зайти на главную страницу — wow.ya.ru — и зарегистрироваться. Кроме того, на главной странице показывается наша "Доска почёта" — пользователи, которые недавно получили Ку. И вы тоже можете оказаться в их числе! Ещё на wow.ya.ru можно увидеть настроения пользователей Я.ру. Они обновляются в режиме реального времени. И самое интересное — это появление мест для общения по интересам — клубов. Выбрать клуб пользователь может в меню "Мои клубы". Пользуясь служебным положением, приглашаем всех в клуб сервиса Я.ру! :) Кстати, именно там, в специальной теме можно оставлять пожелания-заявки на создание клубов с другими тематиками. Клубы еще тестируются и мы приглашаем поучаствовать в этом всех желающих. Общайтесь, знакомьтесь, показывайте свои фотки, делитесь настроением, ссылками, обсуждайте общие интересы в клубах — а мы будем делать Я.ру всё более удобным и интересным! Команда Я.ру
10 баллов бывают разные...
12 ноября 2007, 18:57
Как известно, мы тут в Яндексе любим не только делать полезные сервисы, но и пытаемся использовать данные разных сервисов для получения новых интересных проектов (например, недавно мы научились показывать новости на карте Москвы). А еще мы любим отмечать разные интересные цифры про наши сервисы. Так, на прошлой неделе был зафиксирован очередной рекордный показатель на проекте Пробки. Впервые с начала «автомобильного сезона» (т.е. с сентября) было зафиксировано устойчивое десятибалльное стояние в Москве. Не обошло это стороной и блоги — прошлая неделя стала рекордной по количеству упоминаний слова «пробки» за последний год: В среднем за день их упоминают 3299, а максимум в неделю случился как раз между 6 ноября и 13 ноября 2007 года — 38808 раз. Ну и самый главный рекорд: впервые за время существования сервиса — а 10 баллов на нем бывало и до этого — общая длина пробок перевалила за 600 километров. Маша Лауфер, всегда езжу на метро
Даёшь рост интернет-активности Ростова-на-Дону!
13 ноября 2007, 16:49
От своих братьев-миллиоников Ростов-на-Дону выгодно отличается высоким процентом интернетизации. Полугодовая взрослая интернет-аудитория Ростовской области составляет 19%, а недельная — 9% от числа жителей региона (ФОМ, лето 2006 г.). При этом в рейтинге проекта Яндекс.Города Ростов-на-Дону занимает только 27 место с интернет-индексом равным 194. Почему такая несправедливость? Интернет-индекс города учитывает разные показатели, например, количество и авторитетность городских сайтов, популярность города в поисковых запросах. А повлиять мы можем только на один из параметров - долю пользователей Яндекса среди жителей города. Яндекс.Карты решили внести свой вклад в борьбу за повышение интернет-активности ростовчан. В дополнение к карте Ростовской области мы опубликовали подробные спутниковые снимки города. И теперь оптимистично надеемся на рост интереса ростовчан к нашим проектам. Говорят, Ростов-на-Дону — красивый город. Правду говорят. У нас вошло в привычку при запуске спутниковой карты изучать ее на предмет интересных фрагментов, достопримечательностей или мест, о которых мы слышали или где хотим побывать. В Ростове-на-Дону таких много. Например, зоопарк, Театральная площадь, ЦПКиО им. Горького, Вертолетный завод "Роствертол", Круглая площадь.Андрей Кармацкий, хочу посмотреть на вертолётный завод
Яндекс и Punto Switcher
13 ноября 2007, 19:40
В Яндексе мы создаем сервисы, которыми пользуемся сами, от поиска и почты до Яндекс WiFi и Яндекс.Бара. При этом мы и стараемся поддерживать также проекты, которыми пользуются наши сотрудники. По секрету, яндексоиды так любят интернет-мессенджер Jabber, что крупнейший русскоязычный узел сети мгновенной передачи сообщений Jabber.ru уже почти два года работает на серверах, предоставленных Яндексом. А еще на рабочих станциях администраторов, разработчиков и некоторых менеджеров установлены разные дистрибутивы Linux, и вот мы стали официальным зеркалом FreeBSD, Ubuntu, Fedora, Debian. В Яндексе также очень популярен клавиатурный переключатель Punto Switcher. И сегодня мы хотим сообщить, что уже несколько дней Punto Switcher, сайты punto.ru и punto-switcher.ru размещены на серверах Яндекса, а мы помогаем автору программы Сергею Москалеву и его коллегам в разработке очередной версии Punto Switcher. Ну, а кто еще не знает, что такое Punto Switcher - заходите на сайт программы. Или, например, читайте БашОрг. Юрий Вечер, менеджер по работе с партнерами
Мальчикам - Деньги, девочкам - Игрушки
21 ноября 2007, 12:59
Уже около года Яндекс публикует на своем сайте результаты исследований TNS Gallup Media, рассказывающие о социально-демографическом портрете наших пользователей. На этот раз мы решили посмотреть на результаты исследования в другом свете и выяснить, какие сервисы Яндекса интересны для людей определённого пола и возраста. Чаще всего московская аудитория Яндекса, как нетрудно догадаться, заходит на главную страницу портала, результаты поиска и "народные" сайты. Кроме того, среди некоторых возрастных групп популярен поиск изображений, а также Яндекс.Карты и Яндекс.Пробки. Если оценить интерес той или иной аудитории к сервисам Яндекса, то можно заметить, что девушки и юноши школьного и студенческого возраста находят время и для учебы, и для развлечений. У них в ходу Яндекс.Словари, Яндекс.Игрушки, Яндекс.ТВ, Яндекс.Открытки, Яндекс.Афиша и Яндекс.Фотки. С возрастом же у пользователей возникают и другие потребности, и неудивителен интерес более взрослых людей к Яндекс.Картам и Яндекс.Пробкам, а также к Яндекс.Маркету, который нередко помогает им выбрать необходимый товар или подарок близким. А еще эти люди часто ищут деловые контакты на сервисе Мой Круг и информацию об организациях на Яндекс.Адресах. Впрочем, не зря взрослых называют большими детьми. Так, женщины 25-44 лет являются нередкими гостями сервиса Яндекс.Игрушки. Любопытен интерес молодых людей 12-17 лет к Яндекс.Деньгам - возможно, в скором времени из них вырастут финансовые магнаты. Если вы хотите узнать, какие из проектов Яндекса пользуются наибольшей популярностью среди разных социально-демографических групп - советуем ознакомиться с полными результатами исследования: "Проекты Яндекса: предпочтения москвичей различного пола и возраста (по данным TNS Gallup, октябрь 2007 г.)".Алексей Кабанов, изучаю людей
Про Булочку и числа
23 ноября 2007, 17:49
Сегодня у нас есть повод для праздника! Не подумайте, что дело в пятнице, ее мы уже давно не празднуем. Нынешний праздник у нас впервые за 10 лет, потому что именно сегодня нас (яндексоидов) стало 1000. Спешу сообщить об этом событии сейчас, потому что в понедельник нас уже точно будет больше тысячи. Тысячного яндексоида зовут Boulochka, вернее Анастасия Булах, и занимается она контекстной рекламой. Пользуясь случаем, обращаюсь к яндексоидам: пожалуйста, не забудьте поменять описание компании в профиле на Моем Круге и других социальных сетях (в общем, на всех сайтах, где вы зарегистрированы как сотрудник Яндекса), переведя Яндекс из категории «от 101 до 1000 человек» в категорию «больше 1000 человек»:) Можно не сегодня, можно в понедельник. Всем остальным мы напоминаем, что повлиять на численность нашей компании вы можете здесь. Мила Швецова, HR
Итоги встречи Web Standards Group
28 ноября 2007, 16:15
17 ноября в Санкт-Петербурге успешно состоялась первая открытая встреча российского крыла Web Standards Group. В течение трёх часов организаторы и докладчики рассказывали интересные и неочевидные вещи про CSS, Javascript и XML. Мероприятие посетило более семидесяти наиболее ответственных разработчиков из северной столицы. Надеемся, что все они вынесли что-то полезное из представленных докладов и их обсуждения. Тем же, кто не смог попасть на встречу, предлагаем ознакомиться с презентациями и кратким фоторепортажем. Следующая встреча намечена на начало следующего года, на этот раз в Москве. Будем рады видеть.Алексей Рыбаков
Словари занялись экономикой
29 ноября 2007, 13:19
Ни одна наука не отражается на нашей жизни так, как экономика. Но зачастую тем, кто хотел бы понимать, что в ней сейчас происходит, мешают непонятные термины. Деловыми новостями обзавелись многие издания, а словарей к ним не полагается – и как, спрашивается, разобраться в этих хитросплетениях девальваций и ликвидностей? Узнать на Яндекс.Словарях! На этой неделе они пополнились двумя новыми изданиями: «Экономико-математический словарь» и «Современный экономический словарь». Теперь достаточно заглянуть в наши экономические словари, чтобы уточнить значение таких слов как Аброгация; Профит; Градуализм или Ревальвация. В чем изюминка этих словарей? В «Экономико-математическом словаре» все термины даются с переводом на английский язык, книга содержит раздел «Имена и даты», где можно ознакомиться с биографиями ста ученых, повлиявших на развитие экономической науки. «Современный экономический словарь» содержит около 12 тысяч терминов, охватывает понятия из современной российской и мировой экономики, управления, финансов. Он по-настоящему универсален. Читайте, уточняйте и богатейте!Елена Лаврова, глубокий эконом