Уже около года Яндекс публикует на своем сайте результаты исследований TNS Gallup Media, рассказывающие о социально-демографическом портрете наших пользователей. На этот раз мы решили посмотреть на результаты исследования в другом свете и выяснить, какие сервисы Яндекса интересны для людей определённого пола и возраста. Чаще всего московская аудитория Яндекса, как нетрудно догадаться, заходит на главную страницу портала, результаты поиска и "народные" сайты. Кроме того, среди некоторых возрастных групп популярен поиск изображений, а также Яндекс.Карты и Яндекс.Пробки. Если оценить интерес той или иной аудитории к сервисам Яндекса, то можно заметить, что девушки и юноши школьного и студенческого возраста находят время и для учебы, и для развлечений. У них в ходу Яндекс.Словари, Яндекс.Игрушки, Яндекс.ТВ, Яндекс.Открытки, Яндекс.Афиша и Яндекс.Фотки. С возрастом же у пользователей возникают и другие потребности, и неудивителен интерес более взрослых людей к Яндекс.Картам и Яндекс.Пробкам, а также к Яндекс.Маркету, который нередко помогает им выбрать необходимый товар или подарок близким. А еще эти люди часто ищут деловые контакты на сервисе Мой Круг и информацию об организациях на Яндекс.Адресах. Впрочем, не зря взрослых называют большими детьми. Так, женщины 25-44 лет являются нередкими гостями сервиса Яндекс.Игрушки. Любопытен интерес молодых людей 12-17 лет к Яндекс.Деньгам - возможно, в скором времени из них вырастут финансовые магнаты. Если вы хотите узнать, какие из проектов Яндекса пользуются наибольшей популярностью среди разных социально-демографических групп - советуем ознакомиться с полными результатами исследования: "Проекты Яндекса: предпочтения москвичей различного пола и возраста (по данным TNS Gallup, октябрь 2007 г.)".Алексей Кабанов, изучаю людей