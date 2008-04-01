Блог Яндекса
апрель 2008
Предсказываем будущее здесь и сейчас
1 апреля 2008, 13:25
В наше время, к гадалке не ходи, у людей любого возраста есть вопросы, ответы на которые необходимо получить здесь и сейчас. Влюбленные пятиклассницы хотят знать отношение к ним Петрова из 8 «Б», их соседи по партам — судьбу будущей контрольной, выпускники школы — настроение приемной комиссии вуза, клубная молодежь — целесообразность похода на вечеринку, отцы семейств — последствия приезда родственников, подчиненные хотят предугадать слова начальника «на ковре», а в преддверии отпусков и праздников многие мечтают куда-то уехать, но не могут выбрать направление. Именно поэтому мы решили создать новую полезную службу «Узнайте всё». Для получения ответа на любой вопрос нужно закрыть глаза, подумать об этом, а потом просто ввести ключевое слово (имя, событие и т.д.) в строку и нажать кнопку «узнать». Лаконичность ответов новой службы «Узнайте всё» — лишнее доказательство, что все можно объяснить в двух словах. Однако расшифровать послания каждому придется самостоятельно, так как для разных людей одни и те же слова имеют разное значение. Для тех, кто боится пробовать, вот ответы шара предсказаний на вопросы фокус-группы: Я хотел узнать больше, чем мне положено. Получил: Петров из 8 "Б": краеугольная любовь. Всё так и есть, к гадалке не ходи. Контрольная по физике: близкий эффект "вау-вау". Поступление в универ: удачная компенсация. Вечеринка в субботу: ласка валежника. Приезд тещи: многоступенчатое доказательство. Начальник: системологическое усердие. Майские праздники: забота северного сияния. Да, и пока никто не видит: недокументированные возможности, точнее — тайная страница для настоящих криэйторов, находящихся в творческом кризисе. Здесь вы можете создать слоганы с помощью нашего помощника, и вам за это ничего не будет. Например, так: У меня был кризис жанра, я не мог придумать слоган для компании. Поэтому за меня это сделал робот:Сундук: невозможная линия.Криэйтор, помоги себе. Пробуйте, творите, богатейте. Служба предсказаний
В Екатеринбурге обнаружены пробки
2 апреля 2008, 15:12
Екатеринбург входит в тройку лидеров среди российских городов по числу автомобилей на душу населения, и с каждым годом количество машин растет. Простая зависимость: больше автомобилей - больше пробок. Много пробок - ждите "Яндекс.Пробки". И вот сегодня Яндекс.Пробки добрались до Урала! Екатеринбург стал четвертым городом, для которого мы собираем и транслируем информацию о дорожных заторах и затруднениях. В марте на сервисе появились Киев и Петербург, а в Москве Яндекс.Пробки пользуются популярностью уже давно. Данные о пробках предоставляются информационным агентством «СМИлинк». Источники информации - автоматические видеодетекторные комплексы, мобильные датчики, передающие информацию о передвижениях транспорта по улицам города, диспетчерские и ремонтно-эксплуатационные службы города, предприятия общественного транспорта, такси, эвакуаторы и т. д. Пользователи интернет-версии сервиса могут сообщить о пробке с помощью специальной формы. Одновременно Яндекс.Пробки стали доступны в нашем приложении для мобильных устройств. И как обычно, мы приглашаем автомобилистов города присылать данные о скорости своего движения на сервер Яндекса, для чего нужно согласиться с отправкой данных, поставив галочку в соответствующем чекбоксе в меню мобильного приложения (для устройств с GPS-приемником). Присоединяйтесь! Благодаря вашей помощи мы сможем сделать информацию о пробках более точной.Андрей Кармацкий, наблюдаю за пробками
Был бы интернет, а праздник найдется
3 апреля 2008, 14:10
Праздники бывают разные – мужские и женские, личные и государственные, веселые и серьезные, популярные и не очень. На одни праздники принято дарить цветы, на другие - отправлять открытки или валентинки, на третьи - покупать подарки. Нам стало интересно - а какие праздники отмечают в интернете? Какие подарки пытаются найти? Мы посчитали и обнаружили, что женщины ищут подарки гораздо активней мужчин, а самые популярные из подарков - золото, украшения и посуда. Самые популярные подарки: Подробней – в нашем новом «праздничном» исследовании. Максим Петров, человек-праздник
Найдётся всё – теперь автомобили
4 апреля 2008, 16:06
Сегодня – мой звездный час, сегодня мы запустили новый проект, прототип которого я в одиночку разрабатывал в течение полугода до того, как прийти в Яндекс. Дело было так: После окончания вуза, все свободное от основной работы время я стал тратить на реализацию стартапа. Мне была очевидна необходимость сервисов, агрегирующих разрозненные данные по определенной тематике с разных сайтов. А при растущем рынке новых и подержанных авто, в море автомобильных объявлений на нескольких десятках автомобильных сайтов, разобраться без достойного сервиса невозможно. Так что идея создания автопоисковика показалась мне очень перспективной. Так за полгода – с мая по ноябрь 2007 года – появился сайт mnogoavto.ru – проект, объединяющий базы данных семи автомобильных сайтов Рунета. В день запуска mnogoavto я опубликовал пост на Хабре, презентующий мой проект. В тот же день этот пост прочитал разработчик Яндекс.Маркета Женя Цуринов – мой знакомый по Sun Tech Days – заинтересовался и рассказал руководителю отдела разработки Коле Малеванному, что в интернете появился проект, который по направленности близок Яндексу, и что он может связаться с автором. В тот же вечер Коля связался со мной, предложил встретиться. В течение нескольких дней решилась моя судьба – мне предложили работу – развивать мой проект в рамках Яндекса. На последнем месте работы я был разработчиком, и то, что в Яндексе мне дали возможность заниматься менеджментом собственного проекта, развивать его, используя ресурсы Маркета, выпустить его в итоге под брендом зубра российского интернета – было для меня сюрпризом, и очень приятным, скажу я вам. И вот – всего за четыре месяца – на базе mnogoavto создана бета сервиса Яндекса. Ущипните меня!Юрий Воронцов
Фотосайты на Яндекс.Картинках
9 апреля 2008, 12:58
У сервиса Яндекс.Картинок появился xml-импорт изображений. Теперь фотографии с популярных фотохостингов гораздо быстрее попадают в поиск, более точно соответствуют запросу и чаще обновляются. Это значит, что пользователи увидят больше фотографий по своему запросу. Заинтересованным владельцам фотохостингов мы предлагаем подробнее почитать об xml-импорте. А всем пользователям желаем удачной охоты на фотографии!Лия Карепова, собираю фотографии
Приятные мелочи
9 апреля 2008, 18:32
Виджеты — это такие маленькие и красивые программы, которые украшают рабочий стол и помогают работать или развлекаться. В декабре 2006-го мы уже писали о нашем поисковом виджете для Висты (тогда мы называли его гаджетом — так привычнее пользователям Висты). И вот — новый поисковый виджет! Кроме всего прочего, теперь он запоминает, что вы искали и умеет подсказывать похожие поисковые запросы. А управлять им можно с помощью горячих клавиш. И, в отличие от нашего старого виджета, он подходит не только для пользователей Висты, но и Mac OS X, и Оперы. Скачать виджет можно с его официальной страницы в Яндекс.Нано. Миша Бутлицкий, тоже любит виджеты
Новости в кармане
14 апреля 2008, 17:59
Яндекс уменьшил Новости, чтобы они помещались на экране разнообразных мобильных устройств. С сегодняшнего дня вы можете узнавать новости в поезде (не от попутчика), на лавочке у подъезда (не от бабушки), на улице (не от случайного прохожего). Зайдите на Яндекс.Новости с вашего маленького помощника, прочитайте, что происходит сегодня в мире, и расскажите другим. Был бы у вас PDA, а уж новости у нас найдутся!Татьяна Платонова, размер - главное
Дневник наблюдений
15 апреля 2008, 13:37
При исследовании блогосферы периодически возникает
шизофрения соблазн писать не столько об авторах, сколько о самих дневниках. Много ли их? Сколько им лет? Живые ли они?.. Может, блог есть, а автора и нет вовсе.
Так вот. Из жизни дневников.
Средний дневник в русскоязычной блогосфере существует год и девять месяцев. Его читают 19 других дневников, а комментируют – 10. Новая запись там появляется раз в пять дней.
Пик наибольшей активности, так сказать, расцвет, случается у блога в возрасте где-то 2,5 лет – то есть большинству блогов он еще предстоит. В это время он пишет и получает больше всего комментариев и записей.
Остальные факты о блогосфере – в новом исследовании.Наташа Крупенина, аналитик
Переезды, перелеты и пересадки на Яндексе
15 апреля 2008, 15:52
Сотрудники Яндекса любят путешествовать, и в какой-то момент внутри компании стала зарождаться мысль, что в Рунете не хватает единого ресурса по расписаниям транспорта. Пока не обойдешь десять сайтов, не узнаешь, как же лучше попасть из точки А в точку В. Мы решили попробовать улучшить ситуацию собственными силами. И в итоге появился сервис Яндекс.Расписания. Ситуацию осложняло то, что мы в Яндексе очень разные: кто-то хотел попасть из Москвы в Тимбукту, а кто-то собирался на выходные к бабушке в город Сретенск Забайкальского края. Вероятно, именно специфика проекта и стала причиной того, что делала Яндекс.Расписания команда из разных регионов и стран: менеджеры находились в Москве, разработчики – в Екатеринбурге, а верстка осуществлялась в Симферополе. Бета-версия сервиса Яндекс.Расписания позволяет найти прямые рейсы в разные города мира и маршруты с пересадкой в России или Украине. Более того, вы можете посмотреть расписание вокзалов и аэропортов России и Украины за текущий день (например, город Ковров) и полные маршруты поездов. Также на сервисе размещено много полезной для путешественников информации – можно найти контактные телефоны вокзалов и аэропортов, сведения о перевозчиках и разные официальные документы. И, конечно, мы планируем развиваться дальше – ведь скоро лето, пора отпусков! Дмитрий Крюков, менеджер сервиса
Реальные пробки: впервые на экранах
15 апреля 2008, 16:18
В апреле многие заметили на дорогах Москвы, Питера и Украины щиты с рекламой Яндекс.Пробок. Журналисты и рекламисты часто спрашивают, какое агентство ведет Яндекс? Так вот — креатив последних рекламных кампаний принадлежит команде Яндекса, и случай с Яндекс.Пробками — не исключение. Визуально идею воплотила Студия Артемия Лебедева.
+1
16 апреля 2008, 11:44
В заголовке вовсе не то, о чем вы подумали. Просто в Яндекс.Директе стало на 1 млн «живых» объявлений больше. То есть сейчас в Яндекс.Директе находится более 2 миллионов объявлений. С того времени, когда случился первый миллион, прошло всего чуть больше 9 месяцев. В этот раз «именинник» такой же позитивный, как предыдущий (объявление про воздушные шарики). Теперь это реклама яркого фирменного стиля:
Будь первым среди многих! Разработка фирменного стиля! Мы поможем придать содержанию яркую форму! www.jeltofiol.com12:24. Поздравляю и Сашу, и его клиента! Как и миллион объявлений тому назад, юбиляр и его менеджер получат ценные подарки. А пользователи, которые воспользуются предложением клиента, — отличный фирменный стиль, я уверен. А пока — принимаю ставки, когда случится следующий миллион. =Алексей Амилющенко, любитель больших чисел 3.0
Поможем добраться участникам КИБа
16 апреля 2008, 16:01
Сегодня состоится открытие конференции «Интернет и бизнес», участники уже начали съезжаться в подмосковный пансионат «Бор» и близлежащие пансионаты. Для того чтобы помочь участникам КИБа удобнее добираться из Москвы или окрестных отелей, мы открыли карту маршрутов КИБа.На ней можно посмотреть, куда едут автобусы, по каким маршрутам и дорогам они следуют, а также время, когда они последний раз были замечены на наших радарах. Для этого мы поставили GPS-датчики на каждый из полутора десятков автобусов и микроавтобусов, курсирующих по пяти маршрутам: от метро «Аннино» до пансионата «Бор» и между ближайшими местами расселения участников. Эту же страничку мы транслируем на плазменных панелях в холле пансионата «Бор» и тем, кто собрался уезжать, она поможет сориентироваться в ситуации с транспортом прямо на месте. А еще микроавтобусы, как и пользователи мобильных Пробок 2.0 оставляют на карте зеленый след, когда скорость их движения больше 40 км/ч.Яндекс.Карты, едем на КИБ
Я поведёт тебя в музей
17 апреля 2008, 16:35
Знаете, когда можно бесплатно попасть в любимый музей, прослушать редкую экскурсию или проникнуть в закрытый для посещения особняк XVIII века? Правильно, завтра. Потому что именно завтра, 18 апреля — международный день охраны памятников и достопримечательных мест, день исторического и культурного наследия Москвы. К этому событию мы, как и в прошлом году, подготовили специальный проект, c самой актуальной информацией об историко-культурных объектах, выставках, экскурсиях и прочих мероприятиях из первых рук. Материалы любезно предоставлены Комитетом по культуре города Москвы. Даже если Вы работаете от рассвета до заката — хотя бы забегите выпить кофе в музейном буфете. Например, в ГМИИ им. А.С.Пушкина, где сейчас проходит выставка «Японская классическая гравюра». Вход, конечно, свободный, но за кофе нужно будет заплатить. С детьми можно посмотреть театрализованное представление в Царицыно или сходить в Дарвиновский музей, где «дают» свето-видео-музыкальную программу «Живая планета», и узнать, наконец, тайны Тунгусского метеорита. Если и этого окажется мало, то Детский музей тоже завтра открыт и ждет гостей. Заядлым театралам нельзя упускать возможности осмотреть неизвестные места любимого театра с экскурсией или бесплатно посмотреть спектакль. А пока пятница не наступила, в офисе можно услышать такие разговоры: — У меня глаза разбегаются — необъяснимо тянет и на выставку картошки, и на Фотобиеннале-2008 одновременно. При этом есть мысль (подозреваю, что не моя) погулять по выставочному археологическому комплексу Старого Гостиного Двора. — А я бы, кстати, сходила на выставки Герел Шар Манджи «Мантры света» и Ангеле Енелене «Мандалы» в Международном центре Рерихов. Я не фанат, но слова уж больно красивые. — Вы не понимаете, надо идти на «Здравствуй, машина!» в филиале музея современного искусства. Это же про нас! — Думайте, что хотите, но лично я никуда не денусь с подводной лодки Б-396 проекта 641Б. В общем, мы кто куда, а вам подсказка: если не успеете всё завтра, то через месяц, 18 мая (кстати, воскресенье) будет Международный день музеев. И большинство мероприятий этого дня уже сейчас можно найти на проекте 18.yandex.ru. Отдел культуры
Яндекс.Маркет: хозяйке на заметку
21 апреля 2008, 12:54
Совсем недавно основным и, пожалуй, единственным «орудием» приготовления пищи служила обычная плита. К счастью, прогресс в области бытовой техники не стоит на месте и на современной кухне можно встретить множество полезных и облегчающих жизнь приспособлений. Кухонным комбайном, кофеваркой, тостером, электромясорубкой, миксером, блендером, пароваркой и микроволновой печью уже никого не удивишь, а вот хлебопечки и аэрогрили пока не получили столь широкого распространения. Сегодня Яндекс.Маркет предлагает не только ознакомиться с последними новинками этих двух категорий товаров, но и подобрать модель, подходящую именно вам. Многие современные хлебопечки прекрасно справляются не только со своими прямыми обязанностями – выпечкой хлеба, но также позволяют замесить тесто или приготовить варенье. Аэрогрили еще более функциональны. Они могут заменить духовку, гриль, пароварку, ростер, фритюрницу и обычную кастрюлю. Еда быстро готовится под потоками горячего воздуха, что позволяет сохранить максимум витаминов и других полезных веществ. Лишние жиры при этом вытапливаются, благодаря чему снижается общая калорийность получаемых блюд. Желаем удачного выбора и приятного аппетита! Виктория Куракина, главная хозяйка Маркета
Новый дом Яндекса в Петербурге
21 апреля 2008, 19:36
Сегодня петербургский офис Яндекса переехал на новое место. Теперь питерские Яндекс и Яндекс.Деньги живут в одном доме, называется он бизнес-центр «Бенуа», а на остановку маршрутки от площади Ленина до офиса указывает левый локоть вождя мирового пролетариата. Кто-то уловит здесь тайный смысл или закономерность, ведь московские офисы Яндекса располагаются недалеко от станции метро «Площадь Ильича». Но нет, это просто совпадение. Дата публикации этого текста, разумеется, тоже не приурочена. В новом офисе, помимо необходимых для работы приспособлений и людей, успешно запущены в эксплуатацию стол для пула и теннисный стол Andro Magnum SC. Что ж, с новосельем нас!Яков Сироткин, Butterfly Timo Boll Spirit Off, Solcion 2.1 FH, Sriver G2 HT MAX BH
Игры для разума (по мотивам зимнее-весеннего периода поисковых соревнований)
25 апреля 2008, 14:14
Между «большими» кубками большие перерывы, однако региональные поисковые соревнования по лицензии и при поддержке Яндекса никто не отменял. И с декабря прошлого года они проходят регулярно. Не приходя в сознание после финала VIII Кубка, мы провели кубок в Комсомольске-на-Амуре, организованный еженедельником Лайтньюс. А в феврале кубкоиды снова начали учить норвежский — это стартовал второй Norgesmesterskap i søk powered by Yandex. Совсем недавно, в марте, хабаровские школьники поразили нас не только своим умением искать в интернете, но и сосредоточенностью и волей к победе. Борьба была нешуточной, переживания — недетскими, а радость победы — всеобщей. Организатором игры выступил Хабаровский лицей инновационных технологий. В апреле агентство Netberry провело Кубок в Краснодаре. Игроки смотрели в мониторы и много думали, пытаясь найти ответы. А кто-то даже нашел всё. Победитель Краснодарского Кубка, Андрей Кашта В настоящее время завершились отборочные игры Брянского Кубка, лучшим участникам 29 апреля предстоит финал. А в мае запланированы соревнования в Екатеринбурге и Саратове (кстати это будет пятый по счету кубок, организованный СГСЭУ). Размяться перед началом летних каникул смогут школьники и студенты Краснодарского края — в мае в Армавире стартует отборочный тур первой краевой олимпиады по поиску в интернете по лицензии и при поддержке Яндекса. А затем… Впрочем, дальнейшие планы мы придержим до следующего «выхода в эфир». Если вы хотите, чтобы однажды Кубок пришел в ваш город, пишите нам. И в любом случае — не расслабляйтесь, тренируйтесь, находите. Всё.Молодежный отряд слежения за Кубком (МОСК)
Мобильный Яндекс стал персональным
25 апреля 2008, 15:00
Телефон уже давно не является просто средством связи. Сегодня это персональный коммуникационный, развлекательный и информационный центр жизни современного человека. Телефонные и адресные книги, личные расписания и персональные архивы SMS-сообщений, любимые мелодии в качестве звонка — до недавнего времени не хватало только персонального интернета. Теперь он появился. С радостью сообщаем о выходе новой версии главной мобильной* страницы Яндекса — http://m.yandex.ru. Основное отличие «маленькой морды» от предыдущего варианта — предоставление персональной информации. Если вы активно пользуетесь такими сервисами Яндекса как Почта, Лента, Календарь, Деньги, то, залогинившись на http://m.yandex.ru, вы сразу узнаете о количестве непрочитанных писем и новых сообщений в Ленте, об остатке Денег и запланированных делах. Прогноз погоды, курсы валют, пробки (пока только для москвичей) — всё это тоже есть в новой версии мобильного Яндекса. Пользоваться параллельным поиском в мобильном варианте тоже стало удобнее. Теперь в один клик можно получить перевод слова, карточку модели в Маркете, адрес на карте и далее по пунктам. Появились информационные блоки с последними новостями, популярными темами в блогах, программой телепередач и многое другое. Словом, лучше один раз увидеть, чем целый час описывать. Заходите, смотрите, пробуйте. Надеемся, вам понравится. Желающие закидать нас цветами или, напротив, помидорами могут сделать это с помощью формы обратной связи. ____ * — На данный момент мобильная морда оптимизирована для устройств с разрешением экрана не менее 240px в ширину, имеющих довольно продвинутые браузеры. Владельцев более простых моделей телефонов просим пока помидорами не кидаться Персональный и очень мобильный Яндекс
На волю, в пампасы!
25 апреля 2008, 17:12
Не за горами майские праздники, хорошая погода и отличное настроение. Некоторые собираются в теплые страны, другие по традиции поедут на дачу сажать картошку, а третьи уже сейчас планируют выбраться на природу подальше от цивилизации. Всем любителям активного отдыха Яндекс.Маркет готов помочь с выбором туристического оборудования. У нас появились две новые категории товаров: туристические палатки и спальные мешки. Неважно, куда вы собираетесь — вы легко сможете подобрать себе подходящие модели: комфортные — для легкого кемпинга с семьей или экстремальные — для затяжных горных походов и других суровых условий. Может быть, после просмотра нашего каталога вы передумаете сажать картошку? :)Виктория Куракина, Арменак Аветисян - туристы со стажем