Знаете, когда можно бесплатно попасть в любимый музей, прослушать редкую экскурсию или проникнуть в закрытый для посещения особняк XVIII века? Правильно, завтра. Потому что именно завтра, 18 апреля — международный день охраны памятников и достопримечательных мест, день исторического и культурного наследия Москвы. К этому событию мы, как и в прошлом году, подготовили специальный проект, c самой актуальной информацией об историко-культурных объектах, выставках, экскурсиях и прочих мероприятиях из первых рук. Материалы любезно предоставлены Комитетом по культуре города Москвы. Даже если Вы работаете от рассвета до заката — хотя бы забегите выпить кофе в музейном буфете. Например, в ГМИИ им. А.С.Пушкина, где сейчас проходит выставка «Японская классическая гравюра». Вход, конечно, свободный, но за кофе нужно будет заплатить. С детьми можно посмотреть театрализованное представление в Царицыно или сходить в Дарвиновский музей, где «дают» свето-видео-музыкальную программу «Живая планета», и узнать, наконец, тайны Тунгусского метеорита. Если и этого окажется мало, то Детский музей тоже завтра открыт и ждет гостей. Заядлым театралам нельзя упускать возможности осмотреть неизвестные места любимого театра с экскурсией или бесплатно посмотреть спектакль. А пока пятница не наступила, в офисе можно услышать такие разговоры: — У меня глаза разбегаются — необъяснимо тянет и на выставку картошки, и на Фотобиеннале-2008 одновременно. При этом есть мысль (подозреваю, что не моя) погулять по выставочному археологическому комплексу Старого Гостиного Двора. — А я бы, кстати, сходила на выставки Герел Шар Манджи «Мантры света» и Ангеле Енелене «Мандалы» в Международном центре Рерихов. Я не фанат, но слова уж больно красивые. — Вы не понимаете, надо идти на «Здравствуй, машина!» в филиале музея современного искусства. Это же про нас! — Думайте, что хотите, но лично я никуда не денусь с подводной лодки Б-396 проекта 641Б. В общем, мы кто куда, а вам подсказка: если не успеете всё завтра, то через месяц, 18 мая (кстати, воскресенье) будет Международный день музеев. И большинство мероприятий этого дня уже сейчас можно найти на проекте 18.yandex.ru. Отдел культуры