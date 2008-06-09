Блог Яндекса
июнь 2008
Яндекс.Пошта
9 июня 2008, 15:22
В прошлом году мы добавили в Яндекс.Почту возможность использовать для отправки и получения писем адреса украинского домена @yandex.ua. Следующим шагом стала полная локализация Яндекс.Почты. С сегодняшнего дня украинские пользователи могут переписываться с друзьями, знакомыми и деловыми партнерами, используя украинский интерфейс Почты. Яндекс.Пошта находится по адресу mail.yandex.ua и снабжена разделом помощи на украинском языке. А если что-то останется неясным — пишіть нам i за мить отримаєте відповідь від нашої служби підтримки. Для создания украинского интерфейса мы вывели строки с элементами интерфейса из кода в отдельный модуль. В результате перевод интерфейса Яндекс.Почты на другие языки теперь возможен всего за несколько дней. Олег Алiстратов, Андрей Винокуров, листоноші та листувальники
Настольные пробки
11 июня 2008, 12:04
Водители привыкли узнавать о пробках в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве и Екатеринбурге в Яндекс.Картах. Для некоторых пользователей этот сервис стал почти родным. Для них мы придумали виджет, который не только оперативно сообщает, что нового на дорогах, но и радует глаз на рабочем столе компьютера. Максималистам он может показывать свежую карту пробок, минималистам – светофор, сообщающий привычными цветами о дорожной ситуации. Любители украшать свой рабочий стол и самые любопытные пользователи могу поставить сразу несколько светофоров, настроенных на разные города: Виджет работает с Вистой и Mac OS, а также браузером Opera. А получить его можно в Яндекс.Нано. Миша Бутлицкий, занимаюсь виджетами
Вирус подмены страниц: утилита Лаборатории Касперского
11 июня 2008, 18:18
Две недели назад мы сообщили о том, что готовится к выпуску небольшая утилита от Лаборатории Касперского, которая наряду с остальными антивирусными инструментами позволит избавиться от вируса подмены страниц. Сегодня утилита klwk.com уже доступна на сайте Лаборатории Касперского. Размер архива — всего 100 Кб.Александр Куприянов, удаляю вирусы
Я.ru для гурУ
11 июня 2008, 19:24
Может, это выглядит удивительным, но поиск Яндекса улучшается не только моими коллегами. Да, да! Пользователи часто делятся своими идеями, многие из которых нам нравятся. Чтобы порадовать наших плодовитых авторов, мы стараемся реализовать идеи, даже если функциональность нужна редко, например, только фанатам клавиатуры. Или... На днях таинственный пользователь KyberPrizrak предложил добавить на www.ya.ru возможность выбора поискового сервиса. Логично: даже любители аскетичного интерфейса ищут улицы и новости, картинки и товары. КиберПризрак не ограничился идеей и прислал нам макет. Предложение показалось интересным, поэтому мы сверстали новую страницу и разместили ее на www.ya.ru/tabs. Пользуйтесь, на здоровье! Если вам нравится текущий дизайн ya.ru, он остается с вами. Есть зажигательные идеи? Комментируйте! Или пишите в службу поддержки по адресу support@yandex.ru.Александра Самошина, всегда на связи
Как не пропустить главное
19 июня 2008, 17:40
С утра только и было разговоров. Футбол! Победа! Четвертьфинал! Сотрудники азартно рассказывали друг другу, как вчера следили за матчем, как переживали. Большинству удалось успешно добраться до телевизора. А что было делать тем, кто застрял на работе допоздна? Правильно! В их распоряжении оказались интернет-проекты про Евро. Уже давно стало ясно, что Чемпионат Европы по футболу будет живо интересовать миллионы российских болельщиков. Чтобы полно и красочно отвечать на вопросы о Чемпионате, мы сделали специальный сервис, Яндекс.Евро. Здесь собрана самая необходимая информация: расписание и результаты матчей, составы команд, новости, фотогалерея, текстовые онлайн-трансляции. Но текстовой трансляцией сложно заменить эмоциональный видеоряд. Поэтому мы приготовили для болельщиков кое-что особенное. Самые острые моменты матча на проекте можно увидеть в 3D-повторах. И не просто увидеть! Можно самостоятельно выбрать ракурс обзора, скорость показа, в приближении рассмотреть линию офсайда и атаки. Таких возможностей телевидение пока не предоставляет :( Самые нетерпеливые могут увидеть счет текущей игры и анонсы ближайших матчей прямо на главной странице Яндекса, в блоке «Евро-2008». Ответы на вопросы, с каким счетом закончился матч Нидерланды-Франция, когда и с кем играет сборная Италии, а также последние результаты и расписание ближайших игр Евро-2008 можно увидеть в результатах поиска Яндекса. А вдали от цивилизации следить за ходом и результатами матчей можно благодаря мобильной версии Евро. Так что, как говорят спортивные комментаторы, не пропустите главное и оставайтесь с нами!Людмила Парфенова, Евгений Храмов
Яндекс.Бар расскажет о пробках
24 июня 2008, 14:01
В новой версии Яндекс.Бар научился показывать ситуацию на дорогах городов, поддерживаемых сервисом Яндекс.Пробки. На сегодняшний день это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Киев. Умное приложение автоматически покажет трафик регионального центра для городов-спутников и областных городов. Например, для Балашихи будет показана ситуация на дорогах Москвы, а для Всеволжска – на дорогах Санкт-Петербурга. Данные обновляются каждые пять минут, что позволяет достоверно определить, можно ли ехать домой или стоит задержаться на работе еще чуть-чуть. Посмотреть, где затруднено движение, решить на каком транспорте лучше добираться до места или выбрать маршрут объезда поможет карта пробок, доступная по клику на светофор на панели Бара. По данным Яндекса, в прошедшем году в Москве каждый день можно было постоять в 650 пробках, каждая из которых останавливала около 1500 машин и длилась в среднем 1.5 часа. Скачайте новый Яндекс.Бар, установите и наблюдайте за дорожной ситуацией в вашем городе, чтобы избежать попадания в статистику.Дмитрий Алексеев, руководитель проекта
Как создаются Пробки 2.0
27 июня 2008, 19:01
Прошло почти четыре месяца с момента запуска проекта Пробки 2.0, все это время пользователи мобильного приложения Яндекс.Карт могли видеть свой вклад в проект на экране мобильного. Со вчерашнего дня Пробки 2.0 доступны всем на сайте Яндекс.Карт. Сегодня же нам хочется рассказать о том, как же устроен сбор и обработка данных в нашем проекте. Одним из основным источников данных для Пробок 2.0 являются данные, передаваемые нашими пользователями, на мобильных телефонах которых запущены мобильные Яндекс.Карты. Кроме того, для передачи данных о пробках нужен GPS приемник, либо уже встроенный в телефон, либо внешний, подключенный через Bluetooth. Когда пользователь передвигается на машине по дороге, мобильные Яндекс.Карты передают его координаты, направление движения и среднюю скорость, рассчитанную GPS приемником. Данные от пользователей передаются либо раз в 30 секунд, либо, при непрерывном движении, по перемещении на 200 метров. Каждый пакет данных, приходящий от пользователя, можно изобразить на карте в виде точки с направлением и скоростью. В процессе предварительной обработки точек определяются улицы, по которым проехал пользователь, и восстанавливается маршрут, с учетом правил дорожного движения. Для восстановления маршрута передвижения используются карты, в которые включены данные о типах дорог, разрешенных поворотах, и пропускной способности дорог. После того, как восстановлен маршрут, еще раз рассчитывается средняя скорость, с которой пользователь проехал участок дороги. Это нужно для дополнительной проверки и уточнения скорости, рассчитанной GPS приемником. Скорость вычисляется по всем известной формуле скорость = расстояние/время. На следующем этапе анализа маршруты пользователей, проехавших по одной дороге объединяются между собой, и вычисляется средняя скорость движения на пересекающихся участках маршрутов. В результате этого мы получаем карту дорог города с расставленными скоростями движения. Вычисленные данные о скоростях на дорогах оцениваются с учетом пропускной способности дорог – например, 40км/ч на МКАД это затруднение, а на узкой улице в центре – это свободное движение. После всех этих действий принимается финальное решение о том, свободна или загружена улица, и на ней рисуется зеленая, красная или желтая стрелка. Когда мы запустили Пробки 2.0, интервал, за который учитываются собранные данные, был установлен в 30 минут. Сейчас мы сократили "время жизни" данных о свободных дорогах до 10 минут, данных о затруднениях - до 20 минут, время жизни данных о пробках осталось пока 30 минут - ведь рассасываются пробки, к сожалению, медленнее, чем образуются. А вообще, обработка данных оказалась очень увлекательным делом и, кажется, эти параметры мы еще будем изменять, чтобы сделать итоговую картинку максимально соответствующей дорожной обстановке.Олег Герасимов