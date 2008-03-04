Блог Яндекса
март 2008
Работа над Вивальди (из подслушанного)
4 марта 2008, 00:00
Тихий мартовский вечер. Постепенно пустеющий офис в доме из красного кирпича. Все реже доносится жужжание кофемашины, удары по клавишам, звук работающего принтера, шаги, смех. Группа товарищей окружила рабочий стол. Лица освещает большой монитор и настольная лампа. — Ребята, вы с ума сошли, нет такой тональности, чтобы си-диез. — Смотри, там еще фа-диез есть, просто не видно из-за строки. — Чтобы все Вивальди так звучали! Это же хаос, а не Вивальди! — По идее, конечно, тут должен быть до-диез. Конечно, до-диез, чушь какая-то… — Опаньки, да там и нотки поехали. Что делать будем? — Эх, уже слои склеили. Придется переписывать. — Дайте хоть исходник? Насладиться хочу. Шуршание бумаги, передвижение стульев, щелчки мышкой, сдавленный смех, неразборчивое. — Ну просто отлично. Вивальди написал в первом такте этого куска ре-до-ре-ми-фа-соль, а у нас — си-ля-си-до-ре-ре. Даже на глаз они не на тех строках висят. — Слушай, ну войди в положение, я абсолютно не знаком с нотной грамотой, рисовал так же, как и в исходнике… — В каком исходнике?! — Ну, окей, окей, с небольшой погрешностью. Но я хотел, чтобы значки не слишком залезали под форму поиска, чтоб их более-менее было видно! 4 марта 1678 родился Антонио Вивальди. В ночь с 3 на 4 марта 2008 года праздничная стрелка в честь 330-летия со дня рождения великого композитора украсила главную страницу Яндекса. В ходе работ ни одна нота не пострадала. Меломаны
Звонок из Яндекс.Почты одним кликом
5 марта 2008, 12:14
Бывает так, что нужно срочно позвонить, а единственное место, где записан номер телефона, — это электронное письмо. Для таких случаев мы сделали в мобильной версии Яндекс.Почты простую, но очень полезную вещь — распознавание телефонных номеров прямо в тексте письма (или в подписи). Теперь при решении срочных вопросов в пути и общении с друзьями больше нет необходимости запоминать или записывать телефонные номера. Достаточно открыть письмо, выбрать искомый номер на экране коммуникатора (коснуться стилусом или с помощью курсора), и устройство сразу предложит набрать нужный телефон. Умная Яндекс.Почта правильно распознает телефонный номер, как бы он ни был записан — с кодом, скобками, дефисами или пробелами между группами цифр. Для входа в мобильную Яндекс.Почту просто наберите на вашем смартфоне или коммуникаторе стандартный адрес mail.yandex.ru (или еще короче — mail.ya.ru) — почта сама определит, что вы пользуетесь мобильным устройством и предложит наиболее удобный интерфейс.Андрей Винокуров, читаю почту в пробках
Яндекс.Карта Москвы обновилась
6 марта 2008, 19:03
Всем привет! Мы недавно обновили карту Москвы: на ней появились Живописный мост, станции метро «Строгино», «Сретенский бульвар», а также более подробная карта Волоколамска. Кроме того, на карте исправлены различные ошибки адресов и названий. Если Вы заметили ошибку, напишите нам, мы проверим информацию и исправим карту. Яндекс.Карты
Тосты женщинам: возьмите интеллектом
7 марта 2008, 13:29
О, весенние капели моего замерзшего сердца, мы собрались за рюмкой чая отметить праздник сами-знаете-кого! Языковая игра не приводит к активно-диалогическому пониманию, поэтому предлагаю просто выпить (господи, прими за лекарство!) за абстрактную знойную женщину — мечту поэта. Хочу пожелать нашим девушкам счастья — огромного, как Вселенная, а также нежности и обожания близких, много цветов и улыбок, романтичных безумств, милых шалостей. Еще тост Это был генератор тостов. Главное — не залпом.Тамада, всегда в теме
БАРселона, БАРокко, БАРбекю
11 марта 2008, 12:35
Пришла весна, а вместе с ней пришел и новый Яндекс.Бар, да не один, а с советами и улучшениями. Нам всегда хотелось, чтобы все-все-все вокруг происходило проще — искалось и находилось, пело и плясало. Движимые этим желанием, мы научили Бар подсказывать популярные запросы по мере того, как вы вводите текст в строку поиска. Результаты оказались гораздо богаче, чем мы ожидали. Оказалось, что «банан» — это не только «бананамама», но и «банана ёсимото», «бананза» и даже «банан текстильный». А сколько разновидностей пихты вы назовете сходу? Мы теперь знаем пихту сибирскую, корейскую, Нордмана и одноцветную. И даже не переходя к поиску :) Но это еще не все! Теперь при использовании одного и того же сервиса Бар открывает все страницы в одной вкладке. Это очень удобно. Желающие запомнить все интересные места в интернете оценят опцию быстрого добавления текущей веб-страницы в любую папку ваших Закладок. А для тех, кто знает и любит Firefox 3, мы отшлифовали Бар так, что он идеально подходит браузеру — отлично работает и нигде не жмет. Посмотреть, попробовать и узнать новое про банан, пихту или что-то более интересное можно, скачав и установив новый Яндекс.Бар.Дмитрий Алексеев, советует, улучшает
Не в сексе дело, или 10 лет контекстной рекламы на Яндексе
14 марта 2008, 16:34
Однажды в марте 1998 года к Михаилу Александровичу Фадееву пришел Аркадий Юрьевич™ Волож. Аркадий Юрьевич тогда руководил компанией CompTek, Михаил Александрович работал вебмастером сайта этой компании, а www.yandex.ru существовал уже целых полгода. Говорят, что предложение Воложа звучало примерно так: - Давай-ка, Миша, баннеры на Яндексе показывать будем не просто так, а по запросу. Вот спросил пользователь про Cisco – и тут же получил такой ответ: А спросил про секс – вот такой*: Главному программисту Яндекса Дмитрию Тейблюму заниматься такой неинтересной работой было некогда, и java-скрипт для показа разных баннеров под разные запросы Фадеев написал сам. Первая версия скрипта показывала баннеры компании CompTek. Скрипт сопоставлял все запросы пользователей Яндекса со списком из нескольких десятков «телекоммуникационных» слов. При совпадении он показывал один из нескольких баннеров CompTek. Названия файлов с баннерами, как и сами запросы, были описаны в коде. «Весил» скрипт меньше двух килобайт. На www.yandex.ru он появился 16 марта 1998 года, тогда же Яндекс объявил о начале продаж своих рекламных услуг. Поэтому в эти дни мы и празднуем десятилетие контекстной рекламы. *Именно таким баннером в 1998 году рекламировался Сайт Владимира Владимировича Шахиджаняна. Утверждается, что ни один товарищ не пострадал. Историко-архивная служба, Яндекс
Блоггеры заболели гриппом
17 марта 2008, 13:55
Есть в этом какой-то диссонанс – весна вступает в свои права, наконец, выглядывает солнце, и под слоем снега проступает асфальт, - как в России начинается эпидемия гриппа. Весенняя зараза уже есть в 15 городах страны. В Москве эпидемия зафиксирована среди дошкольников и школьников. СМИ уже предсказали взрослым москвичам надвигающуюся эпидемию, а блоггеры поспешили в интернет написать о гриппе. Количество постов об этой напасти поползло вверх сразу после нового года и достигло своего пика накануне 8 марта – 2688 упоминаний. О простуде блоггеры писали в середине февраля – 1344 упоминаний. Возможно, блоггеры сначала называли свое недомогание простудой, а потом поняли, что горячим чаем и теплым шарфом тут не отделаешься, и смирились с новым диагнозом.
Городское ориентирование
17 марта 2008, 14:20
Все-таки Москва — очень большой город. Очень в нем много улиц и домов. Ладно центр, многие дома в центре почти всем знакомы «в лицо». А чуть отойдешь от Садового — начинают попадаться районы, в которых не бывал никогда в жизни. Приходится объяснять на пальцах: «Наш офис — это такое красное кирпичное двухэтажное (снаружи) здание, стоит за забором, и там еще лошади у ворот». А как бы было хорошо, подумали мы, если вместо описания дома можно было его фотографию показывать. И еще было бы удобно знать, какие есть станции метро в округе. Так на наших Картах появились две новые возможности. Они понравятся тем, кто хоть раз в жизни искал дом в незнакомой части города. Во-первых, мы добавили на карту Москвы фотографии сорока с лишним тысяч зданий. Это примерно половина Москвы, всего на нашей московской карте около 90 тысяч домов. Фотографии принадлежат компании Informap. Фото дома можно увидеть, если ввести его адрес в строку поиска по карте.
Уникальный справочник по русским революционерам
19 марта 2008, 12:00
Биобиблиографический словарь деятелей революционного движения в России от предшественников декабристов до дней падения царизма, изданный Всесоюзным Обществом политических каторжан и ссыльно-поселенцев на рубеже 1920-х и 1930-х годов, — это уникальное издание, давно ставшее библиографической редкостью и никогда не переиздававшееся в Советском Союзе (оно было репринтировано в 1970-е годы в ГДР). В России полный комплект словаря можно раздобыть только в крупнейших библиотеках, поэтому многим любителям отечественной истории это замечательное справочное издание не известно. Ознакомиться с ним и сделать его одним из своих настольных справочников поможет электронная версия, представленная в Яндекс.Словарях. По характеристике составителей словаря, он стремится охватить «всех участников революционного движения, с краткими о них биографическими сведениями, с указанием главнейших источников для их изучения, независимо от удельного веса революционера в той или иной партии». Создатели справочника старались уделять больше внимания рядовым революционным деятелям, поэтому по многим историческим лицам этот материал может стать главным, если не единственным историографическим источником. В словарь включены сведения более чем о 16 000 революционеров, причем, в соответствии с заявленной установкой, в нем представлены не только активные деятели, но и просто участники революционного движения: рабочие, крестьяне, солдаты, матросы, студенты и пр. Временные рамки словаря — с конца XVIII столетия (предшественники декабристов) до 1917 г. (февральская и октябрьская революции). Словарь разбит на несколько томов и частей по хронологическому принципу: 1-я часть 1-го тома охватывает период до 1850-х годов, 2-я часть 1-го тома — 1860-е годы, 2-й том — 1870-е годы, 3-й том — 1880-е годы, 5-й том — конец XIX и начало XX века. Статьи в каждом томе упорядочены по алфавиту. Каждая статья содержит краткие биографические сведения, список источников и библиографию; многие статьи сопровождаются портретами. В силу радикального изменения политической конъюнктуры, издание не было завершено: вышло всего десять выпусков, составивших неполных четыре тома (тома 3-й и 5-й не доведены до конца, 4-й не вышел вовсе). Однако и в таком виде словарь представляет собой незаменимое справочное пособие для всех, кто профессионально занимается или просто интересуется российской историей. Пильщиков Игорь Алексеевич, член редколлегии сервиса Яндекс.Словари, к.ф.н., главный редактор ФЭБ
По итогам семинара: письма
20 марта 2008, 12:38
На прошлой неделе состоялся первый в этом году платный семинар «Рекламные возможности Яндекса». Полных два дня более ста тридцати человек учились подбирать ключевые слова, писать работающие рекламные тексты, слушали о тенденциях развития рынка интернет-рекламы, общались в кулуарах с сотрудниками Яндекса, хихикали над шутками клиентов и пользователей Яндекса. 36 слушателей семинара прошли тестирование и получили Сертификат специалиста по интернет-рекламе. А еще на семинаре проходил мастер-класс, где мы с Женей Ломизе завели рекламную кампанию в Директе, а потом показали результаты её работы. Во время рекламной кампании мы просили пользователей, которые видели рекламные блоки, написать письмо участникам семинара. Самые интересные письма обещали не только прочитать на семинаре, но и опубликовать на Яндексе, что с удовольствием и делаю: [ссылка]. Каждое из этих писем снабжено моими комментариями. Орфография и пунктуация писем сохранены в оригинальном виде. Уфф. Осталось только добавить, что всего писем пришло 31. А следующий такой же семинар с тестированием и мастер-классом пройдет в Санкт-Петербурге 15-16 мая.Алексей Амилющенко, просто читатель
Специальная версия Firefox с поиском Яндекса – ничего лишнего
21 марта 2008, 17:12
Предлагаем отметить радостное событие – компания Mozilla протестировала Яндекс.Бар и согласилась выпустить специальную версиию своего браузера Firefox 2. Теперь для поиска в Яндексе можно не открывать новую страницу. Просто введите запрос в поле поиска на панели браузера и нажмите кнопку «Найти». Кроме того, в Firefox появился Яндекс.Бар. О возможностях Бара мы много раз писали, но приятно сделать это еще раз. К примеру, с помощью Бара можно переводить слова на любой странице — всего в два клика. Он показывает погоду в любом городе и загруженность дорог в Москве. А пользователи Яндекс.Почты видят количество новых писем прямо на панели браузера. Очень правильно, что две хорошие вещи объединились в одну очень хорошую, и теперь для того, чтобы получить все сервисы Яндекса в вашем любимом Firefox, не нужно прилагать никаких усилий :) Скачать браузер можно на этой странице. А отмечать лучше в баре. Дмитрий Алексеев, ничего личного
"День без контента" в ЖЖ
24 марта 2008, 18:20
В пятницу, 21 марта, пользователи Живого Журнала провели акцию “День без контента”. Участники акции хотели выразить протест против того, что администрация ЖЖ, по их мнению, не прислушивается к пользователям, и против отмены возможности создания Базовых аккаунтов. (Базовые аккаунты подразумевают отсутствие дополнительных возможностей, но бесплатны и не содержат рекламу. Это один из самых старых вариантов аккаунтов в ЖЖ). Я решил исследовать, как много русскоязычных пользователей ЖЖ поддержало акцию.