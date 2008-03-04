Биобиблиографический словарь деятелей революционного движения в России от предшественников декабристов до дней падения царизма, изданный Всесоюзным Обществом политических каторжан и ссыльно-поселенцев на рубеже 1920-х и 1930-х годов, — это уникальное издание, давно ставшее библиографической редкостью и никогда не переиздававшееся в Советском Союзе (оно было репринтировано в 1970-е годы в ГДР). В России полный комплект словаря можно раздобыть только в крупнейших библиотеках, поэтому многим любителям отечественной истории это замечательное справочное издание не известно. Ознакомиться с ним и сделать его одним из своих настольных справочников поможет электронная версия, представленная в Яндекс.Словарях. По характеристике составителей словаря, он стремится охватить «всех участников революционного движения, с краткими о них биографическими сведениями, с указанием главнейших источников для их изучения, независимо от удельного веса революционера в той или иной партии». Создатели справочника старались уделять больше внимания рядовым революционным деятелям, поэтому по многим историческим лицам этот материал может стать главным, если не единственным историографическим источником. В словарь включены сведения более чем о 16 000 революционеров, причем, в соответствии с заявленной установкой, в нем представлены не только активные деятели, но и просто участники революционного движения: рабочие, крестьяне, солдаты, матросы, студенты и пр. Временные рамки словаря — с конца XVIII столетия (предшественники декабристов) до 1917 г. (февральская и октябрьская революции). Словарь разбит на несколько томов и частей по хронологическому принципу: 1-я часть 1-го тома охватывает период до 1850-х годов, 2-я часть 1-го тома — 1860-е годы, 2-й том — 1870-е годы, 3-й том — 1880-е годы, 5-й том — конец XIX и начало XX века. Статьи в каждом томе упорядочены по алфавиту. Каждая статья содержит краткие биографические сведения, список источников и библиографию; многие статьи сопровождаются портретами. В силу радикального изменения политической конъюнктуры, издание не было завершено: вышло всего десять выпусков, составивших неполных четыре тома (тома 3-й и 5-й не доведены до конца, 4-й не вышел вовсе). Однако и в таком виде словарь представляет собой незаменимое справочное пособие для всех, кто профессионально занимается или просто интересуется российской историей. Пильщиков Игорь Алексеевич, член редколлегии сервиса Яндекс.Словари, к.ф.н., главный редактор ФЭБ