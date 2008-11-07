Всё больше и больше сайтов хотят отображать информацию на географических картах. В службу поддержки ежедневно приходят письма с просьбой дать возможность использовать Яндекс.Карты на том или ином сайте, и, конечно, мы не могли не отреагировать на такую настойчивую потребность. Разрешите представить вам новый сервис — API Яндекс.Карт. Это удобный инструментарий, с помощью которого можно размещать Яндекс.Карты на вашем сайте. Например, вот так: При помощи нашего API вы можете создать интересное картографическое веб-приложение. Вы грибник? Поделитесь грибными местами с друзьями и дайте посетителям вашего сайта возможность отметить свои. Вам ведь не жалко? API Яндекс.Карт позволит вам сделать практически любой сервис с картами. Что включает в себя наш инструментарий? Во-первых, это YMaps JavaScript API — программный интерфейс, при помощи которого можно разместить на сайте интерактивную карту и показывать на ней ваши данные. Благодаря этой службе вам и вашим пользователям будут доступны все карты и спутниковые снимки Яндекса: это десятки крупных городов России и Украины, подробные карты России и Европы, карта мира, а также спутниковые снимки всей планеты. Во-вторых, это геокодер (geocoder, он же «сервис геокодирования») — он ищет объекты по названию и сообщает их географические координаты. Например, адрес «Москва, ул. Станиславского д.21 стр. 3» имеет координаты: “37.662335, 55.745326”. И в третьих, это YMapsML (Yandex Maps Markup Language) — это специальный XML-язык описания географических данных для отображения их на карте с помощью JavaScript API. Подробную техническую документацию, ответы на вопросы, а также примеры использования можно найти по адресу: api.yandex.ru/maps Наша служба поддержки готова отвечать на вопросы разработчиков а кроме того, мы создали специальный Клуб разработчиков API Яндекс.Карт. Мы ждём в нём тех, кто хочет задавать вопросы про API, тех, кто готов давать ответы на вопросы других, а также авторов, желающих анонсировать свои проекты, созданные с использованием API Яндекс.Карт. А если вы сделаете или уже (так быстро!) сделали интересный сайт, то мы вас ждём в этом же клубе. Мы будем рады рассказать о вашем проекте, о том как вы используете карты Яндекса. Для того чтобы подготовить и протестировать наше API, мы приглашали другие проекты на этапы закрытого бета-тестирования. О том, что у них получилось мы расскажем на страницах Клуба разработчиков API в ближайшие дни. Останавливаться на достигнутом мы не намерены — всё это только начало. Мы планируем активно развивать сервис и предложить вашим сайтам ещё много разных возможностей! Поехали! Шныр Леонид, менеджер по маркетингу API Яндекс.Карт