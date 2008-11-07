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Блог Яндекса

ноябрь 2008
Керкинитида, музей Айвазовского и дом Волошина на Яндекс.Картах
7 ноября 2008, 13:34
На Яндекс.Картах появились карты еще пяти городов: Феодосии, Евпатории, Коктебеля, Керчи и Архангельска. В каждом из этих городов есть что-то интересное. Это точное местонахождение развалин Керкинитиды – древнегреческого города, существовавшего на месте Евпатории с начала V века до н.э. по конец II века до н.э. В Феодосии находится Национальная картинная галерея имени Айвазовского, где хранится самое полное собрание картин маринистов. Коктебель знаменит домом Максимилиана Волошина, где в прошлом столетии гостили Осип Мандельштам, Марина и Анастасия Цветаевы, Николай Гумилев, Михаил Булгаков, Валерий Брюсов, Владислав Ходасевич, Михаил Зощенко, Илья Эренбург, Андрей Белый, Евгений Замятин, Святослав Рихтер, Борис Кустодиев, Александр Бенуа, Александр Солженицын, Иосиф Бродский, Вениамин Каверин, Аркадий и Борис Стругацкие, Анатолий Рыбаков и многие другие. В центральной части города Керчь, на горе Митридат, можно увидеть городище Пантикапея (V век до н. э.—III век н.э.). Одной из главных достопримечательностей Архангельска являются «Гостиные дворы». Это уникальный памятник русской каменной архитектуры XVII века, один из немногих подобного типа, сохранившийся в России. Если вы бывали в этих городах, наверняка вам запомнились и какие-то другие места. Попробуйте найти их на карте – воспоминания от этого будут еще ярче.
API Яндекс.Карт: ключ «На старт!»
13 ноября 2008, 16:00

Всё больше и больше сайтов хотят отображать информацию на географических картах. В службу поддержки ежедневно приходят письма с просьбой дать возможность использовать Яндекс.Карты на том или ином сайте, и, конечно, мы не могли не отреагировать на такую настойчивую потребность. Разрешите представить вам новый сервис — API Яндекс.Карт. Это удобный инструментарий, с помощью которого можно размещать Яндекс.Карты на вашем сайте. Например, вот так: При помощи нашего API вы можете создать интересное картографическое веб-приложение. Вы грибник? Поделитесь грибными местами с друзьями и дайте посетителям вашего сайта возможность отметить свои. Вам ведь не жалко? API Яндекс.Карт позволит вам сделать практически любой сервис с картами. Что включает в себя наш инструментарий? Во-первых, это YMaps JavaScript API — программный интерфейс, при помощи которого можно разместить на сайте интерактивную карту и показывать на ней ваши данные. Благодаря этой службе вам и вашим пользователям будут доступны все карты и спутниковые снимки Яндекса: это десятки крупных городов России и Украины, подробные карты России и Европы, карта мира, а также спутниковые снимки всей планеты. Во-вторых, это геокодер (geocoder, он же «сервис геокодирования») — он ищет объекты по названию и сообщает их географические координаты. Например, адрес «Москва, ул. Станиславского д.21 стр. 3» имеет координаты: “37.662335, 55.745326”. И в третьих, это YMapsML (Yandex Maps Markup Language) — это специальный XML-язык описания географических данных для отображения их на карте с помощью JavaScript API. Подробную техническую документацию, ответы на вопросы, а также примеры использования можно найти по адресу: api.yandex.ru/maps Наша служба поддержки готова отвечать на вопросы разработчиков а кроме того, мы создали специальный Клуб разработчиков API Яндекс.Карт. Мы ждём в нём тех, кто хочет задавать вопросы про API, тех, кто готов давать ответы на вопросы других, а также авторов, желающих анонсировать свои проекты, созданные с использованием API Яндекс.Карт. А если вы сделаете или уже (так быстро!) сделали интересный сайт, то мы вас ждём в этом же клубе. Мы будем рады рассказать о вашем проекте, о том как вы используете карты Яндекса. Для того чтобы подготовить и протестировать наше API, мы приглашали другие проекты на этапы закрытого бета-тестирования. О том, что у них получилось мы расскажем на страницах Клуба разработчиков API в ближайшие дни. Останавливаться на достигнутом мы не намерены — всё это только начало. Мы планируем активно развивать сервис и предложить вашим сайтам ещё много разных возможностей! Поехали! Шныр Леонид, менеджер по маркетингу API Яндекс.Карт

А вам когда-нибудь хотелось стать дизайнером Яндекса?
14 ноября 2008, 15:13
Наверняка многие из вас хотя бы раз думали о том, что можно было бы лучше, полезнее и красивее использовать пространство на главной странице Яндекса. И уж именно вы сделали бы его для себя гораздо удобнее, и что вот этот блок вам совсем не нужен, а этот вы бы переставили влево, другой вправо. Теперь частичка магической силы великого дизайнера доступна каждому пользователю интернета. Вы можете передвигать информационные блоки, некоторые из них можно настраивать, а ненужные — удалить. Если вам что-то не понравится — просто нажмите кнопку «Сбросить» и начните сначала. У каждого теперь может быть свой Мой Яндекс.
Как измерить интерес к докладу?
14 ноября 2008, 19:16
На этой неделе прошла конференция по оптимизации сайтов, на которой от Яндекса выступили Женя Ломизе и я. Наблюдательные коллеги, сидевшие в зале, обнаружили хороший индикатор увлекательности доклада. На скучных выступлениях быстро заканчивались свободные IP и мгновенно "забивался" wifi-канал; сильные докладчики могли увлечь слушателей и оторвать их взгляды от многочисленных ноутбуков. Интересно будет на какой-нибудь конференции замерить скорость соединения и вычислить корреляцию с оценками по анкетам! В целом конференция не прошла зря, нам удалось раздобыть Главное Тайное Оружие оптимизаторов. После процедуры нейтрализации заклинаний и удаления "жучков"... ...трофей передан в музей Яндекса (в холле на Самокатной):
Все цвета дорог - теперь и в Екатеринбурге
19 ноября 2008, 09:07
До вчерашнего дня пользователь сервиса Яндекс.Пробки в Екатеринбурге видел на карте только пробки и участки с затрудненным движением. А сегодня на сервисе появились все доступные нам данные, включая также свободные – зеленые – улицы. Если же участок дороги все-таки не отмечен красным, желтым или зеленым, то, увы, мы про него пока ничего точно не знаем и будем благодарны, если вы поделитесь с нами информацией. Сделать это можно с помощью мобильного приложения Яндекс.Карты. Данные от водителей, которые пользуются программой, теперь публикуются на нашем сервисе.
Факты о друзьях и коллегах на Моем Круге
19 ноября 2008, 14:02
Недавно на страницах всех пользователей Моего Круга появился новый раздел – «Факты». Что это такое? Допустим, один ваш коллега умеет находить простые слова для объяснения сложных вещей. Это здорово помогает в обсуждениях и на совещаниях. Вы небезосновательно считаете, что такая способность достойна всяческого уважения и было бы неплохо, чтобы о ней смогли узнать другие. К сожалению, ваш коллега (из скромности) не рассказал в Моем Круге такого факта о себе. Теперь у вас есть возможность помочь ему. Нажав на ссылку «добавить факт», вы можете рассказать о знакомом то, что считаете важным. До тех пор, пока ваш знакомый не подтвердит информацию о себе - новый факт будет виден только вам и ему. После подтверждения (скорее всего, вашему знакомому будет приятно это сделать), запись о факте появится на его странице. Тогда факт смогут подтвердить и другие люди - это добавит достоверности. Обратите внимание - все новые факты, подтвержденные вашими знакомыми, появляются в вашей ленте событий на главной странице сервиса. Вы можете подтверждать существующие факты, с которыми согласны, или добавлять что-то новое. Не стесняйтесь рассказывать о профессиональных качествах и достижениях своих друзей и коллег. Пусть эти факты станут известны всем.
Подсказки на поиске экономят время
20 ноября 2008, 12:10
Месяц назад на поиске Яндекса появились подсказки. Мы решили, что настало время подвести некоторые итоги. Среди подсказок, предлагаемых пользователям, нам особенно нравятся навигационные подсказки, которые содержат прямые ссылки на сайты. Они позволяют перейти на нужный ресурс, минуя страницу результатов. Это экономия как минимум одного клика. А какова экономия по времени? При обычном поиске время, затрачиваемое на ознакомление со страницей выдачи по навигационным запросам и последующий переход по соответствующим ссылкам, распределяется следующим образом: Таким образом, средний выигрыш времени за один переход по ссылке из навигационной подсказки составляет примерно 6,5 секунды. Каждый день пользователи переходят по навигационным подсказкам около 370 тысяч раз. Значит, за месяц страна сэкономит: 30 * 370 000 * 6,5 / 3 600 ~ 20 тысяч человеко-часов, что эквивалентно рабочему месяцу средней по размеру компании со штатом чуть более 100 человек. Много это или мало, решать не нам – мы просто заботимся о вашем времени. :)
Ах вот это где!
20 ноября 2008, 13:13
Как часто друзья, просматривая ваши альбомы, спрашивают, где сделана та или иная фотография. Яндекс.Фотки помогут ответить на этот вопрос — теперь вы можете показать на карте, где именно вы снимали. Если во время отпуска вы съездили, например, на Байкал, в Нью-Йорк или Египет, вы сможете не только сгруппировать фотографии по одноименным альбомам и поставить метки, но и показать на карте, где были сделаны снимки. В результате у вас появится своя фотокарта мира. Ваши друзья узнают, как выглядят те места, где вы побывали и, возможно, тоже захотят туда отправиться. Кому-то, напротив, будет интересно увидеть фотографии знакомых мест. Кроме того, если ваш фотоаппарат имеет встроенный или внешний GPS-приёмник, умеющий записывать координаты места съемки прямо в файл изображения, то после загрузки фотографии сами встанут на вашу фотокарту в правильное место. Кроме фотоаппаратов такую функцию могут иметь смартфоны с установленным мобильным приложением Яндекс.Фоток.
Убелённый пешеход, удивлённые растенья, перекрёстка поворот
20 ноября 2008, 16:01
У интернет-компаний есть такая проблема — про большой и известный интернет-сервис почти невозможно снять интересное видео. На телеэкране человек привык видеть не скриншот программы или интернет-службы, а другого человека. Или себя самого. Вот мы и не снимаем видео про интернет-сервисы. Ну, вернее, почти не снимаем. Разные наши друзья с таким подходом не всегда согласны. И поэтому снимают ролики за нас. На днях нам подарили вот такое кино: А сегодня пошёл первый снег.
Поиск Яндекса на мобильном портале МТС-Украина
25 ноября 2008, 17:45
10 июня 2008 года мы объявляли о том, что поиск Яндекса установлен на wap-портале МТС. Теперь возможности мобильного поиска доступны и посетителям сайта WAP.MTS.COM.UA компании МТС-Украина. Отметим, что Яндекс не просто ищет сайты, но и переводит найденные страницы в телефонный формат, удобный для просмотра с мобильника. При желании можно перейти к полной версии сайта. Если же вы хотите ближе познакомиться с мобильными сервисами Яндекса, вам достаточно набрать в телефоне m.ya.ru.
Табло автовокзала и слайдер на Яндекс.Расписаниях
26 ноября 2008, 18:27
Последние две недели на Яндекс.Расписаниях были посвящены табло. Обычным и необычным. Большим и маленьким. Разумным, добрым и... простите. На всякий случай поясню, что «табло» мы называем расписание по станции, обновляемое в режиме он-лайн — с учетом отмен и задержек. И именно им были посвящены обе наши новинки. Первую новинку можно смело назвать технологической, что для нас очень важно. Табло автовокзалов в России до настоящего момента в интернете практически не показывали. Не умели или не брались — не знаю уж. А мы совместно с компанией «Олвен-Авто» показали: сразу 4 онлайн-табло для всех автовокзалов города Ульяновска. Например, «газель» в Андреевку, как видно из иллюстрации ниже, зачем-то отменена. Жаль. Будем надеяться, что жители Андреевки вовремя доедут домой. Впрочем, надо сказать, что все остальные рейсы в ближайшие 5 часов состоятся по расписанию, за что ульяновским автовокзалам надо сказать спасибо. Разумеется, мы не хотим ограничиваться показом онлайн-табло автовокзалов только в Ульяновске, а планируем научиться предоставлять подобный сервис и в других городах нашей родины. Пока же мы доказали: не все так плохо с автобусами в России. Их расписания можно и нужно сообщать пользователям. Так что если ваш автобус не представлен в интернете — приходите. Научим. Теперь о второй новинке. Все табло и все расписания станций получили линейку-слайдер. С ней можно совершать сразу несколько интересных и полезных манипуляций. Во-первых, по линейке можно двигаться и «перематывать» табло на нужное вам время. Во-вторых, эффектный график на заднем плане показывает интенсивность выполнения рейсов за конкретный период времени. Например, можно заметить, что из аэропорта Домодедово больше всего самолётов вылетают около 9-10 часов утра и около 22 часов вечера. А в три ночи аэропорт практически спит. Ну, на самом деле, не спит, а активно готовится к новому утру. Ниже выбранного вами фрагмента табло появилась ссылка «Все рейсы на сегодня». Судя по отзывам пользователей, было бы полезно еще научиться показывать расписания по станции на любую выбранную дату. Что ж, мы постараемся сделать и это. Следите за обновлениями!
Объявляется реабилитация!
27 ноября 2008, 13:43
Как известно, счастливые часов не наблюдают. Так и медиапланеры Яндекса, увлеченные работой, не заметили, как выпал первый снег, как пудели во дворе оделись в теплые безрукавки и как пролетел месяц с момента запуска «Первой помощи» для клиентов Директа . За это время получить «Первую помощь» пожелали несколько тысяч клиентов. Без устали и сна, в любую погоду, не покладая мышек, доблестные медиапланеры помогали клиентам делать рекламные кампании более эффективными. В результате их работы количество эффективных кликов в кампании увеличивалось в среднем на 61,48% (с учетом естественного роста аудитории поиска). А значит, ровно на столько больше потенциальных клиентов стало приходить на сайты рекламодателей. Чтобы добиться этого результата, используется множество медиапланерских хитростей: - «затачивание текстов» (например, если в тексте рассказать про возможность доставки товара – это повышает CTR в среднем в полтора раза), - расширение списка ключевых слов, в том числе, – за счет недорогих, но эффективных опечаток (например, мы знаем 24 варианта написания слова «риэлтор» с ненулевой статистикой)*, - специальные медиапланерские заклинания и приворотные зелья. Мы любим свою работу и хотим, чтобы она помогала людям. Поэтому мы решили не только оказывать клиентам «Первую помощь», но и реабилитировать те объявления, которые отклоняются модераторами из-за незначительных несоответствий нашим правилам (например, некорректно подобранные ключевые слова, неверный URL или опечатки в тексте). Раньше клиенту приходилось самостоятельно анализировать отклоненные объявления, разбираться в наших правилах и придумывать новые варианты. Теперь эту работу за него сделают медиапланеры, а клиент получит уже готовое предложение, которое не только будет соответствовать требованиям к рекламным материалам, но и поможет сделать рекламную кампанию максимально эффективной. Дарить людям счастье — отличная работа. Мы будем и дальше придумывать, что бы еще сделать полезного и как порадовать наших клиентов. В планах: создание вечного двигателя, изобретение машины времени и обнаружение Святого Грааля. Следите за новостями. :) _______      * — Для любознательных: вот полный список по статистике на 15.11.08: реэлтер, риэлтэр, hb knjh, hbtknjh, риелтор, rielter, rieltor, риелтер, риэлтер, риэлтор, риэлтр, риелтр, реелтор, реелтер, реэлтор, релтор, рэлтор, реалтор, риалтор, риэлтар, риелтар, риэтор, реэлтар, rialtor.. Кто сможет добавить? :)