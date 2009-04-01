Представляем вашему вниманию «Конструктор схем проезда» на основе Яндекс.Карт . Теперь вы можете, почти не вдаваясь в технические подробности, отмечать точки и рисовать линии на нужных фрагментах карт. Полученный кусок карты можно вставить на сайт или в блог. Например, у вас на сайте в разделе «Контакты» старая схема проезда, нарисованная фломастером и отсканированная по знакомству. Всё это вчерашний день. Несколько кликов – и у вас новая модная карта с обозначенным входом в офис и прочерченной линией от метро. Или, например, вы ходили в поход и хотите поделиться с друзьями только вам известными тропинками. Для этого тоже можно использовать наш конструктор. Начертите линии, раскрасьте точки и разместите карту у себя на сайте или в блоге. А еще конструктор можно использовать для… Предлагаем продолжить вам :) Попробуйте наш новый инструмент и расскажите, где вы разместили свою карту. Автор наиболее оригинального использования «Конструктора» получит приз. Андрей Кармацкий, Давид Петросян-Мкервали, Леонид Шныр, конструируем