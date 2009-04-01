Блог Яндекса
апрель 2009
Интернет продать – не шутку пошутить
1 апреля 2009, 14:17
Занимаясь проектом «Локальная сеть Яндекса», отдел регионального развития постоянно мониторит сайты провайдеров нашей бескрайней страны. Там неутомимые операторы связи решают свою важнейшую задачу: как продать нам доступ в интернет.
Нижнее, не боковое. Нашла билет на Яндекс.Расписаниях, оплатила Яндекс.Деньгами
2 апреля 2009, 13:22
Впереди майские праздники — замечательный повод для отдыха. Кто-то летит на самолете за границу, а кто-то уезжает на поезде в другой город России. Планировать отпуск и размышлять о предстоящих каникулах – здорово. Но в три часа ночи, когда вспоминаешь о том, что нужно купить билеты, кассы на большинстве вокзалов уже закрылись. И даже днем в очередях стоять не хочется.
Почтовые адреса с точкой в логине
9 апреля 2009, 20:07
Пользователи давно просили разрешить заводить почтовые ящики с точкой в логине (например, ivan.petrov@yandex.ru). С сегодняшнего дня такая возможность есть.
Новая «выбиралка» на Яндекс.Маркете
10 апреля 2009, 12:42
Вдумчивые покупатели любят подбирать товары на Маркете по параметрам: устанавливают приемлемый диапазон цен, отмечают необходимые функции и смотрят, какие товарные предложения отвечают заданным характеристикам.
Космическая стрелка
13 апреля 2009, 19:37
Почитав в выходные блоги, мы не без радости отметили, что вам понравилось оформление главной страницы Яндекса на День космонавтики. Поэтому было решено добавить эту тему в постоянный набор. Установить её себе очень просто: перейдите по ссылке и нажмите кнопку «Сохранить». Чтобы в любой момент выбрать тему по настроению, кликните по ссылке «Настроить» в верхней части экрана, в появившейся вкладке «внешний вид» выберите «темы» (в текущем ассортименте их десять — пять зимних, четыре весенних и одна космическая), нажмите на понравившуюся и сохраняйте. Самое главное, ничего не бойтесь — вы всегда можете вернуть странице привычный вид, нажав на зелёную ссылку «Вернуть обычный Яндекс». Желаем вам разнообразия. Группа модных тем
Яндекс.Карты на сайте Объединенной конференции
13 апреля 2009, 22:04
В конце апреля в Подмосковье пройдет Объединенная конференция РИФ + КИБ (ОК) — главное профильное мероприятие Рунета. Чтобы все желающие без проблем нашли дорогу к месту проведения конференции, на ее официальном сайте установлены Яндекс.Карты.
Маленькая погода принарядилась
14 апреля 2009, 15:24
Весна, весна! Мы сделали приятней и удобней Яндекс.Погоду для смартфонов и iPhone.
Все, что вы хотели знать о Яндекс.Новостях и Яндекс.Блогах
14 апреля 2009, 17:56
Яндекс.Новости и Яндекс.Блоги - сервисы с миллионными аудиториями. При этом в Яндексе, как известно, нет собственной редакции, а весь контент агрегируют и ранжируют умные роботы. Их работа вызывает живой интерес и иногда порождает различные домыслы.
Построить свой Яндекс
15 апреля 2009, 15:53
Месяц назад мы объявили о начале конкурса «Интернет-математика 2009». Напомню, что задача участников — на основе признаков пар «запрос-документ» и оценок релевантности предложить собственную формулу ранжирования. За это время на сайте конкурса зарегистрировалось более 1000 команд, 90 из них на данный момент прислали результаты.
Новые города на новых картах
15 апреля 2009, 17:31
Человеку всегда приятно найти свой дом на карте, а мы любим делать своим пользователям приятно. Рады сообщить, что на Яндекс.Картах появилось 11 новых городов.
Карты на стол!
16 апреля 2009, 19:22
В поиске Яндекса теперь можно поискать почтовый адрес и в ответ увидеть фрагмент карты с отмеченным на нём объектом, а за географическими подробностями перейти по ссылке в обновленные Яндекс.Карты.
Далеко ли Dodoma на Яндекс.Картах
17 апреля 2009, 14:44
Dodoma далеко, а вот в Hellenic Republic вы, возможно, уже побывали.
Я поведёт тебя в музей
17 апреля 2009, 19:18
Каждый год 18 апреля и 18 мая мы с друзьями ходим в музеи. Иной раз так нравится, что даже ночуем там. В этом году тоже собираемся, потому что Дни исторического и культурного наследия никто не отменял. Вот только Ночь музеев будет с 16 на 17 мая, то есть накануне Дня музеев. Получается сначала ночь, а потом день — запомнить просто. До мая далеко, а 18 апреля уже завтра. Традиционно мы ориентируем вас, куда пойти и что посмотреть. В этом году — не только по Москве.
Я.Субботник — «Поиск по сайтам, блогам и другое…» (доклады)
21 апреля 2009, 17:49
18 апреля 2009 года прошел Я.Субботник — «Поиск по сайтам, блогам и другое…»
Москва стала ближе
21 апреля 2009, 19:45
Сегодня мы обновили спутниковые снимки Москвы и Подмосковья. Их площадь стала больше, а качество – лучше. Все снимки сделаны в 2008 году - мы не отступили от традиции ежегодного обновления спутникового покрытия столичного региона.
Новые Яндекс.Карты
21 апреля 2009, 21:12
1. Включите звук. 2. Нажмите на картинку: 3. Просто пойте. Света Кондрашова, которая поёт про Яндекс.Карты P.S. Или можете посмотреть здесь.
Состояние русскоязычной блогосферы, весна 2009
21 апреля 2009, 21:18
Сегодня мы опубликовали очередное исследование русскоязычной блогосферы (PDF).
Карты на вынос
24 апреля 2009, 13:46
Представляем вашему вниманию «Конструктор схем проезда» на основе Яндекс.Карт . Теперь вы можете, почти не вдаваясь в технические подробности, отмечать точки и рисовать линии на нужных фрагментах карт. Полученный кусок карты можно вставить на сайт или в блог. Например, у вас на сайте в разделе «Контакты» старая схема проезда, нарисованная фломастером и отсканированная по знакомству. Всё это вчерашний день. Несколько кликов – и у вас новая модная карта с обозначенным входом в офис и прочерченной линией от метро. Или, например, вы ходили в поход и хотите поделиться с друзьями только вам известными тропинками. Для этого тоже можно использовать наш конструктор. Начертите линии, раскрасьте точки и разместите карту у себя на сайте или в блоге. А еще конструктор можно использовать для… Предлагаем продолжить вам :) Попробуйте наш новый инструмент и расскажите, где вы разместили свою карту. Автор наиболее оригинального использования «Конструктора» получит приз. Андрей Кармацкий, Давид Петросян-Мкервали, Леонид Шныр, конструируем
Я.Субботник — «Поиск по сайтам, блогам и другое…» (фото и видео)
24 апреля 2009, 13:59
18 апреля 2009 года прошел Я.Субботник — «Поиск по сайтам, блогам и другое…»
Буря мглою небо кроет – вид сверху
28 апреля 2009, 15:56
Прогноз погоды – вещь нужная и полезная. Но каким образом его получают метеорологи – тайна, покрытая мраком, сродни производству мороженого или автомобилей (каким бы понятным нам ни был результат).