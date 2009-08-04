Не правда ли, знакомая картина: не позднее конца месяца нужно заплатить за интернет, до 10 числа следующего — за квартиру и городской телефон. За Skype и мобильный — по мере того, как там заканчиваются деньги. А еще за домен, за хостинг, за платные телеканалы, за ОСАГО, за три лицензии на два антивируса... И с памятью вроде бы всё в порядке, но почему же то и дело оказывается, что один крайний срок истекает завтра, а другой прошел вчера? Вот было бы здорово, — задумались мы, — если бы помнить обо всех этих сроках нужно было не тем, кто платит деньги, а тем, кто их получает... Движение в этом направлении началось с сотрудничества с Яндекс.Директом — упрощенной схемы оплаты и оповещений о балансе кампаний на главной странице Яндекс.Денег. Затем появилась услуга быстрой оплаты Skype. И вот теперь мы разработали универсальный сервис доставка счетов, призванный облегчить жизнь пользователям, которые часто платят через интернет за различные услуги, и сделать управление регулярными платежами удобным и необременительным. А первым магазином, подключенным к системе доставки счетов, стал центр регистрации доменов RU-CENTER, специалисты которого приняли активное участие во внедрении и тестировании сервиса. Подключив доставку счетов, те, кто платит за домены или хостинг от RU-CENTER и разговоры по Skype, смогут бесплатно получать через сайт Яндекс.Денег готовые счета и напоминания об оплате, а также хранить всю информацию о поступивших, оплаченных, отмененных или просроченных счетах за эти услуги в отдельном разделе Истории платежей. Елена Трускова, частенько забывала продлить оплату домена