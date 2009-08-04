Блог Яндекса
август 2009
Доставка счетов на сайте Яндекс.Денег: мечты сбываются
4 августа 2009, 12:47
Не правда ли, знакомая картина: не позднее конца месяца нужно заплатить за интернет, до 10 числа следующего — за квартиру и городской телефон. За Skype и мобильный — по мере того, как там заканчиваются деньги. А еще за домен, за хостинг, за платные телеканалы, за ОСАГО, за три лицензии на два антивируса... И с памятью вроде бы всё в порядке, но почему же то и дело оказывается, что один крайний срок истекает завтра, а другой прошел вчера? Вот было бы здорово, — задумались мы, — если бы помнить обо всех этих сроках нужно было не тем, кто платит деньги, а тем, кто их получает... Движение в этом направлении началось с сотрудничества с Яндекс.Директом — упрощенной схемы оплаты и оповещений о балансе кампаний на главной странице Яндекс.Денег. Затем появилась услуга быстрой оплаты Skype. И вот теперь мы разработали универсальный сервис доставка счетов, призванный облегчить жизнь пользователям, которые часто платят через интернет за различные услуги, и сделать управление регулярными платежами удобным и необременительным. А первым магазином, подключенным к системе доставки счетов, стал центр регистрации доменов RU-CENTER, специалисты которого приняли активное участие во внедрении и тестировании сервиса. Подключив доставку счетов, те, кто платит за домены или хостинг от RU-CENTER и разговоры по Skype, смогут бесплатно получать через сайт Яндекс.Денег готовые счета и напоминания об оплате, а также хранить всю информацию о поступивших, оплаченных, отмененных или просроченных счетах за эти услуги в отдельном разделе Истории платежей. Елена Трускова, частенько забывала продлить оплату домена
Иллюстрированная карта вашего путешествия
4 августа 2009, 17:23
В наборе инструментов на основе API Карт пополнение. Новый визард называется «Фотомаппер». Он может пригодиться людям, которые проехали, например, по Золотому кольцу России, при этом постоянно фотографировали, а теперь хотят расположить свои фотографии на карте и поделиться с друзьями таким синкретическим отчётом. Теперь с помощью «Фотомаппера» можно опубликовать карту путешествий прямо на своём сайте. Всё, что вам для этого потребуется – это альбом на Яндекс.Фотках с фотографиями, привязанными к карте. При заходе на страницу «Фотомаппера» вам будет предложено выбрать альбом на Яндекс.Фотках, после чего динамический фрагмент карты с расположенными на нём превью фотографий можно забирать к себе на сайт, приняв условия пользовательского соглашения и скопировав нужные фрагменты кода. Ограничения первой версии – на отчуждаемой карте может быть не больше 95 фотографий. Чтобы посмотреть инструмент в действии – попробуйте сами или посмотрите со стороны: Андрей Кармацкий, Давид Петросян-Мкервали, Леонид Шныр — фотографируем, привязываем
Посмотри, прежде чем смотреть
5 августа 2009, 14:12
Даже зная расписание соседнего кинотеатра, бывает непросто выбрать, на какой же именно фильм отправиться. Можно, конечно, послушать знакомых, однако пословица гласит: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Для кино это особенно актуально! И вот теперь посмотреть короткий видеоролик, передающий дух картины, можно прямо на Яндекс.Афише.
Хорошая погода своими руками
5 августа 2009, 15:10
Как многие из вас помнят, на 1 апреля Яндекс.Погода дала каждому возможность выиграть себе настоящую весеннюю грозу или пару дней яркого солнышка. Тот розыгрыш погоды вызвал столько положительных откликов среди наших пользователей, что мы решили создать компактную версию «Однорукого бандита» и – несмотря на Положение о создании и ликвидации игорных зон – играть, играть, играть! Всего одно нажатие на рычаг – и вместо скучного дождика вас ждет прогулка по облакам!
Профессиональное общение на Моем Круге
5 августа 2009, 16:31
Главный источник новостей на Моем Круге – это лента событий. Она рассказывает, какие вакансии появились в подборке, что изменилось в профилях знакомых, а кто из них начал искать работу. Теперь в ленту своего 1-го круга можно добавлять сообщения, советы или вопросы на профессиональные темы. Например, можно поведать друг другу, кто над чем сейчас работает:
«Быстрые» ссылки в поиске Яндекса
6 августа 2009, 18:21
Часто бывает, что пользователю на сайте нужны только несколько определенных страниц. Например, на сайте магазина наиболее посещаемыми будут страница со схемой проезда и прайс-лист, а красочные рассказы о миссии компании, ее истории и основателях не заинтересуют рядовых покупателей. Вряд ли заинтересует их и живописная заставка. На больших порталах мы наблюдаем такую же закономерность — есть несколько основных, «нужных», разделов и множество «второстепенных», которые бывают полезны только некоторым пользователям. Обилие графики и тестов на главной страницы мешает пользователю быстро сориентироваться, а если человек не может быстро найти информацию, он уходит с сайта. Так что же такое «быстрые» ссылки? «Быстрые ссылки» — это короткий путь к важной информации. Они в один клик ведут на страницы, которые чаще всего интересуют пользователей. Сейчас «быстрые» ссылки располагаются на странице результатов поиска Яндекса между заголовком сайта и его кратким описанием (сниппетом). Чтобы определить «быстрые» ссылки, робот Яндекса анализирует структуру сайта и его содержание, выделяя наиболее востребованные страницы и разделы. Второй этап — выбор правильного названия — для этого используются ссылки, заголовок и содержание страницы. Сейчас «быстрые» ссылки определены для небольшого количества сайтов, но в дальнейшем список сайтов будет расширен. Светлана Шорина и команда поиска
Я.Субботник: Метрика, виджеты и кое-что о данных
12 августа 2009, 14:57
29 августа 2009 года к 10:30 Яндекс приглашает в гости всех, кому интересно послушать про Яндекс.Метрику и Виджеты, а также поговорить о том, как готовить данные для Яндекса за чашкой кофе на уютной кухне Яндекса.
Поиск организаций в Яндекс.Картах
12 августа 2009, 15:35
Найти кафе в Москве, мебельный магазин около метро Марьино, почтовое отделение на Невском проспекте, Театр на Таганке, или другие организации, и выбрать ближайшую к вам, теперь можно прямо на Яндекс.Картах. Для этого воспользуйтесь ссылкой «Поиск организаций» под строкой поиска, а в полях «Что» и «Где» укажите вид деятельности или название организации и место на карте (город, район, станцию метро, улицу, адрес дома). Если вы не знаете точного расположения организации, можете оставить поле «Где» незаполненным. В этом случае поиск организаций будет осуществлён внутри или недалеко от видимого участка карты. При перемещении или масштабировании карты список найденных объектов перестроится автоматически. Если вы окончательно выбрали нужную организацию, вы можете сохранить её себе в «Моих картах», для этого достаточно кликнуть по ссылке «Сохранить в моих картах» в подробной информации об организации. Андреи, Кармацкий и Стрелков
Что нового у знакомых?
17 августа 2009, 17:27
Чтобы быть в курсе изменений в профессиональной жизни знакомых, достаточно периодически просматривать ленту событий на Моем Круге. Сегодня мы добавили новые возможности для работы с лентой.
Больше общения в Яндекс.Почте
24 августа 2009, 15:38
С сегодняшнего дня в Яндекс.Почте можно общаться не только письмами: на страницах Почты появилось средство для обмена мгновенными сообщениями Я.Онлайн. С помощью Я.Онлайна можно общаться с людьми, у которых есть учетная запись на Яндексе, LiveJournal, Gmail, Jabber.ru и других сервисах, поддерживающих протокол Jabber. Если вы уже общались с помощью Я.Онлайна, то он появится у вас в почте автоматически. Если этого не произошло, вы можете его включить в настройках. Узнать больше вы можете в блоге новой Яндекс.Почты. Команда Яндекс.Почты
Почем колеса?
24 августа 2009, 18:30
Как купить автомобиль не переплачивая, а продавая – не продешевить? У Яндекс.Авто появилась новая возможность, которая поможет вам определить оптимальную цену.
Выбрал на Маркете – купил в офлайне
25 августа 2009, 16:29
Удобно, когда курьер интернет-магазина привозит товар прямо к вам домой. Но многие предпочитают посещать магазин лично: например, чтобы послушать звучание акустической системы в музыкальном салоне или сэкономить на доставке, забрав заказ самостоятельно.
Визуальный поиск стран и городов
27 августа 2009, 12:21
Музыка поиска
27 августа 2009, 12:32
С сегодняшнего дня прямо в результатах поиска Яндекса можно слушать музыку. Мы запускаем программу, цель которой — предоставить посетителям возможность прослушать музыку, причём на легальной основе. У нас уже есть договоры с несколькими основными компаниями на музыкальном рынке (например, Universal и EMI) и, если пользователь ищет мелодию, которая есть в каталоге музыки у Яндекса — то над результатами поиска появится плеер, позволяющий прослушать трек целиком и в хорошем качестве. Например: http://yandex.ru/yandsearch?text=Нас+Не+Догонят Или http://yandex.ru/yandsearch?text=Scorpions+-+Wind+Of+Change Или http://yandex.ru/yandsearch?text=Abba+Mamma+Mia Сейчас в поиске Яндекса доступно более 100 тысяч треков, в ближайшее время их количество увеличится до полумиллиона (среди них будет несколько десятков тысяч треков российских и советских исполнителей). На сегодня пользователям Яндекса доступна для легального прослушивания музыка таких артистов, как U2, ABBA, Rammstein, Rolling Stones, the Black Eyed Peas, Lady Gaga, Александр Рыбак и многих других. Пока музыка доступна только для посетителей из России, но мы работаем над расширением территории. Мы намерены пополнять и расширять наш музыкальный каталог и приглашаем к сотрудничеству компании-правообладатели музыкального контента. Если вы — компания-правообладатель, и хотите, чтобы ваша музыка появилась на Яндексе — напишите письмо на partner@music.yandex.ru, и мы обсудим условия сотрудничества. Да, и теперь в поиске Яндекса можно найти новые ответы на вопрос "Where did you sleep last night?" или "How deep is your love?" :)
Яндекс.Почта выходит из беты
27 августа 2009, 18:27
28 мая команда Яндекс.Почты объявила о начале бета-тестирования нового интерфейса (Нео). За прошедшие три месяца мы получили и обработали большое количество отзывов и комментариев о работе нового интерфейса. Во многом благодаря этому мы обнаружили и исправили несколько неприятных ошибок, а также обогатили интерфейс различными нововведениями – заметными и не очень.
Пишите видеописьма
28 августа 2009, 15:56
Команда Яндекс.Почты объявляет о запуске нового средства общения в интернете – Видеописьма.
Я.Субботник - «Метрика, виджеты и кое-что о данных…»
29 августа 2009, 09:13
Добро пожаловать на летний Яндекс.Субботник.
1200 способов написать слово «одноклассники»
31 августа 2009, 15:55
«Во вчерашнем №, на столбце таком-то, у нас напечатано: пуговица, читай: богородица» (Н.С.Лесков, «Печерские антики»)Все, наверное, знают исторический анекдот об опечатке, когда в одной газете при описании коронации сообщалось: «впереди несли императорскую корову». На следующий день появилось «исправление». Вместо напечатанного предлагалось: «впереди несли императорскую ворону». Вряд ли можно опечататься в слове «корона» тысячью способами, а вот в слове «одноклассники» — запросто. Например, «родноклассники» или «одоквасники», «окноклассники» или «обнаклассники». Или вот самый фонетичный запрос — «анокласники». Эти и еще 1194 примера опечаток в слове «одноклассники» ищите в нашей коллекции. По всем примерам срабатывает опечаточный колдунщик. C наступающим новым учебным годом! Илья Сегалович и Аркадий Волож, аднакластники