С сегодняшнего дня прямо в результатах поиска Яндекса можно слушать музыку. Мы запускаем программу, цель которой — предоставить посетителям возможность прослушать музыку, причём на легальной основе. У нас уже есть договоры с несколькими основными компаниями на музыкальном рынке (например, Universal и EMI) и, если пользователь ищет мелодию, которая есть в каталоге музыки у Яндекса — то над результатами поиска появится плеер, позволяющий прослушать трек целиком и в хорошем качестве. Например: http://yandex.ru/yandsearch?text=Нас+Не+Догонят Или http://yandex.ru/yandsearch?text=Scorpions+-+Wind+Of+Change Или http://yandex.ru/yandsearch?text=Abba+Mamma+Mia Сейчас в поиске Яндекса доступно более 100 тысяч треков, в ближайшее время их количество увеличится до полумиллиона (среди них будет несколько десятков тысяч треков российских и советских исполнителей). На сегодня пользователям Яндекса доступна для легального прослушивания музыка таких артистов, как U2, ABBA, Rammstein, Rolling Stones, the Black Eyed Peas, Lady Gaga, Александр Рыбак и многих других. Пока музыка доступна только для посетителей из России, но мы работаем над расширением территории. Мы намерены пополнять и расширять наш музыкальный каталог и приглашаем к сотрудничеству компании-правообладатели музыкального контента. Если вы — компания-правообладатель, и хотите, чтобы ваша музыка появилась на Яндексе — напишите письмо на partner@music.yandex.ru, и мы обсудим условия сотрудничества. Да, и теперь в поиске Яндекса можно найти новые ответы на вопрос "Where did you sleep last night?" или "How deep is your love?" :)