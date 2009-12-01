Блог Яндекса
декабрь 2009
«Находить» не значит «распространять»
1 декабря 2009, 17:40
Недавно судами разных инстанций и разной подсудности – общей юрисдикции и арбитражными – практически одновременно с одинаковых позиций были рассмотрены иски к Яндексу. Предметом исков являлось удаление из результатов поиска ссылок на информацию, порочащую, по мнению истцов, их честь, достоинство и деловую репутацию. При этом сама информация была размещена на сайтах, не принадлежащих Яндексу, а результаты поиска были релевантны заданному поисковому запросу. На сегодняшний день в удовлетворении всех исков отказано. С учетом того, что некоторые аспекты правовых отношений с использованием интернета в российском законодательстве пока урегулированы недостаточно четко, судебная практика играет важную роль. Насколько нам известно, решения по этим искам являются прецедентами для российской судебной практики. Суды решили вопрос о том, является ли интернет-поисковик распространителем информации, независимо от того, «порочащая» это информация или нет. То есть, прямо выразили свою оценку деятельности поисковых систем, и эта оценка совпала с позицией самих поисковиков (в том числе и Яндекса). В частности, Федеральный арбитражный суд Московской области установил (посмотреть копию постановления), что «поисковый сервис Яндекса не осуществляет распространение информации, а предоставляет пользователям услуги поиска информации, размещенной третьими лицами в сети Интернет». Как и мировая судебная практика, российский суд фактически признал, что поисковая система выполняет техническую роль инструмента в процессе поиска информации в сети, что она является «зеркалом сети», а не её редактором. Поисковик не может и не должен брать на себя роль суда или цензора в отношении информации, создаваемой и распространяемой третьими лицами. Мы ожидаем, что в дальнейшем как судебная практика, так и законодательные инициативы, касающиеся регулирования интернета в целом и деятельности поисковых систем в частности, пойдут именно по этому пути. Андрей Середа, юридический отдел Яндекса
По просьбам слушателей
2 декабря 2009, 13:41
Нас очень много раз спрашивали про то, доступно ли у нас прослушивание музыки в результатах поиска в странах, отличных от России. По многочисленным просьбам слушателей сообщаем: теперь к территории, где пользователи могут послушать мелодию в результатах поиска добавилась ещё и Украина. Таким образом, сейчас доступ есть уже в трёх странах СНГ - Россия, Украина и Казахстан. Безусловно, мы не собираемся останавливаться — и список стран, и количество доступной музыки будут увеличиваться. Украине доступны те же треки западных исполнителей, которые доступны на территории России, некоторый объём российских артистов и, самое главное, — записи украинских исполнителей. Украинские исполнители предоставлены нам компанией Lavina Digital. Пара примеров напоследок: Бумбокс - Вахтерам Lady Gaga - Bad Romance
В главных ролях — улицы на Яндекс.Картах
3 декабря 2009, 09:36
По Садовому кольцу за полторы минуты со скоростью 630 км/ч: Смотрите видеоролики наших пользователей про Панорамы улиц в блоге Яндекс.Карт и присылайте свои! Команда Яндекс.Карт
В двести поездов — без билета
3 декабря 2009, 15:50
Яндекс.Деньги рады рассказать о том, что эксперимент Российских железных дорог по внедрению электронной регистрации на поезда признан успешным. С декабря действие услуги расширено — теперь поездов, на которые можно зарегистрироваться таким образом, не восемь, а почти двести. Чтобы сесть в любой поезд, номер которого попадает в диапазон от 1 до 199, теперь не нужен бумажный билет — достаточно просто предъявить проводнику паспорт. Для того, чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо найти нужный рейс (например, на Яндекс.Расписаниях) и оплатить билет через интернет (например, Яндекс.Деньгами), выбрав услугу «пройти электронную регистрацию»). Это правило действует для всех поездов, которые отправятся в путь после 14 января 2010 года. Электронная регистрация полезна тем, кто не любит лишний раз ездить на вокзал, предпочитая оформлять большинство документов через интернет. Также она сэкономит время занятым пассажирам, приезжающим к поезду в самый последний момент. Экономьте время. Ваши Яндекс.Деньги. Елена Трускова, Нахожу билеты на Яндекс.Расписаниях, оплачиваю Яндекс.Деньгами
Пришел, нашел и посмотрел
4 декабря 2009, 15:26
В интернете много видеороликов. Настолько много, что искать по видео стало сложно не только поисковым системам, но и живым пользователям. Как понять, тот ролик вы нашли или не тот? А еще чтобы качество было хорошим, версия – полной, и никаких SMS для оплаты. Мы подумали, что предварительный просмотр ролика прямо в результатах поиска был бы очень удобен: пользователь переходил бы на страницу, где размещен видео-ролик, убедившись, что это именно то, что он искал. Подумали – и сделали. Видео в результатах поиска появляется для роликов, размещенных на страницах большинства крупных видеохостингов, например, Rutube, Youtube, Видео@Mail.ru. Главное, чтобы ролик был прямо на найденной странице, бесплатно и без регистрации. Только за октябрь этого года пользователи 68 млн. раз задали Яндексу самые разные запросы с целью найти видео, например, [голы аршавина]. Поэтому мы надеемся, что это новшество в поиске Яндекса понравится многим. Вера Егорова, в поисках видео
Идеи новогодних подарков на Яндекс.Маркете
4 декабря 2009, 17:07
Первые дни зимы — самое время начинать подбирать новогодние подарки. Но как же трудно бывает удивить родных и друзей, которым даришь подарки из года в год, или не попасть впросак с сувениром бизнес-партнёру, которого плохо знаешь как человека… Хорошо, что Яндекс.Маркет теперь помогает выбрать подходящий подарок!
Внутри Яндекса
7 декабря 2009, 11:42
Нам давно хотелось писать в блог не только о новостях наших сервисов, но и рассказывать о жизни внутри Яндекса. Иногда мы это делали, но хочется большего. Расскажите, пожалуйста, в комментариях, о чём вам было бы интересно прочитать? Жизнь внутри Яндекса богата и разнообразна, рассказывать о ней мы можем много и в подробностях. Поэтому хочется понять, что вам, читателям нашего блога, интересно в первую очередь. В качестве первого участника встречайте в ближайшее время рассказ Александра Кошелева о том, как развивается «внутренний» сервис Яндекс.Переговорки.
Новые «Переговорки»
7 декабря 2009, 16:16
История из внутрикорпоративной технологической жизни.
Зима на камерах
7 декабря 2009, 20:18
Мы давно заметили, что популярность камер на картах зависит от погодных явлений. Так и сегодня, второй раз за этот год, выпавший снег резко повысил посещаемость.
Снежный скринсейвер – для тех, кто ещё на работе
7 декабря 2009, 20:50
Если вы, в связи со снегопадом или по иным причинам, до сих пор сидите на работе – не скучайте по своим автомобилям. Установите специальный зимний скринсейвер и почувствуйте себя за рулем прямо на рабочем месте. Скачать версию для Windows (5 МБ) Версии для Мака и Линукса – в ближайших выпусках. Отдел вынужденных пешеходов
Яндекс в Опере: не Бар, так Панель
7 декабря 2009, 21:06
Поздравляем фанатов Opera с прекрасным началом рабочей недели!
Снег идет, а город – стоит
7 декабря 2009, 21:39
Думаю, водители надолго запомнят 7 декабря 2009 года, потому что сегодня Москва наблюдала пробочный рекорд этого года. Во-первых, впервые в этом году 10 баллов держались так долго в течение одного дня - более шести часов. Во-вторых, общая длина пробок на 19:00 составила более 1800 км. Последний рекорд по протяженности заторов был зафиксирован в этом году 6 ноября - тогда пробки растянулись на 1312 км. Интересно, что день начинался как обычно: утренний пик загруженности дорог сегодня был даже чуть меньше, чем в прошлый понедельник (сегодня утром наш светофор показывал 8 баллов, а утром 30 ноября - 9). Однако ближе к обеду погода внесла свои коррективы в транспортное движение: пробки выросли до десятибалльных уже к 15:30. В этом году такого быстрого роста еще не случалось: обычно пик загруженности приходится на время после 18:00, когда все начинают возвращаться домой. О том, как сегодня развивалась ситуация на дорогах Москвы, можно также послушать в архиве эфира Сити-FM (комментарии Леонида Медникова, аналитика Яндекс.Пробок).
Стираем языковые барьеры
8 декабря 2009, 17:30
Когда-нибудь, пользуясь поиском в интернете, мы не будем задумываться о языковых барьерах. Не потому, что все станут говорить на эсперанто, а потому, что вся нужная информация будет доступна на родном языке. Пока же мы делаем первые шаги в том, чтобы стереть границы в многоязычном мире - с помощью технологии автоматического перевода компании ПРОМТ.
Яндекс.Директ на Bing.com
9 декабря 2009, 13:25
Сегодня в ряды партнеров Рекламной сети Яндекса влилась компания Microsoft со своим главным мировым поисковиком Bing.com.
Самолёты по всему миру - на Яндекс.Расписаниях
9 декабря 2009, 17:08
Многомесячный труд про переводу, разгребанию часовых поясов, привязыванию и перепривязыванию сегодня наконец-то подошел к концу, и на Яндекс.Расписаниях можно ознакомиться с расписанием самолётов по всему миру.
По щучьему велению – начинайся уже, Новый год на Яндексе!
10 декабря 2009, 16:44
Многие говорят, что елочные игрушки ненастоящие. Не верьте им. Поинтересуйтесь сами. На Новогоднем Яндексе много разных игрушек – открытки, тосты, рецепты коктейлей, гадания, выбиралка подарков, снежный скринсейвер. И обязательно есть ответ на главный вопрос декабря: сколько дней осталось до Нового года. Да, отдельный подарок получают те, кто не верит в Деда Мороза. Карта путешествий Деда Мороза с точными координатами – прямое доказательство того, что он есть. С уже наступающим! Отдел всевозможных праздников
Новое лицо Яндекс.Пробок
10 декабря 2009, 17:06
Начиная с сегодняшнего дня веб-сервис Яндекс.Пробки меняет свой вид.
Яндекс.Фотки – теперь и программа
10 декабря 2009, 19:34
Сегодня Яндекс выпустил программу для людей, увлекающихся фотографией, – Яндекс.Фотки 1.0.0 Beta.
О роботах – блоггерам и журналистам
11 декабря 2009, 11:34
26 ноября мы вновь пригласили в наш офис журналистов и блоггеров на встречу, где познакомили с принципами работы наших роботов. Лев Гершензон и Татьяна Исаева (Яндекс.Новости), а также Антон Волнухин (Яндекс.Блоги) и Роман Иванов (руководитель отдела коммуникационных сервисов) рассказали, как роботы собирают и обрабатывают информацию для Яндекс.Новостей и Яндекс.Блогов. Как обычно, это был диалог. Спикерам задавали вопросы, высказывали просьбы и предложения – многие из них мы постараемся учесть. Что обсуждалось? Предпочтения читателей новостей, блоги как альтернативная картина событий дня, тонкости взаимодействия Яндекс.Новостей с интернет-СМИ… И, конечно же, не обошлось без обсуждения темы закрытия рейтинга популярных записей (которое случилось через неделю – 3 декабря). Следующую встречу с менеджерами Яндекс.Новостей и Яндекс.Блогов мы планируем провести в феврале и заранее приглашаем в гости всех желающих. Записаться на семинар можно, прислав заявку на info@news.yandex.ru или info@blogs.yandex.ru. Ну, а тем, кто не хочет ждать, предлагаем посмотреть видео и скачать презентации. Я.Новости: посмотреть видео, скачать видео, скачать презентацию. Поиск по блогам: посмотреть видео, скачать видео, скачать презентацию. Юлия Симутенко, обучаем и развиваем
Всё включено, или Цена с доставкой на Яндекс.Маркете
11 декабря 2009, 12:11
Зачастую за низкой ценой на товар прячется такая цена доставки, которая сводит на нет всю экономию. Теперь Маркет показывает цены с учетом доставки, чтобы пользователи могли увидеть, во сколько им в итоге обойдется покупка. Для предложений местных интернет-магазинов Маркет умеет показывать общую сумму заказа, в которую уже включена доставка. Вы можете отсортировать предложения по конечной цене и решить, где лучше сделать заказ: