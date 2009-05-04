Наверняка вы уже знаете о завтрашней Ночи музеев и составляете план захвата культурных мест. Мы тоже придумали план, но боимся, что успеем осуществить далеко не всё. Поэтому надежда на вас. Итак, с вечера 16 мая до утра 17 мая дано 18 городов — от Питера до Новосибирска, в которых открыто несколько сотен различных культурных заведений. Вопрос: куда деваться? В Москве мы планируем посетить Усадьбу князей Голицыных «Влахернское-Кузьминки», где смешаются кони и люди (концерт классической музыки и конное представление). В Государственном биологическом музее им. К.А.Тимирязева пройдет дегустация запахов, а в Мемориальном музее космонавтики всех отправят в космос с помощью интерактивного экспоната «Буран-2». Тем временем в выставочном зале «На Каширке» для любителей дефисов уличный театр покажет фрик-байк-шоу. Да, в Третьяковке будет свободное посещение экспозиций, а на Винзаводе будут работать концертная и театральная площадки, шоу-представление, выставки и ярмарка. В Санкт-Петербурге посетители Военно-медицинского музея прослушают презентацию «Лекарственные растения с нами и вокруг нас», в то время как в зоопарке пройдет выставка пауков, а Музей истории религии покажет специальную интерактивную программу «Ритуальные напитки в религиозных традициях мира», где можно будет узнать, для чего шаманы готовили «Мухоморовку», кто изобрел пиво и как появилось хлебное вино (некоторые экспонаты по теме можно будет попробовать на вкус). В Музее политической истории России можно будет оценить инсталляцию в курдонёре особняка Матильды Кшесинской под названием «Прервалась дней связующая нить, мы знаем, как её соединить», а в Центральном музее связи имени А.С.Попова для любителей элитарного искусства письма и эпистолярного жанра пройдёт интерактивная программа, посвящённая «Ретро-письму» («посетители отправятся в мир, где нет компьютера и интернета, будут писать письма и подписывать «куверты» настоящими ручками из гусиных перьев на специально изготовленной бумаге в стиле 18 века»). В Екатеринбурге вас обучат начальным па национального екатеринбургского кубинского танца и особенностям кубинской фонетики в галерее «ПАРАРАМ», а Музей истории городского электрического транспорта при ТТУ организует поездку на веселом трамвае (посадка на остановке Фрунзе). Кстати, и здесь можно будет сходить ночью в зоопарк – ожидается квест, где вы посетите вольер тигров, служебные помещения павильона приматов, подружитесь с парой рифовых акул и ознакомитесь (как – не указано) с «меню животных». Музей Истории и Археологии Среднего Урала (Свердловский областной краеведческий музей) обещает 45-минутную программу «Загляни в глаза Шигирскому Идолу. Почувствуй глубину», где можно будет вызвать дух этого самого идола, потрогать и примерить сокровища уральских курганов и загадать заветное желание с последующим исполнением. Если ваше желание — почувствовать себя первобытным, то предыдущий пункт можно пропустить и прямиком направиться в Музей Природы, где будет программа «Почувствуй себя первобытным!», а также улиточные бега (сюда точно нужно успеть). В Новосибирске в Музее солнца пройдет семинар по традиционной славянской писанке (роспись по скорлупе сырого яйца), а также экскурсия по звездному небу (наблюдение звездного неба в телескоп во дворе у Музея солнца). Также в Новосибирском государственном краеведческом музее будет выставка исторической модели бронеавтомобиля В.В.Верёвочкина и конкурс речей. Ночь в Ростовском областном музее краеведения объявлена «Ночью быка», там пройдет ролевая игра «Визит к Минотавру» — поиск изображений быка на экспонатах музея. В Казани Национальный музей Республики Татарстан устраивает уличные гуляния, «фаер-шоу» и рок-концерты. В Тольяттинском художественном музее обещают познакомить с музейным привидением, которое зафиксировали музейные камеры слежения. МВЦ «Самара Космическая» проведет Ночь в музее в стиле фэнтези — массовый праздник «Путешествие на Венеру» на прилегающей к музею территории. А в Краснодаре краевой художественный музей имени Ф.А.Коваленко проводит семейную акцию «А ты привел родителей в музей?». Эти и другие мероприятии вы можете найти на нашем музейном проекте. И помните, что в воскресный день нужно будет хорошенько отоспаться, а на понедельник взять отгул. Потому что впереди — День музеев и расписание там не менее плотное. Окультуривайтесь! :) Отдел культуры и спорта P.S. И делитесь с друзьями: Ночной код для блога: