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Блог Яндекса

май 2009
И в ванне, и в бане, всегда и везде
4 мая 2009, 13:06
Каждый год по весне на подъездах домов (не смейтесь, дорогие зарубежные читатели) появляются заветные объявления: «С ___ по ___ в доме будет отключена горячая вода в связи с ремонтом теплотрассы». И как бы мы ни надеялись, что на сей раз нам повезёт и наш дом забудут, кто-то пробирается ночью и эту ужасную кричащую бумагу «Воды нет!» обязательно приклеивает. Как правило — в последний момент. Поэтому, как и в прошлом году, в поиске заступил на вахту специальный колдунщик горячей воды. Вы можете заранее проверить свой адрес — достаточно набрать в поисковой строке «горячая вода», «отключение воды» или «график отключения» — колдунщик предложит ввести адрес нужного вам дома и покажет даты. Адрес можно добавить и к самому запросу. Например, так: Уже сейчас у нас есть данные по Москве, Казани и Тольятти. Список городов будет расширяться по мере поступления официальной информации. Если в вашем доме уже отключили воду, колдунщик подскажет адреса ближайших саун и бань или предложит найти водонагреватель на Маркете. Вооружайтесь адресами старых и новых друзей из других районов. Или водонагревателями. В крайнем случае — кастрюлями больших объёмов. Как говорится, кто предупреждён — того и ванна. Горячий отдел UPD: + Питер, Самара и Тула
Киевский Я.Субботник (видео)
5 мая 2009, 12:46
25 апреля 2009 года в Киеве прошел Я.Субботник - «Вёрстка, API и другое…».
Яндекс.Пробки Лайт
13 мая 2009, 13:25
С сегодняшнего дня владельцы iPhone и iPod Touch могут установить бесплатное приложение Яндекс.Пробки Лайт. Оно показывает пробки на дорогах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Киева, позволяя оценить ситуацию как на отдельных улицах, так и в городе в целом. Информер, показывающий количество баллов, подскажет, становится на дорогах свободнее или теснее. Подробнее о приложении на Яндекс.Нано.
Маршруты с учетом пробок
14 мая 2009, 13:19
Недавно Яндекс.Карты обзавелись новым функционалом – возможностью прокладывать маршрут с учетом пробок*. Причем это можно делать как в «больших» Яндекс.Картах, так и в мобильном приложении. Оптимальным считается маршрут, который занимает меньше всего времени. Поэтому если на участке пробка, то путь будет проложен в объезд по зеленой, то есть свободной дороге. На веб-сервисе маршрут обновляется при изменении дорожной обстановки автоматически.
Ночь музеев: составьте свою программу
15 мая 2009, 17:20
Наверняка вы уже знаете о завтрашней Ночи музеев и составляете план захвата культурных мест. Мы тоже придумали план, но боимся, что успеем осуществить далеко не всё. Поэтому надежда на вас. Итак, с вечера 16 мая до утра 17 мая дано 18 городов — от Питера до Новосибирска, в которых открыто несколько сотен различных культурных заведений. Вопрос: куда деваться? В Москве мы планируем посетить Усадьбу князей Голицыных «Влахернское-Кузьминки», где смешаются кони и люди (концерт классической музыки и конное представление). В Государственном биологическом музее им. К.А.Тимирязева пройдет дегустация запахов, а в Мемориальном музее космонавтики всех отправят в космос с помощью интерактивного экспоната «Буран-2». Тем временем в выставочном зале «На Каширке» для любителей дефисов уличный театр покажет фрик-байк-шоу. Да, в Третьяковке будет свободное посещение экспозиций, а на Винзаводе будут работать концертная и театральная площадки, шоу-представление, выставки и ярмарка. В Санкт-Петербурге посетители Военно-медицинского музея прослушают презентацию «Лекарственные растения с нами и вокруг нас», в то время как в зоопарке пройдет выставка пауков, а Музей истории религии покажет специальную интерактивную программу «Ритуальные напитки в религиозных традициях мира», где можно будет узнать, для чего шаманы готовили «Мухоморовку», кто изобрел пиво и как появилось хлебное вино (некоторые экспонаты по теме можно будет попробовать на вкус). В Музее политической истории России можно будет оценить инсталляцию в курдонёре особняка Матильды Кшесинской под названием «Прервалась дней связующая нить, мы знаем, как её соединить», а в Центральном музее связи имени А.С.Попова для любителей элитарного искусства письма и эпистолярного жанра пройдёт интерактивная программа, посвящённая «Ретро-письму» («посетители отправятся в мир, где нет компьютера и интернета, будут писать письма и подписывать «куверты» настоящими ручками из гусиных перьев на специально изготовленной бумаге в стиле 18 века»). В Екатеринбурге вас обучат начальным па национального екатеринбургского кубинского танца и особенностям кубинской фонетики в галерее «ПАРАРАМ», а Музей истории городского электрического транспорта при ТТУ организует поездку на веселом трамвае (посадка на остановке Фрунзе). Кстати, и здесь можно будет сходить ночью в зоопарк – ожидается квест, где вы посетите вольер тигров, служебные помещения павильона приматов, подружитесь с парой рифовых акул и ознакомитесь (как – не указано) с «меню животных». Музей Истории и Археологии Среднего Урала (Свердловский областной краеведческий музей) обещает 45-минутную программу «Загляни в глаза Шигирскому Идолу. Почувствуй глубину», где можно будет вызвать дух этого самого идола, потрогать и примерить сокровища уральских курганов и загадать заветное желание с последующим исполнением. Если ваше желание — почувствовать себя первобытным, то предыдущий пункт можно пропустить и прямиком направиться в Музей Природы, где будет программа «Почувствуй себя первобытным!», а также улиточные бега (сюда точно нужно успеть). В Новосибирске в Музее солнца пройдет семинар по традиционной славянской писанке (роспись по скорлупе сырого яйца), а также экскурсия по звездному небу (наблюдение звездного неба в телескоп во дворе у Музея солнца). Также в Новосибирском государственном краеведческом музее будет выставка исторической модели бронеавтомобиля В.В.Верёвочкина и конкурс речей. Ночь в Ростовском областном музее краеведения объявлена «Ночью быка», там пройдет ролевая игра «Визит к Минотавру» — поиск изображений быка на экспонатах музея. В Казани Национальный музей Республики Татарстан устраивает уличные гуляния, «фаер-шоу» и рок-концерты. В Тольяттинском художественном музее обещают познакомить с музейным привидением, которое зафиксировали музейные камеры слежения. МВЦ «Самара Космическая» проведет Ночь в музее в стиле фэнтези — массовый праздник «Путешествие на Венеру» на прилегающей к музею территории. А в Краснодаре краевой художественный музей имени Ф.А.Коваленко проводит семейную акцию «А ты привел родителей в музей?». Эти и другие мероприятии вы можете найти на нашем музейном проекте. И помните, что в воскресный день нужно будет хорошенько отоспаться, а на понедельник взять отгул. Потому что впереди — День музеев и расписание там не менее плотное. Окультуривайтесь! :) Отдел культуры и спорта P.S. И делитесь с друзьями: Ночной код для блога:
Собственное исследование с Яндекс.Интересами
18 мая 2009, 13:09

С новым статистическим сервисом Яндекса каждый может почувствовать себя исследователем интернета.

Из рейтинга взлётов апреля (в него попадают все запросы, интерес к которым сильно вырос за месяц) видно, что помимо праздников внимание пользователей привлекают ещё и премьеры кинофильмов. Наибольший интерес среди новинок кино вызывал фильм "Форсаж 4".

Взглянем на график популярности темы во времени: активный интерес к фильму "Форсаж 4" проявлялся трижды. На это указывают три заметных всплеска на графике.

Первый пик в начале февраля, второй -- в конце марта, и третий, самый большой, -- в апреле. Апрельский пик понятен -- российская премьера состоялась 9 апреля и в эти же числа (9-12 апреля) Яндексу задали максимальное количество запросов на тему "Форсаж 4". Но что же вызвало всплеск интереса в марте и феврале?

Поиском легко находится нужная информация: 23 марта столицу посетил Вин Дизель и главные актеры фильма, а в начале февраля в интернете появился дублированный трейлер к 4-му «Форсажу».

А что интересно вам?

Говорим и пишем правильно
21 мая 2009, 15:35
Книжная полка Яндекс.Словарей росла, росла и стала большая-пребольшая, почти девяносто изданий, часть из которых — многотомные. Такая библиотека, конечно же, требует порядка, который мы и решили навести, чтобы вам было удобнее и проще искать нужную информацию. Так появился раздел словарей русского языка. Если вы не знаете или забыли, как пишется слово или где правильно поставить в нем ударение, какие у него синонимы и откуда оно произошло, просто поищите его в разделе «Русский язык». Направление поиска можно выбрать прямо под поисковой строкой. И даже если вы набрали слово с ошибкой или опечатались, вы все равно получите нужную словарную статью, т.к. ваш запрос будет автоматически исправлен: «стекляный» на «стеклянный», «милиорация» на «мелиорация», а «фторнек» на «вторник». Удобно, не правда ли? Кроме того, мы позаботились о пользователях, которые чаще используют какой-то один раздел словарей, например, перевод. Теперь в настройках вы можете выбрать, какое направление поиска использовать в словарях по умолчанию. Ваш буквоед, Лидия Попело.
Лето, ах, лето!
22 мая 2009, 18:13
К весенне-летнему сезону Яндекс.Коллекция нарядилась, заточилась, подтянулась и... обновилась: Это и многое другое носите, пейте, играйте и рисуйте! Ира Новожилова, ценитель коллекций
Хорошо, что дождь прошёл
25 мая 2009, 09:58
Прошла весна, настало лето, спасибо Яндексу за это. (из неопубликованного) Прочитав в новостях, что скоро лето, мы решили обновить «гардероб» главной страницы Яндекса. Всё, что олицетворяет самое тёплое время года — пляж, рыбалка, подвижные игры, мороженое — теперь доступно вам прямо на рабочем месте. Выберите из нашего «летнего меню» (в верхней части экрана) тему, наиболее соответствующую вашему настроению, и страница преобразится (в то время как температура за окном поднимется, а вода в ближайших морях — прогреется). Для тех, кто на лыжах или в танке, по-прежнему доступны зимние, весенние и космические темы. Чтобы выбрать и установить себе оформление страницы, кликните по ссылке «Настроить» в верхней части экрана, в появившейся вкладке «внешний вид» выберите «темы» и вам будет представлен весь ассортимент. Жмите на понравившуюся картинку и сохраняйте. Главное в нашем деле не забывать, что лето на мониторе — это очень красиво, но, любуясь им, можно прозевать настоящее :) Отдел летнего труда и отдыха
Приглашаем на конференцию Сайт-2009
25 мая 2009, 18:34
25-26 июня в Москве пройдет конференция Сайт-2009, одним из организаторов которой стал Яндекс. Цель конференции — создание площадки для встречи и общения веб-студий и заказчиков сайтов. Соорганизаторами выступили Ашманов и партнёры, 1С-Битрикс, Мастерхост, NetCat, РОЦИТ и Яндекс. Программа конференции получилась насыщенная. Те, кто планирует создание сайта, смогут узнать, как выбрать веб-студию, как избежать ошибок при создании и развитии сайта и как превратить сайт в инструмент бизнеса. Студии, разрабатывающие сайты, смогут встретиться с потенциальными заказчиками, обсудить новинки технологий веб-разработки, пути развития студий как бизнеса.

Новые рейтинги популярных записей
26 мая 2009, 19:16
Блогосфера развивается и меняется, поэтому инструменты для её изучения всё время нужно совершенствовать.
Новый каталог игрушек на Яндексе
27 мая 2009, 19:13
Теперь пользователи могут играть в игрушки, отобранные по всему интернету редакторами Каталога Яндекса. Именно на составленные списки по жанрам теперь ведет ссылка «Игры» с главной страницы портала (в блоке «Каталог сайтов»). Каталог игрушек предназначен не для заядлых геймеров, а для пользователей, которые хотят ненадолго оторваться от своего основного занятия. Мы постарались отобрать ссылки на интересные флеш-игры разных жанров (аркады, стрелялки, бродилки, драки, спорт, гонки, квесты, логика, азартные, игры для девочек, игры по мультфильмам, ролевые и стратегии), снабдили их аннотациями и скриншотами. Необходимое условие включения игрушки в каталог — возможность поставить на нее прямую ссылку, чтобы можно было сразу перейти к игре. Полюбившеся пользователям игры, размещенные на http://play.yandex.ru, по-прежнему можно найти той же странице, однако новые игры непосредственно на Яндексе мы более размещать не планируем. Мы приняли решение сфокусироваться не на размещении игр внутри портала, а на сервисах поиска и навигации, в том числе по играм — ведь именно в этом заключается главная функция Яндекса. Мы старались собрать в каталог все интересное, но наверняка что-нибудь пропустили. Если ваша любимая флеш-игрушка пока осталась незамеченной редакторами Каталога, пожалуйста, сообщите о ней через форму добавления сайтов. Обещаем, что каталог будет обновляться, так что вы всегда найдете в нем новые модные игрушки. Валя Семенова, руководитель Каталога
А раньше это было просто мыло...
28 мая 2009, 11:21
Команда Яндекс.Почты объявляет о начале бета-тестирования нового интерфейса (Нео). Создавая его, мы старались сохранить преемственность относительно текущего классического интерфейса. Почти весь привычный функционал остался на тех же местах, что и раньше.
Люди, которые нашли всё, найдут всё остальное
28 мая 2009, 19:28
Завтра победители прошлых Кубков Яндекса сразятся за звание победителя Кубка чемпионов. Единственная игра Кубка Кубков пройдет в офисе Яндекса и будет длиться 90 минут. Болельщики смогут наблюдать за ходом поединка в онлайн-трансляции на сайте Кубка. Соревнования по поиску придумали в Яндексе 8 лет назад. Тогда же прошел I Открытый Кубок России по поиску в интернете. И вот как это было: С тех пор многое изменилось, но базовыми навыками настоящих чемпионов по-прежнему является правильное использование русского языка и клавиатуры. Администрация Кубка Кубков
Маркет предугадывает желания
29 мая 2009, 12:54
Поиск товаров на Яндекс.Маркете стал ещё проще и удобнее. Теперь по мере набора текста под поисковой строкой возникают подсказки. В роли подсказок выступают не поисковые запросы других пользователей, а страницы Маркета. Таким образом, подсказки позволяют одним кликом переходить к ответу на запрос – странице категории товаров, производителя или самого товара, – и служат для быстрой навигации по страницам сервиса.
11:40, сэр. Доллар, сэр.
29 мая 2009, 15:08
Курс доллара на завтрашний день на Яндексе можно посмотреть уже в 11:40 утра. Все дело в том, что к этому времени курс уже рассчитан, а утверждение его Центробанком может занять несколько часов и это, как правило, формальная техническая процедура. Поэтому, если вы смотрите курс на Яндексе, вы получаете самые оперативные данные о текущих котировках. Кроме свежей информации о курсе доллара мы добавили курсы валют для Беларуси и Казахстана. Если голые цифры кажутся вам слишком скучными, вы можете посмотреть на Яндексе новые интерактивные графики. Теперь можно рассмотреть подробную историю цен, например, на нефть и доллар за последние 10 лет — графики покажут вам долговременные кривые роста и спада. Там же можно увидеть, как именно начинался кризис. Вы можете самостоятельно задать нужный вам временной диапазон и проследить, как изменялись котировки валют, стоимость на то или иное сырье и индексы бирж в указанный период. Будьте в курсе — используйте Яндекс :) Вера Лейзерович, менеджер Котировок
Встречаемся у касс, не опаздывайте!
29 мая 2009, 15:44
Дачный сезон уже начался, сезон отпусков – на подходе. Наверняка вам захочется поделиться планами с друзьями или сообщить, когда встречать ваш самолет или поезд. Поэтому мы придумали наглядный и красивый способ рассказать друзьям о поездке или пригласить их отправиться куда-нибудь вместе – информер Яндекс.Расписаний.
Дни городов на Яндексе
29 мая 2009, 19:17
С мая по октябрь большинство городов празднуют дни рождения. Мы решили их поздравить, а заодно помочь жителям ознакомиться с программой праздничных мероприятий и выбрать из них самые интересные. Или те, что поближе к дому – кому как больше нравится. Жители Санкт-Петербурга, Самары и Киева принимают поздравления в этом сезоне первыми.
Кубок чемпионов (видео)
30 мая 2009, 00:47
Десять часов назад завершилась игра Кубка Кубков Яндекса. Как всё было изнутри, вы можете подсмотреть в этом шестиминутном видео. В главных ролях: игроки, секунданты, жюри, зритель. От имени и по поручению Администрации Кубка Кубков, Самвел Хачатурян, кинохроникер