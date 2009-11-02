В феврале 2009 года Альфа-Банк и Яндекс.Деньги запустили совместную программу «Деньги от А до Я», которая позволяет пользователям переводить деньги с карты Альфа-Банка на счет в Яндекс.Деньгах и обратно. За это время почти 25 тысяч человек (около 3% активных пользователей системы) привязали банковские карты к счетам в Яндекс.Деньгах, а еще около 33 тысяч человек пополнили счета в Яндекс.Деньгах через систему интернет-банкинга «Альфа-клик». Всего со дня запуска программы «Деньги от А до Я» пользователи перевели между счетами в Альфа-Банке и Яндекс.Деньгах более миллиарда рублей. Участники программы «Деньги от А до Я» активно пользуются не только Яндекс.Деньгами, но и интернет-банком «Альфа-Клик»: так, более 83% клиентов, пополнивших счет в Яндекс.Деньгах в сентябре, в этом же месяце совершили через Альфа-Клик и другие операции— например, обмен валют (10% участников), перевод в другой банк (13% участников), переводы на накопительные счета (25% участников). Среди участников программы преобладают мужчины – их почти в четыре раза больше, чем женщин. 70% участников программы – молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет. Примерно две трети участников – индивидуальные клиенты Альфа-Банка (то есть те, кто открыл карту самостоятельно), а треть – корпоративные (те, кому карту открыли на работе, чтобы перечислять на нее заработную плату). Корпоративные клиенты тратят существенно меньше Яндекс.Денег, чем индивидуальные. Примечательно также, что четверть индивидуальных клиентов – это владельцы «золотых» и «платиновых» карт Альфа-Банка, остальные – владельцы классических карт. Рис. 1. Индивидуальные и корпоративные клиенты Альфа-Банка в программе «Деньги от А до Я» По данным системы «Яндекс.Деньги» и Альфа-Банка, февраль – октябрь 2009 Индивидуальные и корпоративные клиенты различаются не только объемами, но и структурой платежей за товары и услуги. Корпоративные клиенты гораздо больше похожи на среднего пользователя системы «Яндекс.Деньги», чем индивидуальные. Рис. 2. Структура платежей индивидуальных и корпоративных клиентов Альфа-Банка (по числу платежей) * В категорию «Прочее» входят материальные товары, программное обеспечение, билеты на транспорт, коммунальные и некоторые другие платежи. По данным системы «Яндекс.Деньги» и Альфа-Банка, февраль – октябрь 2009 Программой «Деньги от А до Я» уже воспользовались жители 34 городов. Поведение пользователей в большинстве городов сходно: чаще всего люди платят за сотовую связь и вообще оплачивают услуги гораздо активнее, чем товары. Но есть города, в которых пользовательское поведение заметно отличается от типичного (рис. 3). Рис. 3. Города с нетипичной структурой платежей (по числу платежей) По данным системы «Яндекс.Деньги» и Альфа-Банка, февраль – октябрь 2009 В Тюмени и Орске преобладают корпоративные клиенты Альфа-Банка (60% и 54% участников программы соответственно), а в Воронеже и Владивостоке – индивидуальные (91% и 90% соответственно).