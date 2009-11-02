Блог Яндекса
ноябрь 2009
Деньги от А до Я: портрет пользователей
2 ноября 2009, 15:57
В феврале 2009 года Альфа-Банк и Яндекс.Деньги запустили совместную программу «Деньги от А до Я», которая позволяет пользователям переводить деньги с карты Альфа-Банка на счет в Яндекс.Деньгах и обратно. За это время почти 25 тысяч человек (около 3% активных пользователей системы) привязали банковские карты к счетам в Яндекс.Деньгах, а еще около 33 тысяч человек пополнили счета в Яндекс.Деньгах через систему интернет-банкинга «Альфа-клик». Всего со дня запуска программы «Деньги от А до Я» пользователи перевели между счетами в Альфа-Банке и Яндекс.Деньгах более миллиарда рублей. Участники программы «Деньги от А до Я» активно пользуются не только Яндекс.Деньгами, но и интернет-банком «Альфа-Клик»: так, более 83% клиентов, пополнивших счет в Яндекс.Деньгах в сентябре, в этом же месяце совершили через Альфа-Клик и другие операции— например, обмен валют (10% участников), перевод в другой банк (13% участников), переводы на накопительные счета (25% участников). Среди участников программы преобладают мужчины – их почти в четыре раза больше, чем женщин. 70% участников программы – молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет. Примерно две трети участников – индивидуальные клиенты Альфа-Банка (то есть те, кто открыл карту самостоятельно), а треть – корпоративные (те, кому карту открыли на работе, чтобы перечислять на нее заработную плату). Корпоративные клиенты тратят существенно меньше Яндекс.Денег, чем индивидуальные. Примечательно также, что четверть индивидуальных клиентов – это владельцы «золотых» и «платиновых» карт Альфа-Банка, остальные – владельцы классических карт. Рис. 1. Индивидуальные и корпоративные клиенты Альфа-Банка в программе «Деньги от А до Я» По данным системы «Яндекс.Деньги» и Альфа-Банка, февраль – октябрь 2009 Индивидуальные и корпоративные клиенты различаются не только объемами, но и структурой платежей за товары и услуги. Корпоративные клиенты гораздо больше похожи на среднего пользователя системы «Яндекс.Деньги», чем индивидуальные. Рис. 2. Структура платежей индивидуальных и корпоративных клиентов Альфа-Банка (по числу платежей) * В категорию «Прочее» входят материальные товары, программное обеспечение, билеты на транспорт, коммунальные и некоторые другие платежи. По данным системы «Яндекс.Деньги» и Альфа-Банка, февраль – октябрь 2009 Программой «Деньги от А до Я» уже воспользовались жители 34 городов. Поведение пользователей в большинстве городов сходно: чаще всего люди платят за сотовую связь и вообще оплачивают услуги гораздо активнее, чем товары. Но есть города, в которых пользовательское поведение заметно отличается от типичного (рис. 3). Рис. 3. Города с нетипичной структурой платежей (по числу платежей) По данным системы «Яндекс.Деньги» и Альфа-Банка, февраль – октябрь 2009 В Тюмени и Орске преобладают корпоративные клиенты Альфа-Банка (60% и 54% участников программы соответственно), а в Воронеже и Владивостоке – индивидуальные (91% и 90% соответственно).
Рейтинг популярных записей закрывается, или да здравствуют новые рейтинги
3 ноября 2009, 13:45
Выйдешь в интернет из дома, в Яндекс — топ-топ-топ, ну а там конечно tёma с матом вылез в топ! <...> Это что еще за блохи в рейтинг сели сплошь? Почему министров блоги с лупой не найдешь? И совсем не понимаю, кто так сделать смог, чтоб висел последним с краю президентский блог! Он ведь пишет, тратит нервы, милый, дорогой! А у вас на строчках первых — tёma да drugoi! Что у вас за автоматы измеряют ТИЦ? Им наставить автоматы — всем лежать и цыц!
Региональная виджетная программа: новые участники
3 ноября 2009, 14:07
За последние два месяца в региональной виджетной программе появились не только новые города, но и новые страны: Беларусь, Казахстан, Украина и Франция. Из городов наиболее заметны Самара и Ростов-на-Дону – по числу установок виджетов они обогнали традиционные города-миллионники.
Табуретки и копчёная колбаса на Яндекс.Картах
9 ноября 2009, 15:40
Информация на картах может быть не только полезной, но и интересной. Например, вы знаете, что еще в начале 20 века С. М. Прокудин-Горский проехал по европейской части России, Востоку и некоторым странам Европы и сделал уникальные цветные фотографии этих мест? Многие из этих красивейших фото теперь есть на наших картах.
Видеоверсия семинара Алексея Эфроса
9 ноября 2009, 15:48
9 октября 2009 года в Яндексе прошел семинар Алексея Эфроса ‟The use of massive amounts of visual data to solve problems in computer vision and computer graphics”. Для всех, кто не смог на нем присутствовать, мы подготовили видеоверсию выступления. Симутенко Юлия, обучаем и развиваем
Семинар «Онтологический парсинг словарной информации»
13 ноября 2009, 10:39
28 октября 2009 года, в рамках цикла «Информационный поиск и анализ данных» прошел первый семинар – «Семантический анализ текстов с использованием Википедии», докладчик Максим Гринёв. Посмотреть видеоверсию семинара можно на странице Клуба. Скачать видео в хорошем качестве и презентацию можно на странице Семинаров. Сегодня мы открываем регистрацию на следующий семинар. 25 ноября в офисе Яндекса на Самокатной в рамках цикла семинаров «Информационный поиск и анализ данных» выступит Лидия Пивоварова, научный сотрудник (Natural Language Processing, Applied Ontologies, Information Extraction), старший преподаватель кафедры информационных систем в искусстве и гуманитарных науках СПбГУ. Тема доклада: Онтологический парсинг словарной информации. Доклад посвящён автоматическому пополнению онтологии на основе машиночитаемой версии «Российского энциклопедического словаря» и раздела «Википедии» на русском языке. Подробнее Задавать вопросы докладчику и вести обсуждения вы можете в Клубе. Начало мероприятия в 18:30, найти себя в списках участников можно с 18:00. Внимание! Регистрация закончена! Завершающим 2009 год станет семинар Юрия Лифшица о динамике двусторонних рынков. Регистрация откроется в декабре. Следите за анонсами в Клубе. Юлия Симутенко, обучаем и развиваем
Я.Онлайн теперь может проверять всю вашу почту
18 ноября 2009, 17:07
Новая бета-версия Я.Онлайна позволяет не только узнавать о новых письмах в Яндекс.Почте, но и получать почтовые уведомления от разных почтовых служб, в том числе Mail.ru, Rambler, Pochta.ru, Gmail и других. Кроме этого, в новой версии программы можно проверять сразу несколько ящиков на Яндексе.
Поезда на карте в Яндекс.Расписаниях
18 ноября 2009, 17:56
Довольно давно мы сюда не писали о новостях из жизни Яндекс.Расписаний. Привыкли, что у нас есть свой клуб сервиса, и многое обсуждается там. Но в последнее время на Расписаниях произошло два крупных запуска, и о них стоит рассказать более широкой аудитории.
Чехам о Яндексе (интервью Аркадия Воложа на Czech Internet Forum)
19 ноября 2009, 10:04
На прошлой неделе Яндекс принял участие в Чешском интернет-форуме (похоже на КИБ, только в Праге), где Аркадий Волож научил чешских коллег русской фразе «Здравствуйте, товарищи!», нашел Швейка, рассказал о людях и технологиях, а также выполнил основную задачу Яндекса – ответил на вопросы:
Яндекс: 8 новых карт, 6 обновленных
19 ноября 2009, 18:12
Сегодня на сервисе Яндекс.Карты появилось 8 новых карт:
Яндекс.Директ расширяет географию
23 ноября 2009, 17:09
Рекламодатели, размещающие контекстную рекламу в Яндекс.Директе, всегда имели возможность нацеливать своё рекламное предложение на пользователей конкретного региона – от целой страны или всего мира до конкретного города России или Украины. Сегодня географические возможности рекламы на Яндексе расширились. Рекламодатели из Беларуси и Казахстана теперь могут показывать свою рекламу жителям различных областей своих стран: Добавились и новые настройки геотаргетинга для некоторых городов России и Украины: теперь, например, рекламодатели Ульяновской области могут показывать свою рекламу не всем жителям области, а отдельно жителям Ульяновска или Димитровграда, а украинские рекламодатели могут рассказать о своем предложении не всей Днепропетровской области сразу, а отдельно Кривому Рогу и Днепропетровску. С начала 2009 года количество рекламодателей Директа уже превысило 100 тысяч, и с каждым годом все больше из них представляют различные регионы России, Украины и стран СНГ. Мы надеемся, что для региональных рекламодателей новые возможности таргетирования рекламного предложения придутся по вкусу. Антон Попов, большой любитель географии
Яндекс.Бар – перевод слов одним движением мыши и курсы иностранных валют
24 ноября 2009, 16:28
Яндекс.Бар версии 4.3 порадует вас сразу двумя интересными нововведениями: переводом слов по наведению мыши и информерами иностранных валют и биржевых индексов. Ваш персональный переводчик, встроенный в Яндекс.Бар, покажет вам, как переводятся незнакомые слова с английского, французского, немецкого, испанского и итальянского. Быстрые подсказки о переводе слов позволят вам работать с зарубежным интернетом: читать новости, статьи или блоги известных людей. Такая возможность незаменима при изучении иностранного языка тогда, когда вам требуется оперативная помощь в переводе слов. Как это работает? Устанавливаем новую версию программы Яндекс.Бар 4.3. Перевод слов включен по умолчанию: с английского на русский или с русского на английский (другие языки можно включить в настройках). Чтобы увидеть перевод слова, нужно лишь навести курсор на него – рядом появится небольшое окошко с переводом. Но это еще не всё. С новым Яндекс.Баром вы можете разместить на панели информеры иностранных валют и биржевых индексов. По умолчанию в панели отображаются курсы доллара и евро (USD и EUR) к рублю. Наведите курсор мыши на кнопку с котировкой, и во всплывающем окне покажется разница между вчерашним и сегодняшним курсом, а также прогноз на завтра. Кликнув по кнопке котировки, вы перейдете на страницу с более подробной информацией на сервисе Яндекс.Новости. Не откладывайте на завтра, что уже отложили на вчера. Загружайте новый Яндекс.Бар 4.3 с переводчиком и курсами валют. Команда Яндекс.Бара, Мы держим вас в курсе.
Приглашаем на мини-конференцию «Веб & ГИС 2009»
27 ноября 2009, 15:43
3 декабря в подмосковных «Ватутинках» в рамках 4-й Международной конференции «Земля из космоса – наиболее эффективные решения» пройдёт мини-конференция «Веб & ГИС 2009», одним из организаторов которой стал Яндекс. Мероприятие это новое – в этом году мини-конференция проводится впервые. Вместе с нашим партнером компанией «СканЭкс» нам захотелось объединить на одной площадке профессионалов двух информационно-технологических отраслей: интернета и геоинформатики. Основной темой обсуждения выбрана тема электронных географических карт и других геоданных. В программе конференции предусмотрены не только интересные доклады, но и итоговый круглый стол «Государственный, коммерческий и "пользовательский" подходы к распространению геоданных в Интернет». Приглашаем к диалогу разработчиков геоинформациооных сервисов, компании, создающие и использующие ГИС-решения, а также всех интересующихся. Участие в конференции бесплатное, необходимо только зарегистрироваться на сайте. Регистрация открыта до 30 ноября. До встречи! Леонид Шныр и Маша Лауфер от имени Оргкомитета
Семинар API Яндекс.Карт
30 ноября 2009, 12:10
Глядя на позитивный опыт Яндекс.Субботников и выслушав пожелания участников различных семинаров, конференций и клуба разработчиков, мы решили организовать семинар для разработчиков про API Яндекс.Карт. Мы хотим рассказать об этой технологии подробнее и, конечно же, предоставить вам возможность пообщаться с нашей командой разработчиков и задать сложные (или не очень) вопросы. Дата проведения: 12 декабря 2009 года, суббота Место проведения офис Яндекса на Самокатной