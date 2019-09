9 октября 2009 года в Яндексе прошел семинар Алексея Эфроса ‟The use of massive amounts of visual data to solve problems in computer vision and computer graphics”. Для всех, кто не смог на нем присутствовать, мы подготовили видеоверсию выступления. Симутенко Юлия, обучаем и развиваем