Не секрет, что на Яндекс.Расписания заходят самые разные по своим жизненным взглядам люди. Для одних самая главная задача – не опоздать завтра на электричку, которая отвезёт их на работу или на учёбу. Другим хочется придумать, как слетать в Таиланд, а вернуться через две недели, скажем, из Индонезии.

Так уж получилось, что почти весь предыдущий год мы больше старались для первых: следили за оперативными изменениями в расписании электропоездов; начали работу над показом расписаний автобусов. Теперь настало время сделать что-то и для более «летающей» группы наших пользователей.

Для начала мы запустили продажу билетов на авиарейсы по всему миру. В этом нам помогли наши партнёры - Ozon.Travel, Pososhok.ru и Agent.ru.

К примеру, рейсы из Чикаго в Нью-Йорк на 20 сентября стоят от 3262 р. А из Москвы в Мюнхен туда и обратно цены существенно отличаются в зависимости от выбранных дней и предложений авиакомпаний, но минимальная составляет около 13 тысяч рублей.

Есть и экзотика – например, вы можете прикинуть масштаб цен для перелётов по Океании. Найдите рейс на Яндекс.Самолётиках, задайте его конечные точки в поисковой строке Яндекс.Расписаний – и узнайте, сколько будет стоить билет на нужный вам остров. Например, из Окленда в Алию 2 октября можно улететь за 8792 рубля.

Перейдя по ссылке "купить" со страницы рейса на Яндекс.Расписаниях, вы попадете на страницу именно этого рейса на сайте партнера, где без дополнительной регистрации сможете при желании билет приобрести. Также на сайтах наших партнёров можно заказать необходимые вам дополнительные услуги.