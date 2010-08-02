Блог Яндекса
Внимание: пост для разработчиков! Представители других профессий могут быть несовместимы с текстом и проявлять при прочтении поведенческие признаки скуки.
С 11 по 18 июля 2010 года в МФТИ работала летняя школа Яндекса по машинному переводу. В школе участвовали более 60 человек – студенты Школы анализа данных и победители различных соревнований по программированию. Среди участников были представители Донецка, Гомеля, Киева, Новосибирска, Орла, Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Томска, Харькова. В школе читалось несколько курсов:
«Машинный перевод, основанный на правилах», Иомдин Л.Л.(ведущий научный сотрудник, и.о. заведующего Лабораторией компьютерной лингвистики Института проблем передачи информации (ИППИ), кандидат филологических наук)«Introduction to data-driven machine translation», Carl M. (Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi) «Статистический машинный перевод», Мисюрев А.В. (разработчик Яндекса) «Формальный язык для представления синтаксической информации», Цинман Л.Л. (заведующий сектором Института проблем передачи информации (ИППИ), кандидат физико-математических наук)«Поиск параллельных текстов», Гусев Г.Г. (кандидат физико-математических наук, разработчик Яндекса)
Илья Сегалович прочитал лекцию про эффективную работу с языковыми моделями.
Помимо курсов и лекций, в школе состоялось два соревнования по машинному переводу и два соревнования по программированию – онсайт-раунд VII Открытого Кубка им. Е.В. Панкратьева по программированию и онсайт-раунд Яндекс Open 2010.
Не секрет, что на Яндекс.Расписания заходят самые разные по своим жизненным взглядам люди. Для одних самая главная задача – не опоздать завтра на электричку, которая отвезёт их на работу или на учёбу. Другим хочется придумать, как слетать в Таиланд, а вернуться через две недели, скажем, из Индонезии.
Так уж получилось, что почти весь предыдущий год мы больше старались для первых: следили за оперативными изменениями в расписании электропоездов; начали работу над показом расписаний автобусов. Теперь настало время сделать что-то и для более «летающей» группы наших пользователей.
Для начала мы запустили продажу билетов на авиарейсы по всему миру. В этом нам помогли наши партнёры - Ozon.Travel, Pososhok.ru и Agent.ru.
К примеру, рейсы из Чикаго в Нью-Йорк на 20 сентября стоят от 3262 р. А из Москвы в Мюнхен туда и обратно цены существенно отличаются в зависимости от выбранных дней и предложений авиакомпаний, но минимальная составляет около 13 тысяч рублей.
Есть и экзотика – например, вы можете прикинуть масштаб цен для перелётов по Океании. Найдите рейс на Яндекс.Самолётиках, задайте его конечные точки в поисковой строке Яндекс.Расписаний – и узнайте, сколько будет стоить билет на нужный вам остров. Например, из Окленда в Алию 2 октября можно улететь за 8792 рубля.
Перейдя по ссылке "купить" со страницы рейса на Яндекс.Расписаниях, вы попадете на страницу именно этого рейса на сайте партнера, где без дополнительной регистрации сможете при желании билет приобрести. Также на сайтах наших партнёров можно заказать необходимые вам дополнительные услуги.
Видя рекламное объявление о продаже интересующего товара, люди ведут себя по-разному. Кто-то сразу звонит, чтобы обсудить характеристики и наличие товара, кто-то смотрит расположение магазина на карте и своим ходом отправляется в магазин, а кто-то вдумчиво изучает прайс-лист. Удобно, когда можно выбрать нужный раздел сайта и перейти туда в один клик.
Быстрые ссылки уже давно стали привычной частью результатов поиска для пользователей Яндекса. Мы решили, что неплохо было бы сделать их и для объявлений Директа, которые используются в первую очередь для заказа товаров и услуг.
Дополнительные ссылки мы добавили для объявления Директа, находящегося на самой заметной позиции — под строкой поиска:
Рекламодатели Яндекс.Директа могут сами указывать важные страницы своего ресурса — это бесплатный и простой способ сделать рекламное объявление еще более эффективным. Например, можно добавить ссылки на страницу с адресами офисов или описанием действующих рекламных акций, на каталог продукции или прайс-лист.
С правилами заполнения и требованиями к дополнительным ссылкам можно ознакомиться здесь.
Команда Яндекс.Директа, экономим клики
Яндекс.Расписания впервые пробуют силы в новом для себя направлении — мобильных приложениях. Сегодня мы представляем вам мобильное приложение Электрички для iPhone.
Основной функционал приложения совпадает с базовыми возможностями сервиса Яндекс.Расписания: вы можете посмотреть актуальное расписание электричек со всеми отменами и изменениями по своему региону, воспользовавшись как поиском, так и расписанием по станции. На данный момент приложение работает для 25 регионов России, Украины, Казахстана и Литвы. Как только на Яндекс.Расписаниях будет запущен новый регион, данные для него сразу появятся и в мобильном приложении.
При этом есть и функции, которые мы реализовали впервые. Например, сохранив маршрут в Избранном вы сможете посмотреть время отправления ближайшей электрички на своём направлении в один клик. Также телефон сам подскажет вам ближайшую к вам станцию, на которой останавливаются электропоезда.
Скачать приложение можно по адресу http://mobile.yandex.ru/trains/iphone.xml
Приложение создано Яндексом совместно с петербургской компанией «Инру».
Также мы хотим отдельно отметить, что нам очень нужны впечатления от пользователей нового приложения. Это может повлиять на дальнейшую политику в области развития частей сервиса Яндекс.Расписания в мобильных приложениях. Что вам нужно больше: электрички для других мобильных платформ или, скажем, приложения для табло аэропортов? Не стесняйтесь писать об этом в раздел «Обратная связь» сервиса Яндекс.Расписания.
Команда Яндекс.Расписаний