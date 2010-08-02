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Блог Яндекса

август 2010
API Я.ру (бета)
2 августа 2010, 13:52

Внимание: пост для разработчиков! Представители других профессий могут быть несовместимы с текстом и проявлять при прочтении поведенческие признаки скуки.

Оперативная информация о лесных пожарах
2 августа 2010, 16:03
Лето для многих из нас выдалось не совсем таким, как мы ждали - где-то рекордно холодным, где-то небывало жарким, но везде аномальным. Одним из самых катастрофических последствий жары стали лесные пожары, бушующие на территории страны. Мы, как и многие из вас, внимательно следим за ситуацией и новостями - и решили сделать это проще и удобнее.
Виджеты передаются от человека к человеку
3 августа 2010, 10:34
В интернете принято делиться интересными ссылками. Теперь, если у вас на главной странице Яндекса есть хороший виджет, вы можете легко отправить ссылку на его установку друзьям и знакомым. Для этого наведите курсор на виджет, подождите секунду и кликните по появившейся ссылке «ещё», а затем выберите «Поделиться виджетом».
Cкажите пробкам Kiss!
3 августа 2010, 19:48
Привет вам, обладатели Permis de Conduire!
Мобильные Яндекс.Карты для абонентов МегаФон Северо-Запад
5 августа 2010, 13:33
Как вы, возможно, помните, в июне мы начали программу сотрудничества с операторами сотовой связи. Благодаря этой программе, многие пользователи уже пользуются мобильными Яндекс.Картами, не оплачивая интернет-трафик.
Лесные пожары: не только следить, но и помогать
5 августа 2010, 17:03
2 августа мы запустили спецпроект про лесные пожары с данными об очагах возгорания по всей стране.За эти дни мы добавили к страничке два новых раздела о том, как можно помочь себе и другим в борьбе с пожарами.
Летняя школа Яндекса по машинному переводу
5 августа 2010, 23:35

 

С  11 по 18 июля 2010 года в МФТИ работала летняя школа Яндекса по машинному переводу.  В школе участвовали более 60 человек – студенты Школы анализа данных и победители различных соревнований по программированию.  Среди участников были представители Донецка, Гомеля,  Киева, Новосибирска, Орла, Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Томска, Харькова. В школе читалось несколько курсов:

 

«Машинный перевод, основанный на правилах», Иомдин Л.Л.(ведущий научный сотрудник, и.о. заведующего Лабораторией компьютерной лингвистики Института проблем передачи информации (ИППИ), кандидат филологических наук)«Introduction to data-driven machine translation», Carl M. (Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi) «Статистический машинный перевод», Мисюрев А.В. (разработчик Яндекса) «Формальный язык для представления синтаксической информации», Цинман Л.Л. (заведующий сектором Института проблем передачи информации (ИППИ), кандидат физико-математических наук)«Поиск параллельных текстов», Гусев Г.Г. (кандидат физико-математических наук, разработчик Яндекса)

 

 

Илья Сегалович прочитал лекцию про эффективную работу с языковыми моделями.

 

Помимо курсов и лекций, в школе состоялось два соревнования по машинному переводу и два соревнования по программированию – онсайт-раунд VII Открытого Кубка им. Е.В. Панкратьева по программированию и онсайт-раунд Яндекс Open 2010.

 

Виджет для клиентов Яндекс.Директа
9 августа 2010, 13:41
Хорошая новость для рекламодателей, размещающих контекстные объявления в Яндекс.Директе — мы сделали специальный виджет для главной страницы Яндекса. Он показывает количество активных кампаний, остаток средств на них и информацию об отсрочке платежа (если такая услуга предоставлена). В два клика можно получить информацию о конкретной кампании: статус, остаток денег, количество кликов за день.
Бесплатный трафик в мобильных Картах — для абонентов Мегафона в Поволжье
9 августа 2010, 13:52
Привет, волжане!
Санкт-Петербург онлайн: дорожные события и видеокамеры
12 августа 2010, 15:40
Привет!
Такая тема!
13 августа 2010, 10:12
Сегодня «Пятница, 13», но мы не параскавидекатриафобы, поэтому решили сделать что-нибудь прекрасное и поднять настроение всем любителям новых тем для главной страницы.
Мои Яндекс.Карты: добавим геометрии!
13 августа 2010, 18:31
Рады поделиться хорошей новостью: теперь, создавая свою карту на Яндексе, вы можете не только ставить точки, но и рисовать линии и полигоны (признаться, мы и сами давно об этом мечтали). Можно начертить все что угодно прямо поверх карты и сохранить у себя, распечатать, вставить в блог или отправить ссылку друзьям. Например, линии могут пригодиться, чтобы объяснять приезжим друзьям как добраться до вашего дома или показать по какому пути проходит экскурсия. Или увековечить маршрут своего путешествия (вот как это было у Васко да Гамы).
Большое обновление карты Украины
16 августа 2010, 12:15
На карте Украины произошли большие перемены.
Видеоверсия семинара Калерво Ярвелина (Kalervo Järvelin)
19 августа 2010, 14:07
11 августа в Яндексе прошел семинар Калерво Ярвелина "Why do people use short queries in real life? A session-based analysis of short query effectiveness".
Билеты на рейсы по всему миру – на Яндекс.Расписаниях
24 августа 2010, 11:32

Не секрет, что на Яндекс.Расписания заходят самые разные по своим жизненным взглядам люди. Для одних самая главная задача – не опоздать завтра на электричку, которая отвезёт их на работу или на учёбу. Другим хочется придумать, как слетать в Таиланд, а вернуться через две недели, скажем, из Индонезии.

Так уж получилось, что почти весь предыдущий год мы больше старались для первых: следили за оперативными изменениями в расписании электропоездов; начали работу над показом расписаний автобусов. Теперь настало время сделать что-то и для более «летающей» группы наших пользователей.

Для начала мы запустили продажу билетов на авиарейсы по всему миру. В этом нам помогли наши партнёры - Ozon.Travel, Pososhok.ru и Agent.ru.

К примеру, рейсы из Чикаго в Нью-Йорк на 20 сентября стоят от 3262 р. А из Москвы в Мюнхен туда и обратно цены существенно отличаются в зависимости от выбранных дней и предложений авиакомпаний, но минимальная составляет около 13 тысяч рублей.

Есть и экзотика – например, вы можете прикинуть масштаб цен для перелётов по Океании. Найдите рейс на Яндекс.Самолётиках, задайте его конечные точки в поисковой строке Яндекс.Расписаний – и узнайте, сколько будет стоить билет на нужный вам остров. Например, из Окленда в Алию 2 октября можно улететь за 8792 рубля.

Перейдя по ссылке "купить" со страницы рейса на Яндекс.Расписаниях, вы попадете на страницу именно этого рейса на сайте партнера, где без дополнительной регистрации сможете при желании билет приобрести. Также на сайтах наших партнёров можно заказать необходимые вам дополнительные услуги.

Делимся картой пробок
25 августа 2010, 11:16
Чем ближе осень, тем длиннее пробки, и ситуация на дороге все больше интересует горожан. С сегодняшнего дня все, кто хотел бы показывать на своем сайте загруженность дорог, могут совершенно бесплатно встроить карту пробок Яндекса на свой ресурс. Это можно сделать с помощью API Яндекс.Карт, и некоторые уже так и поступили:
Facebook на главной странице Яндекса
27 августа 2010, 12:30
Наверно, все уже знают, что на главную страницу Яндекса можно устанавливать различные виджеты.
Слушайте Информационный канал Яндекс.Пробки на КоммерсантЪ FM
27 августа 2010, 18:37
Многие автолюбители уже знают, где на радиоволнах рассказывают о пробках. Эта информация бывает очень полезна, если вы уже в дороге.
Несколько ссылок – в одном объявлении Директа
30 августа 2010, 17:55

Видя рекламное объявление о продаже интересующего товара, люди  ведут себя по-разному. Кто-то сразу звонит, чтобы обсудить характеристики и наличие товара, кто-то смотрит расположение магазина на карте и своим ходом отправляется в магазин, а кто-то вдумчиво изучает прайс-лист. Удобно, когда можно выбрать нужный раздел сайта и перейти туда в один клик.

Быстрые ссылки уже давно стали привычной частью результатов поиска для пользователей Яндекса. Мы решили, что неплохо было бы сделать их и для объявлений Директа, которые используются в первую очередь для заказа товаров и услуг.

Дополнительные ссылки мы добавили для объявления Директа, находящегося на самой заметной позиции — под строкой поиска:

 

Рекламодатели Яндекс.Директа могут сами указывать важные страницы своего ресурса — это бесплатный и простой способ сделать рекламное объявление еще более эффективным.  Например, можно добавить ссылки на страницу с адресами офисов или описанием действующих рекламных акций, на каталог продукции или прайс-лист.

С правилами заполнения и требованиями к дополнительным ссылкам можно ознакомиться здесь.

Команда Яндекс.Директа, экономим клики

Мобильное приложение Яндекс.Электрички для iPhone
31 августа 2010, 14:33

Яндекс.Расписания впервые пробуют силы в новом для себя направлении — мобильных приложениях. Сегодня мы представляем вам мобильное приложение Электрички для iPhone.

Основной функционал приложения совпадает с базовыми возможностями сервиса Яндекс.Расписания: вы можете посмотреть актуальное расписание электричек со всеми отменами и изменениями по своему региону, воспользовавшись как поиском, так и расписанием по станции. На данный момент приложение работает для 25 регионов России, Украины, Казахстана и Литвы. Как только на Яндекс.Расписаниях будет запущен новый регион, данные для него сразу появятся и в мобильном приложении.

При этом есть и функции, которые мы реализовали впервые. Например, сохранив маршрут в Избранном вы сможете посмотреть время отправления ближайшей электрички на своём направлении в один клик. Также телефон сам подскажет вам ближайшую к вам станцию, на которой останавливаются электропоезда.

Скачать приложение можно по адресу http://mobile.yandex.ru/trains/iphone.xml

Приложение создано Яндексом совместно с петербургской компанией «Инру».

Также мы хотим отдельно отметить, что нам очень нужны впечатления от пользователей нового приложения. Это может повлиять на дальнейшую политику в области развития частей сервиса Яндекс.Расписания в мобильных приложениях. Что вам нужно больше: электрички для других мобильных платформ или, скажем, приложения для табло аэропортов? Не стесняйтесь писать об этом в раздел «Обратная связь» сервиса Яндекс.Расписания.

Команда Яндекс.Расписаний