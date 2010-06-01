18 июня состоялся второй выпускной Школы анализа данных. В этом году сертификаты об окончании Школы Яндекса получили 36 выпускников.

Большинству выпускников ШАДа дополнительно к сертификатам будут в ближайшее время вручены дипломы МФТИ о дополнительном образовании по специальности «Анализ данных». Пятеро нынешних выпускников одновременно закончили магистратуру базовой кафедры «Анализ данных» факультета ИВТ МФТИ, а трое — магистратуру по специализации «Анализ интернет-данных» ГУ ВШЭ.

Новый набор в Школу Яндекса начался 15 мая, конкурс в этом году гораздо выше, чем в предыдущих: анкеты уже заполнили больше 200 претендентов, при этом до окончания набора еще целых два месяца! Обучение в Школе анализа данных не только теоретическое: большинство студентов стажируются в Яндексе, а потом остаются там работать. Из первого выпуска около 20 человек осталось работать в Яндексе, а среди выпускников этого года — более 25. И среди студентов первого курса ШАД уже более 30 стажируются или работают в Яндексе.

Большим достижением Школы анализа данных является то, что шесть выпускников 2009 года уже ведут в ней семинары.

При кафедре «Анализ данных» МФТИ с 2009 года открыта аспирантура, в которой учатся на сегодняшний день шесть первых выпускников Школы. В этом году желающих поступить в аспирантуру по специальности «Анализ данных» стало еще больше: около 20 человек. В основном, это выпускники Школы анализа данных. С этого года кроме аспирантуры МФТИ откроется еще заочная аспирантура в ВШЭ.

Это всё были факты, а вот — впечатления нынешнего выпускника Школы анализа данных Игната Колесниченко:

Давным-давно, 4 года назад, я поступил на мехмат МГУ и стал изучать математику. Спокойно и размеренно текла студенческая жизнь, пока в конце второго курса мой друг Ваня Пузыревский не подговорил меня поступить в ШАД. Поначалу я не был уверен, что это хорошая затея, но, подумав, решил, что даже если поступлю — это меня ни к чему не обяжет. Успешно пройдя вступительные экзамены, я стал студентом Школы. Оба основных курса, которые читались в первом семестре, оказались очень интересными, и я понял, что хочу проучиться в школе все два года. Одним из этих курсов был курс алгоритмов, который читал мой научный руководитель на мехмате Максим Бабенко.