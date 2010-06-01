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Блог Яндекса

июнь 2010
Евровидение: сколько послушали и кого
1 июня 2010, 17:00
В эти выходные прошел финал конкурса «Евровидение». Мы предложили пользователям Яндекса ознакомиться с песнями участников заранее и составить свой список предпочтений. 
«Когда-нибудь что-то очень интересное из этого выйдет»
1 июня 2010, 19:18
Дом, в котором придумали слово «Яндекс», первая программа поиска по Библии, попытки продать технологию, – это и многое другое смотрите в 15-минутном фильме «Яндекс – история успешного венчурного бизнеса».
Яндекс ищет стартапы
2 июня 2010, 09:57

Мы постоянно ищем таланты – организовали конкурс «Интернет-математика» (http://company.yandex.ru/academic/grant/), открыли Школу анализа данных (http://shad.yandex.ru/), приглашаем студентов на стажировку (http://company.yandex.ru/job/intern/). Теперь мы хотим наладить системное взаимодействие со стартапами.

Кулинарные рецепты в результатах поиска
2 июня 2010, 17:13
Если вам иногда хочется приготовить что-то новенькое и вы обращаетесь за помощью к интернету, то знаете, как тяжело выбрать из нескольких десятков похожих рецептов подходящий. Современные кулинарные порталы содержат информацию о множестве разнообразных способов приготовления, например, блинов с творогом, свинины с ананасами или банальной шарлотки.
Подробные снимки еще 70 городов
3 июня 2010, 13:42
С появлением Народной карты мы начали еще интенсивнее расширять географию покрытия Яндекс.Карт качественными спутниковыми изображениями. Сегодня были добавлены новые и обновленные снимки 70 городов России, Украины, Казахстана и Белоруссии. Например, так выглядит спутниковое покрытие Украины (желтым отмечены новые спутниковые снимки, а красным - те, что уже были):
Пресс-портреты преобразились
4 июня 2010, 14:59
Несколько дней назад мы серьезно обновили Пресс-портреты. Этот сервис позволял узнать, что писали СМИ, представленные на Яндекс.Новостях, о том или ином человеке. Теперь к выдержкам из публикаций СМИ добавились другие источники, информация о людях стала более полной, а структура – более удобной и упорядоченной.   
К пушкинскому юбилею тоже речь произнесем!
6 июня 2010, 06:36
От любой банковской карты один клик до Яндекс.Денег
9 июня 2010, 13:10
Сегодня мы открыли всем пользователям Яндекс.Денег возможность пополнять счет в системе с любой пластиковой карты российского банка. Мы шли к этому дню медленно и осторожно: например, в 2008 году запустили проект привязки карт КБ ОТКРЫТИЕ к счетам в Яндекс.Деньгах, а в 2009 — аналогичный проект с РосЕвроБанком и программу «Деньги от А до Я» для владельцев карт Альфа-Банка; клиенты этих банков пополняют свои счета в Яндекс.Деньгах моментально и без комиссии. Еще раньше было реализовано моментальное пополнение с любой банковской карты в банкоматах ВТБ24, а буквально два месяца назад в терминалах Московского Кредитного Банка стало можно без комиссии пополнять счета в Яндекс.Деньгах как с карт любого банка, так и наличными.
Новый интерфейс панорам на Яндекс.Картах
10 июня 2010, 13:26
Сегодня мы серьезно обновили интерфейс панорам на Яндекс.Картах:
Что ищут старшеклассники
10 июня 2010, 14:59
Мы много знаем о среднем пользователе Яндекса. Его пол где-то между мужским и женским и он интересуется всем понемногу.
Читаем спорт на Яндексе
10 июня 2010, 15:35
Привет всем любителям спорта!
Больше возможностей для выбора на Яндекс.Маркете
10 июня 2010, 16:44
Выбирать на Маркете товары в категориях, где есть карточки товаров, например, сотовые телефоны или ноутбуки, очень удобно. Нас часто просят создать для той или иной категории привычные инструменты выбора: «фильтры» по параметрам, быстрый выбор с Гуру, готовые рецепты, сравнение товаров… К сожалению, создание карточек товаров — процесс трудоёмкий. За всё время существования Маркета мы сделали их лишь в чуть более ста категориях.
Море волнуется раз: подводные темы для главной страницы
10 июня 2010, 17:00
К 100-летию со дня рождения Жака-Ива Кусто мы добавили в коллекцию украшений для главной страницы Яндекса подводные темы.
Я.Субботник по вёрстке
11 июня 2010, 14:23
3 июля 2010 года к 10:30 приглашаем в гости всех, кому интересно поговорить о вёрстке и обсудить эту тему с ведущими специалистами Яндекса.
Биг Бада-бум!
16 июня 2010, 13:58
Как вы уже, наверное, знаете, в России начали продавать телефоны Samsung с новой системой — Bada, которая обещает встать в ряд основных платформ. Чтобы пользователи новой платформы смогли пользоваться привычными картами в своем новом гаджете, мы создали мобильные Яндекс.Карты для системы Bada.
Новинки и обновления на Я.Картах
17 июня 2010, 16:00
Сегодня на Яндекс.Картах появилась карта города Калуги. Теперь жители этого города смогут легко найти, где находится нужный им дом, найдя заранее его Яндекс.Картах, или же сориентироваться на местности с помощью мобильного приложения.
Школа Яндекса. Выпуск 2
21 июня 2010, 14:48
18 июня состоялся второй выпускной Школы анализа данных. В этом году сертификаты об окончании Школы Яндекса получили 36 выпускников.

Большинству выпускников ШАДа дополнительно к сертификатам будут в ближайшее время вручены дипломы МФТИ о дополнительном образовании по специальности «Анализ данных». Пятеро нынешних выпускников одновременно закончили магистратуру базовой кафедры «Анализ данных» факультета ИВТ МФТИ, а трое — магистратуру по специализации «Анализ интернет-данных» ГУ ВШЭ.

Новый набор в Школу Яндекса начался 15 мая, конкурс в этом году гораздо выше, чем в предыдущих: анкеты уже заполнили больше 200 претендентов, при этом до окончания набора еще целых два месяца! Обучение в Школе анализа данных не только теоретическое: большинство студентов стажируются в Яндексе, а потом остаются там работать. Из первого выпуска около 20 человек осталось работать в Яндексе, а среди выпускников этого года — более 25. И среди студентов первого курса ШАД уже более 30 стажируются или работают в Яндексе.

Большим достижением Школы анализа данных является то, что шесть выпускников 2009 года уже ведут в ней семинары.

При кафедре «Анализ данных» МФТИ с 2009 года открыта аспирантура, в которой учатся на сегодняшний день шесть первых выпускников Школы. В этом году желающих поступить в аспирантуру по специальности «Анализ данных» стало еще больше: около 20 человек. В основном, это выпускники Школы анализа данных. С этого года кроме аспирантуры МФТИ откроется еще заочная аспирантура в ВШЭ.

Это всё были факты, а вот — впечатления нынешнего выпускника Школы анализа данных Игната Колесниченко:

Давным-давно, 4 года назад, я поступил на мехмат МГУ и стал изучать математику. Спокойно и размеренно текла студенческая жизнь, пока в конце второго курса мой друг Ваня Пузыревский не подговорил меня поступить в ШАД. Поначалу я не был уверен, что это хорошая затея, но, подумав, решил, что даже если поступлю — это меня ни к чему не обяжет. Успешно пройдя вступительные экзамены, я стал студентом Школы. Оба основных курса, которые читались в первом семестре, оказались очень интересными, и я понял, что хочу проучиться в школе все два года. Одним из этих курсов был курс алгоритмов, который читал мой научный руководитель на мехмате Максим Бабенко.
Все песни Виктора Цоя – слушайте и вспоминайте
21 июня 2010, 16:11
Кто из вас, осваивая технику дворового гитарного мастерства, не пробовал подобрать «Восьмиклассницу», «Алюминиевые огурцы», «Пачку сигарет» (да-да, с проигрышем! :) или «Камчатку»? Если не играли – то подпевали, а если не подпевали – то обязательно слышали.
Электричка не сбежит!
22 июня 2010, 14:28
Как известно, главную страницу Яндекса можно собирать «по кирпичикам» из отдельных блоков — виджетов. Тем, кто часто путешествует на электричках, команда сервиса Яндекс.Расписаний  приготовила виджет, показывающий время отправления ближайших пригородных поездов по заданному маршруту.
Всем магазинам по «звёздам»
23 июня 2010, 12:40
Рейтинг на Яндекс.Маркете показывает отношение магазинов к своим клиентам, поэтому на него обращают пристальное внимание покупатели, которым небезразличен уровень сервиса. Они знают, что не стоит покупать товар в магазине с двумя «звёздочками», если этот же товар всего на двести рублей дороже можно приобрести в «пятизвёздочном» магазине. Но как относиться к магазину, у которого рейтинга пока нет?