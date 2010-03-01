Блог Яндекса
март 2010
Cеминар "Математическое моделирование в эпидемиологии как задача анализа сложных данных", Константин Авилов
1 марта 2010, 15:44
Сегодня мы открываем регистрацию на следующий семинар, который состоится 17 марта 2010 года, в московском офисе Яндекса.
Пробки в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Киеве
2 марта 2010, 14:59
Зима — такое время года, когда холодно, идёт снег, а автомобилисты ходят мрачные и ругаются — потому что всё свободное время проводят в пробках. По данным Яндекс.Пробок, по сравнению с прошлой зимой загруженность улиц в Москве выросла на полбалла, а в остальных городах — ещё сильнее. В Киеве — больше, чем на балл, в Екатеринбурге — на 1,5 балла, а в Санкт-Петербурге — на целых два. А виновата во всём — погода! Не верите? Судите сами. Вот как было дело в Екатеринбурге: В других городах дела обстояли похоже. Остальные подробности читайте в новых исследованиях Яндекса про автомобильные пробки в четырёх городах: http://company.yandex.ru/facts/researches/ Приятного изучения! Автолюбители Яндекса, вылезаем из сугробов
Обновляем морфологический анализатор
3 марта 2010, 22:08
Одной из задач компьютерной лингвистики является определение словарной формы слова. Для решения этой задачи Яндекс в 2006 году выпустил для некоммерческого использования морфологический анализатор русского языка mystem. Это небольшая консольная программа, которая производит морфологический анализ слов, причем как известных словарю, так и неизвестных.
День писателя на Яндекс.Маркете
4 марта 2010, 17:33
Вчера мировая общественность отмечала День писателя, и мы на Маркете тоже решили не отставать: посмотрели, кто же из наших «писателей» отзывов самый плодовитый и чьи отклики самые полезные, и приготовили подарки для победителей.
140 символов и другие цифры про Твиттер
4 марта 2010, 18:27
Яндекс посчитал статистику про набирающий популярность Твиттер - за зиму количество русскоязычных пользователей сервиса выросло на 42%.
Пробки от Львова до Хабаровска
5 марта 2010, 11:34
На Яндекс.Картах теперь доступны данные о пробках во всех 34-х городах, где мы ведём наблюдение за дорожной ситуацией.
Весне дорогу
9 марта 2010, 10:28
Именно потому, что на дворе уже март, а в Москве сейчас −9, в Питере −4, в Екатеринбурге −8, в Киеве −7, даже в Одессе и Симферополе – минус, и только в Алматы +11, мы призываем организовать весне «зелёный трек». Нажав на ссылку «Весне дорогу!» в верхней части экрана главной страницы Яндекса, вы приблизите долгожданное время года со всеми вытекающими ручьями, дождями, капелями и длинными майскими выходными.
Новый датацентр
10 марта 2010, 18:24
Количество наших пользователей и объемы информации растут, и на прошлой неделе мы запустили новый, седьмой по счету, датацентр. Наш новый датацентр расположен в Мытищах, имеет подведенную мощность 4МВт, и в нем можно разместить более 6000 серверов. В нем 4 очереди, каждая по 1МВт. Сейчас готовы к работе две, а еще две строятся. Датацентр начинается с выбора помещения, где есть достаточно электроэнергии, куда можно провести оптику для связи и договориться о долгосрочной аренде помещения. После начинается ремонт помещения. Тут видно, что на полу стоят ножки, на которые впоследствии ляжет фальшпол. А 60 см под полом - свободно для продува воздуха от кондиционеров. Справа уже видно помещение, где фальшпол уложен на ножки. После строительной готовности помещения расставляются кондиционеры, ставятся стойки, проводится электричество и СКС, центральный ряд плиток фальшпола меняется на решетки, из которых будет дуть холодный воздух из кондиционеров в холодный коридор. Холодный воздух из этого воздушного коридора будет захватываться вентиляторами серверов, прогоняться сквозь них и охлаждать. В стойки расставляются свитчи и KVM. Все знают, что у нас регулярно бывают перебои с электричеством, а сервисы у нас должны работать круглосуточно. Поэтому мы обеспечиваем датацентры ИБП (источниками бесперебойного питания). Так что при отключении внешнего питания наш датацентр сможет проработать на аккумуляторах небольшое время. Но электричество нередко отключают и на много часов. Для таких случаев каждый наш датацентр оборудуется и дизель-генератором. Дизель-генератор работает на солярке и может обеспечивать питанием датацентр продолжительное время (если не забывать подвозить топливо). Обеспечением работы дизель-генераторов, кондиционеров, электричества занимаются инженеры Службы Главного Инженера департамента по общим вопросам. Чтобы у серверов была сеть, им нужно ее обеспечить. К каждому датацентру мы прокладываем минимум 2 оптических канала, и, конечно, все наши датацентры подсоединены к нашему московскому оптическому кольцу. Это делается для защиты от экскаваторов, которые почему-то копают именно в тех местах, где лежит оптоволокно. В самих же очередях сеть приходит вот в такие свитчи, только шасси от которых весит 55кг, не считая внутренностей. После сеть подводится к свитчам, которые стоят в каждой стойке, а от них уже разводится по серверам. Чтобы было проще коммутировать и отслеживать, что и куда подключено, используются патч-корды разного цвета. Казалось бы, пора ставить сервера? Не сразу. Прежде, чем сервер будет установлен в стойку, его нужно принять, распаковать из коробки, разобрать, чтобы инвентаризовать память, жесткие диски и сам корпус, затем снова собрать, чтобы установить в стойку и подключить, а все действия аккуратно провести по складской программе, чтобы мы знали, где и что у нас стоит. Аналогичные действия производятся и со свитчами, с KVM'ами и другим оборудованием, которое используется в датацентре. Все эти действия проводятся на складе, который есть в любом датацентре. Отвечают за это инжереры датацентра из инфраструктурного отдела департамента эксплуатации. Это очень ответственные люди, у которых всегда обязан быть порядок в хозяйстве. А все полки подписаны. Даже те, которые непонятны. Вот теперь можно ставить сервера. После их установки на них устанавливается операционная система и необходимое ПО в полуавтоматическом режиме, чем обычно занимаются дежурные администраторы. После чего сервера передаются в эксплуатацию системным администраторам. Сисадмины устанавливают то, чего не хватает и окончательно настраивают сервера перед вводом их в продакшн. В окончательную настройку входит также настройка мониторинга, который будет оповещать нас о проблемах на сервере. За мониторингом круглосуточно следят дежурные администраторы, которые оповещают ответственных админов о проблемах с их серверами и являются руками админов в случаях, когда надо поменять винчестер, подключить KVM или перегрузить намертво зависший сервер. А вот такой охранник стоит на входе в наш ДЦ:
О чем же спрашивают Яндекс?
12 марта 2010, 14:44
…Но у меня есть милый друг, Особа юных лет. Ей служат сотни тысяч слуг, - И всем покоя нет! Она гоняет, как собак, В ненастье, дождь и тьму Пять тысяч Где, семь тысяч Как, Сто тысяч Почему!
Что потереть в Питере: места, где загадывают желания
12 марта 2010, 16:02
Недавно к панорамам московских улиц на Яндекс.Картах добавились панорамы улиц Санкт-Петербурга, Выборга и Гатчины. С тех пор многие уже успели обойти Москву и Питер вдоль и поперек, осмотреть все главные достопримечательности, найти знакомые маршруты или просто забавные кадры. Некоторые используют Панорамы улиц очень творчески – например, сайт moscowwalks.ru выпустил серию подкастов об истории некоторых столичных улиц.
А мы приглашаем вас на виртуальную экскурсию – по местам Санкт-Петербурга, которые все ищут, но далеко не все знают, где их найти. Это места, где принято загадывать желания. О том, куда в Питере приводят мечты, рассказывает и показывает Маша Орлова, менеджер проекта «Панорамы улиц».И пусть всё сбудется! Маша Орлова и Аня Ламтюгина, верим в чудеса
Перевод с озвучкой - в результатах поиска
15 марта 2010, 11:55
С недавнего времени в результатах поиска Яндекса можно увидеть не просто перевод слова на иностранный язык и обратно, как это было раньше, а перевод с транскрипцией и озвучкой. Набрав в Яндекс, например, перевод cucumber, вы увидите вот такой ответ Яндекс.Словарей:
Встреча о Яндекс.Блогах и Яндекс.Новостях
15 марта 2010, 14:28
В этот четверг, 18 марта, в 16:00 в офисе Яндекса в Санкт-Петербурге состоится встреча, посвящённая сервисам Яндекс.Новости и Яндекс.Блоги. Мы также расскажем о том, как использовать технологии API Яндекс.Виджетов для создания виджета вашего сайта или блога для главной страницы Яндекса. Это первая подобная встреча, которую мы проводим в Санкт-Петербурге. О том, как проходят подобные мероприятия в Москве и Киеве, мы уже писали раньше.
Хостинг JavaScript-библиотек
15 марта 2010, 17:54
Сегодня мы запустили новый сервис для веб-разработчиков — хостинг популярных JavaScript-библиотек на серверах Яндекса.
Главная страница Яндекса – версия 11
15 марта 2010, 18:10
Совсем скоро главная страница Яндекса будет выглядеть по-другому. Предварительный вариант вы можете увидеть прямо сейчас на странице next.yandex.ru. Хотя, возможно, вам никуда не нужно переходить – новая версия www.yandex.ru уже показывается нескольким процентам пользователей. Сейчас мы проводим различные эксперименты с интерфейсными решениями (вообще, каждое изменение на главной странице принимается только после экспериментов, затрагивающих небольшую долю аудитории). После тестирования главная страница обновится для всех пользователей. В финальном варианте мы постараемся учесть ваши пожелания и предложения – высказать их можно в комментариях к записи и на странице обратной связи. Напомним, что в прошлый раз «глас народа» довольно серьезно повлиял на окончательный вид главной страницы. О переходе на десятую версию мы объявили более двух лет назад. Все эти два с половиной года мы постоянно внедряли небольшие улучшения. То же самое будет происходить и с новой версией. Все отличия версии 11 от версии 10 мы перечислять не станем – надеемся, разглядеть их не составит труда. Отметим два наиболее важных:Региональное табло под поисковой строкой. Оно содержит ссылки и информеры сервисов, относящихся к вашему городу. На главную страницу Яндекса люди приходят не только для того, чтобы искать информацию в интернете, но и для того, чтобы видеть ответы на незаданные вопросы. Региональное табло отвечает на вопрос: «Что происходит сейчас в моём городе?» – например, какая погода, как обстоят дела с пробками. Больше воздуха. Главную страницу стало еще проще просматривать, а заодно освободилось пространство для виджетов. Кто-то скажет: «Яндекс как Яндекс». И, в общем, будет прав. Наша позиция по отношению к массовым сервисам такова: любые изменения должны учитывать традиционные пользовательские сценарии. Люди, которые увидят новую главную страницу, должны найти на ней всё то, к чему привыкли. Поэтому – эволюция вместо революции. Ждём ваших отзывов!
Приглашаем на круглый стол «Геопространственные технологии в массовых продуктах»
16 марта 2010, 16:00
30 марта в рамках 7-го международного промышленного форума GEOFORM+ пройдёт организованный Яндексом круглый стол «Геопространственные технологии в массовых продуктах». Мы хотим обсудить бизнес-модели, существующие на рынке, возможности продуктивного взаимодействия участников из разных сегментов рынка. Рассмотреть нынешнее состояние дел и открывающиеся возможности сотрудничества. Круглый стол пройдёт в два этапа.
Цифры про подарки
16 марта 2010, 16:09
В феврале и марте один за другим идут сразу три праздника: 14 февраля, 23 февраля и 8 марта. Вместе с ними возникает и проблема выбора подарков — подарков много, а времени мало.
Разыскивается наш лось в Киеве
18 марта 2010, 15:34
На Яндекс.Картах открылись панорамы улиц Киева. Теперь вы можете прогуляться по Крещатику и Майдану и другим не менее замечательным местам украинской столицы, о которых обычно не говорят в новостях. А чтобы гулять по Киеву вам было еще интереснее, предлагаем поиграть. Где-то на Панорамах Киева спрятался наш лось. В количестве 8 штук. Выглядит наш лось так: Ваша задача – найти лося (одного или нескольких) и оставить ссылку на место его обитания в комментариях к записи в блоге «Яндекс.Украина». В конкурсе могут принимать участие все желающие, за исключением, конечно, сотрудников Яндекса. Сроков нет, но очень хочется найти сохатых поскорее. А закончится конкурс тогда, когда мы будем знать, где находится каждый из великолепной восьмерки лосей. Призы победителям и удовольствие от прогулки всем гарантируются! Яндекс.Карты, ведём репортаж из украинской столицы
15 апреля – первый Я.Субботник в Минске
19 марта 2010, 13:59
15 апреля 2010 года Яндекс проведет свой первый Я.Субботник в Беларуси. В Минск приедут менеджеры и руководители Яндекса, чтобы рассказать о Поиске и основных сервисах компании. Рассказом «Зачем Яндекс Байнету?» мероприятие откроет , директор по маркетингу сервисов Яндекса.
Программа выглядит так:
Музыкальная комната в московском офисе Яндекса
19 марта 2010, 16:17
Утром, когда ранние еще не пришли, а поздние – уже ушли спать, на шестом этаже «Красной Розы» можно услышать два характерных звука – гул пылесоса и приглушенные удары по барабанной бочке. Ту же бочку (а если прислушаться – и всё остальное) можно распознать поздним вечером. Иногда – в выходные и праздники. Это звуки музыки. Их источник – «музыкальная комната». Cовершенно не подпольная, а легализованная комната для занятий музыкой в короткие минуты отдыха. Комната и инструменты доступны всегда и всем яндексоидам. Это очень удобно – не надо никуда торопиться, можно поработать, а потом поиграть. Или наоборот. Регулярнее всех там «разминает пальцы» группа товарищей под названием Office Band. И если попасть в «музыкальную комнату» во время репетиций, можно застать вот этих ребят.
Мобильный Я.Субботник
22 марта 2010, 11:59
Мы рады сообщить вам о начале серии Я.Субботников в 2010 году.