Количество наших пользователей и объемы информации растут, и на прошлой неделе мы запустили новый, седьмой по счету, датацентр. Наш новый датацентр расположен в Мытищах, имеет подведенную мощность 4МВт, и в нем можно разместить более 6000 серверов. В нем 4 очереди, каждая по 1МВт. Сейчас готовы к работе две, а еще две строятся.

Датацентр начинается с выбора помещения, где есть достаточно электроэнергии, куда можно провести оптику для связи и договориться о долгосрочной аренде помещения. После начинается ремонт помещения. Тут видно, что на полу стоят ножки, на которые впоследствии ляжет фальшпол. А 60 см под полом - свободно для продува воздуха от кондиционеров. Справа уже видно помещение, где фальшпол уложен на ножки. После строительной готовности помещения расставляются кондиционеры, ставятся стойки, проводится электричество и СКС, центральный ряд плиток фальшпола меняется на решетки, из которых будет дуть холодный воздух из кондиционеров в холодный коридор. Холодный воздух из этого воздушного коридора будет захватываться вентиляторами серверов, прогоняться сквозь них и охлаждать. В стойки расставляются свитчи и KVM. Все знают, что у нас регулярно бывают перебои с электричеством, а сервисы у нас должны работать круглосуточно. Поэтому мы обеспечиваем датацентры ИБП (источниками бесперебойного питания). Так что при отключении внешнего питания наш датацентр сможет проработать на аккумуляторах небольшое время. Но электричество нередко отключают и на много часов. Для таких случаев каждый наш датацентр оборудуется и дизель-генератором. Дизель-генератор работает на солярке и может обеспечивать питанием датацентр продолжительное время (если не забывать подвозить топливо). Обеспечением работы дизель-генераторов, кондиционеров, электричества занимаются инженеры Службы Главного Инженера департамента по общим вопросам. Чтобы у серверов была сеть, им нужно ее обеспечить. К каждому датацентру мы прокладываем минимум 2 оптических канала, и, конечно, все наши датацентры подсоединены к нашему московскому оптическому кольцу. Это делается для защиты от экскаваторов, которые почему-то копают именно в тех местах, где лежит оптоволокно. В самих же очередях сеть приходит вот в такие свитчи, только шасси от которых весит 55кг, не считая внутренностей. После сеть подводится к свитчам, которые стоят в каждой стойке, а от них уже разводится по серверам. Чтобы было проще коммутировать и отслеживать, что и куда подключено, используются патч-корды разного цвета. Казалось бы, пора ставить сервера? Не сразу. Прежде, чем сервер будет установлен в стойку, его нужно принять, распаковать из коробки, разобрать, чтобы инвентаризовать память, жесткие диски и сам корпус, затем снова собрать, чтобы установить в стойку и подключить, а все действия аккуратно провести по складской программе, чтобы мы знали, где и что у нас стоит. Аналогичные действия производятся и со свитчами, с KVM'ами и другим оборудованием, которое используется в датацентре. Все эти действия проводятся на складе, который есть в любом датацентре. Отвечают за это инжереры датацентра из инфраструктурного отдела департамента эксплуатации. Это очень ответственные люди, у которых всегда обязан быть порядок в хозяйстве. А все полки подписаны. Даже те, которые непонятны. Вот теперь можно ставить сервера. После их установки на них устанавливается операционная система и необходимое ПО в полуавтоматическом режиме, чем обычно занимаются дежурные администраторы. После чего сервера передаются в эксплуатацию системным администраторам. Сисадмины устанавливают то, чего не хватает и окончательно настраивают сервера перед вводом их в продакшн. В окончательную настройку входит также настройка мониторинга, который будет оповещать нас о проблемах на сервере. За мониторингом круглосуточно следят дежурные администраторы, которые оповещают ответственных админов о проблемах с их серверами и являются руками админов в случаях, когда надо поменять винчестер, подключить KVM или перегрузить намертво зависший сервер. А вот такой охранник стоит на входе в наш ДЦ: