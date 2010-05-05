Блог Яндекса
май 2010
Клипарт и графика в Яндекс.Картинках
5 мая 2010, 15:02
Один из главных источников информации о потребностях пользователей – анализ их запросов. На Яндекс.Картинках достаточно часто встречаются запросы на поиск специфичных видов изображений. Например, [клипарт День Победы], [клипарт люди], [раскраски], [схема двигателя внутреннего сгорания], [схема для вышивания] и т.п. Словом, это запросы, направленные на поиск клипарта (изображения объектов на однородном фоне) и графики (рисованные картинки, эскизы, схемы, раскраски, изображения объектов, созданные тонкими линиями).
Чемпионат мира по хоккею – на Яндексе
5 мая 2010, 17:54
Послезавтра в Германии начинается Чемпионат мира по хоккею. С сегодняшнего дня и до окончания чемпионата вся информация о матчах будет доступна на специальном проекте Яндекса и его мобильной версии.
Добро пожаловать в настоящее
6 мая 2010, 12:11
12 апреля мы пригласили вас в путешествие по прошлому. За три с небольшим недели на главной странице Яндекса сменилось четыре десятилетия, и вот мы прибыли обратно – в настоящее.
Яндекс в Минске – презентации и впечатления
6 мая 2010, 13:06
В середине апреля мы провели в Минске три крупных мероприятия, связанных с запуском yandex.by: пресс-конференцию, Субботник и Семинар Яндекс.Директа. По традиции, презентации докладчиков доступны в pdf:
Потому что без воды
11 мая 2010, 09:36
Когда температура за окном поднимается выше положенного минимума, жителей многих городов начинают подвергать ежегодным «пыткам». Сначала отключают батареи, а потом – горячую воду. И если в первом случае спасает теплое кресло и клетчатый плед, то принимать ванну в пальто неэффективно.
Тепло, еще теплее…
13 мая 2010, 13:16
От того, какие ссылки размещены на страницах сайта, зависит удобство вашего ресурса для посетителей. Как узнать – какие ссылки вызывают у них интерес, а к каким они остаются равнодушны? Теперь это можно сделать с помощью Карты ссылок - нового инструмента Яндекс.Метрики.
Ночь музеев – расписание мероприятий
14 мая 2010, 11:30
В эти выходные никаких дач и пикников, только культурная программа. Потому что Ночь музеев бывает раз в год, и надо увидеть всё, что можно успеть.
Сегодня мы открываем регистрацию на семинар, который состоится 25 мая (вторник) в рамках Цикла Научных Семинаров.
Поволжье и Южный Урал – на панорамах Яндекс.Карт
17 мая 2010, 12:43
Сегодня на Яндекс.Картах появились панорамы четырех региональных столиц России. Теперь вы можете посмотреть:
ЕГЭ на Яндексе: продолжаем упражнение
17 мая 2010, 13:26
Выпускные экзамены стремительно приближаются, а на Яндекс.ЕГЭ идут активные тренировки. Но не менее активно тренируются школьники на сайте Вконтакте.ру, для которых мы некоторое время назад сделали приложение Яндекс.ЕГЭ. Любой желающий может посоревноваться с друзьями в знании русского языка и математики, вывесив результаты тестов на стену после прохождения .
А из нашего окна
17 мая 2010, 15:53
Не прошло и четырех лет с предыдущего переезда, как мы снова отпраздновали новоселье. Наш новый дом шире, выше и с приятными изгибами. Он настолько большой, что в нем легко заблудиться, и это уже не фигура речи.
Хоккей: теперь с прямыми трансляциями
18 мая 2010, 17:35
Продолжается Чемпионат мира по хоккею. Интерес пользователей к соревнованиям растет день ото дня. В преддверии четвертьфинала на проекте, посвященном чемпионату, появилась возможность просмотра прямых интернет-трансляций хоккейных матчей, предоставленных Первым каналом.
Мобильная почта для домена
19 мая 2010, 16:04
Яндекс теперь ищет по всему миру
19 мая 2010, 17:02
Когда-то Яндекс был поисковиком только по рунету, а для поиска по мировому интернету мы использовали зарубежные поисковые системы (на них удобно переходить по ссылкам внизу выдачи Яндекса). Однако потом зарубежные поисковики стали по умолчанию добавлять местные результаты к мировым, из-за чего пользователи, которые хотели «чистого зарубежа», были недовольны.
Привязка телефона к счету в Яндекс.Деньгах
24 мая 2010, 11:32
Хотите облегчить себе восстановление платежного пароля? Привяжите свой мобильный телефон к счету в Яндекс.Деньгах.
Спамооборона стала персональной
24 мая 2010, 12:58
Уже несколько недель на Яндекс.Почте успешно работает «Персональная Спамооборона».
В полтора раза больше адресных данных в поиске и на картах
25 мая 2010, 17:59
Пользователям, которые ищут организации, очень часто важно знать, как в эту организацию позвонить или приехать. Поэтому мы стремимся показывать адресные данные в результатах поиска рядом с описанием сайта. Кликнув по адресу и телефону, можно увидеть местоположение организации на карте.
Послушайте! Евровидение на Яндексе
25 мая 2010, 18:15
Сегодня в Осло пройдет первый полуфинал музыкального конкурса «Евровидение 2010». Яндекс предлагает легально послушать конкурсные песни в хорошем качестве — на eurovision2010.yandex.ru.
Коллективный разум помогает выбрать товар
26 мая 2010, 16:31
Один из самых популярных разделов Яндекс.Маркета — отзывы на товары. Оно и понятно, ведь перед покупкой всегда хочется убедиться, что другие пользователи высоко оценивают выбранную вами модель, что её цена соответствует качеству, все важные для вас характеристики на высоте, а недостатки несущественны.
Летнее расписание электричек на Яндексе
26 мая 2010, 16:38
Лето – пора дачного отдыха и поездок на природу и электричек. А электрички, как известно, перед самым летом переходят на новое расписание. Многие об этом помнят, но не успевают вовремя перестроиться.