Поиск адресов и организаций – одна из самых популярных функций на Яндекс.Картах. А когда вы ищете, например, кафе, то полезно не только узнать, где оно расположено, но и посмотреть, как выглядит здание, в котором оно находится. В этом нашим пользователям ежедневно помогают опубликованные на сервисе фотографии домов. До сегодняшнего дня мы получали такие снимки от пользователей самих Карт, наших партнеров и сервиса Панорамы. Чтобы фотографий было еще больше, мы решили дать возможность добавлять их еще и через сервис Народная карта.