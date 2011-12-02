Блог Яндекса
декабрь 2011
Как мы готовим финалистов чемпионата мира по программированию
2 декабря 2011, 12:18
27 ноября в Санкт-Петербурге прошел чемпионат России по программированию, совмещенный с полуфиналом чемпионата мира ACM ICPC. В нашем регионе участвовали команды из России, Беларуси, Казахстана, Грузии, Армении, Латвии, Литвы, Киргизии, Узбекистана и Азербайджана.
Бесплатный антивирус Касперского – пользователям Яндекса
5 декабря 2011, 13:50
Яндекс уже проверяет страницы в поиске антивирусом на базе собственных и партнерских технологий и предупреждает о зараженных страницах. Но, чтобы вы были максимально защищены, мы рекомендуем соблюдать базовые правила безопасности, в числе которых установка на компьютер антивируса.
Новые карты, панорамы улиц и спутниковые снимки
6 декабря 2011, 11:50
Сегодня на Яндекс.Картах появилось много нового – мы добавили свежие карты, панорамы улиц и спутниковые снимки для разных городов и территорий.
Либретто Оперы 11.60
6 декабря 2011, 12:23
Сегодня вышла Opera 11.60. Это современный и красивый браузер, который мы предлагаем вам попробовать в деле. Он потребляет гораздо меньше оперативной памяти, чем было раньше, работает надежнее и открывает страницы быстрее.
Маршруты общественного транспорта – новые города
7 декабря 2011, 12:04
Сегодня Яндекс.Карты научились строить маршруты общественным транспортом в Самаре, Волгограде и Волжском, Красноярске, Воронеже, а также в 32 городах Московской и Ленинградской областей.
В двух шагах от покупок
12 декабря 2011, 13:19
Если вы ищете товар в мобильном, скорее всего, он вам нужен «прямо сейчас». И ситуации тут могут быть самые разные: вы внезапно поняли, какой именно подарок на новый год сильно порадует двоюродного дядю, или всё-таки решились как минимум купить сноуборд. И ближайшие три недели, мы уверены, тема покупок будет для вас одной из самых актуальных.
Бандероль от Деда Мороза
12 декабря 2011, 16:34
У Третьяковки есть Твиттер, вы знали?
12 декабря 2011, 17:23
Сейчас всё больше организаций создают не только сайты, но и страницы в популярных социальных сетях, блогах и т.д. И чтобы вам легче было найти официальные страницы компаний, например, во Вконтакте, Фейсбуке, Твиттере, ЖЖ или на Ютубе, Яндекс начинает добавлять в их описания (сниппеты) соответствующие ссылки.
Панорамы Брянска, Липецка, Орла, Саранска и Киева
13 декабря 2011, 13:22
Теперь на Яндекс.Картах можно найти панорамы Брянска, Липецка, Орла и Саранска. Кроме того, мы существенно расширили покрытие сервиса в Киеве и добавили панорамы его городов-спутников.
Opera Mini с Яндекcом внутри для iPhone и iPad
13 декабря 2011, 15:01
Представляем нашу сборку экономичного мобильного браузера Opera Mini для iOS.
Приложение Яндекс.Поиск для iPhone или быстрый способ найти ответ
15 декабря 2011, 10:54
Сегодня мы рады представить пользователям iPhone очередное приложение Яндекса для этого популярного смартфона. Мы придумали и реализовали, пожалуй, самый быстрый способ воспользоваться поиском Яндекса с iPhone, а также сделали простой и удобный доступ к другим сервисам и сайтам.
Если вы это читаете – пора использовать Яндекс.Пробки
15 декабря 2011, 15:16
Декабрь и пробки – неразлучные понятия. Этому способствует и погода, и предпраздничная суета. Но мы уверены, что многие из наших читателей-автомобилистов, особенно из столицы, прокладывают оптимальные маршруты в объезд и не тратят время в дороге, оценивая дорожную ситуацию с Яндекс.Пробками. А большинство из них не только пользуется информацией, но и создают ее, сообщая нам через мобильные Яндекс.Карты расположение своего авто. За что мы им очень благодарны!
Народные нововведения: фотки, дизайн и печать
15 декабря 2011, 17:15
Поиск адресов и организаций – одна из самых популярных функций на Яндекс.Картах. А когда вы ищете, например, кафе, то полезно не только узнать, где оно расположено, но и посмотреть, как выглядит здание, в котором оно находится. В этом нашим пользователям ежедневно помогают опубликованные на сервисе фотографии домов. До сегодняшнего дня мы получали такие снимки от пользователей самих Карт, наших партнеров и сервиса Панорамы. Чтобы фотографий было еще больше, мы решили дать возможность добавлять их еще и через сервис Народная карта.
Подарите Вебвизор своему сайту
15 декабря 2011, 18:03
Мы уверены, что каждый сайт похож на живое существо – он хочет, чтобы о нем заботились, и мечтает быть нужным и полезным. Поэтому мы решили дать возможность каждому владельцу сайта сделать ему подарок — а именно Вебвизор.
Каждой подсказке свое время
16 декабря 2011, 13:18
В августе мы писали о том, что у Яндекса появились «свежие» подсказки. Они помогают задавать запросы о событиях, которые произошли совсем недавно. Сегодня мы хотим рассказать еще об одной технологии, которая тоже связана с подсказками. Она позволяет ранжировать подсказки таким образом, чтобы они отвечали текущим интересам пользователей. Например, в обычные дни по запросам, начинающимся на «по», людей чаще всего интересует [погода], а в канун 8 марта — [подарки] и [поздравления]. Соответственно, перед 8 марта список подсказок должен выглядеть иначе, чем в другие дни.
Новые спутниковые снимки на Яндекс.Картах
16 декабря 2011, 15:21
На Яндекс.Картах появились новые спутниковые снимки общей площадью 147 тыс. кв. км. Теперь на Яндекс.Картах можно посмотреть, как из космоса выглядят Токио, Пекин, Сеул или Пхеньян. На спутниковой карте Турции появились такие крупные города как Чорлу, Текирдаг, Османие, а в Казахстане мы добавили снимки Актобе, Рудного, Екибастуза. Также на спутниковых снимках Яндекса появилось сразу 2 целых государства Сан-Марино и Андорра, население которых 31 тыс. и 91 тыс. человек.
Кинотеатр с парковкой или открытый каток — на Яндекс.Картах
16 декабря 2011, 17:13
Специально к новогодним праздникам мы усовершенствовали поиск в развлекательных рубриках: теперь на Яндекс.Картах можно искать бассейны, катки, фитнес-центры, боулинги, кинотеатры, ночные клубы и развлекательные центры с учётом важных критериев и свойств мест. Предположим, вам нужен 3d кинотеатр с парковкой и vip-зоной или открытый каток с прокатом и заточкой коньков – Яндекс.Карты предложат вам подходящие места. Вводить весь запрос вручную не обязательно: просто наберите «кинотеатр» или «каток» и на сервисе появятся специальные фильтры.
Поиск похожих картинок вышел из беты
20 декабря 2011, 13:19
Некоторое время назад мы внедрили ряд факторов для улучшения поиска похожих изображений. По нашим данным, в Яндекс.Картинках удвоилось количество изображений, для которых можно найти похожие. А качество такого поиска увеличилось на 50%. С такими результатами поиск похожих успешно завершил стадию бета-тестирования.
Готовься к ЕГЭ зимой
20 декабря 2011, 14:53
Ели и сосны, скова(1)ые морозом, застыли черные и неподвижные, только изредка сухо потрескивали, словно простуже(2)о кашляли. Волк поднял голову и завыл – тоскливо и дли(3)о. В ответ ему испуга(4)о залаял в избе пес.
Приложение Яндекс.Денег для сбора средств в Facebook
20 декабря 2011, 14:53
Сегодня мы запустили первое приложение для Facebook, которое помогает быстро организовать сбор Яндекс.Денег в соцсетях. Наше приложение подойдет для сбора на что угодно - от благотворительных проектов и от общественно-политических и до поездки за город. Приложение так и называется - "Собирайте деньги".