Блог Яндекса
январь 2011
Семинар из цикла «Гибкие методики разработки»
14 января 2011, 12:31
Мы открываем регистрацию на второй семинар из цикла «Гибкие методики разработки. Развеиваем мифы и экспериментируем сами», который состоится 21 января 2011 года в офисе Яндекса.
Что ищут за пять минут до нового года?
17 января 2011, 16:52
Пять минут, пять минууут. Сколько точно-то осталось? И почтии в Новый Гоод что-то поиском искаалось.
Семинар «Правиловая система машинного перевода ЭТАП-3», Иомдин Леонид
18 января 2011, 15:53
Мы продолжаем Цикл научных семинаров и новый 2011 год откроет Иомдин Леонид Лейбович, и.о. заведующего лабораторией компьютерной лингвистики Института проблем передачи информации им. А.А.Харкевича РАН, ведущий научный сотрудник, кандидат филологических наук.
Как заплатить налоги и штрафы, не испортив себе настроения
20 января 2011, 18:39
Идти в банк, заполнять бумажные квитанции, отдавать наличные… Правда, уже скучно? Заплатите налоги дома.
Яндекс купил Loginza
27 января 2011, 11:45
Мы продолжаем активную работу со стартапами и начали этот год с приобретения стартапа Loginza. Логинза – сервис, который позволяет разработчикам и веб-мастерам обеспечить аутентификацию на их сайте через учетные записи распространенных порталов и сервисов (Яндекс, ВКонтакте, Facebook и другие) без дополнительной регистрации.
Специальная версия главной страницы для iPhone и Android
27 января 2011, 14:04
Сегодня мы начинаем тестирование новой версии главной страницы Яндекса для iPhone и Android.
Следите за Азиадой 2011 на Яндексе
28 января 2011, 14:37
Сегодня начинаются первые соревнования 7-х зимних Азиатских Игр в Алматы и Астане. Яндекс приглашает всех болельщиков следить за соревнованиями на специальном проекте aziada2011.yandex.kz. Здесь будут доступны последние новости и результаты соревнований, фотографии и расписание игр. Для фанатов хоккея – турнирные таблицы и счет матчей Казахстанской сборной в прямом эфире.