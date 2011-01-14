Мы продолжаем активную работу со стартапами и начали этот год с приобретения стартапа Loginza. Логинза – сервис, который позволяет разработчикам и веб-мастерам обеспечить аутентификацию на их сайте через учетные записи распространенных порталов и сервисов (Яндекс, ВКонтакте, Facebook и другие) без дополнительной регистрации.