Почти треть российских мужчин склонны прямо спрашивать женщин, что бы те хотели получить в подарок. С таким официальным заявлением только что выступили социологи ВЦИОМ. Правда, в официальной статистике ничего нет о тех, кто всё же придумал подарок, но из-за аврала на работе, пробок на дорогах и прочей суеты привезти его к празднику просто не успел.