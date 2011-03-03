Блог Яндекса
март 2011
Яндекс.Пробки подводят итоги зимы в Санкт-Петербурге
3 марта 2011, 14:52
Этой зимой повезло питерским лыжникам — снега было много. А вот всем остальным частые и сильные снегопады вряд ли понравились так же сильно. По оценке Яндекс.Пробок, в те дни, когда шёл снег, загруженность дорог в часы пик была на четверть выше, чем обычно.
[Что на самом деле празднуют восьмого марта]
4 марта 2011, 15:03
Близится восьмое марта, предусмотрительные граждане уже закупают тюльпаны вагонами, а мы тем временем занимаемся любимым делом - изучаем интересные факты про пользователей поиска.
Как не поссориться с любимой 8 марта
5 марта 2011, 15:37
Почти треть российских мужчин склонны прямо спрашивать женщин, что бы те хотели получить в подарок. С таким официальным заявлением только что выступили социологи ВЦИОМ. Правда, в официальной статистике ничего нет о тех, кто всё же придумал подарок, но из-за аврала на работе, пробок на дорогах и прочей суеты привезти его к празднику просто не успел.
Яндекс.Деньги — без границ
15 марта 2011, 13:08
С сегодняшнего дня в Яндекс.Деньгах рады видеть не только пользователей из России, но вообще всех жителей нашей планеты!
Яндекс.Почта стала ещё безопаснее
15 марта 2011, 16:33
Для команды Яндекс.Почты основными приоритетами являются безопасность, сохранность ваших писем и предотвращение доступа посторонних к личным данным, которые вы храните на Яндексе.
Язык до Лондона и Киева доведет
16 марта 2011, 15:49
Сегодня у Яндекса появился сервис переводов, основанный на собственной технологии машинного перевода. Сервис так и называется Яндекс.Перевод и умеет пока переводить с английского на русский и обратно, а также с украинского на русский (і у зворотному напрямку).
Третий Яндекс.Старт
16 марта 2011, 15:51
15 марта в московском офисе Яндекса прошел третий Яндекс.Старт, в котором приняли участие семь проектов: KuponGid.ru, Kinobaza.tv, TimeLiner.ru, ДзенМани, LinguaLeo.ru, Krible.ru и Social Market.
Яндекс.Планшет
17 марта 2011, 11:04
Планшетов становится больше, хороших и разных. А в Яндексе становится всё больше программ, предназначенных для мобильных устройств, в том числе планшетов. Так, для iPad у нас есть специальная версия Мобильных Яндекс.Карт. А для планшетов на базе Android у нас есть сразу несколько программ – их можно скачать в Андроид Маркете.
Мой Круг открывает API
17 марта 2011, 16:08
Мы продолжаем создавать API к нашим сервисам и сегодня открываем API Моего Круга. Пока это бета-версия, поэтому мы приглашаем всех к публичному тестированию.
Региональные подсказки
17 марта 2011, 17:45
Подсказки в поиске Яндекса стали полностью локальными для 83 регионов России. Наиболее популярные локальные запросы и раньше дополняли список подсказок. Но теперь весь список для каждого региона строится в первую очередь на основе местных запросов. Так что подсказки полностью учитывают особенности интересов людей в разных городах и позволяют наглядно их сравнить.
Семинар "The Optimum Clustering Framework: Implementing the Cluster Hypothesis", Norbert Fuhr
17 марта 2011, 18:34
30 марта 2011 года в московском офисе Яндекса в рамках цикла «Информационный поиск и анализ данных» выступит Норберт Фур из Технического Университета Дармштадта.
Регистрация уже открыта.
3000 и далее
18 марта 2011, 11:05
Краткое содержание предыдущих серий: ноябрь 2007 года — тысячный яндексоид, август 2008 года полуторатысячный, февраль 2010 — двухтысячный, ноябрь 2010 — две тысячи пятисотый.
Поиск товаров и выгодных цен для iPhone
21 марта 2011, 14:52
В ноябре прошлого года мы выпустили приложение Яндекс.Маркет для смартфонов на базе Android. Сегодня аналогичное приложение появилось для iPhone.
Вышел Firefox 4 с поиском Яндекса
22 марта 2011, 17:56
Наш давний партнер, компания Mozilla, закончила тестирование Firefox 4.0 и начала раздавать финальную версию браузера. Как и в предыдущей версии, для российских пользователей в Firefox по умолчанию стоит поиск Яндекса. Надо сказать, что Россия единственная страна, где первое место в списке поисковиков Firefox отводит местной поисковой системе.
Снимки Москвы и Подмосковья - новый уровень подробности
23 марта 2011, 13:09
На Яндекс.Картах опубликованы новые, более подробные спутниковые снимки Москвы и соседних городов. Благодаря большему разрешению снимков удалось увеличить и масштаб их отображения на карте. Теперь можно во всех деталях рассмотреть купола и башенки, бульвары и переулки, дворы и даже дорожки нашей столицы.
Яндекс.Погода «в миниатюре»
24 марта 2011, 12:59
Погода – одна из тем, которые интересны любому человеку каждый день. Однажды у нас возникла идея – сообщать коллегам по офису о погоде. Так, чтобы это было максимально лаконично, информативно и понятно.
Стартовала «Интернет-математика 2011»
24 марта 2011, 15:21
Тема этого года — обработка и анализ изображений. Данные для конкурса мы сформировали из панорам Яндекс.Карт: «нарезали» серии фотографий с перекрытием, а потом подмешали к ним «лишние». Задача участников — найти картинки, составляющие панораму.
Как пополнить электронный кошелек без потерь
24 марта 2011, 17:02
У пользователей Яндекс.Денег в России теперь есть еще один простой способ без комиссии внести деньги в электронный кошелек. Этот способ понравится тем, кто привык пополнять счет наличными. С сегодняшнего дня во всех салонах связи «Евросеть» можно зачислить средства в Яндекс.Деньги через кассы. Для этого вам нужно только назвать номер своего счета в ближайшем офисе «Евросети».
Материалы с первого Я.Субботника в Санкт-Петербурге
24 марта 2011, 17:40
26 февраля в Санкт-Петербурге прошел первый Я.Субботник, где наши коллеги читали доклады на такие темы, как: «Оценка черной магии», «Автоматический сбор данных по примерам», «Поток вертикальных сервисов», «Поиск багов в поиске» и «Баннерокрутилка: разбираем на куски».
Яндекс.Деньги открыли SMS-информирование
28 марта 2011, 12:48
Когда приходят деньги, куда уходят деньги… Если вас действительно интересуют эти вопросы, у нас хорошая новость. Мы начали рассылать SMS-уведомления об операциях с Яндекс.Деньгами.