Ваша летняя прогулка по городу завела вас в незнакомое место, ноги устали и хочется перекусить? Яндекс не оставит вас голодным! Включайте свой любимый смартфон и заходите на главную страницу Яндекса. Открывайте ссылку «Всё, что рядом» и разрешите определить ваше местоположение. Нажимайте на иконку «Кафе, бары».

И – вот он список, отсортированный по расстоянию от вас. Рядом с названием вы увидите точный адрес, телефон и адрес сайта (если он, конечно, есть). По клику на название вы попадете на карточку организации в нашем Справочнике и увидите на карте, где именно эта организация находится.

Всего рубрик – восемь. Это самые популярные запросы. Но наш Справочник, конечно, знает и о других организациях – музеях, торговых центрах, библиотеках и многом-многом другом. Для того чтобы найти их, воспользуйтесь поисковой строкой (над иконками рубрик).

Ссылка появилась для обладателей мобильных устройств на платформах Android и iPhone (другие платформы, к сожалению, не поддерживают технологию определения местоположения) в 37 городах России и Украины, в том числе в Москве, Киеве, Петербурге, Новосибирске.

Ну что, готовы теперь смело отправиться исследовать новые города и районы?

P.S. Поиск мест поблизости пока в статусе бета-версии, ждем ваших откликов. Пишите!

С уважением,