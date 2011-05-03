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Блог Яндекса

май 2011
КИТ in technicolor
3 мая 2011, 13:35
Мы рады сообщить, что  видео лекций Курса информационных технологий готовы!
Семинар "Быстрый динамический анализ программ на примере поиска гонок (data races)", Константин Серебряный (Google Russia)
11 мая 2011, 12:39
20 мая  в московском офисе Яндекса выступит Константин Серебряный, кандидат технических наук, ведущий инженер ПО Google Russia.
Как стать менеджером за 72 часа
11 мая 2011, 13:36
МФТИ при поддержке Яндекса начинает готовить менеджеров мобильных проектов.  Набор на курс «Менеджер Проектов. Мобильные сервисы» уже стартовал.
Яндекс.Метрика открыла API
12 мая 2011, 13:13
У нас есть хорошая новость для тех, кто следит за эффективностью своего сайта на сервисе Яндекс.Метрика.  Теперь с помощью API  Яндекс.Метрики можно создавать собственные приложения для работы с веб-аналитикой.
С __ по __ в вашем доме будет отключено гор.водоснабж
12 мая 2011, 14:31
За окном стало теплее и светлее, а это значит — наступает пора больших кастрюль и тазиков. Да, мы имеем в виду ежегодный парад отключений горячей воды. И если вы не являетесь счастливым обладателем колонки или водонагревателя, то эта информация для вас.
+4 к Яндекс.Панорамам
12 мая 2011, 15:02
Сегодня на Яндекс.Картах появились панорамы улиц столицы Беларуси – Минска, а также трех красивейших российских городов – Красноярска, Оренбурга и Пензы. Вы можете хоть сейчас прогуляться вдоль Енисея, у здания Драмтеатра в Пензе или пройтись вдоль корпусов Оренбургского университета.
Ночь. Улица. Музей. Афиша
13 мая 2011, 13:02
Каждый год в середине мая музеи по всему миру открывают свои двери всем желающим в рамках празднования Международного дня музеев и акции «Ночь музеев». День музеев отмечается 18 мая, а «Ночь музеев» в 2011 году проводится в ночь с 14 на 15 мая, а в ряде городов – с 21 на 22 мая.
Яндекс помогает найти дешёвые авиабилеты
13 мая 2011, 16:27
Сегодня на Яндекс.Расписаниях открылся новый раздел «Купить авиабилет», который позволяет сравнить предложения разных поставщиков и выбрать наилучший вариант для перелёта.
Я.Субботник по разработке интерфейсов в Киеве
18 мая 2011, 11:14
28 мая 2011 года в Киеве пройдет третий по счету Я.Субботник в Украине. Мы приглашаем в гости всех, кому интересно поговорить о разработке интерфейсов и обсудить эту тему с ведущими специалистами Яндекса.
Найдётся всё, что рядом
23 мая 2011, 13:46

Ваша летняя прогулка по городу завела вас в незнакомое место, ноги устали и хочется перекусить? Яндекс не оставит вас голодным! Включайте свой любимый смартфон и заходите на главную страницу Яндекса. Открывайте ссылку «Всё, что рядом» и разрешите определить ваше местоположение. Нажимайте на иконку «Кафе, бары».

И – вот он список, отсортированный по расстоянию от вас. Рядом с названием вы увидите точный адрес, телефон и адрес сайта (если он, конечно, есть). По клику на название вы попадете на карточку организации в нашем Справочнике и увидите на карте, где именно эта организация находится.

Всего рубрик – восемь. Это самые популярные запросы. Но наш Справочник, конечно, знает и о других организациях – музеях, торговых центрах, библиотеках и многом-многом другом. Для того чтобы найти их, воспользуйтесь поисковой строкой (над иконками рубрик).

Ссылка появилась для обладателей мобильных устройств на платформах Android и iPhone (другие платформы, к сожалению, не поддерживают технологию определения местоположения) в 37 городах России и Украины, в том числе в Москве, Киеве, Петербурге, Новосибирске.

Ну что, готовы теперь смело отправиться исследовать новые города и районы?

 

P.S. Поиск мест поблизости пока в статусе бета-версии, ждем ваших откликов. Пишите!

 

С уважением,

Вышли!
24 мая 2011, 19:25
Яндекс разместил акции на фондовой бирже NASDAQ.
Летняя школа RuSSIR/EDBT 2011 — продлен срок приема заявок
25 мая 2011, 11:09
Объединенная летняя школа по информационному поиску и базам данных RuSSIR/EDBT 2011 пройдет 15-19 августа в Санкт-Петербурге. В этом году у нас отличная программа — лучшие преподаватели, два потока лекций, большая конференция молодых ученых, много грантов для участников и насыщенная культурная программа. Регистрироваться можно до 1 июня.
Подведены итоги конкурса «Интернет-математика 2011»
26 мая 2011, 18:56
«Интернет-математика» — это серия конкурсов, организованная Яндексом. В этом году участникам предлагалось решить задачу нахождения похожих изображений в наборе данных, сформированном из панорам Яндекс.Карт. 122 команды приняли участие в тренировочном этапе конкурса, 61 команда предоставила свои решения на финальном этапе. 
903 правки
27 мая 2011, 12:01
Месяц назад мы выпустили собственную карту Москвы и Московской области и попросили писать нам как можно больше сообщений о найденных на карте неточностях, которые мы пообещали оперативно исправлять.
Игра-прогулка по Панорамам Петербурга
27 мая 2011, 16:36
Сегодня 308-й день рождения Санкт-Петербурга, и мы хотим отметить его немного необычно. Мы решили подчеркнуть красоту Питера и напомнить о его богатой истории в форме квеста. 
Яндекс рассказывает о возможностях бизнеса в интернете
30 мая 2011, 16:43
Мы начинаем серию бесплатных мероприятий для представителей бизнеса. Наши специалисты будут рассказывать о том, как эффективно использовать интернет и, в частности, сервисы и инструменты Яндекса для повышения продаж и дальнейшего развития компании.