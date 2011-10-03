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Блог Яндекса

октябрь 2011
Карты на автомагнитоле CARMAN i
3 октября 2011, 13:47
Недавно мы рассказывали о выходе Яндекс.Карт для навигаторов и даже успели выпустить обновление.
Я.Субботник в Алматы
5 октября 2011, 10:46

15 октября 2011 года в 9 утра приглашаем в гости всех, кому интересно поговорить о наших технологиях. Речь пойдет о сервисах и решениях, которые имеют непосредственное отношение к Казахстану или могут быть важны для разработчиков страны.

Мы поделимся тем, что сделано за пару лет после запуска и кто сейчас составляет команду Яндекса в Казахстане. Расскажем о том, кто такие асессоры и как мы улучшаем качество поиска, придумывая новые метрики. Покажем, какой сложности могут быть виджеты и как правильно их создавать, локализировать и поддерживать. 

Вы узнаете, как работает фронтенд Яндекс.Почты изнутри. Увидите, куда движется вёрстка, и куда смотрят верстальщики Яндекса, кроме чейнджлогов браузеров. Посмотрите на «тач» нашими глазами. Вспомните Ванкувер и Азиаду и поймете, почему четкие сроки запуска, повышенные требования к нагрузкам и отказоустойчивости особенно важны на спортивных проектах.

Получите исчерпывающий ответ на множество вопросов про нагрузочное тестирование в Яндексе и узнаете про Лунапарк в теории и на практике. Мы обозначим основные проблемы при разработке видеохостингов и попробуем осветить все модули нашего хостинга Яндекс.Видео. Мобильных девелоперов ждет новый  Yandex MapKit для Android.

На десерт для всех казахстанцев – панорамы улиц Астаны на Яндекс.Картах

Участие в субботнике, как всегда, бесплатное. Но зарегистрироваться необходимо.

Ещё о субботнике вы сможете прочитать здесь. 

Если у вас есть друзья, которым это может быть полезно, поделитесь ссылкой с ними.

Маршруты общественного транспорта в Уфе и Ростове-на-Дону
7 октября 2011, 13:17
Мы продолжаем расширять географию сервиса построения маршрутов на общественном транспорте на Яндекс.Картах. Сегодня сервис запускается в Уфе и Ростове-на-Дону.
Как собаки относятся к кошкам? Как 9:8
7 октября 2011, 17:21
Именно так соотносятся количество запросов к поиску Яндекса о собаках и о кошках. Правда, в каждом городе
Храните адреса доставки в Яндексе
11 октября 2011, 15:03
Многие люди уже привыкли покупать товары в интернет-магазинах – так получается выгоднее и удобнее. Вот только каждый раз приходиться диктовать по телефону, куда доставить товар, или набирать на сайте магазина свой адрес.
Yet another Conference 2011: фото, видео и презентации
11 октября 2011, 18:11
19 сентября. Вторая технологическая конференция Яндекса — Yet another Conference 2011.
Яндекс.Афиша: считайте сдачу, не отходя от кассы
12 октября 2011, 15:13
С сегодняшнего дня на Яндекс.Афише можно купить билеты в кино. Теперь, если вы собрались провести приятный вечер в компании друзей или запланировали романтический поход в кино со своей половиной, вам не придётся стоять в очереди или волноваться, что билетов на ваши любимые места не окажется.
Первый выпуск Школы менеджеров Яндекса
13 октября 2011, 10:33
Летом Яндекс проводил занятия в Школе менеджеров Яндекса. Занятия стартовали первого июля и продолжались полтора месяца. Студентами Школы стали 32 человека.
Яндекс.Деньги подключили Промсвязьбанк и Банк Русский Стандарт под 0%
13 октября 2011, 16:18
Хорошая новость для тех пользователей Яндекс.Денег, у кого есть карты Промсвязьбанка или Банка Русский Стандарт.
Мобильная Киноафиша
13 октября 2011, 17:56
Мы выпустили новое приложение для устройств на платформе Android – Яндекс.Киноафиша. С его помощью легко спланировать поход в кино, даже если под рукой нет компьютера.
Яндекс.Деньги в iPhone
14 октября 2011, 10:03
Вокруг нас кипят споры: Canon или Nikon? Москва или Питер? iPhone или Android? Обе стороны уверены в своей позиции и защищают своего любимца. В Яндекс.Деньгах тоже нередки подобные обсуждения.
Аэрофлот с кошельком. Билеты за Яндекс.Деньги
17 октября 2011, 11:15
Яндекс в телевизорах Samsung
17 октября 2011, 12:48
В 2011 году компания Samsung Electronics выпустила на рынок новые модели телевизоров с обновленной системой встроенных виджетов — Smart TV, созданной для развлечений, общения и обмена информацией.
Письма в будущее
17 октября 2011, 14:22
Как отправить послание в будущее? Дождаться изобретения машины времени. Или не ждать ни секунды и воспользоваться отложенной отправкой писем в Яндекс.Почте.
Шёл, нашёл и поехал
18 октября 2011, 12:27
Поиск автомобиля требует хорошей реакции. Выгодные предложения уходят быстро, и необходимо постоянно мониторить интернет в их ожидании. Теперь это можно делать и вдалеке от компьютера – с помощью нового приложения Яндекс.Авто для смартфонов на базе Android.
Cчитаем звонки в Новосибирске
18 октября 2011, 16:23
Сегодня рекламодателям из Новосибирска стала доступна услуга «Целевой звонок». Напомним, что эта услуга раньше работала исключительно в Москве. А полезна она тем, что позволяет посчитать, сколько звонков поступает от клиентов, пришедших по контекстной рекламе на Яндексе.
Пришло время делиться!
20 октября 2011, 11:59
Мы рады анонсировать очередное нововведение Яндекс.Музыки.
Итоги полуфинала студенческого чемпионата мира по программированию
20 октября 2011, 18:12
Яндекс традиционно оказывает поддержку различным соревнованиям по программированию, математике и лингвистике в России, а в этом году мы начали активную деятельность в Украине.
Маршруты общественного транспорта в Омске
21 октября 2011, 13:12
С сегодняшнего дня у жителей Омска появилась возможность строить маршруты на общественном транспорте при помощи Яндекс.Карт.
Яндекс.Деньги подключили Steam
24 октября 2011, 11:06
Спешим обрадовать фанатов компьютерных игр! К Яндекс.Деньгам подключился популярный сервис цифровой дистрибуции Steam.