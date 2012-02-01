На этой неделе мы рассказывали вам о новом Яндексе для Windows Phone. Сегодня у нас есть очередная интересная новость для пользователей этой платформы – свежий релиз приложения Яндекс.Карты. Теперь Карты прокладывают автомобильные маршруты по всей России и Украине. Построить маршрут можно как привычным способом, набрав адрес или название организации в строке поиска, так и быстрым – с помощью длительного нажатия на исходную и конечную точку маршрута.