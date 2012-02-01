Блог Яндекса
февраль 2012
Провода, дороги, рельсы – маршруты общественного транспорта на карте Киева
1 февраля 2012, 13:31
С сегодняшнего дня Яндекс.Карты умеют подсказывать, как проехать по украинской столице на общественном транспорте: автобусах, трамваях, троллейбусах, маршрутных такси и метро.
Приложение Яндекс.Денег для пользователей Вконтакте
7 февраля 2012, 12:10
Месяц назад наше приложение для сбора денег появилось в Facebook. Теперь мы запустили его и в социальной сети "ВКонтакте".
По улицам южной столицы Казахстана
7 февраля 2012, 14:46
В этот зимний день мы предлагаем вам совершить небольшое путешествие в раннюю осень. Сегодня на Яндекс.Картах появились теплые и солнечные панорамы улиц Алматы. Прямо сейчас вы сможете окунуться в прохладу фонтанов на «Недельке» у театра оперы и балета или полюбоваться картинами на «Арбате». Чтобы составить более полное впечатление о городе, советуем подняться на Чимбулак
Новый Яндекс для Windows Phone
7 февраля 2012, 16:33
Несколько месяцев назад мы выпустили приложение с поиском Яндекса для тогда только появившейся в России платформы Windows Phone. Время идёт, приверженцев смартфонов на базе Windows становится все больше, и сегодня мы выпустили серьезно обновлённую версию нашего приложения.
Каждому по подсказке
7 февраля 2012, 17:32
Сегодня поисковые подсказки Яндекса стали персональными для всех зарегистрированных пользователей. Когда вы, предварительно авторизовавшись, набираете запрос, вместе с популярными запросами в списке подсказок появляются ещё и те, что вы уже когда-то задавали.
Возьмите город в свой Android
8 февраля 2012, 11:03
Сегодня мы обновили мобильные Яндекс.Карты для Android. Новая версия позволяет сохранять в телефон всю карту города – так Карты работают быстрее, а вы ничего не платите за интернет-трафик.
Вывод Яндекс.Денег на карты Visa и MasterCard
9 февраля 2012, 12:20
Стройте маршруты в Картах для Windows Phone
9 февраля 2012, 15:50
На этой неделе мы рассказывали вам о новом Яндексе для Windows Phone. Сегодня у нас есть очередная интересная новость для пользователей этой платформы – свежий релиз приложения Яндекс.Карты. Теперь Карты прокладывают автомобильные маршруты по всей России и Украине. Построить маршрут можно как привычным способом, набрав адрес или название организации в строке поиска, так и быстрым – с помощью длительного нажатия на исходную и конечную точку маршрута.
Поисковые запросы в холода
10 февраля 2012, 11:49
При какой температуре замерзает вода? А спирт? А бензин? А человек?
Три миллиона музыки
13 февраля 2012, 18:14
Первая новость Яндекс.Музыки в 2012 году — мы преодолели отметку в 3 миллиона треков. Их все можно совершенно бесплатно и абсолютно легально слушать на нашем сервисе.
Первый Я.Субботник этого года – в Челябинске
14 февраля 2012, 12:01
25 февраля 2012 года в 12 дня приглашаем всех на первый Я.Субботник в 2012 году. Он пройдет в челябинском отеле «Аврора» в рамках конференции уральских веб-разработчиков UWDC 2012.
Яндекс.Деньги по-новому
15 февраля 2012, 15:09
Мы устроили небольшую перестановку мебели, чтобы вам было удобнее работать с нашим сайтом.
Ответы с музыкой – в вашем поиске на iPhone
15 февраля 2012, 15:18
Бывает, что вы хотите послушать песню, но ее нет в вашем смартфоне или плеере, а компьютер далеко? Как поступить в этом случае? Просто набрать запрос в Яндексе и слушать! Сегодня в мобильном веб-поиске Яндекса для iPhone появился музыкальный ответ – он позволяет прослушать трек прямо на странице результатов поиска.
Карта такси в прямом эфире
16 февраля 2012, 13:24
Вы уже, наверное, знаете о приложении Яндекс.Такси. У многих оно уже установлено. В двух словах, это приложение, которое позволяет вызвать такси в Москве с мобильного, без звонков диспетчеру.
Разные ответы на один и тот же вопрос
16 февраля 2012, 14:07
Яндекс.Картинки запустили новую формулу ранжирования. Теперь по одному и тому же запросу пользователи из России, Беларуси, Украины и Казахстана могут видеть разные ответы — такие, которые больше соответствуют их стране. Например, по запросу [столица] белорусам сервис покажет Минск, а казахстанцам — Астану.
Работа, конкретная и не очень
16 февраля 2012, 16:15
Работа в Яндексе не стоит на месте – мы запустили ряд обновлений на сервисе.
Строго по инструкции!
16 февраля 2012, 18:17
Каждый день миллионы пользователей задают Яндексу вопросы, связанные со здоровьем: о симптомах заболеваний, больницах, медицинских препаратах и способах лечения недугов.
Программа ПСИ
20 февраля 2012, 14:50
Одно из самых сильных изменений интернета за последнее время – это, безусловно, появление социальных сетей. Сейчас уже достаточно сложно представить себе интернет без них. Огромное количество пользователей привыкло общаться в социальных сетях, узнавать там, как дела у друзей и знакомых, читать новости. Поэтому поиск в современном интернете обязательно включает в себя поиск в социальном интернете.
Поиск людей
20 февраля 2012, 15:00
Каждый день поиску Яндекса задают более миллиона запросов про друзей и знакомых. Про обычных людей, не про знаменитостей. А отыскать в интернете простого человека — задача не такая уж и тривиальная.
Даже в садиках принимают Яндекс.Деньги
21 февраля 2012, 10:37
В Яндекс.Деньгах появилась новая платежная форма для тех, кто пока не готов принимать электронные деньги, но хочет привлечь клиентов, которые ими пользуются.