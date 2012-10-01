Иногда вам приходится делать не только красивые, но и полезные фотографии — например, если вы хотите сохранить стихотворение, написанное в кафе на салфетке, или главу из учебника, который есть только в библиотеке. Все это можно фотографировать на телефон и сразу сохранять на мобильный Яндекс.Диск.

Чтобы документы лучше читались и были больше похожи на отсканированную копию, удобную для чтения, а не на художественное фото, вы можете воспользоваться приложением ABBYY FineScanner, новая версия которого с поддержкой Яндекс.Диска сегодня появилась в AppStore.

ABBYY FineScanner поможет быстро и качественно оцифровать самые разные документы: счета, страховые свидетельства, договоры, слайды презентаций и многое другое. Прямо из приложения вы можете сохранить данные в формате PDF на Яндекс.Диск — и они сразу же станут доступны на любом вашем устройстве, подключенном к интернету. Для этого надо просто настроить учетную запись Диска в настройках приложения FineScanner.

Вам больше не придется вручную перепечатывать схему, нарисованную на доске во время встречи, или рецепт маминого борща, записанный на клочке бумаги, — приложение FineScanner сделает это за вас, а Яндекс.Диск надежно сохранит.

Подробнее о FineScanner можно прочитать на сайте ABBYY.

С помощью открытого API можно сохранять пользовательские данные из любых приложений, созданных вами, на Яндекс.Диск. Напишите нам о ваших приложениях, интегрированных с Диском: о самых интересных и полезных мы обязательно расскажем.