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Блог Яндекса

октябрь 2012
Браузер Yandex
1 октября 2012, 11:05
Сегодня мы выпускаем первую версию своего нового браузера. Он получил то же имя, что наша компания — Yandex. Это простой и быстрый браузер с лаконичным интерфейсом, встроенным поиском и защитой от вирусов.
Новый набор на Курсы информационных технологий
3 октября 2012, 14:12
Сегодня мы в третий раз открываем набор студентов и молодых IT-специалистов на Курсы информационных технологий в Яндексе. Курсы, как и прежде, бесплатные.
Видео презентации браузера Yandex
3 октября 2012, 15:11
1 октября в Москве состоялась третья технологическая конференция Яндекса – Yet another Conference 2012.
Подсказки выучили английский
3 октября 2012, 17:05
Английский язык сегодня на каждом шагу. Даже если вы читаете только тексты на русском – наверняка ваши друзья в соцсетях любят при случае блеснуть англоязычными выражениями. Но и в том случае, если вы читаете Шекспира и The New York Times в оригинале, вы не застрахованы от того, что вам не встретится незнакомое слово.
Новые карты и решения
4 октября 2012, 13:20
Москва никогда не будет прежней. Сегодня на Яндекс.Картах крупное обновление Москвы и Московской области. Сразу хотим обратить внимание на новый дизайн карт столицы. Его детали, основные изменения и улучшения прокомментирует отдельным постом Андрей Кармацкий, который руководит службой дизайна геоинформационных сервисов.
Москва больше не будет прежней
4 октября 2012, 14:59
Если совсем не заниматься дизайном карты, то она будет выглядеть примерно вот так. И это только всего один слой улиц.
Егор Куликов – чемпион мира по программированию
5 октября 2012, 12:01
Наш коллега Егор Куликов стал победителем самого престижного международного личного первенства среди программистов – TopCoder Open 2012!
ABBYY FineScanner и Яндекс.Диск — красивые копии документов всегда под рукой
5 октября 2012, 14:42

Иногда вам приходится делать не только красивые, но и полезные фотографии — например, если вы хотите сохранить стихотворение, написанное в кафе на салфетке, или главу из учебника, который есть только в библиотеке. Все это можно фотографировать на телефон и сразу сохранять на мобильный Яндекс.Диск.

Чтобы документы лучше читались и были больше похожи на отсканированную копию, удобную для чтения, а не на художественное фото, вы можете воспользоваться приложением ABBYY FineScanner, новая версия которого с поддержкой Яндекс.Диска сегодня появилась в AppStore.

ABBYY FineScanner поможет быстро и качественно оцифровать самые разные документы: счета, страховые свидетельства, договоры, слайды презентаций и многое другое. Прямо из приложения вы можете сохранить данные в формате PDF на Яндекс.Диск — и они сразу же станут доступны на любом вашем устройстве, подключенном к интернету. Для этого надо просто настроить учетную запись Диска в настройках приложения FineScanner.

Вам больше не придется вручную перепечатывать схему, нарисованную на доске во время встречи, или рецепт маминого борща, записанный на клочке бумаги, — приложение FineScanner сделает это за вас, а Яндекс.Диск надежно сохранит.

Подробнее о FineScanner можно прочитать на сайте ABBYY.

С помощью открытого API можно сохранять пользовательские данные из любых приложений, созданных вами, на Яндекс.Диск. Напишите нам о ваших приложениях, интегрированных с Диском: о самых интересных и полезных мы обязательно расскажем.

Почта для домена. Топ-10
10 октября 2012, 11:18
Компании и обычные люди все чаще создают почту в своем домене с помощью специализированных сервисов. Причина проста — так проще и дешевле. Не нужно создавать собственную инфраструктуру, не нужно ее поддерживать. Мы решили провести небольшое исследование и посмотреть, какими службами пользуются люди.
Более 1000 городов на спутниковых снимках
11 октября 2012, 13:21
Сегодня у нас крупное обновление: на Яндекс.Картах появились спутниковые снимки 123 новых городов, а еще 54 были отсняты заново. Таким образом, мы покорили тысячный рубеж — теперь подробные фотографии из космоса есть для 1004 городов России! Это почти 90% городов страны.
От шапки с помпоном до гардероба на Яндексе
15 октября 2012, 14:15
Еще 20-30 лет назад достать красивую, качественную и недорогую одежду в нашей стране считалось редкой удачей, если не чудом. Люди ночами стояли за итальянскими сапогами, собственноручно варили джинсы на кухне и собирали выкройки из журналов. В детстве все носили похожие варежки на резинке, куртки и шапки с помпонами. Но всем, конечно, хотелось выделиться, и мы очень гордились, когда наши мамы добывали нам то, чего нет у всех.
Ещё один способ защитить ваши Яндекс.Деньги
16 октября 2012, 14:11
Яндекс.Деньги ввели дополнительный уровень защиты аккаунтов пользователей. Теперь, если система видит вход с незнакомого ей раньше устройства, она временно блокирует доступ к счёту и просит вас подтвердить, что это были вы. Устройства, которыми вы пользовались недавно, Яндекс.Деньги знают и помнят хорошо.
Теперь Яндекс.Деньги можно переводить на банковские счета во все страны мира (кроме США)
18 октября 2012, 11:47
С сегодняшнего дня российские и иностранные идентифицированные пользователи Яндекс.Денег могут отправлять переводы во все страны мира. Вывод на банковский счет — свой собственный, другого человека или компании — доступен почти в любой точке планеты. Единственное исключение: банки США, но это временное ограничение. Совсем скоро мы и его отменим (и обязательно сообщим об этом дополнительно в клубе Я.Денег).
Разбираем гардероб с Яндексом и Афишей
22 октября 2012, 15:53
Знаете ли вы, какие элементы одежды прославились благодаря Хемингуэю и Одри Хепберн и что за предмет гардероба скрывается за геометрическим термином «трапеция»?
Карточка + такси + смартфон = Яндекс.Касса
24 октября 2012, 15:41
На этой неделе Яндекс.Деньги запустили совершенно новый проект:
Trinity — новая Почта от Яндекса для деловых людей
25 октября 2012, 12:46
Яндекс запускает Trinity — новую Почту, позволяющую экономить время в деловой переписке.
Поиск приложений на Яндексе
25 октября 2012, 14:52
Как быстро найти в интернете почтовый клиент для iPhone, навигатор для iPad или тетрис для Android? Пользователям Яндекса не обязательно искать все это в мобильных сторах. В прошлом году мы запустили поиск приложений на смартфонах, а сегодня такая возможность появилась и в веб-поиске.
Интентный поиск: от ответов на вопросы к решению задач
25 октября 2012, 16:25
Люди обращаются к поиску по самым разным поводам. Примерно 30-40% поисковых запросов связаны с решением конкретных задач, которые возникают в повседневной жизни, — например, [купить холодильник], [ремонт ноутбука], [король лев смотреть].
Третья Олимпиада для Linux администраторов — регистрация открыта
30 октября 2012, 14:00
На следующей неделе стартует третья Олимпиада для администраторов — специалистов в области Open source и Linux. Зарегистрироваться для участия в Олимпиаде можно уже сегодня. 
Результаты матчей и точное время в подсказках
31 октября 2012, 16:56
В Петропавловске-Камчатском полночь была час назад. Об этом теперь можно узнать в поисковых подсказках Яндекса, даже не набирая запрос до конца. Им известно, [который час] сейчас в любом городе мира. В том числе и в вашем — полезно, если вдруг после выходных показания на разных устройствах расходятся.