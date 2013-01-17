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январь 2013
Новые карты: от маленькой Елабуги до столицы Дагестана
17 января 2013, 11:36
Сегодня на Яндекс.Картах появились схемы еще шести городов России. Это столица Дагестана и крупнейший город в Северо-Кавказском федеральном округе Махачкала, а также ее город-спутник Каспийск. В Ярославской области подробную карту получил старинный Рыбинск, где есть своя Красная площадь, а жительниц принято ласково называть «рыбинками». А в Татарстане новые карты добавлены сразу в трех городах: древней Елабуге, молодом Нижнекамске и одном из нефтяных центров региона – Альметьевске.
Яндекс.Диск для народных файлов
17 января 2013, 12:20
Сегодня все инструменты для загрузки и обмена файлами переехали с Яндекс.Народа на Яндекс.Диск. Мы решили, что лучше держать их в одном месте, а не на двух сервисах сразу. На Диске работать со своими файлами гораздо удобнее.
Выборочная синхронизация папок на Яндекс.Диске
29 января 2013, 12:13
В приложениях Яндекс.Диска для Windows и Mac OS X появилась важная функция — выборочная синхронизация. Теперь вы можете выбирать, какие папки хранить на компьютере, а какие — только на Яндекс.Диске.
Яндекс.Народ: хостинг переезжает
31 января 2013, 17:59
Яндекс передает свой хостинг сайтов веб-сервису uCoz . В марте все «народные» сайты переедут на платформу uCoz. Адреса сайтов при этом останутся прежними, контент сохранится. Вместе с тем у пользователей будет гораздо больше возможностей для развития своих сайтов.