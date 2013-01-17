Сегодня на Яндекс.Картах появились схемы еще шести городов России. Это столица Дагестана и крупнейший город в Северо-Кавказском федеральном округе Махачкала, а также ее город-спутник Каспийск. В Ярославской области подробную карту получил старинный Рыбинск, где есть своя Красная площадь, а жительниц принято ласково называть «рыбинками». А в Татарстане новые карты добавлены сразу в трех городах: древней Елабуге, молодом Нижнекамске и одном из нефтяных центров региона – Альметьевске.