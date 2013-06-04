Блог Яндекса
июнь 2013
Офис Яндекса в Одессе
4 июня 2013, 13:02
Летом всегда хочется на море, а самый близкий к морю офис Яндекса находится в Одессе. Чтобы вы почувствовали себя ближе к морю, вот 10 фактов об одесском офисе от его обитателей.
Последний звонок Малого ШАДа
5 июня 2013, 13:18
Школа анализа данных Яндекса уже пять лет успешно готовит студентов и аспирантов к работе в IT-индустрии, обучая их обработке и анализу данных в интернете. Интерес к этим областям знаний иногда появляется у людей раньше, чем студенческий билет, поэтому в этом году мы организовали Малый ШАД – серию лекций для старшеклассников. В мае лекции закончились, а 3 июня состоялся первый выпускной Малого ШАДа. И вот как это было.
Программисты всех стран, соревнуйтесь!
6 июня 2013, 13:17
Яндекс много лет поддерживает российские и зарубежные олимпиады по программированию, математике и лингвистике, давая возможность талантливым школьникам и студентам проявить себя. В 2011 году Яндекс впервые организовал собственный открытый чемпионат по программированию Яндекс.Алгоритм. Тогда он проходил в рамках Летней школы Яндекса по распределённым вычислениям, и знали о нём, прямо скажем, немногие.
Миллион заказов Яндекс.Такси
7 июня 2013, 14:09
Сервис Яндекс.Такси преодолел отметку в миллион заказов с начала года. Для сравнения, за первые пять месяцев прошлого года сервис обработал 180 тысяч заказов – в 5,5 раза меньше. Цифры говорят сами за себя – у людей появился новый способ решения привычной задачи, и он стремительно набирает популярность.
Вот такое кино
7 июня 2013, 18:06
Вчера в Госдуму был внесён очередной законопроект о регулировании интернета — «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях». Если вкратце, он предусматривает создание ещё одного чёрного списка — аналогичного реестру запрещённых сайтов, и блокировку сайтов, внесённых в этот список.
Гудка тревожный бас
11 июня 2013, 15:03
Практически все менеджеры сервиса Яндекс.Расписания – большие фанаты водного транспорта. Вместе или по отдельности, они покоряли Кулой, Мезень, Конду, Индигирку (я уж не говорю о Волге, Оке, Онежском обводном канале или Мсте); а контент-менеджер Маша прямо сейчас, когда я пишу эти строки, подрабатывает в отпуске матросом на парусной шхуне где-то под Руаном.
Проект закона о произвольной блокировке сайтов
13 июня 2013, 12:09
Внесённый в Госдуму проект Федерального закона № 292521-6 «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях», о котором мы писали в пятницу, был в самые кратчайшие сроки одобрен соответствующими комитетами Государственной думы РФ и рекомендован к принятию в первом чтении, которое состоится уже в эту пятницу, 14 июня.
Чем снимают пользователи Яндекс.Фоток
14 июня 2013, 14:38
Наши аналитики изучили статистику пользователей Яндекс.Фоток и выяснили, какие модели камер самые популярные, сколько снимков в среднем делают любители, а сколько – профессионалы. И заодно ответили на главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого: Canon или Nikon?
Пять тысяч новых возможностей пройти идентификацию в Яндекс.Деньгах
17 июня 2013, 15:21
Сегодня у пользователей Яндекс.Денег появился новый способ пройти идентификацию — в одном из 5000 отделений «Евросети» в России. Моментально.
Мобильному интернету – мобильный браузер
18 июня 2013, 13:26
Сегодня Яндекс выпустил мобильный браузер для iPad и смартфонов на базе Android. Изучив пожелания пользователей, мы создали продукт, который идеально подходит для мобильных устройств и делает навигацию и поиск информации в интернете по-настоящему быстрыми. Ведь мобильность – синоним скорости.
Облако для фотографий
19 июня 2013, 12:53
Когда команда Яндекс.Диска думала, как развивать наш сервис хранения и обмена файлами, достаточно оказалось посмотреть, что именно пользователи загружают в облако. Более половины сохраняемых на Диск файлов – это графические изображения, в первую очередь – фотографии. Так что нам ничего не оставалось, как сделать работу с ними ещё более простой, незаметной и удобной.
Юбилейный выпуск Школы анализа данных
20 июня 2013, 12:35
В минувшую пятницу состоялся выпускной Школы анализа данных Яндекса. Выпуск 2013 года юбилейный, пятый по счёту, однако он знаменателен ещё и тем, что теперь выпускники ШАД есть не только в Москве – впервые выпускаются ШАДовцы из филиалов в Минске и Киеве. Пока их не очень много, но ведь и Москва не сразу строилась. В этом году минский филиал выпускает 12 человек, а киевский – четырёх. Кстати, средний балл выпускников в филиалах даже слегка превышает московский, несмотря на то что учиться по видеолекциям гораздо сложнее.
Законопроект о произвольной блокировке сайтов принят
21 июня 2013, 17:01
Сегодня законопроект прошёл второе и третье чтение в Думе. Его окончательная версия ещё хуже, чем промежуточные. Все поправки интернет-отрасли, которые могли бы добавить в механизм регулирования немного здравого смысла, были полностью проигнорированы.
История одного заблуждения
21 июня 2013, 21:51
Последние несколько дней в ответ на некоторые запросы сайт правительства РФ отображался в результатах поиска Яндекса с аннотацией «Дмитрий Медведев назначил Александра Мишарина главой РЖД… ». Из этого некоторые сделали вывод, что сообщение о назначении было размещено на сайте правительства РФ. Мы хотели бы объяснить, почему это не так.
Десять лет Яндекс.Балансу
24 июня 2013, 12:37
Сегодня исполняется ровно 10 лет со дня официального запуска Яндекс.Баланса – пожалуй, самого важного из внутренних сервисов Яндекса. Баланс – это биллинговая система, в которую стекаются данные обо всех платежах наших клиентов, будь то клиенты Яндекс.Директа или магазины-партнёры Яндекс.Маркета.
Уикенд с Яндексом в Екатеринбурге
25 июня 2013, 12:55
В начале июля в Екатеринбурге пройдут сразу два технологических мероприятия для разработчиков: Я.Субботник и FrontTalks. О Я.Субботнике вы, возможно, слышали – это традиционная конференция Яндекса для разработчиков – мы проводим её несколько раз в год в разных городах России, Украины и Беларуси. FrontTalks – это относительно новая конференция, прежде всего рассчитанная на фронтенд-разработчиков. Она была придумана и организована сотрудниками екатеринбургского офиса Яндекса.
Срочно в номер
26 июня 2013, 11:46
Слово «срочно» есть примерно в каждом тысячном поисковом запросе к Яндексу. Наши аналитики выяснили, в каких типах запросов оно встречается чаще всего.
Настоящее и будущее Яндекс.Почты
27 июня 2013, 13:30
Интернет-почту придумали ещё в прошлом веке как средство общения. Постепенно она эволюционировала, но не менялась принципиально. Улучшались интерфейсы, увеличивалась скорость доставки писем и размер почтовых ящиков, но главное назначение почты оставалось прежним.