В минувшую пятницу состоялся выпускной Школы анализа данных Яндекса. Выпуск 2013 года юбилейный, пятый по счёту, однако он знаменателен ещё и тем, что теперь выпускники ШАД есть не только в Москве – впервые выпускаются ШАДовцы из филиалов в Минске и Киеве. Пока их не очень много, но ведь и Москва не сразу строилась. В этом году минский филиал выпускает 12 человек, а киевский – четырёх. Кстати, средний балл выпускников в филиалах даже слегка превышает московский, несмотря на то что учиться по видеолекциям гораздо сложнее.