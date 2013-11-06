Блог Яндекса
ноябрь 2013
В булочную на такси
6 ноября 2013, 13:38
В конце октября исполнилось два года сервису Яндекс.Такси. Сейчас уже сложно представить, что еще относительно недавно его не было. Приходилось звонить в несколько таксопарков, ждать машину не меньше часа или ловить на улице, а там — как повезет.
Немного о машинном обучении
6 ноября 2013, 21:15
Умения современных компьютеров оказались бы полной неожиданностью для людей, живших 50 лет назад. В тогдашней фантастике простые роботы работали слугами, а самые сложные, уникальные, занимались высшей математикой. Роботы представлялись человекоподобными, и такие способности, как умение сохранять равновесие, ориентироваться в окружающем мире, понимать обращенную к ним речь, считались само собой разумеющимися. Но попытки построить подобные системы показали, что на самом деле эти навыки очень сложны, и как их повторить, не совсем понятно. Сейчас высшей математикой способен заниматься телефон в вашем кармане (например, с помощью одного из этих приложений), а вот слуг что-то не видно. Вы ежедневно пользуетесь услугами Великого Всемирного Информатория, что в старой фантастике разрешалось лишь лицам со спецдоступом (ох уж этот XX век), но в ресторане вас по-прежнему обслуживает человек.
Язык до Киевского доведёт
8 ноября 2013, 13:55
Яндекс.Карты научились понимать человеческий язык. Теперь с ними можно общаться как с друзьями и знакомыми: не проставлять точки маршрута, а просто спрашивать в поиске [как добраться от улицы Вавилова до Киевского вокзала]. Точно так же можно находить нужные перекрёстки, например [пересечение Каширского шоссе и МКАД].
Технические писатели в Яндексе
11 ноября 2013, 13:50
В Яндексе, как и в других крупных компаниях, очень много разных подразделений. Большие и маленькие, всем известные и такие, о работе которых пользователи сервисов Яндекса задумываются редко. Одно из таких подразделений — служба разработки технической документации.
Яндекс опубликовал карту всего мира
11 ноября 2013, 20:18
На Яндекс.Картах появилась подробная карта мира. За этим коротким предложением стоит полтора года упорной работы всей команды сервиса, обработка невероятного объёма данных, перевод миллионов географических названий. За всё время существования Яндекс.Карт нам не приходилось делать ничего подобного. Эта работа была для нас чем-то вроде полной пересборки летящего самолёта.
Как это работает? Маршрутизация на Яндекс.Картах
13 ноября 2013, 12:59
Вчера мы объявили о масштабном обновлении Яндекс.Карт — на них появились подробные схемы большинства стран мира. За этим проектом стоит не просто нанесение на карту новых объектов, но прежде всего технологическая основа, которая позволяет хранить, быстро обрабатывать и обновлять эти данные. В Яндекс.Картах вообще немало интересных технологий, и сегодня мы хотим рассказать об одной из них — технологии построения маршрутов.
Доступная Почта
14 ноября 2013, 13:27
Сколько времени вы тратите на проверку почты? Для большинства людей просмотреть письмо — минутное дело: открыли страницу, пробежались по тексту и вернулись к другим делам. Однако не для всех это так просто. Сегодня мы немного расскажем о том, как адаптировали лёгкую версию Яндекс.Почты для незрячих пользователей.
Яндекс.Браузер для новых мобильных платформ
18 ноября 2013, 12:55
Сегодня вышла новая версия мобильного Яндекс.Браузера — с поддержкой синхронизации и новых платформ. Браузер для планшетов на базе Android можно скачать в Яндекс.Store и Google Play, приложение для iPhone находится на модерации и появится в App Store в ближайшие несколько дней.
Добро пожаловать в Почтовый офис
19 ноября 2013, 11:26
Сегодня более 70% писем в Яндекс.Почте приходится на разного рода новостные рассылки: предложения о скидках, уведомления от интернет-магазинов и социальных сетей. Специально для отправителей таких рассылок Яндекс.Почта запускает сервис Почтовый офис. Благодаря ему авторы рассылок смогут получить подробную статистику читаемости писем и оценить эффективность своей работы, а пользователи, мы надеемся, будут получать меньше бессмысленных писем и неинтересных им предложений.
Безопасность: как защитить свой аккаунт на Яндексе
20 ноября 2013, 14:10
Лишиться своего аккаунта на Яндексе — всё равно что потерять ключи от квартиры, где хранятся ваши вещи, кошелёк и документы. Доступ к учётной записи даёт злоумышленникам возможность читать вашу почту, отправлять спам от вашего имени или проводить операции с файлами, которые вы храните на Яндекс.Диске. Возможно, кому-то эти рекомендации по безопасности покажутся очевидными, но в Яндекс каждый день обращаются сотни людей с просьбой восстановить аккаунт. Так что, если вы сами — продвинутый пользователь интернета, покажите этот пост тем, кому он может оказаться полезен — например, старшим родственникам.
Яндекс открывает магистратуру в СПбГУ
21 ноября 2013, 11:55
В санкт-петербургском офисе Яндекса работает почти 600 человек. Среди них есть выпускники разных вузов: Политеха, ИТМО, ЛЭТИ. Но чаще всего новые сотрудники приходят в компанию из СПбГУ — практически у каждого четвертого петербургского яндексоида на руках диплом этого университета. Мы надеемся, что таких людей в скором времени будет ещё больше, потому что именно в СПбГУ Яндекс открывает свою новую магистерскую программу по подготовке специалистов в области обработки и хранения данных.
Единая корзина для покупателей на Яндекс.Маркете
26 ноября 2013, 14:32
Начиная с сегодняшнего дня пользователи Яндекс.Маркета могут совершать покупки, оформляя заказ прямо на сайте market.yandex.ru. Это стало возможным благодаря новой модели сотрудничества с интернет-магазинами, представленной в октябре.
Рынок жилой недвижимости Москвы в картинках
27 ноября 2013, 13:49
Яндекс.Недвижимость собирает объявления о продаже и сдаче квартир в аренду от большинства крупных сервисов. Это огромный массив данных — только в ноябре 2013 года на Яндекс.Недвижимости было более 200 тысяч объявлений о продаже и более 70 тысяч предложений снять квартиру в Москве. Чтобы понять, какие дома и квартиры составляют жилой фонд Москвы, мы положили эту информацию на карту города.
Экскурсия в дата-центр Яндекса
29 ноября 2013, 13:11
Яндекс поддерживает разветвлённую и независимую от офисов сеть дата-центров, которая позволяет обеспечивать пользователей качественными сервисами в режиме 24х7 с высокой скоростью доступа. Несколько лет назад в Яндексе шутили, что департамент эксплуатации компании потребляет серверы на завтрак, обед и ужин, устанавливая в дата-центры по три сервера за день. Сегодня эта цифра гораздо больше.