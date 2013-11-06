Умения современных компьютеров оказались бы полной неожиданностью для людей, живших 50 лет назад. В тогдашней фантастике простые роботы работали слугами, а самые сложные, уникальные, занимались высшей математикой. Роботы представлялись человекоподобными, и такие способности, как умение сохранять равновесие, ориентироваться в окружающем мире, понимать обращенную к ним речь, считались само собой разумеющимися. Но попытки построить подобные системы показали, что на самом деле эти навыки очень сложны, и как их повторить, не совсем понятно. Сейчас высшей математикой способен заниматься телефон в вашем кармане (например, с помощью одного из этих приложений), а вот слуг что-то не видно. Вы ежедневно пользуетесь услугами Великого Всемирного Информатория, что в старой фантастике разрешалось лишь лицам со спецдоступом (ох уж этот XX век), но в ресторане вас по-прежнему обслуживает человек.